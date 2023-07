Reuter przypomina, że Moskwa zapowiedziała odwet po uszkodzeniu mostu Krymskiego łączącego okupowany Krym z terytorium rosyjskim.

Odessa jest jednym z głównych portów Ukrainy służących do eksportu zboża a ataki dokonywane są wkrótce po wycofaniu się Moskwy z porozumienia umożliwiającego transport ukraińskiego zboża przez Morze Czarne do portów Bliskiego Wschodu i Afryki. W ciągu nocy alarmy ostrzegające przed atakami z powietrza ogłoszono w ok. 12 obwodach Ukrainy.



Dobrze żeby Rosja nie orientowała się w jaki sposób zrealizowano atak na Most Krymski, bo każda taka informacja to ułatwienie dla Rosji na przyszłość; mam nadzieję, że na razie odporność Mostu Krymskiego jest testowana i że zostanie on w przyszłości całkowicie zniszczony - powiedział gen. Roman Polko.

Doniesienia o uszkodzeniu mostu na okupowany Krym pojawiły się w poniedziałek rano. Na opublikowanych w mediach zdjęciach i nagraniach widać wyrwę między dwoma odcinkami drogowej części mostu. Źródła w ukraińskich organach ochrony prawa oznajmiły, że Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) i Marynarka Wojenna przeprowadziły atak na most przy użyciu dronów. Oficjalnie nie potwierdzono tych doniesień.

Według ukraińskich mediów, w rosyjskiej bazie wojskowej na okupowanym Krymie słychać było eksplozje. Zarządzono ewakuację ponad 2 tys. ludzi z pobliskich terenów.