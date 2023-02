Rosjanie zrzucili cztery bomby lotnicze na Wyspę Węży na Morzu Czarnym, a także ostrzelały wybrzeże Ukrainy rakietami przeciwokrętowymi. Prawie 20 bloków energetycznych elektrowni cieplnych w Ukrainie zostało uszkodzonych po ostrzałach. Wojskom Rosji atakującym Bachmut nie udało się odciąć tras zaopatrzenia dla sił ukraińskich broniących tego miasta. Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) w najnowszym raporcie ocenia, że mało prawdopodobne jest, aby loty rakiet rosyjskich nad terytorium NATO doprowadziły do eskalacji konfliktu. Sobota to 353. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje zbieramy dla Was w naszej relacji.

Ukraińscy żołnierze podczas inspekcji w mieście Siewiersk w obwodzie donieckim. / Vladyslav Karpovych / PAP

12:44

Federacja Rosyjska nie dysponuje wystarczającymi środkami, by przeprowadzić zakrojoną na szeroką skalę ofensywę przed przypadającą 24 lutego rocznicą jej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę - takiego zdania jest wywiad obronny Ukrainy.

12:06

Zamknięcie przez polskie władze przejścia granicznego z Białorusią w Bobrownikach może doprowadzić do silnych nacisków na Mińsk ze strony Rosji, a w dalszej perspektywie także Chin - twierdzi były urzędnik administracji Aleksandra Łukaszenki Anatolij Kotow. Taką opinię wyraził w wywiadzie dla niezależnego białoruskiego portalu Karta 97. Przejście w Bobrownikach zamknięto wczoraj w południe. Ma być to reakcja na skazanie polskiego dziennikarza Andrzeja Poczobuta.

11:30

"Wojskom rosyjskim atakującym Bachmut nie udało się odciąć tras zaopatrzenia dla sił ukraińskich broniących tego miasta" - poinformował rzecznik Wschodniego Zgrupowania Wojsk armii ukraińskiej Serhij Czerewaty. "Obrońcy mają możliwość dostarczania do Bachmutu uzbrojenia, prowiantu i innych niezbędnych rzeczy, a także wywożenia z Bachmutu rannych - powiedział Czerewaty, cytowany przez portal Hromadske. Jak wskazał, Rosjanie próbują przejąć kontrolę nad szosą Kostiantyniwka-Bachmut, na południowy zachód od miasta. Siły ukraińskie prowadzą jednak skuteczną walkę kontrbateryjną.

10:53

Wojska rosyjskie zrzuciły cztery bomby lotnicze w nocy z piątku na sobotę na Wyspę Węży na Morzu Czarnym, a także ostrzelały wybrzeże rakietami przeciwokrętowymi - poinformowało Dowództwo Operacyjne Południe armii ukraińskiej. W komentarzu cytowanym przez portal ZN.UA armia oświadczyła, że celem ataków było "wywołanie nastrojów paniki wśród mieszkańców rejonów graniczącym z Mołdawią i Naddniestrzem" - separatystycznym regionem Mołdawii.

10:13

W ocenie Pentagonu Rosjanie mogli stracić na Ukrainie połowę swoich czołgów. Część uległa zniszczeniu, pozostałe zostały przejęte przez Ukraińców.

09:13

"Myślę, że przesłanie prezydenta USA Joe Bidena podczas wizyty w Polsce będzie silne" - powiedział w TVP Info szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Prezydent USA Joe Biden odwiedzi Polskę w dniach 20-22 lutego; spotka się z prezydentem RP Andrzejem Dudą, odbędzie spotkanie z liderami Bukaresztańskiej Dziewiątki i wygłosi przemówienie przed rocznicą rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Marcin Przydacz powiedział, że obecnie trwa układanie programu wizyty prezydenta USA. "Jestem w kontakcie z naszymi amerykańskim partnerami. Zakładam, że oficjalne powitanie prezydent USA Joe Bidena odbędzie się przed Pałacem Prezydenckim. Następnie odbędą się rozmowy obu prezydentów w węższym bądź szerszym formacie i rozmowy delegacji" - podkreślił minister.

09:09

Jest mało prawdopodobne, aby loty rakiet rosyjskich nad terytorium NATO doprowadziły do eskalacji - ocenia w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Zdaniem think tanku prezydent Rosji Władimir Putin nie chce ryzykować bezpośredniego konfliktu z NATO. "Trwająca rosyjska kampania ataków rakietowych będzie nadal generować zagrożenia peryferyjne poza Ukrainą, takie jak przeloty lub ryzyko incydentów obrony powietrznej (jak w Polsce 15 listopada 2022 r.). ISW ocenia jednak, że NATO (i poszczególne państwa członkowskie) ma pełną kontrolę nad swoimi reakcjami i stopniem, w jakim decyduje się na eskalację w odpowiedzi na przypadkowe lub celowe przeloty rosyjskich rakiet lub inne prowokacje. ISW nadal z dużą pewnością ocenia, że Putin nie dąży do wojny z NATO i jest mało prawdopodobne, aby bezpośrednio ryzykował eskalację" - napisano w raporcie.

08:25

W piątek z Ukrainy do Polski przyjechało 21,9 tys. osób, a z Polski do Ukrainy wyjechało 19 tys. osób - podała straż graniczna. Od 24 lutego ub. roku, czyli dnia ataku Rosji na Ukrainę, SG odnotowała 9,753 mln wjazdów do Polski i ponad 7,88 mln wyjazdów do Ukrainy.