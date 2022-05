Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał, że w obwodzie zaporoskim na południu kraju Rosjanie odbierają mieszkańcom dokumenty osobiste, a warunkiem zwrotu jest udział w obchodach Dnia Zwycięstwa. Sztab ostrzegł także, że "utrzymuje się wysokie prawdopodobieństwo ataków rakietowych na całym terytorium Ukrainy". Pod ciągłym ostrzałem są zakłady Azowstal w Mariupolu. Rosjanie chcą je zdobyć za wszelką cenę – oceniają eksperci. Dziś w Rosji obchodzony jest Dzień Zwycięstwa, tj. rocznica zakończenia II wojny światowej. Jak prognozują zagraniczne wywiady, Władimir Putin chce właśnie dziś ogłosić głosić częściowe zwycięstwo w Ukrainie, a bez zdobycia Azowstalu będzie to niemożliwe. Najważniejsze informacje z 75. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie z dnia 09.05.2022.

Ukraińśki żołnierz podczas działań po rosyjskim ostrzale w Charkowie / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA

08:01

Siły Zbrojne Ukrainy zniszczyły najnowszą wersję rosyjskiego czołgu bojowego T-90.



07:46

Rosyjskie zgrupowanie wojskowe na Morzu Czarnym obejmuje co najmniej sześć okrętów i dwie łodzie podwodne; jednostki te, wyposażone w ponad 50 pocisków manewrujących, są gotowe do przeprowadzania ostrzałów rakietowych - zaalarmowało w nocy z niedzieli na poniedziałek na Facebooku ukraińskie Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych "Południe".

07:35

Patron - pies, który razem z pirotechnikami z Czernihowa oczyszcza teren z pozostawionych przez Rosjan ładunków wybuchowych, został doceniony przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. W Pałacu Maryńskim w Kijowie czworonożny saper i jego opiekun zostali nagrodzeni medalem za ofiarną służbę. CZYTAJ WIĘCEJ>>>



Instagram Post

07:28

W rejonie Iziumu (obwód charkowski) wojska rosyjskie przygotowują się do dalszej ofensywy na kierunkach: Sułyhiwka-Nowa Dmytriwka i Sułyhiwka-Kurulka - informuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.



Opisując sytuację w obwodzie donieckim, sztab podał, że wojska rosyjskie przy wsparciu lotnictwa i artylerii koncentrują wysiłki na przejęciu kontroli nad Rubiżnem i Popasną po to, by prowadzić dalej ofensywę na Słowiańsk, Awdijiwkę, Lisiczańsk i Siwersk.

07:25

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy ocenia, że w zachodniej części kraju "wykryte oddziały białoruskie nadal pełnią zadania dotyczące umocnienia bezpieczeństwa ukraińsko-białoruskiej strefy granicznej".

W północno-wschodniej części kraju Rosjanie nie prowadzą aktywnych działań ofensywnych, lecz zajmują się utrzymaniem pozycji, przegrupowaniem oddziałów, uzupełnianiem zapasów amunicji i paliwa.

07:18

W komunikacie, opublikowanym na Facebooku, sztab ostrzegł, że "utrzymuje się wysokie prawdopodobieństwo ataków rakietowych na całym terytorium Ukrainy".

07:15

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał w poniedziałek, że w obwodzie zaporoskim na południu kraju Rosjanie odbierają mieszkańcom dokumenty osobiste, a warunkiem zwrotu jest udział w obchodach Dnia Zwycięstwa, obchodzonego w Rosji 9 maja.



07:12

Jesteśmy gotowi na każdy ruch Putina - zapewnia ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzezinski w wywiadzie dla tygodnika "Do Rzeczy".



"Relacje polsko-amerykańskie nigdy nie były bliższe, nigdy nie były mocniejsze i nigdy nie były ze sobą bardziej splecione niż obecnie. I to nie tylko z powodu wojny na Ukrainie" - stwierdził ambasador.

07:05

Fontanny, kolumny, ogród i amfiteatr - Euromaidan publikuje wizualizację, jak może wyglądać Teatr Dramatyczny w Mariupolu po odbudowie. To pomysł projektanta Iwana Ohijenki.



06:58

Brytyjski rząd ogłosił w niedzielę wieczorem, że w ramach trzeciego pakietu sankcji handlowych podniesie cła na szereg produktów importowanych z Rosji i Białorusi, w tym platynę i pallad, do 35 proc.

Wśród towarów, które objęto zakazem eksportu do Rosji, znalazły się chemikalia, tworzywa sztuczne, guma i maszyny. Wartość tego eksportu wynosiła 250 mln funtów rocznie, co stanowiło ok. 10 proc. brytyjskiego eksportu do Rosji w 2021 r.

06:50

Na zaktualizowanej liście objętych kanadyjskimi sankcjami znaleźli się rosyjscy i czeczeńscy wojskowi, ale także pracownicy rosyjskich mediów. Na liście są też m.in. mająca stopień generała, choć bez doświadczenia wojskowego Maria Kitajewa, 36-letnia była współpracownica ministra obrony Rosji Siergieja Szojgu oraz Rossijana Markowskaja, rzeczniczka rosyjskiego ministerstwa obrony. Sankcjami objęto też już niektórych podejrzewanych o udział w masakrze w Buczy, m.in. Azatbeka Omurbekowa, nazywanego "rzeźnikiem z Buczy", a także kadyrowca Alibek Delimchanow.



Kanadyjskie sankcje objęły Rosgwardię, czyli Federalną Służbę Wojsk Gwardii Narodowej Rosji, stocznię Zelenodolsk, rosyjski holding wojskowy Military Industrial Company, producenta śmigłowców UEC Klimow, i zakłady produkujące ciężarówki Kamaz.

06:42

Czterogwiazdkowy kompleks hotelowy na wybrzeżu Morza Czarnego został zniszczony w wyniku rosyjskiego ostrzału w Odessie. Kanał Nexta publikuje film, na którym widać pozostałości z Grand Pettine.

06:35

Od 11 do 14 milionów euro wydadzą w tym roku Włochy na utrzymanie przejętych willi i jachtów rosyjskich oligarchów - piszą włoskie media. Rząd jednak przygotował dekret, który zakłada, że państwo będzie mogło sprzedać przejęte dobra.

06:29

To 75. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Jednocześnie Rosja obchodzi dzień zwycięstwa ZSRR nad Niemcami. W Moskwie na Placu Czerwonym odbędą się obchody, w tym parada wojskowa, która będzie okazją dla Rosji do demonstracji siły.



Spekuluje się, że Putin może ogłosić powszechną mobilizację, by nasilić ofensywę na Ukrainę. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

06:22

8 maja w rosyjskich ostrzałach w obwodzie donieckim zginęło czterech cywilów, a ośmiu zostało rannych - przekazała agencja Euromaidan.

06:15

"Rosja ściąga rakiety przeciwlotnicze na północ Krymu" - pisze Ukrinform, powołując się na doniesienia medialne.

06:09

Osnat Lubran koordynatorka ds. działąń humanitarnych z ramienia ONZ, poinformowała o 174 osobach uratowanych z "piekła Mariupola".

05:59

Do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy wpłynęło już łącznie ok. 32 tys. zapytań ws. poszukiwania rosyjskich żołnierzy. W większości od ich krewnych - pisze agencja Ukrinform, powołując się na doradcę ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Wiktora Andrusiwa.

05:54

Premier Kanady Justin Trudeau poinformował w niedzielę podczas wizyty w Kijowie, że Kanada planuje kolejne sankcje wobec 40 osób. Kanadyjskie sankcje oznaczają m.in. zamrożenie ewentualnych aktywów w Kanadzie i zakaz prowadzenia jakichkolwiek transakcji z Kanadyjczykami, niezależnie od miejsca ich zamieszkania.

05:36

Ostatni cywile uratowani z zakładów Azowstal są już w bezpiecznym miejscu w Ukrainie. 200-kilometrowa droga zajęła im dwa dni.

05:31

19 osób i pięć rosyjskich firm i instytucji zostało w niedzielę dopisanych do kanadyjskiej listy sankcji. Wśród objętych restrykcjami jest m.in. Rosgwardia, jedna ze służb bezpieczeństwa wewnętrznego Rosji.

05:27

Na mapie widać aktualny układ frontów. "Siły rosyjskie nie dokonały żadnych znaczących postępów na żadnej osi natarcia w dniu 8 maja." - czytamy w opisie.

05:20

Rosja zapomniała o wszystkim, co było ważne dla zwycięzców II wojny światowej - powiedział w niedzielę wieczorem, w nagraniu wideo, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Nawiązując do rosyjskich "ciężkich bombardowań" w kilku rejonach Ukrainy, w tym ataku szkołę na wschodzie kraju, gdzie zginęło 60 osób, Zełenski powiedział: "Jakby dzisiaj nie był 8 maja, jakby jutro nie był 9 maja" (...) kiedy kluczowym słowem powinien być pokój dla wszystkich normalnych ludzi".



"Ukraina i wolny świat to zapamiętają" - dodał Zełenski. Jego zdaniem Ukraina "pokazała, że jest częścią wolnego świata i zjednoczonej Europy".

05:12

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres jest "przerażony" zbombardowaniem szkoły na wschodzie Ukrainy, w wyniku którego według władz w Kijowie zginęło 60 osób - powiedział w niedzielę jego rzecznik, Stephane Dujarric.



Sekretarz generalny ONZ, jak przekazał Dujarric, jest zdania, że atak ten "był kolejnym przypomnieniem, iż w tej wojnie, podobnie jak w wielu konfliktach, to cywile płacą najwyższą cenę".

05:10

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w niedzielę wieczorem, że około 60 osób, które ukryły się w szkole we wsi Biłohoriwka na wschodzie kraju, zginęło w sobotę w wyniku rosyjskiego bombardowania.

05:03