Spodziewamy się, że celem rosyjskiej ofensywy na Ukrainie będzie obwód charkowski na północnym wschodzie kraju lub zaporoski na południu - powiedział sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ołeksij Daniłow. W nocy Rosja uderzyła w Charków - kilka rakiet spadło w centrum miasta. To już 350. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Zbieramy dla Was najważniejsze informacje.

Żołnierze w Bachmucie / EUGENE TITOV / PAP

Inwazja Putina jest epokowym testem. Testem dla Ameryki, testem dla świata: czy staniemy w obronie najbardziej podstawowych zasad? Czy staniemy w obronie suwerenności? Czy staniemy w obronie prawa ludzi do życia wolnego od tyranii? Czy staniemy w obronie demokracji? - powiedział prezydent USA Joe Biden podczas corocznego orędzia o stanie państwa w Kongresie. Rok później, znamy odpowiedź: Tak, staniemy. Tak stanęliśmy. Razem zrobiliśmy to, co Ameryka robi najlepiej: przewodziliśmy - dodał.

Zwracając się do ambasador Ukrainy w USA Oksany Markarowej, która jest jednym z gości honorowych, zapewnił ją, że Ameryka jest zjednoczona we wsparciu jej kraju.

Będziemy was wspierać tak długo, jak trzeba - powiedział Biden.

Rosjanie w nocy ponownie zaatakowali Charków - poinformował szef władz obwodowych Ołeh Synehubow.

OSTRZEŻENIE! Mieszkańcy Charkowa i regionu, okupanci atakują! Udajcie się do schronów! - napisał.

Synehubow dodał, że pociski Rosjan trafiły w centralną część Charkowa, a w miejscu jednego z trafień wybuchł pożar. Wstępnie S-300, od 6 do 10 pocisków - wyjaśnił.

Z kolei mer Charkowa Ihor Terechow napisał na Telegramie, że w miasto uderzyło sześć rakiet. Jak dotąd mamy potwierdzenie ataków na zakład przemysłowy - poinformował.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba poinformował w nocy z wtorku na środę na Twitterze, że rozmawiał telefonicznie z sekretarzem stanu USA Anthonym Blinkenem.

Odbyłem rozmowę telefoniczną z sekretarzem stanu Blinkenem w sprawie nowej pomocy wojskowej, nowych sankcji wobec Rosji i przygotowań do ważnego wydarzenia w kontekście zbliżającej się rocznicy inwazji na pełną skalę, dokonanej przez Federację Rosyjską - napisał szef ukraińskiej delegacji.