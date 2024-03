Ukraińskie wojska strąciły 17 spośród 22 dronów, użytych przez Rosję do nocnych uderzeń na cele w Ukrainie – poinformowały Siły Powietrzne tego kraju. Putin ostrzegł Zachód, że bezpośredni konflikt zbrojny między Rosją a NATO oznaczałby, że ludzkość stoi o krok od III wojny światowej. W Brukseli odbędzie się spotkanie szefów dyplomacji Unii Europejskiej, którzy będą rozmawiać za pomocą łączy wideo z sekretarzem stanu USA Anthonym Blinkenem. Następnie podobną rozmowę odbędą z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułebą. Główne tematy tego spotkania to Rosja i nowe sankcje, Ukraina i Bliski Wschód. Poniedziałek jest 754. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą śledzimy dla was w raporcie dnia. Informacje w nim podawane są na bieżąco.