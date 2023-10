Biały Dom zwrócił się w piątek do Kongresu o uchwalenie dodatkowego pakietu 105 mld dolarów na pomoc dla Ukrainy, Izraela, sojuszników USA w Indo-Pacyfiku oraz na wzmocnienie bezpieczeństwa granic. Ukraińskie wojska nasilają działania na wschodzie obwodu chersońskiego na południu Ukrainy - zaznacza w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). W ciągu ostatniej doby siły rosyjskie straciły 1380 żołnierzy – poinformował w piątek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Według ukraińskiego portalu Censor.net jest to najwięcej od lutego 2022 roku, czyli początku wojny. Wieczorem rosyjska rakieta uderzyła w Krzywym Rogu. Zginął 60-letni mężczyzna. Piątek to 604. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje na temat tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, znajdziecie w naszej relacji z 20.10.2023 r.

Wiktor Afzałow został mianowany dowódcą Rosyjskich Sił Powietrzno-Kosmicznych - podaje agencja RIA Novosti. Od sierpnia pełnił on obowiązki szefa sztabu Rosyjskich Sił Powietrzno-Kosmicznych. 20:30 "Wrogie wojska uderzyły w Krzywy Róg. Trafiona została spółdzielnia. Jedna osoba nie żyje, a jedna została ranna" - przekazał w mediach społecznościowych szef dniepropietrowskiej obwodowej administracji wojskowej Serhij Łysak. 19:27 Siły obronne Ukrainy odparły w ciągu doby 23 ataki rosyjskiej armii. Na froncie doszło do 77 starć bojowych - podaje szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy. Ukraińskie wojsko poinformowało też, że dalej prowadzi ofensywę w rejonie Melitopola. "W pobliżu Bachmutu ukraińscy obrońcy dalej prowadzą akcje ofensywne" - zaznaczono. 17:34 Obecnie straty rosyjskie są naprawdę imponujące i właśnie takich strat okupanta potrzebuje Ukraina. Głowa państwa powiedziała to w swoim przesłaniu wideo, mówiąc o wyjazdach służbowych do obwodu chersońskiego i obwodu mikołajowskiego, przekazuje Ukrinform. Dziękuję wszystkim naszym ludziom, którzy z całą mocą utrzymują obronę i dzień po dniu likwidują okupanta. Rosyjskie straty są naprawdę imponujące i właśnie tego potrzebuje Ukraina - powiedział w nagranym przemówieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Przypomnijmy, że Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w ciągu ostatniej doby na froncie zginęło 1380 rosyjskich żołnierzy. Według ukraińskiego portalu Censor.net jest to najwięcej od lutego 2022 roku, czyli początku wojny. 17:03 Biały Dom zwrócił się w piątek do Kongresu o uchwalenie dodatkowego pakietu 105 mld dolarów na pomoc dla Ukrainy, Izraela, sojuszników USA w Indo-Pacyfiku oraz na wzmocnienie bezpieczeństwa granic. Administracja Joe Bidena chce ponad 60 mld dolarów na wydatki związane z pomocą gospodarczą i wojskową Ukrainie i 14 mld na wsparcie wojskowe Izraela. Jak wynika z opublikowanego przez Biały Dom listu, administracja wnioskuje m.in. o przeznaczenie ponad 11 mld dolarów na bezpośrednie wsparcie budżetu Ukrainy i ok. 50 mld dol. na wsparcie wojskowe i inne wydatki, w tym zwiększenie produkcji amunicji. 16:59 Rosja nadal posiada około 4 mln pocisków artyleryjskich, pozwalających jej na kolejny rok walk o niskiej intensywności na Ukrainie - oznajmił płk Ants Kiviselg, szef Centrum Wywiadu Estońskich Sił Obronnych, cytowany w piątek przez telewizję ERR. Dyrektor estońskiego wywiadu wojskowego zwrócił też uwagę na to, że dostawa 350 tys. pocisków artyleryjskich z Korei Północnej pokazuje, że Rosja postrzega wojnę z Ukrainą w perspektywie długoterminowej. "Pojawiają się doniesienia, że do Kraju Krasnodarskiego przewieziono nawet 1 tys. kontenerów. Zakładając, że w jednym kontenerze mieści się 300-350 sztuk amunicji artyleryjskiej, można powiedzieć, że łącznie przewieziono 300-350 tys. sztuk. Biorąc pod uwagę fakt, że dzienne zużycie amunicji artyleryjskiej przez wojska rosyjskie wynosi 10 tys. sztuk, taka ilość wystarczyłaby na około miesiąc" - zauważył Kiviselg.

15:53 Posiadający rosyjskie obywatelstwo metropolita Włodzimierz, kierujący autonomiczną Mołdawską Cerkwią Prawosławną, podległą jurysdykcji Patriarchatu Moskiewskiego, skrytykował inwazję Rosji na Ukrainę w liście do metropolity rosyjskiej cerkwi Cyryla. Zaatakowaliśmy bratni w wierze naród Ukrainy - napisał w liście utrzymanym w krytycznym tonie Włodzimierz, pełniący urząd metropolity Kiszyniowa i całej Mołdawii. Autentyczność pisma hierarchy potwierdził w piątek kiszyniowskim mediom sekretarz Mołdawskiej Cerkwi Prawosławnej Vadim Cheibas, precyzując, że dokument ten został przekazany Cyrylowi we wrześniu br.

15:48 Jedna trzecia z 9 tys. skontrolowanych od początku roku transportów humanitarnych z zagranicy "nie dotarła" do ukraińskich jednostek wojskowych - poinformował w piątek Państwowy Urząd Celny Ukrainy. Urząd powiadomił, że wraz z ministerstwem obrony stworzono mechanizm kontroli pomocy humanitarnej wysyłanej do jednostek wojskowych. Od początku roku skontrolowano ponad 9 tys. przewozów towarów w ramach pomocy humanitarnej skierowanej do 200 jednostek. "Ustalono ponad 3 tys. przypadków, gdy nie potwierdzono obecności tej pomocy w jednostce wojskowej" - napisano w komunikacie Urzędu Celnego. Celnicy podkreślili, że wysłali 387 zawiadomień o sprzecznej z prawem działalności, noszącej znamiona przestępstwa. W kwietniu tego roku w obwodzie tarnopolskim wykryto oszustów, którzy przywłaszczyli sobie pomoc humanitarną na sumę kilkuset tysięcy hrywien (równowartości kilkudziesięciu tysięcy złotych).

14:27 Niesprzyjające warunki atmosferyczne w żaden sposób nie wpłynęły na aktywne działania szturmowe wojsk rosyjskich w kierunku Kupiańska, jednak nie przyniosły one skutku. Siły Zbrojne Ukrainy utrzymały swoje pozycje - przekazał Oleg Sinegubow, szef Charkowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej. 13:14 Szkolenia przygotowujące nastolatków do służby na froncie są organizowane przez Rosjan w obwodzie ługańskim i innych okupowanych regionach Ukrainy - poinformowały w piątek lojalne wobec Kijowa władze obwodu ługańskiego na Facebooku. Według władz w pierwszym etapie okupanci zamierzają zaangażować w działania wojenne około 4 tys. nastolatków w wieku od 14 do 17 lat. Młodzi ludzie będą od razu szkoleni pod kątem konkretnych specjalizacji, w których siły rosyjskie mają braki. "Placówkom oświatowym zostaną przydzielone specjalizacje, w których zorganizują szkolenia" - informują władze. Okupanci usiłują też kontrolować aktywność młodzieży w internecie i nakazują nauczycielom wciągać ją do ruchów propagandowych. Wcześniej Centrum Narodowego Sprzeciwu poinformowało, że Rosjanie przetrzymują nastolatków z terenów okupowanych w obozach wojskowych. Według Centrum żołnierze rosyjscy sprawdzają też nastolatkom na terenach okupowanych telefony komórkowe pod kątem użytkowania ukraińskich aplikacji. "Wróg szuka na tymczasowo okupowanych terytoriach dzieci, które kontynuują naukę online w szkołach ukraińskich lub korzystają z ukraińskich usług" - informuje Centrum. Polecenie sprawdzania telefonów komórkowych uczniom otrzymali też sprowadzeni z Rosji nauczyciele w obwodzie chersońskim na południu kraju - informuje Centrum 12:53 W ciągu ostatniej doby siły rosyjskie straciły 1380 żołnierzy - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Według ukraińskiego portalu Censor.net jest to najwięcej od lutego 2022 roku, czyli początku wojny. 1380 rosyjskich żołnierzy zabitych lub rannych w ciągu ostatniej doby podniosło łączny bilans strat rosyjskich w tej wojnie do ponad 292 tys. - podał sztab generalny w komunikacie na Facebooku. Z zestawienia sztabu wynika, że siły rosyjskie straciły też w ciągu minionej doby 120 pojazdów opancerzonych i 29 systemów artyleryjskich oraz osiem dronów. 12:32 Na północnej granicy Ukrainy założyliśmy od czerwca ubiegłego roku pół miliona min - poinformował gen. Serhij Najew, dowódca Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy, cytowany przez agencję Ukrinform. Na głównych kierunkach prawdopodobnego natarcia przeciwnika od czerwca 2022 roku do dziś założono ponad 500 tys. min przeciwczołgowych - przekazał generał. Jak stwierdził, szczelność zapór minowych zwiększono 16-krotnie. We współpracy z wojskową lokalną administracją budujemy wojskowe inżynieryjne i fortyfikacyjne obiekty oraz instalujemy dodatkowe kamery monitoringu - dodał. Stwarzamy takie warunki, by granica Ukrainy była całkowicie niemożliwa do przedarcia się przez przeciwnika - zapewnił dowódca. 12:31 Rosyjskie ministerstwo obrony podejmuje zabiegi, by wyprzeć resztki najemników Grupy Wagnera z Syrii, co grozi dalszą destabilizacją sytuacji w regionie - pisze amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW) w najnowszym raporcie. ISW informuje, powołując się na rosyjskiego blogera wojskowego, że rosyjski resort obrony i działające pod jego wpływem siły syryjskie usiłują wyprzeć z Syrii najemników Grupy Wagnera stacjonujących w pobliży Palmyry w centralnej części kraju.

11:15 W rosyjskich szkołach najemnicy z grupy Wagnera, w tym osądzeni za zabójstwa, wygłaszają prelekcje; zostają też patronami szkół - poinformował portal Radia Swoboda. W jednej ze szkół średnich w położonym w europejskiej części Rosji Niżnym Nowogrodzie uczniowie siódmej klasy wysłuchali pogadanki z najemnikiem grupy Wagnera, który opowiadał dzieciom o wojnie na Ukrainie. Wcześniej prelegent Aleksandr Rasprawin (kryptonim wojenny "Kombajnista") był dwukrotnie skazany za morderstwo (zabił m.in. własnego dziadka), a na wojnę został zwerbowany podczas odsiadywania wyroku. W zamian za udział w działaniach zbrojnych na Ukrainie obiecano mu ułaskawienie (w momencie werbunku odsiadywał wyrok 11 lat pozbawienia wolności za zabicie kolegi, którego 40 razy dźgnął nożem). Zobacz również: Wagnerowcy zostają patronami szkół w Rosji i okupowanym Mariupolu 09:08 Od początku rosyjskiej napaści na Ukrainę na pełną skalę zaginęło 30 tys. ukraińskich cywilów - poinformowała Kathryne Bomberger, szefowa Międzynarodowej Komisji ds. Osób Zaginionych (ICMP). Obecnie to ok. 30 tys. osób. I to są tylko osoby cywilne. I obecnie nie jestem pewna, kogo uwzględnia ta liczba. Próbujemy ustalić, co to za liczby i co one oznaczają - powiedziała Bomberger, cytowana przez Suspilne. Jak dodała, liczba ta może uwzględniać osoby oddzielone od swoich bliskich, ludzi uwięzionych, osoby, które nie mają prawa do kontaktu z rodziną. Mogą to też być osoby, które zginęły, ale ich ciał nie zidentyfikowano, a także dzieci nielegalnie wywiezione z Ukrainy. 09:07 Ukraińskie wojska nasilają działania na wschodzie obwodu chersońskiego na południu Ukrainy - zaznacza w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Jak podkreślają analitycy, rosyjskie źródła omawiają "większe niż zazwyczaj" operacje ukraińskie lądowe na wschodnim (lewym) brzegu Dniepru w obwodzie chersońskim. Rosjanie podają rozbieżne informacje na temat ukraińskich działań, jednak w opinii ISW operacje te mogą być większe niż obserwowane wcześniej wypady taktyczne. Dostępne materiały z danymi geolokalizacyjnymi wskazują, że pomimo rosyjskich kontrataków ukraińskie siły są obecne na niektórych odcinkach wschodniego brzegu Dniepru i w pobliżu Mostu Antonowskiego. Nicole Makarewicz, Magdalena Partyła