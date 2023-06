19:30

W wyniku kolejnej wymiany jeńców wojennych wróciło do Ukrainy 95 żołnierzy Sił Zbrojnych, Gwardii Narodowej i Straży Granicznej - poinformował szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Andrij Jermak.



Wymiana więźniów. Wraca do domu 95 naszych ludzi. Na liście są żołnierze Sił Zbrojnych, Gwardii Narodowej, a także straży granicznej - napisał w Telegramie Andrij Jermak.



Wśród nich - 93 szeregowców i sierżantów oraz dwóch oficerów. Możliwe było również zwolnienie uczestników operacji specjalnej, którzy lecieli helikopterem do Azowstalu w otoczonym Mariupolu. Wielu z naszych zostało wówczas schwytanych i rannych - zaznaczył Jermak.



Jak wyjaśnił w Telegramie resort obrony, tym razem udało się uwolnić czterech marynarzy, 11 funkcjonariuszy straży granicznej, 29 gwardzistów narodowych i 51 przedstawicieli Sił Zbrojnych, w tym 15 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.



Czterech uwolnionych jest ciężko rannych.

18:40

Trzech cywilów zginęło, a dziesięciu zostało rannych, gdy siły rosyjskie ostrzelały łódź z ewakuującymi się osobami z zalanego po zniszczeniu tamy w Kachowce lewego brzegu Dniepru w obwodzie chersońskim - napisał w Telegramie Ołeksandr Prokudin, gubernator obwodu chersońskiego.



O ostrzelaniu łodzi z cywilami informował wcześniej w Telegramie szef Kancelarii Prezydenta Andrij Jermak: Strzelali w plecy cywilom. Sześć osób zostało rannych. Dotarli do Chersonia i zostali hospitalizowani w placówce medycznej. Lekarze walczą o życie rannych.



Jednak według relacji gubernatora obwodu chersońskiego Ołeksandra Prokudina w wyniku rosyjskiego ostrzału łodzi zginęło trzech ludzi, zaś dziesięciu zostało rannych, w tym dwóch funkcjonariuszy organów ścigania.



74-letni mężczyzna zakrył kobietę własnym ciałem, gdy wróg otworzył ogień. Rosjanie strzelili mu w plecy. Zmarł w wyniku odniesionych obrażeń, lekarze nie zdążyli mu pomóc... - napisał w Telegramie Ołeksandr Prokudin.

18:01

Mieszkaniec nadmorskiej wsi w okolicach Odessy znalazł na plaży minę kotwiczną, myląc ją z butlą z gazem, przyniósł na swoje podwórko. Na szczęście zwyciężył zdrowy rozsądek i opamiętawszy się, zadzwonił po pirotechników - poinformowało ukraińskie dowództwo operacyjne "Południe".



Miny kotwiczne zostały przyniesione na odeską plażę przez burzliwą powódź spowodowaną wysadzeniem tamy w Kachowce przez wojsko rosyjskie.

17:11

Rosyjskie wojsko ostrzelało łódź z cywilami ewakuowanymi z lewego, okupowanego brzegu Dniepru w obwodzie chersońskim, sześć osób zostało rannych - poinformował Andrij Jermak, szef Kancelarii Prezydenta.



Strzelali w plecy cywilom. Sześć osób zostało rannych. Dotarli do Chersonia i zostali hospitalizowani w placówce medycznej. Lekarze walczą o życie rannych - napisał na swoim kanale Telegram, Andrij Jermak, szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy.

16:26

Rosja zaczęła nielegalnie pozbywać się okrętów Marynarki Wojennej Ukrainy zdobytych w Sewastopolu i Donuzławiu, które po 2014 roku znajdowały się na terytorium okupowanej czasowo Autonomicznej Republiki Krym - informuje ukraiński portal Militarnyj.



Sześć zdobytych przez Rosję okrętów Marynarki Wojennej Ukrainy znajduje się obecnie, wbrew prawu wojennemu, na terenie złomowiska statków w Inkermanie - informuje portal i zamieszcza zdjęcia złomowanych ukraińskich jednostek: korwety rakietowej "Prydniprovia", łodzi torpedowej "Cherson", trałowców "Czernihów" i "Czerkasy", oraz korwet "Chmielnicki" i "Łuck".



W sumie na początku 2022 roku na Krymie pozostało 19 okrętów i łodzi Marynarki Wojennej Ukrainy. Los kolejnych 11 statków jest nieznany - pisze portal Militarnyj.



16:06

Zawalenie się zapory w Kachowce niemal na pewno poważnie zakłóciło dostawy słodkiej wody do okupowanego przez Rosję Półwyspu Krymskiego poprzez główne jej źródło, jakim jest Kanał Północnokrymski - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.



Jak wyjaśniono w codziennej aktualizacji wywiadowczej, kanał pobiera wodę ze zbiornika Kachowka z wlotu znajdującego się wyżej niż dno zbiornika. Poziom wody w zbiorniku do piątku prawdopodobnie spadł poniżej poziomu wlotu, a woda wkrótce przestanie płynąć na Krym, co zmniejszy dostępność świeżej wody w południowej części obwodu chersońskiego i w północnym Krymie.

15:05

Prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał dekret o nałożeniu sankcji na okres pięciu lat na 178 obywateli Rosji, w tym na sędziów Trybunału Konstytucyjnego tego kraju.



Sankcje obejmują między innymi zamrożenie aktywów, ograniczenia handlowe i zakazy podróżowania. 17 osób objętych sankcjami ma podwójne obywatelstwo Ukrainy i Rosji, informuje The Kiev Independent.



Jedną z osób objętych sankcjami jest Walerij Zorkin, przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego Rosji.



30 września 2022 r. rosyjski Trybunał Konstytucyjny zatwierdził bezprawną aneksję obwodów donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporoskiego.



Aneksja nastąpiła po tym, jak Rosja przeprowadziła fikcyjne referenda w okupowanych częściach tych regionów i twierdziła, że większość mieszkańców "głosowała" za przystąpieniem do Rosji.

14:33

Rosjanie potwierdzają, że ukraińskie oddziały zajęły miejscowości koło miejscowości Wełyka Nowosiłka w obwodzie donieckim.

Władimir Rogow z kolaboracyjnych władz obwodu zaporoskiego napisał w komunikatorze Telegram, że Ukraińcy zajęli wioskę Nieskuczne ale została ona odbita przez Rosjan. Nie podaje natomiast, jaka jest sytuacja w sąsiedniej wiosce Błahodatne, w której - jak widać na nagraniach - powiewa ukraińska flaga.

Nie mając sukcesów w atakach frontalnych wróg próbuje okrążyć nasze jednostki w Zaporożu uderzając na flanki - pisze Rogow



13:55

Według rosyjskiego Ministerstwa Obrony, w niedzielę Ukraina podjęła nieudaną próbę zaatakowania okrętu floty czarnomorskiej, który "monitorował sytuację na trasie gazociągów Turkstream i Blue Stream na Morzu Czarnym" - przekazała agencja Reutera.

13:35

Prokurator generalny Ukrainy Andrij Kostin odwiedził wraz z przedstawicielami Międzynarodowego Trybunału Karnego dotknięty powodzią obwód chersoński. Nazwał powódź, wywołaną wysadzeniem przez Rosjan tamy na Dnieprze, "największą katastrofą ekologiczną od czasu Czarnobyla".

Jak podała prokuratura w niedzielę w komunikacie na serwisie Telegram, Kostin w zatopionej w wyniku powodzi miejscowości Antoniwka odwiedził "miejsce zbrodni popełnionej przez Federację Rosyjską". Prokurator oświadczył, że "jest to największa katastrofa ekologiczna od czasu Czarnobyla, dlatego śledztwo dotyczyć będzie nie tylko zbrodni wojennej, ale też ekobójstwa".

12:32

"Staje się zatem jasny cel wysadzenia przez Rosjan zapory Kachowskiej Elektrowni Wodnej. Uwzględniając własne straty i limit rezerw, zdając sobie sprawę z niezdolności do zatrzymania ofensywy ukraińskiej na różnych kierunkach, dowództwo wojsk okupacyjnych postanowiło 'zawęzić' potencjalny zasięg geograficzny aktywnych działań armii ukraińskiej" - oceniła wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar w komunikacie zamieszczonym na Telegramie.

Ponadto celem Rosjan jest "odciągnięcie części sił i zasobów armii Ukrainy do likwidowania skutków" katastrofy spowodowanej wysadzeniem zapory - dodała wiceminister.

12:06

Oddziały ukraińskie wyzwoliły miejscowość Błahodatne w obwodzie donieckim - poinformowały w niedzielę ukraińskie portale informacyjne, powołując się na komunikat 68. samodzielnej brygady im. Ołeksy Dowbusza sił zbrojnych Ukrainy.