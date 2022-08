Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) twierdzi, że otrzymał nowe informacje potwierdzające, że rosyjskie siły okupacyjne planują zamach w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Większości specjalistów powiedziano, by „zostali w domach”, a przedstawiciele Rosatomu opuścili teren elektrowni - podał HUR. O niepokojącym filmie pisze CNN. Widać na nim rosyjskie ciężarówki wojskowe w pobliżu reaktora. Agencja Reuters i ukraińskie media informują o kilku eksplozjach na Krymie. Mieszkańcy Kerczu widzieli rakiety lecące "z morza" i błyski na niebie. Będzie kolejny pakiet amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy. Jak podaje agencja Reuters, jego wartość to wynosić ok. 800 milionów dolarów. Piątek jest 177. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla was w naszym raporcie dnia. Informacje w nim są podawane na bieżąco.