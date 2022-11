"Rosyjskie wojska wykorzystują już na Ukrainie pociski rakietowe z 30-procentowej rezerwy strategicznej" - oznajmił przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego Wadym Skibicki. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział, że "warunkiem wstępnym ewentualnego wstąpienia Ukrainy do NATO jest jej zwycięstwo w wojnie". Najważniejsze wydarzenia związane z 280. dniem wojny w Ukrainie zbieramy w naszej relacji z 30.11.2022 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Rosyjska artyleria w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy / RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE / HANDOUT / PAP/EPA

14:29

Na marginesie spotkania szefów dyplomacji państw NATO minister Zbigniew Rau spotkał się ze swoim brytyjskim odpowiednikiem ministrem Jamesem Cleverlym.

"Głównymi tematami rozmowy były m.in. możliwości rozwoju polsko-brytyjskiej współpracy i aktualna sytuacja na Ukrainie" - poinformowało MSZ.

13:49

W Hołej Prystani, okupowanej przez rosyjskie wojska części obwodu chersońskiego na południu Ukrainy, najeźdźcy rozstrzelali trzyosobową rodzinę. Rodzice zginęli na miejscu, dorosły syn trafił w ciężkim stanie do szpitala - poinformował na Telegramie mer miasta Oleszki Jewhen Ryszczuk.

Ponadto w godzinach porannych najeźdźcy ponownie zaatakowali cele cywilne w wyzwolonym przez ukraińskie siły Chersoniu. Ostrzelano budynki mieszkalne, placówkę medyczną i gazociąg. 70-letnia kobieta zginęła we własnym mieszkaniu, a starszy mężczyzna doznał obrażeń ciała - powiadomił w mediach społecznościowych lojalny wobec Kijowa szef władz Chersońszczyzny Jarosław Januszewycz.

Telegram

13:19

"Rosyjskie wojska wykorzystują już na Ukrainie pociski rakietowe z 30-procentowej rezerwy strategicznej, która zawsze powinna pozostawać na wyposażeniu sił zbrojnych" - oznajmił przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego Wadym Skibicki.

"Obserwujemy tam też jednak stałą produkcję nowego uzbrojenia na potrzeby frontu" - dodał.

13:13

Bezpieczeństwo sojuszników oraz wsparcie dla Ukrainy w obliczu zmasowanych ataków rakietowych Moskwy na Ukrainę były głównymi tematami spotkania szefów dyplomacji państw NATO w Bukareszcie.

"Sojusznicy potwierdzili konieczność wzmacniania polityki odstraszania i obrony NATO" - przekazało polskie MSZ.

13:11

"Polskie koleje zdały egzamin w czasie wojny w Ukrainie, transportując uchodźców uciekających przed agresją Rosji, a także dostarczając pomoc humanitarną. Koleje w UE potrzebują kolejnych inwestycji, wspartych środkami unijnymi" - przekonywali uczestnicy konferencji w Parlamencie Europejskim w Brukseli, poświęconej inwestycjom w tym sektorze.

13:09

Deputowani rady miejskiej Odessy poparli w głosowaniu decyzję o zdemontowaniu i przeniesieniu pomnika Założycieli Odessy (w centrum którego jest cesarzowa Katarzyna II) - powiadomiono w komunikacie. Podobną decyzję podjęto w sprawie pomnika Aleksandra Suworowa.

Pomniki mają zostać "tymczasowo przeniesione" do Odeskiego Muzeum Sztuk Pięknych.

Telegram

12:45

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział, że "warunkiem wstępnym ewentualnego wstąpienia Ukrainy do NATO jest jej zwycięstwo w wojnie".

12:44

Z powodu deficytu elektryczności, wywołanego przez rosyjskie ostrzały infrastruktury, we Lwowie dostawy prądu są ograniczane. Przerwy w dostawach prądu wynoszą obecnie po osiem godzin i mogą zostać wydłużone do dziewięciu.

Po ośmiu godzinach bez prądu, jest on włączany na cztery godziny - informuje portal RBK-Ukraina, powołując się na regionalnego operatora Lwiwobłenergo. Jeśli sytuacja się pogorszy, czas bez elektryczności może zostać wydłużony do dziewięciu godzin.

W związku ze zniszczeniem przez zmasowane rosyjskie ostrzały ukraińskiej infrastruktury krytycznej, sieci energetyczne są przeciążone i w całym kraju energia jest reglamentowana. Każdy region otrzymuje swój "przydział", a lokalni operatorzy muszą tak zarządzać energią (poprzez ograniczenia dostaw), by zachować stabilność systemu.

12:30

Zachód powinien dostarczyć Ukrainie wszystko, czego potrzebuje, czyli m.in. pociski dalekiego zasięgu, które pozwoliłyby Kijowowi ostrzeliwać cele w Rosji. Nie byłaby to żadna eskalacja, lecz uprawnione działania w ramach samoobrony - ocenił minister spraw zagranicznych Łotwy Edgars Rinkeviczs w rozmowie z telewizją CNN.

12:29

Żeby skutecznie osłonić wschodnią Polskę najlepiej byłoby, żeby zestawy Patriot były ulokowane na zachodniej Ukrainie - mówił w Sejmie wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak.

Na początku posiedzenia Sejmu poseł KO Marcin Kierwiński złożył wniosek formalny o przerwę w obradach, zwołanie Konwentu Seniorów i uzupełnienie porządku obrad o informacje ministra obrony narodowej ws. propozycji przekazania Polsce przez Niemców zestawów Patriot. Sprawa dotyczy rzeczy fundamentalnej, kwestii bezpieczeństwa państwa, w tej kwestii nie powinno być miejsca na cyniczne gry, na fobie jednego, konkretnego człowieka - mówił Kierwiński.

11:23

Europa powinna zwiększyć swoją obecność na zachodnich Bałkanach, by ograniczyć wpływy Rosji w tym regionie - taką opinię wyraził szef MSZ Włoch, wicepremier Antonio Tajani w Bukareszcie, gdzie trwa spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw NATO..

Musimy powstrzymać Rosjan na Bałkanach zachodnich - dodał Tajani.



11:22

W ciągu minionej doby w wyniku rosyjskich ostrzałów zginęło pięciu mieszkańców obwodu donieckiego na wschodzie Ukrainy; ponadto 21 osób w całym kraju zostało rannych - poinformował na Telegramie Kyryło Tymoszenko, wiceszef biura (kancelarii) prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Większość, bo aż 15 poszkodowanych z obrażeniami ciała, to cywile z Donbasu. Ponadto cztery osoby zostały ranne w obwodzie chersońskim, jedna w dniepropietrowskim i jedna w charkowskim - czytamy w komunikacie Tymoszenki opublikowanym na Telegramie.

11:21

Czeczeński przywódca Ramzan Kadyrow ostro zareagował na słowa papieża. Franciszek w wywiadzie dla pisma "America" mówiąc o wojnie w Ukrainie, stwierdził, że "najbardziej okrutni są ci z Rosji, ale nie z rosyjskiej tradycji, jak Czeczeni, Buriaci i tak dalej".

10:01

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała prace nad międzynarodowym porozumieniem umożliwiającym konfiskatę zamrożonych rosyjskich aktywów. Uzyskane tą drogą pieniądze miałyby zostać wykorzystane na wypłatę odszkodowań dla Ukrainy.

"Rosja musi również zapłacić finansowo za zniszczenia, które spowodowała. Szkody poniesione przez Ukrainę szacuje się na 600 mld euro. Rosja i jej oligarchowie muszą zrekompensować Ukrainie szkody i pokryć koszty odbudowy kraju" - czytamy w oświadczeniu szefowej KE.

"Mamy środki, by zmusić Rosję do zapłaty. Zablokowaliśmy 300 miliardów euro rezerw Rosyjskiego Banku Centralnego i zamroziliśmy 19 miliardów euro należących do rosyjskich oligarchów. W krótkim okresie moglibyśmy wspólnie z naszymi partnerami stworzyć strukturę do zarządzania tymi funduszami i ich inwestowania. Pieniądze przeznaczylibyśmy wtedy na Ukrainę" - podkreśliła von der Leyen.

Zapowiedziała w związku z tym prace nad międzynarodowym porozumieniem, które stworzy ramy prawne dla osiągnięcia tego celu.

"Przerażające zbrodnie Rosji nie pozostaną bezkarne" - zadeklarowała przewodnicząca Komisji, przypominając, że według szacunków do tej pory zginęło ponad 20 tys. cywilów i 100 tys. ukraińskich żołnierzy.

Von der Leyen zaproponowała też powołanie specjalnego trybunału, wspieranego przez ONZ, w celu zbadania i ścigania zbrodni rosyjskich na Ukrainie.

"Jesteśmy gotowi rozpocząć współpracę ze społecznością międzynarodową, aby uzyskać jak najszersze międzynarodowe wsparcie dla tego wyspecjalizowanego sądu" - oznajmiła szefowa KE.

10:00

Mieszkańcy zniszczonych i okupowanych przez rosyjskie wojska miast Siewierodonieck, Lisiczańsk i Rubiżne w obwodzie ługańskim, na wschodzie Ukrainy, są zmuszeni przeżyć zimę w piwnicach lub, w najlepszym wypadku, w domach pozbawionych okien - oznajmiły lojalne wobec Kijowa władze Ługańszczyzny.

09:58

Rosyjska prywatna firma wojskowa, znana jako grupa Wagnera, werbuje na wojnę z Ukrainą najemników z antyrządowych milicji w Republice Środkowoafrykańskiej. Kilkudziesięciu z nich już zaginęło na froncie - powiadomił amerykański portal Daily Beast.

09:00

"Flaga terrorystów jest dozwolona, a flaga obrońców wolności - zabroniona" - napisał na Twitterze ukraiński olimpijczyk Władysław Heraskewycz. Przekazał także, że hiszpańscy kibice rozwinęli flagę Ukrainy z symbolem Azowa, ale przedstawiciele FIFA kazali ją ściągnąć. Piłkarska federacja nie zareagowała natomiast na to, że jeden z piłkarzy grał na mundialu z rosyjską flagą na butach.

08:59

Co najmniej sześć rosyjskich samolotów wojskowych rozbiło się od września z powodu usterek technicznych - poinformował portal Jerusalem Post. Cztery z nich to myśliwce używane w inwazji na Ukrainę.

Portal zaznacza, że o ile mniejsze zdziwienie budzą awarie starszych samolotów, takich jak Mig-31 i Su-25, o tyle katastrofa z udziałem bombowca Su-34, który rozbił się w Jejsku, uderzając w budynek mieszkalny, przez co zginęło 15 osób, jest niezrozumiała, ponieważ samolot ten wszedł do użytku dopiero w 2014 roku.

W Irkucku natomiast rozbił się - również spadając na dom mieszkalny - samolot wojskowy Su-30, który także należał do nowszej generacji maszyn - przypomniał Jerusalem Post.

Niektórzy analitycy próbują zrzucić winę na trwającą wojnę na Ukrainie, ale to nie tłumaczy katastrof samolotów rozbijających się daleko od linii frontu. Katastrofę w Jejsku rosyjskie władze tłumaczą wyciekiem paliwa, choć eksperci jako możliwą przyczynę wskazali, że podczas lotu mogła eksplodować amunicja, którą samolot przewoził.

Według eksperta amerykańskiego think tanku RAND Corporation Michaela Bohnerta przyczyną ostatnich katastrof mogą być następstwa sankcji państw zachodnich wobec Rosji, które powodują, że Rosjanom jest coraz trudniej zdobyć części zapasowe i sprzęt niezbędny do bieżącej konserwacji samolotów.

Według Paula Schwartza eksperta z innego amerykańskiego think tanku Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS) istnieje "wyraźny związek między zwiększonym tempem operacji wojskowych podjętych w ciągu ostatniego półtora roku a zwiększoną liczbą wypadków samolotów wojskowych". Uważa on, że za katastrofami lotniczymi rosyjskich maszyn stoi ich nadmierna eksploatacja.



08:37

Od początku wojny z Ukrainy do Polski wjechało 8 mln 74 tys. osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało 6 mln 261 tys. - poinformowała straż graniczna.



08:02

Rosyjskie dowództwo zrezygnowało z wysyłania na front batalionowych grup taktycznych i musi polegać na tworzonych ad hoc formacjach złożonych z rezerwistów - pisze amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW) w najnowszym raporcie.

ISW opiera się na ustaleniach brytyjskiego ministerstwa obrony, według których w ciągu ostatnich trzech miesięcy Rosja zaprzestała kierowania na front batalionowych grup taktycznych (BGT).



05:13

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w wieczornym wystąpieniu wideo, że sytuacja na linii frontu pozostaje trudna, a siły rosyjskie próbują nacierać w Donbasie i Charkowie.

Sytuacja na froncie jest trudna - powiedział Zełenski. Ale my bronimy się, co najważniejsze, nie pozwalamy wrogowi zrealizować jego zamiarów. Mówili, że zajmą obwód doniecki - wiosną, latem, jesienią. W tym tygodniu już zaczyna się zima, wprowadzili tam swoją regularną armię, codziennie tracą setki zmobilizowanych i najemników, budują umocnienia - powiedział prezydent.



05:10

Włochy udzielą Ukrainie pomocy w odbudowie sieci energetycznych uszkodzonych przez rosyjskie ostrzały - powiedział w Bukareszcie minister spraw zagranicznych Włoch Antonio Tajani.

Opowiadamy się za tym, aby zima przeszła bez tragedii dla narodu ukraińskiego - powiedział Tajani, który wziął udział w spotkaniu szefów spraw zagranicznych państw NATO w Bukareszcie.

Włochy- powiedział Tajani- przyczynią się do wsparcia ukraińskiego przemysłu elektroenergetycznego, który poniósł poważne szkody w wyniku rosyjskich ataków rakietowych. W szczególności włoskie firmy energetyczne "dostarczą niezbędne technologie do utrzymania wydajności sieci elektroenergetycznych".

Szef włoskiego MSZ podkreślił też: "Nie ma pokoju bez sprawiedliwości dla narodu ukraińskiego". Wyjaśnił, że podczas gdy Ukraina jest zagrożona, "trudno będzie usiąść przy stole negocjacyjnym".

Tajani dodał, że włoski parlament powinien podjąć decyzję w sprawie dalszych dostaw broni na Ukrainę.

05:07

Administracja prezydenta USA Joe Bidena prowadzi konsultacje, czy uznać prywatną firmę wojskową Grupa Wagnera, kontrolowaną przez bliskiego sojusznika Władimira Putina Jewgienija Prigożyna, za zagraniczną organizację terrorystyczną - poinformował Bloomberg.

Taka decyzja pozwoliłaby USA na wszczęcie postępowania karnego przeciwko grupie Wagnera i jej członkom, a także na przejęcie jej aktywów na całym świecie - twierdzi Bloomberg.