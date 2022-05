Ponad 100 cywilów pozostaje w kombinacie Azowstal - poinformował szef władz obwodu donieckiego Pawło Kyryłenko w telewizji. Zakłady, to wciąż ostatni punkt oporu Ukraińców w Mariupolu. Siły ukraińskie ostrzegają przed możliwą rosyjską prowokacją na terenie zakładów chemicznych. W Iziumie tymczasem znaleziono 44 ciała cywilów - były pod gruzami zniszczonego bloku. Na czwartek natomiast zapowiedziano spotkanie na specjalnej sesji ws. Ukrainy Rady Praw Człowieka ONZ. Najważniejsze informacje z 76. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie z dnia 10.05.2022.

Zniszczenia po rosyjskim ostrzale w Odessie / STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE / HANDOUT / PAP/EPA

"Bombardowali wszystko teatry, domy. Mówili, że celują w pułk Azow, ale przecież Azowa w domach rodzinnych nie było. Żeby jakoś wytłumaczyć się z łamania konwencji mówili, że mieli informacje, że koś miał się ukrywać w ostrzeliwanych budynkach" - mówi RMF FM Mychajło, ukraiński żołnierz, który walczył w oblężonym przez Rosjan Mariupolu. Mężczyzna został ranny, podczas działań wojennych i przebywa w krakowskim szpitalu. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Nie jest wykluczone, że Rosja przeprowadzi akcje sabotażowe w zakładach przemysłu chemicznego - poinformował we wtorek rano sztab generalny ukraińskiego wojska w komunikacie. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

"Dziś zrobiliśmy kolejny krok na drodze do Unii Europejskiej. Ukraina przekazała drugą część odpowiedzi na pytania specjalnego kwestionariusza, który musi wypełnić każdy kraj aspirujący do członkostwa w Unii Europejskiej." - powiedział w opublikowanym nagraniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba przekazał, że w przypadku zwycięstwa Ukrainy w bitwie o Donbas, jego kraj będzie chciał wyzwolić wszystkie swoje terytoria okupowane przez Rosję. Nie wyklucza jednak negocjacji między krajami. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

11:44

Jedno zdjęcie sprawiło, że ruszyła lawina spekulacji na temat zdrowia Władimira Putina. Podczas parady zwycięstwa na Placu Czerwonym w Moskwie prezydent Rosji siedział obok weteranów, ale tylko on - mimo 9 stopni Celsjusza na plusie - miał nogi przykryte kocem. TUTAJ PISZEMY WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

/ MIKHAIL METZEL / KREMLIN POOL / SPUTNIK / PAP/EPA

11:34

34 naloty przeprowadziły siły rosyjskie w ciągu minionej doby na kombinat Azowstal - poinformował broniący kombinatu pułk Azow w Telegramie.



8 spośród nalotów przeprowadzono przy użyciu bombowców strategicznych. "Oprócz tego nieustannie atakuje (nas) wroga artyleria okrętowa i lufowa, wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe, (pojazdy) UR-77, czołgi i inne. Przeciwnik nie ustaje w próbach zajęcia ukraińskiej fortecy i nadal codziennie kontynuuje szturm przy wsparciu piechoty" - oznajmił Azow.

Telegram

11:26

Kluczowym zadaniem, jakie Rosja sobie teraz stawia, jest stworzenie drugiego Związku Sowieckiego - powiedział we wtorek doradca szefa ukraińskiego MSW Wadym Denysenko, intepretując przemówienie Władimir Putina z 9 maja. Wypowiedź Denysenki przytoczył portal informacyjny RBK.



"Niewielu zwracało uwagę na kluczową frazę nudnego przemówienia. Kluczową frazą było: ‘Walczymy na własnej ziemi’. To znaczy, w tym przypadku Putin w sposób zawoalowany zasadniczo powiedział, że ‘Przygotowujemy się do aneksji tych terytoriów. Nie zamierzamy stąd odchodzić ‘(...)" - podkreślił przedstawiciel ukraińskiego MSW.

11:20

11:08

Pod wpływem wojskowych niepowodzeń Rosja zmienia swą propagandę, by przygotować ludność do ewentualnej porażki - ocenił we wtorek ukraiński wywiad wojskowy w mediach społecznościowych.



"Aby zmienić wyobrażenie Rosjan o wojskowej "niezwyciężoności" i przygotować społeczeństwo do możliwej porażki, rosyjskim mediom polecono przedstawiać rosyjsko-ukraińską wojnę jako zbrojną konfrontację między Rosją i wszystkimi krajami UE oraz NATO" - podkreśla wywiad.



11:05

Chociaż minionej doby nie prowadzono w kierunku miasta aktywnych działań wojennych, rosyjscy okupanci przygotowują się do wznowienia operacji szturmowych w kierunku Zaporoża - poinformowały we wtorek władze położonego w południowo-wschodniej Ukrainie obwodu zaporoskiego. "Wróg regularnie prowadzi rozpoznanie lotnicze" - dodano w komunikacie.

11:00

10:57

Całkowite straty bojowe Rosjan na dzień 10 maja to według ukraińskich danych: około 26 tys. ludzi (zabitych, rannych, wziętych do niewoli), a także: 1170 czołgów, 2808 bojowych pojazdów opancerzonych, 519 systemów artyleryjskich, 185 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 87 systemów obrony przeciwlotniczej, 199 samolotów, 158 śmigłowców, 1980 pojazdów kołowych i cystern, 12 jednostek pływających, 380 bezzałogowców, 94 pociski manewrujące.

10:53

"Chersoń od marca znajduje się pod rosyjską okupacją. Rosja nie mogła przeprowadzić w mieście tak zwanego referendum. Teraz Putin próbuje stworzyć w Chersoniu prorosyjską administrację i zintegrować go z rosyjskimi strefami kulturowymi i ekonomicznymi. Chersoń to Ukraina i będzie wyzwolona" - czytamy w komunikacie Stratcomu podlegającego ukraińskiemu Ministerstwu Kultury i Polityki Informacyjnej.

10:48

Od początku inwazji na Ukrainę wojska rosyjskie straciły blisko 26 tys. żołnierzy - poinformował we wtorek rano na Facebooku Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

10:45

W czwartek Rada Praw Człowieka ONZ ma zebrać się na specjalnej sesji w sprawie Ukrainy - poinformował we wtorek jej rzecznik.



To wynik ukraińskiego wniosku o ponowne przyjrzenie się sytuacji w związku z wysuwanymi przeciwko Rosji zarzutami. Jak podała BBC, na sesji może zapaść decyzja o terminie przygotowania raportu przez oenzetowską komisję ds. badania zbrodni na Ukrainie.

10:42

Atakujące Ukrainę wojska rosyjskie zużyły wiele ze swoich precyzyjnie naprowadzanych pocisków, a odbudowanie ich zapasu jest utrudnione z powodu nałożonych na Rosję sankcji - przekazał w poniedziałek przedstawiciel Pentagonu.



Dodał, że rosyjskie problemy z amunicją precyzyjną są tylko przykładem na to, że przyjęte przez Zachód sankcje z całą pewnością mają już wpływ na rosyjski przemysł.



10:35

Ciała 44 cywilów znaleziono pod gruzami zniszczonego przez siły rosyjskie 5-piętrowego budynku w okupowanym Iziumie w obwodzie charkowskim - poinformował we wtorek szef władz obwodowych Ołeh Syniehubow na Facebooku.

10:20

Rosjanie ostrzelali architektoniczny zabytek młyn Petera Dicka w jednej ze wsi w okolicy Doniecka. Kanał Nexta publikuje film, na którym widać zniszczenia. Jak dodają w opisie - młyn przetrwał dwie wojny.

10:14

Kiedy Europa przestanie importować rosyjską ropę i gaz, to - nawet jeśli wojna się skończy - nie wróci już do poprzedniego układu - ocenił we wtorek doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Mychajło Podolak, we wpisie na Twitterze.



"Trzy miesiące temu Kreml miał Nord Stream 2. Za 10 lat jedynym możliwym sposobem powrotu rosyjskiej ropy na rynek europejski będzie sprzedaż przez Tatarstańską Republikę Ludową. Czy nadal wszystko idzie zgodnie z planem?" - pytał retorycznie prezydencki doradca.



10:06

O zmasowanym ostrzeliwaniu przez siły rosyjskie wszystkich tras wyjazdu z obwodu ługańskiego poinformował we wtorek szef władz obwodowych Serhij Hajdaj w Telegramie.



Zniszczono budynki mieszkalne w Siewierodoniecku i Lisiczańsku. W tym pierwszym mieście pocisk uderzył w siedzibę policji, powodując poważny pożar. W Szypiłowem pod gruzami są ludzie. Kiedy policjanci próbowali się do nich dostać, żołnierze rosyjscy zaczęli do niech strzelać i jeden z policjantów został ranny.

Telegram

10:00

Trwają prace nad przygotowaniem planu odblokowania Mariupola, ale nie wiadomo, czy obrońcom miasta w kombinacie Azowstal starczy czasu - poinformował były dowódca pułku Azow Maksym Żorin w telewizji Kanał 24.



Zaznaczył, że konsultacje w tej sprawie są prowadzone wyłącznie z najwyższym dowództwem Sił Zbrojnych Ukrainy.



09:49

Cytat Odbierzemy! Odbierzemy wszystko, nie wybaczymy, zbierzemy siły i będziemy odbierać. Krym, Donieck, Ługańsk - to nasza ziemia, ziemia Ukrainy. mówi ukraiński żołnierz pytany o to, co Pytany o to, co dalej stanie się z Mariupolem i okupowanymi przez Rosjan Donieckiem i Krymem.

PRZECZYTAJ CAŁĄ ROZMOWĘ DZIENNIKARZY RMF FM Z UKRAIŃŚKIM ŻOŁNIERZEM: Zawsze jesteśmy gotowi do boju, tak nas wychowano

09:45

ISW pisze również, powołując się na informacje Pentagonu, o wycofaniu się części sił rosyjskich z Mariupola, w którym najeźdźcy kontynuują szturm na kombinat Azowstal - ostatni bastion ukraińskiej obrony. Dodano, że wycofane z Mariupola jednostki prawdopodobnie posłużą do wzmocnienia wojsk rosyjskich w regionie zaporoskim.

09:38

Rosjanie kontynuują ataki w obwodach ługańskim i donieckim, ale w ciągu ostatnich 24 godzin udało im się przejąć kontrolę tylko nad niewielkimi obszarami w okolicach Siewierodoniecka - czytamy dalej w raporcie ISW.



Odnotowano również koncentrowanie wojsk w rosyjskim obwodzie biełgorodzkim, które najprawdopodobniej mają zatrzymać idącą od Charkowa na północ ukraińską kontrofensywę i nie dopuścić do dojścia Ukraińców do granicy.

09:33

W Irpieniu zakończono akcję rozminowywania miasta, jednak wciąż istnieje ryzyko znalezienia "niespodzianek" w domach prywatnych - poinformował burmistrz Irpienia Aleksander Markushin, donosi Ukrinform.

09:30

W ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie nie poczyniły żadnych znaczących postępów na południowym wschodzie i południowym zachodzie od Iziumu, ale prawdopodobnie będą próbować skoncentrować siły potrzebne do wznowienia ofensywy na tym kierunku - informuje ISW.

09:24

ISW zwraca także uwagę na kolejne informacje o rosnącym rozprężeniu sił rosyjskich. Według doniesień władz obwodu zaporoskiego, żołnierze rosyjscy często nadużywają alkoholu i strzelają do własnych pojazdów, by uniknąć wyjazdu na front, są też w słabej formie psychicznej i skarżą się na nieefektywność operacji, w której uczestniczą.

Takie informacje pokrywają się z oceną ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR), według której skala strat rosyjskich poważnie wpływa na zdolność ofensywne Rosjan - podkreśla think tank.

09:17

Według wyższego urzędnika Pentagonu, wojska rosyjskie mają obecnie na Ukrainie 97 batalionowych grup taktycznych (BGT), ale te jednostki przemieszczają się wewnątrz oraz poza Ukrainę, by się przegrupować i uzupełnić zapasy, co sugeruję, że siły rosyjskie nadal ponoszą w walkach poważne straty - czytamy w wydanym we wtorek nad ranem najnowszym raporcie ISW.



Już wcześniej uważaliśmy, że większość rosyjskich BGT jest poważnie zniszczona i mierzenie siły wojsk rosyjskich liczbą BGT nie jest już użyteczne - zaznaczają eksperci amerykańskiego ośrodka.

09:13

Rosyjskie wojska walczące na Ukrainie nadal wykazują niskie morale i słabą dyscyplinę, ponieważ rosyjska ofensywa na wielu odcinkach utkwiła w martwym punkcie w związku z ukraińskim oporem - oceniają we wtorek eksperci amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną (ISW). Dodają, że wojska rosyjskie ponoszą poważne straty.

09:10

W zasadzie Putin nie powiedział nic nowego. Wiele osób spodziewało się, że mobilizacja może zostać ogłoszona. Antyukraińska i antynatowska retoryka pozostała i wydaje mi się, że punkt ciężkości przemówienia przesunął się z antyukraińskości na antyzachodniość, bo usprawiedliwieniem przedłużania tej wojny jest to, że NATO i Stany Zjednoczone pomagają Ukrainie - mówi w Porannej rozmowie w RMF FM Justyna Gotkowska, analityczka Ośrodka Studiów Wschodnich, ekspertka ds. bezpieczeństwa i obronności państw nordyckich. ZOBACZ CAŁĄ ROZMOWĘ>>>

08:36

Dziękuję prezydentowi Bidenowi i narodowi amerykańskiemu za wsparcie w walce o naszą wolność i przyszłość - napisał w nocy z poniedziałku na wtorek na Twitterze prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. To reakcja na ożywienie "Lend-Lease Act" - ustawy z czasów II wojny światowej.



"Dzisiejsze podpisanie ustawy Lend-Lease to historyczny krok. Jestem przekonany, że znów razem wygramy. I będziemy bronić demokracji na Ukrainie. I w Europie. Jak 77 lat temu" - napisał Zełenski.

08:28

08:20

Funkcjonariusze rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa chodzą w Ługańsku po mieszkaniach i szukają mężczyzn, którzy nie zostali jeszcze ‘zmobilizowani’ - poinformował we wtorek szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj w telewizji.



Według jego danych rosyjscy żołnierze rzucają na pierwszy ogień właśnie świeżo zmobilizowanych, potem czeczeńskich bojowników, a na końcu idą sami.

08:14

Japońskie sankcje indywidualne nałożono na wysokich rangą rosyjskich urzędników oraz liderów organizacji zbrojnych separatystycznych, zależnych od Rosji republik w ukraińskim Donbasie - tzw. Ługańskiej i Donieckiej Republiki Ludowej.



Jesteśmy wyjątkowo zszokowani, widząc dewastację, głęboki kryzys humanitarny i kompletne zniszczenie każdego ukraińskiego miasta, które stało się ofiarą rosyjskiej agresji - przekazał główny sekretarz japońskiego rządu Hirokazu Matsuno.

08:10

Ukraiński żołnierz: Mariupola już nie ma RMF FM

08:02

Japoński rząd zdecydował we wtorek o rozszerzeniu sankcji nałożonych na Rosję za jej agresję na Ukrainę - informuje agencja Jiji Press. Wśród nowych restrykcji znalazło się m.in. zamrożenie aktywów 141 osób, w tym premiera Rosji Michaiła Miszustina, oraz zakaz eksportu do 71 powiązanych z Rosją organizacji.



Wśród wpisanych na listę organizacji, do których nie będzie już można eksportować zaawansowanych technologicznie japońskich produktów znalazły się instytucje naukowe oraz podmioty powiązane z przemysłem zbrojeniowym.

07:55

Ukraina jest odcięta od dostępu do morza, a krajowy potencjał eksportowy zmniejszył się o ponad połowę. "90 mln ton produktów rolnych, które Ukraina planowała eksportować do Azji, Afryki i Europy, jest zablokowanych" - powiedział premier Ukrainy Denys Shmyhal, cutowany przez ukraińśką telewizję.

07:48

W poniedziałek późnym wieczorem Odessa została zaatakowana rakietami po raz trzeci w ciągu dnia. Według Humeniuk lotnictwo rosyjskie zrzuciło 7 rakiet, które były jeszcze produkcji sowieckiej.



"Wyszukując strategiczne obiekty, przestarzałymi rakietami udało się trafić w ‘wyjątkowo niebezpieczne’ centrum handlowe oraz magazyn towarów powszechnej konsumpcji" - poinformowała we wtorek rzeczniczka dowództwa operacyjnego Południe Natalija Humeniuk. Trwa gaszenie pożaru w centrum handlowym.

07:45

Od początku wojny urodziło się w Polsce dwa razy więcej dzieci ukraińskich niż w tym samym czasie w zeszłym roku - podaje we wtorek "Dziennik Gazeta Prawna". CZYTAJ WIĘCEJ>>>

07:38

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę z okupowanych terytoriów do Rosji i na Krym wywieziono od 400 do 500 tys. ton zboża w celu dalszej odsprzedaży - poinformował ukraiński minister rolnictwa Mykoła Solski cytowany we wtorek przez portal informacyjny RBK. "To poważny interes, nad którym pieczę sprawują ludzie wyższej rangi: pracownicy służb specjalnych kraju agresora, wojskowi oraz różni oszuści (...)" - podkreślił minister.

Poinformował przy okazji, że ukraińskie organy ścigania rejestrują i prowadzą ewidencję handlowców zaangażowanych w ten proceder. Wszystkie fakty naruszenia ukraińskiego ustawodawstwa są następnie przekazywane do prokuratury.

07:31

07:24

Sytuacja mieszkańców Mariupola jest katastrofalna; według ostrożnych szacunków mogło tam już zginąć ponad 20 tys. osób.



W ostatnich dniach ewakuowano kilkuset cywilów, którzy przez około dwa miesiące ukrywali się w rozległych podziemnych korytarzach i schronach na terenie zakładów metalurgicznych Azowstal. Zorganizowanie korytarzy humanitarnych było możliwe dzięki współpracy strony ukraińskiej z ONZ.

07:15

Ponad 100 cywilów pozostaje w kombinacie Azowstal, który jest ostatnim punktem oporu sił ukraińskich w Mariupolu - poinformował szef władz obwodu donieckiego Pawło Kyryłenko w telewizji.



Według niego w całym mieście nadal przebywa do 100 tys. mieszkańców. Przed rozpoczęciem rosyjskiej agresji Mariupol liczył ok. 400 tys. mieszkańców.

07:02

W ciągu poprzedniej doby w obwodzie donieckim i ługańskim wojska ukraińskie miały odeprzeć piętnaście ataków Rosjan, niszcząc przy tym jeden system rakiet przeciwlotniczych, 9 czołgów, 3 systemy artyleryjskie, 25 bojowych wozów opancerzonych i trzy pojazdy kołowe. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

06:56

06:45

CBC News odnotowało, że od początku roku do Kanady przybyło łącznie ponad 19 000 Ukraińców, ale nie wszyscy z nich byli uchodźcami. Od połowy marca rząd federalny zatwierdził ponad 90 000 wniosków wizowych od Ukraińców.



06:32

Pierwszy samolot czarterowy z ukraińskimi uchodźcami na pokładzie wylądował we wtorek w St. John's , stolicy Nowej Fundlandii i Labradoru, poinformował Ukrinform opierając się na relacji kandyjskiej publicznej telewizji CBC News.



Samolot przyleciał z Katowic z 166 uchodźcami na pokładzie, w tym 55 dziećmi.

06:20

Nad zakładami Azowstal w Mariupolu nadal powiewa ukraińska flaga - donosi doradca mera Mariupola Petro Andruszczenko.

06:00

45 proc. ludności opuściło region okupowany Chersonia - pisze kanał Nexta. "Okupanci plądrują, zabijają, gwałcą, więc cywile nie mogą tego znieść, bardzo się boją i są zmuszeni do opuszczenia swoich domów" - przekazał szef regionalnej administracji Hennadij Łahuta, cytowany przez kanał.

05:45

Jedna osoba zginęła, a pięć innych zostało rannych w nocnym ostrzale Odessy - informuje portal Hromadske.

05:36

Agencja Euromaidan publikuje na Twitterze zdjęcia, na których widać zniszczenia po nocnym ostrzale Odessy.

05:30

Wojska rosyjskie nadal borykają się z powszechnymi wyzwaniami związanymi z przegrupowaniem sił. Stany Zjednoczone nie zaobserwowały żadnych oznak znaczącej mobilizacji rosyjskich wojsk - przekazał amerykański Institute for the Study of War, powołując się na najnowsze ustalenia Pentagonu.

05:23

"Dziś zrobiliśmy kolejny krok na drodze do Unii Europejskiej. Ukraina przekazała drugą część odpowiedzi na pytania specjalnego kwestionariusza, który musi wypełnić każdy kraj aspirujący do członkostwa w Unii Europejskiej. Zwykle trwa to miesiącami. Ale my zrobiliśmy wszystko w ciągu kilku tygodni. To jest dokument, który zawiera tysiące stron" - powiedział w opublikowanym w poniedziałek wieczorem nagraniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

05:21

Demokraci zgodzili się na zwiększenie dodatkowej pomocy dla Ukrainy do wysokości 39,8 miliarda dolarów - poinformowały Reutersa w poniedziałek dwa źródła zaznajomione z propozycją. Izba Reprezentantów może już we wtorek przyjąć plan, który przekracza prośbę prezydenta Joe Bidena z ubiegłego miesiąca o 33 miliardy dolarów na pomoc dla Ukrainy. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

05:15

Od 24 lutego w obwodzie donieckim zginęło 345 osób, a 1019 zostało rannych - wynika z informacji zebranych przez szefa donieckiej obwodowej administracji wojskowej Pawło Kyrylenki.



Według Kyrylenki nie jest obecnie możliwe ustalenie dokładnej liczby ofiar w Mariupolu i Wołnowache.

05:10

W obwodzie donieckim w poniedziałek w czasie ostrzału prowadzonego przez wojska rosyjskie sześciu cywilów zostało rannych - napisał w Telegramie szef donieckiej obwodowej administracji wojskowej Pawło Kyrylenko, poinformował Ukrinform.



Potwierdziły się również informacje o 11 osobach, które zginęły w Jampolu w okresie od 23 do 28 kwietnia - poinformował Kyryłenko.

05:06