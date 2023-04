Rosjanie powiększyli swoją flotę na Morzu Czarnym do 15 jednostek w tym sześć przenoszących rakiety, wraz z dwiema łodziami podwodnymi - poinformowało Dowództwo Operacyjne "Południe. Wołodymyr Zełenskiwezwał Chile do wsparcia wysiłków MTK w celu aresztowania Putina. Siły okupacyjne w okupowanym Melitopolu straszą mieszkańców ewakuacją do Rosji – informuje w środę rano sztab generalny armii ukraińskiej. Najnowsze informacje o rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji z 05.04.2023 r.

W ciągu doby w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie donieckim zginęło czterech cywilów, a 11 osób zostało rannych - podały władze lokalne. Ostrzeliwany był także obwód chersoński - obrażenia odniosły trzy osoby. 08:53 Od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji na Ukrainę Rosjanie popełniają liczne zbrodnie wojenne na ludności cywilnej. Szacunkowe dane z początku wojny mówią o tysiącach ukraińskich dzieci, które zostały wywiezione na terytorium Rosji i poddane przymusowej rusyfikacji - poinformował pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn. 08:43 We wtorek z Ukrainy do Polski przyjechało 20,2 tys. osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało prawie 27,8 tys. - przekazała na Twitterze Straż Graniczna. 08:42 Wizyta prezydenta Ukrainy w Polsce jest m.in. wyrazem świadomości wpływów, jakie ma Polska w NATO i Unii Europejskiej, jeśli chodzi o wsparcie dla Kijowa - mówi PAP były zastępca sekretarza generalnego NATO Alexander Vershbow. Były dyplomata ocenił też, że dziś perspektywa wstąpienia Ukrainy do NATO jest bliższa niż kiedykolwiek. 08:41 Rosja planuje sprzedaż części długu państwowego w walutach obcych przez kraje, które uznaje za przyjazne, co ma być jednym ze sposobów na sfinansowanie rosnącego wskutek wojny deficytu budżetowego - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. 08:08 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekroczył granicę z Polską - poinformował w TVN 24 szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Tym samym potwierdził doniesienia RMF FM. Dodał, że o godz. 11.00 nastąpi oficjalne powitanie w Pałacu Prezydenckim prezydenta Ukrainy i jego małżonki. 07:22 Wizyta prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie zamanifestuje wdzięczność, jaką Ukraina wielokrotnie wyrażała wobec Polski, która nie tylko okazała się krajem partnerskim i sąsiednim, ale też prawdziwie braterskim - powiedziała PAP.PL analityk Jadwiga Rogoża z Ośrodka Studiów Wschodnich. 07:21 Kreml używa groźby użycia broni nuklearnej jako straszaka, by odwieść państwa Zachodu od udzielania Ukrainie pomocy wojskowej przed planowaną przez nią kontrofensywą - ocenia w najnowszym raporcie amerykański think tank Instytut Badań nad Wojną. 07:19 Europejski Bank Inwestycyjny wypłacił Ukrainie w 2022 r. 1,7 mld euro. Część tych środków przeznaczono na naprawę zniszczonej podczas wojny infrastruktury drogowej - mówi PAP wiceprezes EBI prof. Teresa Czerwińska. Bank ma też ponad 530 mln euro na projekty przerwane w wyniku wojny - dodała. 07:17 Od początku rosyjskiej inwazji Polska przekazała broniącej się Ukrainie wiele typów pojazdów i sprzętu wojskowego, w tym w ostatnich miesiącach czołgi Leopard 2 i myśliwce MiG-29. Ukraińscy żołnierze otrzymali też m.in. polskie armatohaubice Krab i czołgi PT-91 oraz T-72. 07:16 Prawie milion uchodźców wojennych z Ukrainy korzysta w Polsce z ochrony czasowej i jest zarejestrowanych w systemie PESEL. Ponad 100 tysięcy z nich mieszka w stolicy. 87 procent ukraińskich uchodźców to kobiety i dzieci - wynika z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców. 07:11 Polska Akcja Humanitarna działa na rzecz uchodźców z Ukrainy w Polsce i w ich ojczyźnie, gdzie poszczególne programy koordynują cztery biura regionalne - we Lwowie, Kijowie, Charkowie i w Dnieprze. Dzięki nim pomoc otrzymuje ok. 300 tys. osób, w tym wielu uchodźców wewnętrznych. 07:05 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jest już w Polsce - dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM. Ukraiński przywódca będzie dziś m.in. rozmawiał w cztery oczy z prezydentem Andrzejem Dudą. Zobacz również: Wołodymyr Zełenski jest już w Polsce 07:04 Akcesja Finlandii do NATO to koszmar Putina, pokazujący, jak fatalnym jest strategiem - powiedział adm. James Stavridis, były naczelny dowódca sił NATO w Europie. Jak dodał, Finlandia wnosi do Sojuszu poważne atuty w każdej domenie. 07:01 Rosyjska agresja doprowadziła do zdewastowania połowy ukraińskiego przemysłu, który przed wojną odpowiadał za 21 proc. PKB kraju - wskazali analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Zwrócili uwagę, że mimo wojny Ukraina rozwija się cyfrowo. 06:30 W okupowanym Melitopolu najeźdźcy zastraszają okolicznych mieszkańców deportacją do Rosji - podaje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. 06:22 Kredyty powiązane z funduszem pomocowym oraz 100 mln euro na pomoc doradczą zakłada EU4UA Initiative, czyli nowy pakiet pomocowy, który Europejski Bank Inwestycyjny przygotował dla Ukrainy - mówi wiceprezes EBI prof. Teresa Czerwińska. Fundusz powinien zacząć działać za kilka miesięcy - dodała. 06:20 Oficjalna wizyta prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie przyniesie ważne decyzje w sprawie dalszego wsparcia wojskowego dla Ukrainy w jej wojnie przeciwko Rosji, bezpieczeństwa w regionie i podkreśli ludzki wymiar stosunków z Polską - ocenił ukraiński politolog Ołeksandr Musijenko. Zobacz również: Wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie. Znamy szczegóły 05:10 Rosjanie powiększyli swoją flotę na Morzu Czarnym do 15 jednostek w tym sześć przenoszących rakiety, wraz z dwiema łodziami podwodnymi - poinformowało Dowództwo Operacyjne "Południe". 05:05 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował we wtorek do parlamentu Chile o wsparcie Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze w sprawie wykonania nakazu aresztowania rosyjskiego dyktatora Władimira Putina. Wojny takie jak ta, którą Rosja prowadzi obecnie z Ukrainą, nie mogą być normą. To jest państwo faszystowskie. Państwo terrorystyczne. Państwo zła - stwierdził prezydent Ukrainy. 05:04 Prorosyjscy hakerzy najwyraźniej zaatakowali niemieckie ministerstwo rozwoju (BMZ). Jak dowiedział się portal tygodnika "Spiegel", we wtorek rano platforma BMZ "Wiederaufbau Ukraine" (Odbudowa Ukrainy) dwukrotnie padła ofiarą cyberataków. Zobacz również: Tylko amunicja czy także rakiety dla Ukrainy? Spór w UE

