Białoruscy blogerzy ostrzegają, że Rosjanie zgromadzili na lotnisku Ziabrowka w obwodzie homelskim dużą liczbę systemów rakietowych. Ich zdaniem może to świadczyć o przygotowaniach do ataku na Ukrainę. W nocy wojska rosyjskie ostrzelały jednocześnie pięć dzielnic Charkowa. Nowa Zelandia dołączyła do programu szkoleń ukraińskich żołnierzy na brytyjskich poligonach. Wtorek 16 sierpnia to 174. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą możecie śledzić w naszym raporcie dnia. Informacje w nim są podawane na bieżąco.

W nocy wojska rosyjskie ostrzelały jednocześnie pięć dzielnic Charkowa - poinformował na Telegramie mer tego miasta Ihor Terechow. Dwie z zaatakowanych dzielnic znajdują się w samym centrum tego położonego na wschodzie Ukrainy miasta. Jego mer zaznaczył, że tak silnego ostrzału nie obserwowano w mieście od dawna. W tej chwili nie ma informacji o skutkach ataku. W poniedziałek w wyniku rosyjskiego ostrzału dzielnicy mieszkaniowej Charkowa zginęła jedna osoba, a cztery zostały ranne. 04:57 Na lotnisku Ziabrowka w obwodzie homelskim Białorusi skoncentrowano dużą liczbę rosyjskich systemów rakietowych, co może świadczyć o przygotowaniach do ataku na Ukrainę - ocenili blogerzy z projektu Biełaruski Hajun, monitorujący ruchy wojsk i uzbrojenia na terytorium Białorusi. Według nich na lotnisku znajduje się 10-14 systemów rakietowych S-400 Triumf, trzy stacje radiolokacyjne Kasta 2E2 oraz 48Ja6 Podlot, oraz dwa systemy rakietowe Pancir. Jest tam także magazyn amunicji z pociskami do systemów S-300/400. Blogerzy piszą, że samoloty Ił-76 rosyjskich sił zbrojnych dostarczają rakiety do systemów S-400 na lotnisko w Homlu, a stamtąd są one wiezione do Ziabrowki. Analiza zdjęć pozwala sądzić, że "trwają przygotowania do zmasowanego ataku rakietowego na terytorium Ukrainy w najbliższych tygodniach". 04:54 Świat przegra z terroryzmem i ulegnie nuklearnemu szantażowi, jeśli nie podejmie żadnych działań w sprawie okupowanej przez Rosjan Zaporoskiej Elektrowni Atomowej - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w codziennym nagraniu wideo. W czwartek ukraiński koncern państwowy Enerhoatom przekazał, że siły rosyjskie przeprowadziły kolejny ostrzał kontrolowanej przez siebie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej i terytorium w pobliżu tego obiektu. Enerhoatom określił działania wojsk rosyjskich jako prowokację. Rosjanie oskarżyli o ostrzał Ukraińców. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres wezwał tego samego dnia do zakończenia działań militarnych wokół elektrowni. 04:51 Nowa Zelandia jest kolejnym krajem, który dołączył do kierowanego przez Wielką Brytanię programu szkoleń ukraińskich żołnierzy na brytyjskich poligonach. W czerwcu premier Boris Johnson ogłosił, że w ramach programu w ciągu 120 dni będzie mogło zostać przeszkolonych 10 tys. Ukraińców. Od tego czasu akces do programu zgłosiły Holandia, Kanada, Szwecja, Dania, Finlandia i Norwegia.

