Ukraiński wywiad twierdzi, że siły rosyjskie przygotowują się do obrony położonego nad Morzem Azowskim okupowanego Mariupola. Siły obrony powietrznej Ukrainy zestrzeliły wszystkie rosyjskie drony i rakiety, które w nocy zaatakowały Kijów. Z szacunków Ukraińskiego Klubu Biznesu Agrarnego wynika, że w ubiegłym tygodniu z Ukrainy wypłynęło najmniej od początku roku statków z produktami rolnymi. Ukraiński eksport jest blokowany przez rosyjskie inspekcje. Czwartek jest 435. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najnowsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią zbieramy w relacji na żywo z 04.05.2023 r.

Park w Kijowie przygotowany na rosyjski atak. / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

07:43

"Siły rosyjskie przygotowują się do obrony położonego nad Morzem Azowskim okupowanego Mariupola ze wszystkich stron" - powiedział przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Wadym Skibicki. Uważa on też, że siły okupacyjne próbują odbudować infrastrukturę portów w celu umożliwienia dostaw ładunków wojskowych oraz ściągają do miasta dodatkowe oddziały wojska.

Mariupol w obwodzie donieckim, zniszczony przez niezwykle brutalną ofensywę wojsk rosyjskich w pierwszych miesiącach wojny na pełną skalę, jest okupowany od maja ubiegłego roku. Miasto znajduje się obecnie w głębi zajętych przez Rosję terytoriów Ukrainy.

07:28

"W ciągu ostatniej doby Rosjanie ostrzelali obwód chersoński 98 razy. 23 cywilów zginęło" - przekazał gubernator obwodu chersońskiego, Ołeksandr Prokudin. Chersoń, stolica obwodu, został ostrzelany 16 razy. W wyniku ostrzału zginęło 23 cywilów, 46 zostało rannych.

07:15

Atak dronów na Kreml, o którym poinformowały rosyjskie władze, oskarżając o niego Ukrainę, prawdopodobnie był inscenizacją, mającą na celu mobilizację własnego społeczeństwa - uważa amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

06:37

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który w środę wieczorem przyleciał do Holandii, w czwartek ma wygłosić w Hadze przemówienie pod hasłem "Nie ma pokoju bez sprawiedliwości" - podały holenderskie media. W Hadze mieści się siedziba Międzynarodowego Trybunału Karnego, który wydał nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina.

Holenderskie media przypominają, że 4 maja jest Dniem Pamięci Ofiar II Wojny Światowej i późniejszych konfliktów zbrojnych w Holandii, ale podkreślają jednocześnie, że wizyta prezydenta Ukrainy w Niderlandach nie została wcześniej oficjalnie zaplanowana na ten termin.

06:25

"Siły obrony powietrznej Ukrainy zestrzeliły wszystkie rosyjskie drony i rakiety, które w nocy ze środy na czwartek" zaatakowały Kijów - poinformował szef administracji wojskowej ukraińskiej stolicy Serhij Popko. "Rosjanie zaatakowali Kijów przy użyciu amunicji zaporowej typu Szahed oraz pocisków, prawdopodobnie typu balistycznego. Ostateczny rodzaj użytych pocisków zostanie ustalony po zbadaniu szczątków" - napisał Popko na Telegramie.

06:10

W ubiegłym tygodniu z Ukrainy wypłynęło najmniej od początku roku statków z produktami rolnymi - poinformował Ukraiński Klub Biznesu Agrarnego (UCAB). Ukraiński eksport jest blokowany przez rosyjskie inspekcje.

W dniach od 24 do 30 kwietnia Ukraina wyeksportowała drogą morską 450,3 tys. ton produktów rolnych, czyli o 31 proc. mniej niż tydzień wcześniej. Jednocześnie z ukraińskich portów wypłynęło zaledwie 11 statków z produktami rolnymi, czyli o cztery statki mniej niż w poprzednim tygodniu. To najniższy tygodniowy wskaźnik w tym roku.

Ponad połowę eksportu stanowiła pszenica (52 proc.), kukurydza 43 proc., olej słonecznikowy 4 proc. Wśród głównych kierunków znalazły się kraje Europy (Hiszpania i Holandia), Azji (Chiny i Turcja) oraz Afryki (Kenia, Egipt, Etiopia.

06:05

W Kijowie i kilku regionach Ukrainy ogłoszono w nocy ze środy na czwartek alarm przeciwlotniczy. W stolicy rozległy się wybuchy - poinformowały władze obwodu kijowskiego. Alarmy powietrzne ogłoszono także w obwodach czernihowskim, sumskim, charkowskim, dniepropietrowskim, zaporoskim, kirowohradzkim i połtawskim.

