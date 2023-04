Rosyjskie wojska atakujące Bachmut stosują "syryjską" taktykę spalonej ziemi - oświadczył dowódca ukraińskich sił lądowych generał Ołeksandr Syrski. Wojskowy zaznaczył, że "po obu stronach walki są bardzo zacięte". W tym tygodniu do swoich rodzin powróciło kolejnych 31 dzieci, uprowadzonych z Ukrainy przez Rosjan w czasie wojny. Była to już piąta tego typu akcja. Przed agresją Rosji na Ukrainę w Awdijiwce w obwodzie donieckim mieszkało 32 tys. ludzi, teraz w ruinach miasta żyje prawie 2 tys. osób. Najnowsze informacje o rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji.

Lokalni mieszkańcy przy szczątkach zniszczonego samolotu w obwodzie charkowskim / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

15:11

1800 cywilów wciąż żyje w ruinach Awdijiwki w obwodzie donieckim. "Rosjanie zamienili Awdijiwkę w całkowitą ruinę" - powiedział Pawło Kyryłenko, gubernator obwodu donieckiego. Przed wojną miasto liczyło 32 tys. mieszkańców.

14:44

Trwa ewakuacja samolotów pasażerskich z Ukrainy. Tuż przed Wielkanocą ukraińskie linie lotnicze SkyUp Airlines zdołały zabrać z ogarniętego wojną kraju swojego ostatniego Boeinga. Nadal jednak na Ukrainie uziemionych 41 samolotów różnych przewoźników.

14:08

"Gdybyśmy działali ściśle według protokołów bezpieczeństwa, połowa naszego ministerstwa mogłaby trafić do rosyjskiej niewoli, ponieważ bunkier, do którego mieliśmy się udać, znajdował się w Hostomlu, w zabezpieczonym miejscu, które jako pierwsze trafiło w pułapkę" - powiedział minister obrony Ukrainy, wspominając początek inwazji Kremla na sąsiedni kraj.

13:44

"Ukraińscy dowódcy na froncie wojny z Rosją niechętnie dopuszczają kobiety do walki na pierwszej linii, dlatego szkolę się na operatorkę dronów" - mówi Łesia, dziennikarka, która tuż po inwazji na jej kraj wstąpiła do wojska i pełni w nim służbę do dziś. Jej oddział był m.in. pod Bachmutem. "Myślałam o wstąpieniu do armii jeszcze w 2014 r., ale uznałam wtedy, że nie jestem do tego gotowa. Kiedy przyszła wojna na pełną skalę zrozumiałam, że każdy musi stanąć do obrony. Zgłosiłam się do obrony terytorialnej, dostałam karabin i tak zostałam wojskową" - opowiada.

12:35

Do domu wróciło 24 ukraińskich dzieci, które zostały wcześniej nielegalnie wywiezione do Rosji - powiadomił szef władz obwodu chersońskiego Ołeksandr Prokudin. Wicepremier Iryna Wereszczuk oznajmiła, że na terytorium Rosji przetrzymywanych jest blisko 4,4 tys. ukraińskich sierot.



11:46

W kwietniu w Ukrainie odbędzie się międzynarodowe wydarzenie z udziałem prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, premiera Mateusza Morawieckiego i szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen - przekazało Polskiej Agencji Prasowej wysokie źródło unijne. Szczegóły z powodów bezpieczeństwa nie są jeszcze ujawniane. Jednym z głównych tematów rozmów będzie kwestia nielegalnych deportacji do Rosji ukraińskich dzieci.

11:01

Rosja może wykorzystać prawosławną Wielkanoc, przypadającą 16 kwietnia, by próbować opóźnić ukraińską kontrofensywę poprzez wezwanie do zawieszenia broni, motywowane poszanowaniem dla religii prawosławnej. Moskwa sama nie okazywała takiego szacunku na terytoriach, które okupuje - podkreślił w najnowszym raporcie amerykański Instytut Badań nad Wojną.

Represje religijne są najprawdopodobniej elementem trwającej kampanii ludobójstwa kulturowego i czystek etnicznych, których celem jest wykorzenienie idei niezależności ukraińskiej narodowości czy Cerkwi Prawosławnej Ukrainy - ocenili analitycy w raporcie poświęconym rosyjskim represjom religijnym po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę.

09:29

Rosyjskie wojska atakujące Bachmut stosują "syryjską" taktykę spalonej ziemi - oświadczył dowódca ukraińskich sił lądowych generał Ołeksandr Syrski. Wojskowy zaznaczył, że "po obu stronach walki są bardzo zacięte".

Z powodu strat, jakie armia ukraińska zadała walczącym pod Bachmutem najemnikom z Grupy Wagnera, strona rosyjska jest zmuszona do włączania do walki oddziałów wojsk specjalnych i desantowo-szturmowych.



08:57

W ciągu ostatnich siedmiu dni rosyjska armia prawdopodobnie nasiliła ataki z użyciem ciężkiego sprzętu wojskowego wokół miasta Marjinka w obwodzie donieckim - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

O Marjinkę walczono od 2014 roku. Miasto, które zostało w dużej mierze zniszczone w wyniku wymiany ognia artyleryjskiego, ma istotne znaczenie ze względu kontrolę nad przedmieściami Doniecka i kluczową drogą wiodącą m.in. w kierunku Zaporoża.

08:20

Niepełnosprawni z domu dziecka w Znamiance na Ukrainie znaleźli schronienie w sanatorium w Krasnobrodzie na Lubelszczyźnie. Są to osoby w wieku od 7 do 32 lat m.in. z zespołem Downa, autyzmem, niepełnosprawnością ruchową. Wolny czas spędzają w Polsce m.in. na spacerach, słuchaniu muzyki, pisaniu wierszy czy gotowaniu.

Gdy tylko dowiedzieliśmy się o tym, że trafią do nas, to odmalowaliśmy pomieszczenia, zorganizowano łóżka, pościel i inne niezbędne rzeczy. Zapewniamy im zakwaterowanie i wyżywienie, a także pomagamy w sprawach urzędowych, opiece rehabilitacyjnej czy przy wizytach lekarskich u stomatologa, okulisty - powiedziała PAP dyrektor sanatorium w Krasnobrodzie Barbara Kowal. Dodała, że uchodźcy mają również wsparcie wolontariuszy z zamojskiego PCK, którzy odwiedzają ich regularnie.



06:55

Prezydent Francji Emmanuel Macron ocenił, że biorąc pod uwagę obecny rozwój wydarzeń, jest za wcześnie na rozmowy pokojowe ws. konfliktu trwającego na Ukrainie. Nie jest to czas na negocjacje, nawet jeśli je przygotowujemy, musimy wyznaczyć kamienie milowe - powiedział Macron w rozmowie z francuskim dziennikiem "Les Echos". Ukraińcy stawiają opór, a my im pomagamy - dodał.

06:46

W tym tygodniu do swoich rodzin powróciło kolejnych 31 dzieci, uprowadzonych z Ukrainy przez Rosjan w czasie wojny. Była to już piąta tego typu akcja - poinformował portal dziennika "Welt". Mykoła Kułeba, założyciel organizacji Save Ukraine, potwierdził w Kijowie, że ukraińskie rodziny otrzymały pomoc przy organizacji podróży i transporcie (członkowie ukraińskich rodzin muszą odebrać dziecko w Rosji osobiście).

Jak podaje rząd Ukrainy, od czasu rosyjskiej inwazji w lutym 2022 roku blisko 19,5 tys. dzieci zostało uprowadzonych z terytoriów Ukrainy, okupowanych przez Rosję.

06:42

Musimy wierzyć, że zło przegra i musimy przybliżać jego klęskę - oznajmił w niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Co miesiąc, co tydzień rośnie wsparcie, zwiększa się krąg tych, którzy nas wspierają, którzy wspierają naszą odwagę i naszą wiarę w życie - podsumował.