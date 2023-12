Podczas nocnego ataku Rosjan na Kijów jeden z dronów uderzył w blok mieszkalny. Są ranni. Głośne eksplozje słychać było w wielu rejonach ukraińskiej stolicy. W ciągu ostatniej nocy Ukraińcom udało się zestrzelić 24 z 28 rosyjskich dronów. Piątek to 667. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najnowsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą zbieramy w relacji z 22.12.2023 r.

Zniszczenia po rosyjskim ostrzale w jednym z mieszkań bloku w Kijowie. / KYIV CITY MILITARY ADMINISTRATION HANDOUT / PAP/EPA

07:33

24 z 28 rosyjskich dronów udało się zestrzelić w ciągu ostatniej nocy Ukraińcom. Maszyny zniszczono w środkowej, południowej i zachodniej części kraju.

07:15

Nawet 100 mln euro chce wyłożyć szef InPostu Rafał Brzoska, by zachęcić największe polskie firmy do inwestycji w ukraińską gospodarkę - czytamy w piątkowej "Rzeczpospolitej". Jak zauważa gazeta, Brzoska widzi jeden warunek powodzenia takiego funduszu: Polska potrzebuje do tego silnego partnera. I liczy na współpracę z amerykańskim biznesem. Zapowiada też wizyty w co najmniej czterech krajach naszego regionu, by rozmawiać z przedsiębiorcami, którzy mogliby do tego projektu dołączyć.



06:30

Silne wybuchy słychać było także w innych rejonach Kijowa. Serhij Popko szef administracji wojskowej Kijowa poinformował, że szczątki zestrzelonego drona spadły na inny blok mieszkalny w dzielnicy Hołosijiwskij.

06:22

"Podczas ataku rosyjskich dronów na Kijów w nocy jeden z nich uderzył w blok mieszkalny w dzielnicy Sołomianskij, są ranni" - poinformował mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko. Głośne eksplozje słychać było także w innych dzielnicach.

"Górne piętra budynku są ogarnięte płomieniami. Na miejscu są ekipy ratunkowe" - powiedział Kliczko. Na nagraniach umieszczonych w mediach społecznościowych widać olbrzymi słup ognia.

/ KYIV CITY MILITARY ADMINISTRATION HANDOUT / PAP/EPA

06:05

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy opublikował film podsumowujący 666. dzień wojny na Ukrainie. Nagranie pojawiło się w mediach społecznościowych.