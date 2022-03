Rosja użyła w poniedziałek bomby próżniowej podczas inwazji na Ukrainę – przekazała ambasador Ukrainy w USA Oksana Markarowa tuż przed północą polskiego czasu. Wykorzystanie bomby próżniowej jest zakazane przez konwencję genewską. Naczelny prokurator Międzynarodowego Trybunału w Hadze zapewnił zaś, że zamierza wszcząć "najszybciej jak to możliwe" śledztwo w kwestii prawdopodobnych zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości na Ukrainie. Tymczasem do Kijowa zmierza duża grupa wojsk rosyjskich — najnowszych zdjęciach satelitarnych widać, że konwój rosyjski ma już ponad 64 km długości. Wszystkie najważniejsze wydarzenia związane z agresją rosyjską na Ukrainie znajdziesz w naszej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zdjęcia satelitarne, opublikowane w poniedziałek przez amerykańską firmę Maxar Technologies, przedstawiają rosyjski konwój wojskowy na północ od Kijowa, który rozciąga się na około 64 km / MAXAR TECHNOLOGIES HANDOUT / PAP/EPA

Najważniejsze informacje na temat sytuacji na Ukrainie znajdziecie w naszych relacjach.

Minuta po minucie zbieramy dla Was najświeższe wiadomości z ukraińskich miast, relacje naszych specjalnych wysłanników i międzynarodowe reakcje oraz komentarze.

W naszych relacjach znajdziecie także zdjęcia i filmy prostu z Ukrainy.

Zmasowany ostrzał Charkowa. "Dziesiątki zabitych i setki rannych" [RELACJA 28.02.2022, cz. 1]

Alarmy przeciwlotnicze w wielu miastach Ukrainy. Kolejne sankcje dla Rosji [RELACJA 28.02.2022, cz. 2 ]

Sprawdź także nasze podsumowanie piątego dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

SPRAWDŹ: Piąty dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Zebraliśmy dla Was najważniejsze wydarzenia!

02:49

Japonia nałożyła sankcje na przywódców Rosji, w tym Putina, Miedwiediewa i Ławrowa, Szojgu oraz trzech urzędników państwowych.

02:46

"Podkreśliłem: Ukraina chce pokoju, ale dopóki jesteśmy atakowani przez Rosję, potrzebujemy więcej sankcji i broni. Sekretarz stanu potwierdził, że pierwszego i drugiego będzie więcej. Uzgodniliśmy dalsze kroki" - napisał na Twitterze Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba o rozmowie telefonicznej z Blinkenem.

02:17

Rosyjskie wojsko rozpoczęło w nocy z poniedziałku na wtorek szturm na Chersoń, miasto położone nad Dnieprem na południu Ukrainy - poinformował portal Nexta.

"Atak na Chersoń już się rozpoczął. Według naocznych świadków wróg zbliża się z lotniska na autostradę Nikołajewa" - potwierdziła agencja Ukrinform.

02:05

Rosyjskie wojska patrolują Berdiańsk w obwodzie zaporoskim - informuje NEXTA, publikując nagranie.

02:03

Ponad 50 Portugalczyków oraz rezydujących w Portugalii Ukraińców zgłosiło się do poniedziałkowego wieczora na ochotnika do walki z Rosją, prowadzącą od czwartku inwazję na Ukrainę - podała lizbońska telewizja SIC.

02:01

"Jeśli świat się zmienił, to polityka też musi się zmienić" - wyjaśniła szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Baerbock, którą w poniedziałek cytuje "Die Welt".

Baerbock (Zieloni) broniła w niedzielę wieczorem decyzji rządu federalnego o dostawach broni na Ukrainę i masowej pomocy w zbrojeniu przez Niemcy - pisze dziennik.

01:56

Trwająca ofensywa militarna jest z niezgodna (z Kartą NZ). Jest to obraza założycieli tej organizacji i wszystkiego, co ona reprezentuje - mówił Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego (ZO) Abdulla Shahid. W poniedziałek Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych rozpoczęło "nadzwyczajną sesję specjalną" na temat kryzysu na Ukrainie.



Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres mówił o ukraińskich ofiarach wśród cywilów, w tym dzieciach. Napiętnował groźbę użycia broni jądrowej przez Kreml i wezwał do położenia kresu wojnie.

01:33

Już 64 km ma konwój rosyjskich pojazdów zmierzających z północy na Kijów. Informacje podano na podstawie zdjęć satelitarnych amerykańskiej firmy Maxar Technologies.

Widać na nich także, dodatkowe siły lądowe i śmigłowce są po białoruskiej stronie, nieco ponad 30 km od granicy z Ukrainą.

01:27

Walt Disney zapowiedział, że wstrzymuje kinowe premiery w Rosji - informuje agencja Reuters.

Decyzja została zmotywowana "niesprowokowaną inwazją na Ukrainę i tragedią humanitarną wywołana w związku z rosyjskimi działaniami".

01:04

Meta Platforms, spółka-matka Facebooka, ograniczy na swoich platformach w UE dostęp do rosyjskiej telewizji mediów RT i portalu Sputnik - poinformował w dyrektor firmy ds. globalnych Nick Clegg; wyjaśnił, że z wnioskiem o takie restrykcje wystąpiło wiele rządów.

00:52

"Zbrodnie na ludności cywilnej. Cierpienie dzieci i kobiet. Zamach na wolność i demokrację. To jest polityka Putina. Zwalczamy ją na każdym froncie" - napisał premier Morawiecki na swoim Twitterze. Poinformował także, że brał udział w kolejnych rozmowach ws. pomocy Ukrainie.



00:46

Wołodymyr Zełenski podpisał dekret o nadaniu tytułu "Bohatera Ukrainy" dwunastu obrońcom kraju. Sześć osób otrzymało go pośmiertnie.

00:44

"Wiadomość do Władimira Putina: Niedługo poczujesz gniew wielu hakerów na całym świecie" - napisali w poniedziałek wieczorem na Twitterze hakerzy z grupy Anonymous.

"Putler nadszedł twój czas. Światła, kamera, akcja!" - napisała grupa.



00:41

Fotograf Associated Press opublikował zdjęcie, na którym widać niemowlęta, które śpią piwnicy używanej jako schron przeciwbombowy w szpitalu dziecięcym Ochmadet w centrum Kijowa na Ukrainie.

00:35

"Na dzielnice mieszkalne Kijowa, Charkowa i innych miast spadają rosyjskie rakiety i pociski, w tym zakazane międzynarodowo bomby kasetowe. Sytuacja jest trudna." - napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda. Jak wspomniał we wpisie - jest świeżo po kolejnej rozmowie z ukraińskim prezydentem.



00:31

"Rosja ostrzelała dziś Charków z artylerii rakietowej. Jest to ewidentna zbrodnia wojenna. Rosjanie wiedzieli, gdzie strzelają. Za to powinien spotkać ich trybunał międzynarodowy" - mówił prezydent Ukrainy w wideooświadczeniu. Domagał się także zakazu lotów dla rosyjskich samolotów.



Zobacz również: Zełeński domaga się zakazu lotów dla rosyjskich samolotów

00:01

Najważniejsze informacje na temat sytuacji na Ukrainie znajdziecie w naszych relacjach.

Minuta po minucie zbieramy dla Was najświeższe wiadomości z ukraińskich miast, relacje naszych specjalnych wysłanników i międzynarodowe reakcje oraz komentarze.

W naszych relacjach znajdziecie także zdjęcia i filmy prostu z Ukrainy.

Zmasowany ostrzał Charkowa. "Dziesiątki zabitych i setki rannych" [RELACJA 28.02.2022, cz. 1]

Alarmy przeciwlotnicze w wielu miastach Ukrainy. Kolejne sankcje dla Rosji [RELACJA 28.02.2022, cz. 2 ]