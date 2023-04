Franciszek przyjął dziś na audiencji premiera Ukrainy Denysa Szmyhala. Rosja ostrzelała cele cywilne w Mikołajowie na południu Ukrainy czterema rakietami Kalibr. Zginęła jedna osoba, co najmniej 23 osoby zostały ranne. Prezydent Wołodymyr Zełenski opublikował w mediach społecznościowych film, na którym widać skalę zniszczeń. Od początku rosyjskiej inwazji, która trwa już od 428 dni, NATO dostarczyło Ukrainie 230 czołgów, 1550 pojazdów opancerzonych i znaczące ilości amunicji. W relacji z 26.04.2023 roku znajdziecie najnowsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zniszczenia po rosyjskim ostrzale w Kupiańsku w obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy. / EPA/Stringer / PAP/EPA

Zniszczenia po rosyjskim ostrzale Mikołajowa na południu Ukrainy.

12:26

"Od początku rosyjskiej inwazji sojusznicy NATO i ich partnerzy dostarczyli Ukrainie 230 czołgów, 1550 pojazdów opancerzonych i znaczące ilości amunicji, czyli 98 proc. obiecanego sprzętu" - ogłosił w Brukseli sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. "W sumie wyszkoliliśmy i wyposażyliśmy ponad dziewięć nowych ukraińskich brygad pancernych. To da Ukrainie silną pozycję do dalszego odbijania okupowanych terytoriów" - powiedział Stoltenberg na konferencji prasowej w Brukseli z premierem Luksemburga Xavierem Bettelem. "Przyszłość Ukrainy leży w euroatlantyckiej rodzinie, przyszłość Ukrainy jest w NATO. Jednocześnie głównym celem Sojuszu i sojuszników jest to, by zapewnić Ukrainie zwycięstwo" - podkreślił.

12:09

Od lutego 2022 roku, czyli początku inwazji Kremla na Ukrainę, z rosyjskiej niewoli powróciło już 2279 naszych obywateli; większość z nich to wojskowi, ale w tym gronie byli również cywile - poinformował na Telegramie ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.

11:46

Niezależne rosyjskie media donoszą, że generał-pułkownik Michaił Mizincew nie jest już wiceministrem obrony Rosji. Resort nie potwierdził informacji o odwołaniu "rzeźnika z Mariupola".

11:06

Papież Franciszek podarował ukraińskiemu premierowi rzeźbę z brązu, na której widnieje napis: "Pokój jest delikatnym kwiatem". Szmyhal podarował z kolei duchownemu ceramiczną karafkę, która przetrwała rosyjskie bombardowania pod Kijowem oraz album ze zdjęciami z wojny i oporu Ukraińców - informuje Cindy Wooden, szefowa Catholic News Service i załącza zdjęcia.