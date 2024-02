Pięć osób zginęło w rosyjskim ostrzale miejscowości Nowosłobidka w obwodzie sumskim na północy Ukrainy. Atak rozpoczął się nad ranem, początkowo przy użyciu dronów, a następnie artylerii. "Dron z ładunkiem wybuchowym trafił w budynek mieszkalny, w którym znajdowało się pięciu cywilnych mieszkańców wioski" - poinformowały lokalne władze. W tym artykule znajdziesz najważniejsze informacje związane z wojną w Ukrainie z wtorku 20 lutego.

Prezydent Ukrainy na spotkaniu z żołnierzami / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT HANDOUT / PAP/EPA

16:12

Rosyjskie służby specjalne stworzyły sieć fajkowych kont naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy Ołeksandra Syrskiego w mediach społecznościowych w celu jego dyskredytacji - podało we wtorek ukraińskie Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji.

Centrum wraz z wydziałem cybernetycznym Służby Bezpieczeństwa Ukrainy ujawniło szeroko zakrojoną kampanię dezinformacyjną Federacji Rosyjskiej. "Okazało się, że wróg rozpowszechnia fejki o sytuacji na froncie oraz o naczelnym dowódcy z zamiarem informacyjno-psychologicznego wpływu na żołnierzy" - podało Centrum na Telegramie.

Fejkowe konta stworzono na Facebooku, Instagramie, platformie X oraz Telegramie.

13:40

Niemcy przygotowują dla Ukrainy pakiet obejmujący amunicję i uzbrojenie. Pojawiły się informacje, że w ramach transzy Berlin przekaże do Kijowa systemy dalekiego zasięgu Taurus, o które Kijów zabiega od dawna.

Media podkreślają, że w projekcie nie ma bezpośredniej wzmianki o rakietach manewrujących Taurus. Ale dokument mówi o "dostawie dodatkowych niezbędnych systemów broni dalekiego zasięgu i amunicji, aby Ukraina (...) mogła przeprowadzać ukierunkowane uderzenia zgodnie z prawem międzynarodowym na strategicznie ważne cele położone daleko za tyłami rosyjskiego agresora" - pisze Europejska Prawda powołując się na niemieckiego "Bilda".

12:45

Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz potępił wysypanie ukraińskiego zboża na tory przez rolników protestujących na granicy. Dyplomata wezwał policję, aby zajęła się tą sprawą.

Chodzi o wysypanie ziaren zboża i kukurydzy z kilku wagonów stojących na kolejowej bocznicy w Medyce i czekających na dalszy transport przez Polskę.

12:30

Plan brytyjskiego ministra spraw zagranicznych Davida Camerona, by przejąć zamrożone aktywa rosyjskiego banku centralnego i wykorzystać je do odbudowy Ukrainy, napotyka na opór bankierów z londyńskiego City - podał we wtorek dziennik "i".

Cameron, który w miniony weekend rozmawiał o tym z sojusznikami z grupy G7, jest zdania, że istnieją moralne i ekonomiczne argumenty za wykorzystaniem do odbudowy Ukrainy ok. 315 miliardów dolarów rosyjskich aktywów przechowywanych w zachodnich bankach. Nieco ponad 10 proc. tej kwoty - ok. 26 mld funtów - znajduje się w Wielkiej Brytanii.

Jak pisze "i", finansiści z City obawiają się, że przejęcie aktywów przez państwo może osłabić zaufanie klientów, którzy mogą nie chcieć lokować pieniędzy w Wielkiej Brytanii, jeśli ich aktywa mogą być w przyszłości zagrożone przejęciem.

12:10

Ponad dwie trzecie Ukraińców (69 proc.) uważa, że urzędujący prezydent Wołodymyr Zełenski powinien zachować stanowisko do końca stanu wojennego - wynika z opublikowanego sondażu Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii.

15 proc. ankietowanych uważa, że należy przeprowadzić wybory, przy czym 4 proc. jest zdania, że należy zawiesić stan wojenny, a 11 proc., że trzeba wprowadzić zmiany do ustawodawstwa pozwalające przeprowadzić wybory w czasie stanu wojennego.

10 proc. respondentów twierdzi, że w maju Zełenski powinien złożyć pełnomocnictwa i do czasu przeprowadzenia wyborów powinien je sprawować przewodniczący Rady Najwyższej, czyli parlamentu.

11:30

Rosyjskie lotnictwo stało się znacznie mniej aktywne na Ukrainie po zestrzeleniu przez siły ukraińskie rosyjskich samolotów - stwierdził rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy pułkownik Jurij Ihnat. "Jak pokazuje praktyka, po zniszczeniu samolotów rosyjskich na północnym, południowym czy wschodnim froncie okupanci przez jakiś czas nie decydują się bliżej podlatywać" - powiedział Ihnat.

Według niego, wróg ma świadomość, że jego samoloty mogą zostać strącone, i "już nie poczyna sobie tak bezczelnie". W poniedziałek siły ukraińskie zestrzeliły dwa rosyjskie samoloty: bombowiec Su-34 i myśliwiec Su-35, zaś w sobotę trzy: dwa Su-34 i jeden Su-35.

11:00

Rząd Szwecji ogłosił przekazanie Ukrainie w ramach największego dotychczas 15. pakietu pomocy wojskowej m.in. 10 łodzi desantowo-szturmowych stridsbat 90. Darowizna ma być sygnałem, że wsparcie Sztokholmu dla Kijowa będzie kontynuowane.

W ramach darowizny o wartości 7,1 mld koron (682 mln dolarów) ukraińskie wojsko otrzyma również 20 mniejszych łodzi, a także miny morskie i torpedy. Ponadto Ukrainie wysłana zostanie broń artyleryjska, przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe z amunicją, granatniki przeciwpancerne oraz granaty.

10:30

Zniszczenia po rosyjskim ostrzale w obwodzie sumskim na północy Ukrainy: