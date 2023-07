W Orichowie w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy Rosjanie zrzucili bombę lotniczą na miejscową szkołę, gdzie cywile otrzymywali pomoc humanitarną; w wyniku ataku zginęły cztery osoby, a 11 jest rannych - poinformowało MSW Ukrainy. W czterech obwodach Ukrainy ogłoszono w nocy alarm lotniczy - poinformowały ukraińskie media. Są sygnały, że w Rosji może dojść do kolejnego buntu i że poprze go wielu ludzi - powiedział w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji ABC prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Poniedziałek to 502. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje zza naszej wschodniej granicy zbieraliśmy w relacji z 10.07.2023 r.

09:05 Podczas poniedziałkowej odprawy w Legionowie prezydent Andrzej Duda omówi z kierownictwem MON i Sił Zbrojnych RP priorytety polityki bezpieczeństwa oraz polskie stanowisko przed rozpoczynającym się we wtorek szczytem NATO w Wilnie - poinformowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. "Dziś o 11.30 prezydent Andrzej Duda weźmie udział w odprawie Kierowniczej Kadry MON i Sił Zbrojnych RP. Prezydent omówi z kadrą dowódczą bieżące priorytety polityki bezpieczeństwa państwa oraz Sił Zbrojnych, a także polskie stanowisko przed rozpoczynającym się jutro Szczytem NATO w Wilnie" - przekazało na Twitterze BBN. Podkreślono, że odprawa po raz pierwszy odbędzie się w Dowództwie Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Na spotkaniu w Wilnie sojusznicy podejmą istotne kroki w celu wzmocnienia odstraszania i obrony, przyjmując trzy nowe plany obrony regionalnej, aby przeciwstawić się dwóm głównym zagrożeniom dla NATO: Rosji i terroryzmowi. Plany będą wspierane przez 300 tys. żołnierzy w wyższej gotowości, w tym znaczną siłę bojową powietrzną i morską. 08:45 W Orichowie w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy Rosjanie zrzucili bombę lotniczą na miejscową szkołę, gdzie cywile otrzymywali pomoc humanitarną; w wyniku ataku zginęły cztery osoby, a 11 jest rannych - poinformowało w poniedziałek MSW Ukrainy. "Bomba lotnicza niemal doszczętnie zniszczyła budynek. Na skutek wybuchu zginęły cztery osoby, a 11 innych zostało rannych" - podało MSW w komunikacie na serwisie Telegram. Jak dodało, ofiary śmiertelne to trzy kobiety i jeden mężczyzna. Atak spowodował, że pod gruzami szkoły znalazło się kilkanaście osób - zarówno tych, które były wewnątrz budynku, jak i stojących obok. Uszkodzone zostały również budynki mieszkalne i inne obiekty infrastruktury cywilnej. Trwa akcja ratunkowa. Telegram 08:35 Od początku natarcia na kierunkach Berdiańska i Melitopola, miast na południu Ukrainy, armia ukraińska wyzwoliła tam 169 km2 terytorium, co równa się mniej więcej powierzchni Odessy - poinformował ukraiński Sztab Generalny. "Od początku natarcia na kierunku Melitopola i Berdiańska siły obrony Ukrainy wyzwoliły z rąk najeźdźców rosyjskich 169 km2 terytorium ukraińskiego, co równa się w przybliżeniu powierzchni Odessy" - podał sztab w komunikacie na Facebooku. Jak dodał, w ciągu minionego tygodnia oddziały ukraińskie "w wyniku działań ofensywnych na kierunkach Melitopola i Berdiańska przesunęły się o ponad kilometr". Na kierunku Bachmutu, miasta w obwodzie donieckim na wschodzie kraju, armia ukraińska wyzwoliła w ciągu minionego tygodnia 4 km2 terytorium. 08:10 Cztery osoby zginęły, a 11 zostało rannych w wyniku rosyjskiego bombardowania kilkunastotysięcznego miasta Orichow w obwodzie zaporoskim w Ukrainie. Takie informacje przekazał o poranku gubernator obwodu Jurij Malaszko. Jak dodał, siły rosyjskie przeprowadziły w sumie 36 ataków na 10 miejscowości w regionie zaporoskim. 08:04 Walerij Gierasimow, szef sztabu generalnego rosyjskiej armii, pokazał się publicznie po raz pierwszy od czerwcowego buntu wagnerowców Jewgienija Prigożyna - podaje Reuters. Jak twierdzą Rosjanie, nagranie z ministerstwa obrony, na którym widać Gierasimowa, pochodzi z niedzieli. 07:50 Siły Zbrojne Ukrainy kontynuowały 9 lipca kontrofensywę co najmniej na trzech kierunkach: Bachmutu, Melitopola i Berdiańska - informuje amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) w najnowszym raporcie, powołując się zarówno na władze ukraińskie, jak i rosyjskich blogerów wojennych. Dowódca ukraińskich wojsk lądowych generał Ołeksandr Syrski przekazał, że siły ukraińskie nadal idą naprzód na kierunku Bachmutu. Związani z Kremlem rosyjscy blogerzy wojenni utrzymują, że Ukraińcy kontynuują ataki w zachodniej części obwodu zaporoskiego atakując tyły wojsk rosyjskich, ich magazyny i infrastrukturę. Analitycy ISW przywołują doniesienia dziennika "Wall Street Journal", według którego siły ukraińskie próbują "zmiękczać" obronę rosyjską przed wyzwalaniem kolejnych terytoriów, godząc się na wolniejsze tempo natarcia. "WSJ" podał, że Ukraińcy koncentrują się na usuwaniu oddziałów rosyjskich z umocnień i pól minowych, które sięgają na głębokość nawet 24 km w niektórych miejscach na terenach okupowanych.

07:38 Ukraińska policja rozpoczęła szkolenie w Tokio w zakresie identyfikacji zwłok ofiar wojny. Prowadzą je japońscy funkcjonariusze, którzy mają doświadczenie w dokonywaniu masowych autopsji. Podczas pięciodniowego programu szkoleniowego dziesięcioro ukraińskich policjantów będzie zapoznawało się z procedurami masowych autopsji, zbieraniem próbek i analizą DNA - poinformowała japońska policja. Zgodnie z szacunkami Kijowa dziesiątki tysięcy zwłok na Ukrainie pozostaje niezidentyfikowanych, odkąd w lutym 2022 roku Rosja rozpoczęła inwazję na ten kraj.

05:25 Kilka tysięcy manifestantów wzięło udział w zorganizowanych w portugalskich miastach wiecach poparcia dla kandydatury Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Domagali się oni konkretnych działań twierdząc, że "Kijów broni dziś państw Zachodu przed Rosją". Jedne z największych demonstracji odbyły się w głównych miastach kraju: Lizbonie, Porto i Coimbrze. Uczestnicy demonstracji skandowali m.in.: "Ukraina w NATO!", "Portugalio, dziękujemy!", "Pomóżcie nam zakończyć tę wojnę!", a także "Ukraina potrzebuje pomocy!". 05:24 Są sygnały, że w Rosji może dojść do kolejnego buntu i że poprze go wielu ludzi - powiedział w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji ABC prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Drwiąco skomentował też zapewnienia Donalda Trumpa o tym, że wynegocjowałby pokój na Ukrainie w ciągu jednego dnia. Zobacz również: Zełenski: Są sygnały, że w Rosji może dojść do rewolucji 05:23 Rosyjska ambasada w USA skrytykowała decyzję Waszyngtonu o wysłaniu broni kasetowej na Ukrainę - poinformował Reuters. "Biały Dom w rzeczywistości przyznał się do popełnienia zbrodni wojennych, zgadzając się na wysłanie broni kasetowej na Ukrainę" - stwierdziła rosyjska ambasada w USA. Zobacz również: Amunicja kasetowa dla Ukrainy. Rosja krytykuje USA za tę decyzję 05:21 Późnym wieczorem prezydent USA Joe Biden przybył do Londynu. Spotka się tam z premierem Wielkiej Brytanii Rishim Sunakiem i królem Karolem III. Wieczorem Biden poleci do Wilna na Litwie, gdzie we wtorek i środę odbędzie się szczyt NATO. Zobacz również: Biden już w Londynie. Wieczorem poleci do Wilna 05:19 W czterech obwodach Ukrainy ogłoszono w nocy alarm lotniczy - poinformowały ukraińskie media. W Mikołajowie doszło do eksplozji. Alarm powietrzny ogłoszono w obwodach donieckim, charkowskim, chersońskim i mikołajowskim. Magdalena Partyła, Waldemar Stelmach