Najważniejsze wydarzenia związane z rosyjską agresją na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji z 03.04.2022 r.

Ukraińskie wojska odzyskały kontrolę nad wsiami w okolicach Kijowa / STR / PAP/EPA

Nad ranem w Odessie słychać było serię silnych eksplozji. Rosyjskie ministerstwo obrony twierdzi, że rosyjska armia ostrzelała rafinerię i trzy składy paliwa .

Rosjanie otworzyli ogień z broni automatycznej podczas demonstracji w Kachowce w obwodzie chersońskim. Mieszkańcy wyszli tam z ukraińskimi flagami, by wyrazić poparcie dla swego państwa.

Wojsko ukraińskie odzyskało kontrolę nad obszarem miasta Prypeć na północy Ukrainy oraz odcinkiem granicy państwowej z Białorusią.

Po wyparciu wroga, Ukraińcy w Buczy, Irpieniu czy Hostomelu natrafili na zbiorowe mogiły i ciała mieszkańców na ulicach .

. Rosyjska armia kupiła 45 tys. worków na zwłoki i przywiozła na Ukrainę mobilne krematoria, zaplanowała ludobójstwo na największą skalę od II wojny światowej - twierdzi pracujący w Berlinie ekspert ds. Europy Wschodniej Sergej Sumlenny .

Wydarzenia związane z 38. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w zapisie naszej relacji i w podsumowaniu dnia.

Atak rakietowy na most w Mikołajowie na południu Ukrainy. Informację przekazał mer miasta Ołeksandr Sienkewycz.

Mer przekazał, że w kierunku mostu wystrzelono kilka rakiet.

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel oskarżył armię rosyjską o popełnienie "okrucieństw" w obwodzie kijowskim Ukrainy, i wezwał do nałożenia dalszych sankcji wobec Moskwy.

"Jestem zszokowany przejmującymi obrazami okrucieństw popełnionych przez armię rosyjską w wyzwolonym rejonie Kijowa" - napisał Michel na Twitterze, dołączając hasztag "masakra w Buczy".

Według mera Buczy Anatolija Fedoruka, po wyjściu Rosjan z miasta w masowych mogiłach trzeba było pochować ciała 280 osób. Dziennikarze agencji AFP informowali, że wśród ofiar było wielu cywilów, niektórzy z nich mieli związane z tyłu ręce.



Rosyjskie wojska celowo dokonały masakry ludności cywilnej w Buczy pod Kijowem - ocenił szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba, apelując do państw grupy G7 o nałożenie nowych stanowczych sankcje na Rosję, w tym embarga na rosyjską ropę, gaz i węgiel.

"Masakra buczańska była zamierzona. Celem Rosjan jest wyeliminowanie tylu Ukraińców, ilu będą mogli. Musimy ich powstrzymać i wyrzucić. Żądam nowych niszczycielskich sankcji G7 natychmiast" - napisał Kułeba na Twitterze.

Wśród sankcji wymienił embargo na rosyjską ropę, gaz i węgiel, zamknięcie portów dla rosyjskich statków i towarów oraz odłączenie wszystkich rosyjskich banków od systemu SWIFT.

Kułeba dołączył do wpisu zdjęcia przestawiające zabitych przez rosyjskie wojska cywilów z Buczy, podkijowskiej miejscowości wyzwolonej w piątek przez siły ukraińskie.

Świat powinien zobaczyć dowody rosyjskich zbrodni w Buczy, Irpieniu i Hostomlu - powiedział doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz.

W tych miastach widać postapokaliptyczne obrazy z horroru. Wśród już znalezionych ofiar zbrodni wojennych są zgwałcone kobiety, które próbowano spalić, zabici przedstawiciele władz lokalnych, dzieci, starsi ludzie, mężczyźni, wiele osób ma związane ręce, ślady tortur. Zostali zabici strzałami w tył głowy - powiedział Arestowycz w niedzielę w krótkim wystąpieniu, które nazwał "specjalnym apelem".

Więcej informacji nie będzie - dodał, prosząc o uczczenie pamięci ofiar minutą ciszy. Nagranie zamieszczono na jego kanale na Telegramie.

Premier Węgier Viktor Orban jest praktycznie jedynym politykiem w Europie, który otwarcie popiera Putina, wydaje się, że w kontaktach z Moskwą zgubił swoją uczciwość - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Rosyjska armia kupiła 45 tys. worków na zwłoki i przywiozła na Ukrainę mobilne krematoria, zaplanowała ludobójstwo na największą skalę od II wojny światowej - twierdzi pracujący w Berlinie ekspert ds. Europy Wschodniej Sergej Sumlenny. Z materiałów, które udostępnił ekspert wynika, że Rosjanie zaplanowali ludobójstwo na skalę niespotykaną od II wojny światowej.

Wojsko ukraińskie odzyskało kontrolę nad obszarem miasta Prypeć na północy Ukrainy oraz odcinkiem granicy państwowej z Białorusią - podała agencja Ukrinform, cytując komunikat dowództwa lądowych sił zbrojnych Ukrainy.

Miasto Prypeć leży w bezpośrednim sąsiedztwie Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej, która została przejęta przez Rosjan na początku inwazji na Ukrainę. Wojska rosyjskie w czwartek wieczorem opuściły teren elektrowni.

Modlimy się o pokój "myśląc o tragedii humanitarnej umęczonej Ukrainy" - powiedział papież Franciszek na Malcie na zakończenie mszy, którą odprawił w mieście Floriana.

Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański po mszy na Placu Spichlerzy papież mówił wiernym: "Niech Pan wam towarzyszy, a Matka Boża niech was strzeże. Teraz modlimy się do niej o pokój, myśląc o tragedii humanitarnej umęczonej Ukrainy, wciąż jeszcze bombardowanej podczas tej świętokradczej wojny".

Nie przestawajmy modlić się i pomagać tym, którzy cierpią - dodał.

Niemcy, podobnie jak Francja, mają silną skłonność do Moskwy - powiedział w wywiadzie dla niemieckiej gazety "Welt am Sonntag" Jarosław Kaczyński. Jak dodał polski wicepremier, jego zdaniem rząd niemiecki "przez lata nie chciał widzieć, co robi Rosja pod przywództwem Putina".

Ukraińska rafineria w Krzemieńczuku w obwodzie połtawskim została całkowicie zniszczona po ataku wojsk rosyjskich - powiedział w telewizji gubernator obwodu Dmytro Łunin. Do ostrzału rafinerii doszło wczoraj.

Pożar w rafinerii został ugaszony. Podczas ataku rannych zostało kilka osób, ich stan jest poważny, są poparzeni, ale ich życie nie jest zagrożone. Dodał, że atak na rafinerię nie spowodował zagrożenia ekologicznego, a służby ratunkowe kontrolują sytuację.

Rosjanie otworzyli ogień z broni automatycznej podczas demonstracji w Kachowce w obwodzie chersońskim. Mieszkańcy wyszli tam z ukraińskimi flagami, by wyrazić poparcie dla swego państwa.

Miejscowe media mówią o poszkodowanych, ale na razie nie ma dokładniejszych informacji.

Od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło już około 18 tys. żołnierzy, a także 644 czołgi, 325 systemów artyleryjskich, 143 samoloty i 134 śmigłowców - napisano w komunikacie Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy.

Od 24 lutego do 3 kwietnia Rosja straciła również 1830 pojazdów opancerzonych, 105 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 54 systemy przeciwlotnicze, 1249 samochodów, siedem jednostek pływających, 76 cystern z paliwem, 89 bezzałogowych statków powietrznych i cztery mobilne systemy rakiet balistycznych krótkiego zasięgu - wyliczono.



6,8 tys. budynków mieszkalnych zniszczyli Rosjanie od początku inwazji na Ukrainę. Takie dane przedstawiło ukraińskie ministerstwo rozwoju. Wstępnie ministerstwo podało, że aby przywrócić podstawową infrastrukturę po zakończeniu wojny, Ukraina będzie potrzebować kilkudziesięciu miliardów dolarów.

Największe zniszczenia są w Mariupolu, gdzie na podstawie różnych szacunków mowa o zniszczeniu nawet 80 proc. zabudowy mieszkalnej. Władze 50-tysięcznego miasta Izjum w obwodzie charkowskim podały, że tam także zniszczonych jest 80 procent domów. Ponad tysiąc budynków uszkodzonych jest w Charkowie. Miejscowa administracja podliczyła też, że po rosyjskich ostrzałach trzeba naprawić ponad 300 dachów bloków mieszkalnych. Koło Kijowa, po wycofaniu okupantów także liczone są straty materialne - na przykład w 60-tysięcznym Irpieniu 50 proc. budynków nie nadaje się do zamieszkania.

W rosyjskiej niewoli jest 11 szefów ukraińskich władz lokalnych; domagamy się uwolnienia merów, księży, dziennikarzy, aktywistów i innych uprowadzonych cywilów - powiedziała wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk.

Mer Berysława Aleksander Szapowałow odzyskał wolność. Rosjanie przetrzymywali go w niewoli niemal dwa tygodnie.

Jestem w domu. Wszystko jest w porządku - poinformował mer.

W Iziumie Rosjanie zniszczyli ponad 80 proc. budynków mieszkalnych.

Wielka Brytania naciska na sojuszników, by przekazać Ukrainie pociski przeciwokrętowe, które dałyby jej możliwość odparcia rosyjskiej inwazji od strony morza, w tym ataku na Odessę - podał "The Sunday Times" powołując się na źródła rządowe.

Według gazety, premier Boris Johnson powiedział ministrom, że chce dostarczyć broń, która zadziała na morzu tak skutecznie, jak przekazane przez Wielką Brytanię lekkie wyrzutnie pocisków przeciwczołgowych NLAW zadziałały na lądzie, powstrzymując rosyjskie natarcie na Kijów.

Najnowsza mapa działań wojennych:

Od dziesiątek lat Finlandia wykorzystuje całe społeczeństwo, by przygotować się na możliwość konfliktu z Rosją. Jeśli wojna na Ukrainie rozprzestrzeni się na innych sąsiadów Rosji, Finlandia będzie gotowa - opisuje "Financial Times".

Litewski reżyser filmów dokumentalnych Mantas Kvedaravicius zginął wczoraj w oblężonym przez siły rosyjskie Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy, gdzie od dawna pracował - podała agencja Reutera, cytując jego znajomych i media.

"Nasz przyjaciel i uczestnik Artdocfestu, litewski dokumentalista Mantas Kvedaravicius został dziś zamordowany w Mariupolu z kamerą w dłoniach" - napisał na Facebooku rosyjski reżyser Witalij Manski, założyciel festiwalu filmów dokumentalnych Artdocfest.

O śmierci Kvedaraviciusa poinformowała również litewska publiczna stacja LRT, zaznaczając, że doniesienia te nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone.

Siedem autobusów wraz z asystą Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża podejmie dziś próbę zbliżenia się do okrążonego przez Rosjan Mariupola i wywiezienia mieszkańców - poinformowała wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk. Planowana jest także ewakuacja z obwodu ługańskiego.

Wereszczuk przekazała również, że korytarzem humanitarnym z Mariupola do Zaporoża będzie można wyjechać prywatnymi samochodami.

Pozostałe dziesięć z 17 ukraińskich autobusów, które dotarły wcześniej pod Berdiańsk, ma zabrać z tego miasta ludzi wcześniej ewakuowanych z Mariupola.

Planujemy na dzisiaj ewakuację ludzi z Siewierodoniecka, Popasnej, Lisiczańska, Rubiżnego i Niżnego w obwodzie Ługańskim. By zacząć, oczekujemy przerwania ognia ze strony okupantów - zapowiedziała również Wereszczuk w opublikowanym na Telegramie wystąpieniu.

Rosyjskie ministerstwo obrony twierdzi, że nad ranem rosyjskie wojsko ostrzelało rafinerię i trzy składy paliwa w Odessie.

Rosja zmieniła strategię i skupia się na próbie przejęcia kontroli nad Donbasem i innymi obszarami wschodniej Ukrainy, by ogłosić sukces podczas obchodów Dnia Zwycięstwa 9 maja - podała stacja CNN, cytując źródła zaznajomione z ustaleniami wywiadu USA.

Po ponad miesiącu wojny rosyjskie siły lądowe nie były w stanie utrzymać kontroli nad obszarami, na których walczyły. Prezydent Władimir Putin jest pod presją, by zademonstrować zwycięstwo, a na wschodzie Ukrainy ma największe szanse, by je szybko osiągnąć - twierdzą źródła.

Projekt porozumienia pokojowego nie jest gotowy, na razie za wcześnie na spotkanie Putin-Zełenski - mówi szef rosyjskich negocjatorów Władimir Miedinski. Zaprzecza tym samym informacjom strony ukraińskiej, przedstawionym wczoraj przez stojącego na czele ukraińskiej delegacji Dawida Arachamię.

Od 24 lutego do Polski wjechało z Ukrainy 2,461 mln osób - poinformowała rano Straż Graniczna. Minionej doby funkcjonariusze odprawili 23,8 tys. podróżnych, o 13 proc. więcej niż w piątek.

W komunikacie na Twitterze dodano, że w niedzielę do godz. 7.00 do kraju dotarło 4,3 tys. osób.

Z danych Straży Granicznej wynika, że od 24 lutego z Polski do Ukrainy wyjechało 442 tys. osób.

Rosjanie nasili ataki w obwodzie ługańskim na wschodzie kraju. To tam przerzucają siły po wycofaniu się z okolic Kijowa. Jak podają miejscowe władze po ostrzale Siewierodoniecka, Rubieżnego i Lisiczańska zapaliło się 13 wielopiętrowych bloków.

Rosjanie praktycznie bez przerwy ostrzeliwali i ostrzeliwują miasta i mniejsze miejscowości. Są bardzo duże zniszczenia, głównie w dzielnicach mieszkalnych - mówił szef ługańskiej administracji obwodowej Sierhij Gajdaj.



Rosja wciąż ma zdolność do przeprowadzenia desantu na wybrzeże ukraińskie, ale taka operacja staje się dla niej coraz bardziej ryzykowna, ponieważ siły ukraińskie miały czas na przygotowanie się do obrony - oceniło rano brytyjskie ministerstwo obrony.

Dodano, że miny na Morzu Czarnych, o których informowano, stanowią poważne ryzyko dla działań na morzu. "Chociaż pochodzenie tych min jest niejasne i kwestionowane, ich obecność jest niemal na pewno związana z rosyjską aktywnością morską w tym obszarze i pokazuje, jak rosyjska inwazja na Ukrainę wpływa na neutralne i cywilne działania" - przekazano w komunikacie

Siły rosyjskie zaatakowały rano Odessę z powietrza - poinformował portal Suspilne, powołując się na dowództwo operacyjne Południe. Część rakiet miała zostać zestrzelona przez obronę przeciwlotniczą.

Suspilne powołuje się na miejscowego radnego Petro Obuchowa, który podał, że rakietą zaatakowano m.n. "obiekt infrastruktury". Władze nie chcą podać konkretnego celu ataku. Zaapelowano jednak do mieszkańców, by nie otwierali okien. Na razie nie ma doniesień o rannych.

Część rosyjskich dowódców i żołnierzy odmawia udziału w wojnie przeciwko Ukrainie - informuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Według porannego raportu Sztabu Generalnego dowódcy różnego szczebla w rosyjskiej 3. Dywizji Zmechanizowanej 20. Armii odmawiają udziału w działaniach bojowych. Wojskowi mają "masowo pisać wnioski o zwolnienie" - przekazał Sztab w komunikacie na Facebooku.

Od wybuchu wojny istotnym elementem toczących się w jej tle jest sprawa surowców. Politycy rozmawiają o gazie, ropie i węglu - trzech kluczowych elementach każdej gospodarki. Dla Polski istotne są także dostawy soli potasowo-magnezowych ważnych dla produkcji nawozów i surowców kaolinowych, szczególnie istotnych w przemyśle płytek ceramicznych. W przyszłości cenne surowce mogą być zupełnie inne. Marlena Chudzio rozmawiała z Karolem Zglinickim z Państwowego Instytutu Geologicznego m.in. o tym, jakie cenne złoża są w Donbasie, o który toczą się zaciekłe walki.

To nasza Srebrenica - tak doradca ukraińskiego ministra spraw wewnętrznych Wadym Denysenko określa mordy na cywilach, których w okolicach Kijowa mieli się dopuścić rosyjscy żołnierze. Po wyparciu wroga, Ukraińcy w Buczy, Irpieniu, czy Hostomelu natrafili na zbiorowe mogiły i ciała mieszkańców na ulicach. Mowa o setkach zabitych.

W ten sposób ochraniane są zabytki w Kijowie:

Tak teraz wygląda zniszczony przez Rosjan Irpień:

Siły ukraińskie nadal stanowią poważne wyzwanie dla rosyjskich operacji powietrznych i rakietowych, a niezdolność Rosji do przejęcia kontroli w powietrzu znacząco wpłynęła na jej możliwości wspierania operacji lądowych - oceniło brytyjskie ministerstwo obrony.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w nagraniu wideo, że siły rosyjskie postawiły sobie za cel opanowanie całej wschodniej i południowej Ukrainy. Zełenski dodał, że zawiodła cała światowa struktura bezpieczeństwa - informuje agencja Ukrinform.

Rosyjskie siły inwazyjne próbują osiągnąć granice administracyjne obwodów ługańskiego, donieckiego i chersońskiego - zakomunikował w sobotę Sztab Generalny sił zbrojnych Ukrainy we wpisie na Facebooku. Intensywność ataków lotniczych i rakietowych wroga nieco zmniejszyła się a Rosja przegrupowuję część wojsk na Białoruś.

Seria silnych eksplozji rano w Odessie, portowym mieście na południu Ukrainy - poinformował Reuter powołując się na miejscowych świadków. Dotychczas brak oficjalnych, bardziej szczegółowych, informacji na ten temat.

Po wyzwoleniu rejonu Kijowa znaleziono zwłoki zamordowanej naczelnik wsi Motyzin Olhi Suchenko i jej rodziny, którzy zostali uprowadzeni przez żołnierzy rosyjskich - poinformowała agencja Ukrinform powołując się na naczelnika wsi Makariw Vadyma Tokara.

Siły powietrzne Ukrainy zniszczyły w ciągu ostatnich 24 godzin, według wstępnych danych, osiem nieprzyjacielskich celów, w tym myśliwce bombardujące Su-34, jeden śmigłowiec, jeden operacyjno-taktyczny samolot bezzałogowy i cztery pociski manewrujące - poinformowało w nad ranem Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy na Facebooku.