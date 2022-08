To już 163. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wojska rosyjskie prowadzą operację ofensywną w kierunku Bachmutu i Awdijiwki, miast w obwodzie donieckim, i próbują stworzyć warunki do zajęcia Bachmutu i miasta Sołedar. Nie milkną ostrzały miejscowości wokół Charkowa, prowadzone z artylerii rozmaitych typów. Ostrzeliwane są też rejony południowej Ukrainy, m.in. Mikołajowa. Najnowsze informacje, zdjęcia i komentarze dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji z 05.08.2022 r.

To już 163. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie / PAP/EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE / HANDOUT /

11:06

Po pierwszym transporcie ukraińskiego zboża władze w Kijowie wezwały do rozszerzenia umowy, która łagodzi rosyjską blokadę portów na Morzu Czarnym, na inne produkty, takie jak metale - informuje "Financial Times".



Taras Kaczka, negocjator handlowy Ukrainy i wiceminister gospodarki, wyraził nadzieję, że porozumienie między Ukrainą a Rosją pozwalające na wznowienie eksportu zboża utrzyma się, i zasugerował, że może ono służyć jako szablon dla innych towarów, ponieważ handlowcy i eksporterzy "zawsze testują granice". "To porozumienie dotyczy logistyki, ruchu statków przez Morze Czarne. Jaka jest różnica między zbożem a rudą żelaza?" - powiedział gazecie.

10:30

Na sytuację wokół Iziumu zwrócił uwagę w najnowszym komentarzu amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Wskazał, że siły ukraińskie przeprowadziły szereg lokalnych kontrataków między Iziumem a Słowiańskiem. Zdaniem ISW jeśli Ukraina będzie w stanie mocno naciskać w okolicach Iziumu, jednocześnie rozwijając kontrofensywę na południu kraju, w obwodzie chersońskim, to siły rosyjskie staną przed bardzo trudnymi wyborami - będą musiały porzucić wysunięte na zachód pozycje wokół Iziumu, by chronić swoje lądowe linie komunikacji, albo przerzucić na ten obszar więcej wojska z innych obszarów frontu, co z kolei narazi ich pozycje w tych miejscach.

10:02

Siły zbrojne Ukrainy zajęły wieś Dmytriwka w obwodzie charkowskim na wschodzie kraju - poinformował szef władz obwodowych Ołeh Syniehubow.

Nasi obrońcy wyzwolili z rąk okupantów i całkowicie kontrolują wieś Dmytriwka w rejonie (powiecie) iziumskim. Zniszczyli przy tym wiele sprzętu i piechoty przeciwnika - oświadczył Syniehubow. W komunikacie opublikowanym na serwisie Telegram szef obwodu zapewnił, że w obwodzie charkowskim armia odniosła też "inne sukcesy". Siły ukraińskie umocniły pozycje w rejonie Dmytriwki.

Syniehubow napisał także o nieudanej - jak zapewnił - rosyjskiej próbie przerwania obrony ukraińskiej w rejonie Husariwki, również leżącej w rejonie iziumskim. Wróg wycofał się, ponosząc straty - dodał.

09:11

Ukraina prawdopodobnie przejmuje inicjatywę strategiczną, kontrofensywami zmusza Rosję do przerzucania wojsk i po raz pierwszy zaczyna aktywnie kształtować przebieg wojny - ocenia w nowym raporcie amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW).



Coraz więcej sił rosyjskich przekierowywanych jest na południe Ukrainy i wydaje się, że Rosja porzuciła obecnie wysiłki na rzecz zdobycia Słowiańska i Siewierska w obwodzie donieckim. Rosja przerzuca również sprzęt, w tym artyleryjski i lotniczy, z innych części Ukrainy na okupowany Krym - podkreśla ISW.



W raporcie podkreślono, że rosyjskie wojska wcześniej wstrzymały ofensywę na Charków, bo ich priorytetem stało się zdobycie obwodu ługańskiego. Wówczas zrobiły to z własnej inicjatywy, odpowiadając na zmianę priorytetów ich dowódców. Obecnie najwyraźniej odpowiadają natomiast na zagrożenie ukraińską kontrofensywą w obwodzie chersońskim i nie działają zgodnie z własnym planem - zaznacza amerykański think tank.

08:40

Z portu Czarnomorsk w obwodzie odeskim Ukrainy wypłynęły rano trzy statki transportujące 57 tys. ton zboża ukraińskiego; jednostki zmierzają do Turcji, Wielkiej Brytanii i Irlandii - poinformował minister Gabinetu Ministrów Ukrainy Ołeh Nemczinow.

08:30

Choć plany Rosji wobec Zaporoskiej Elektrowni Atomowej pozostają niejasne, działania jej wojsk prawdopodobnie podważyły bezpieczeństwo i pewność normalnej pracy tego obiektu - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

Siły rosyjskie prawdopodobnie działają w regionach sąsiadujących z elektrownią i wykorzystały jednostki artylerii znajdujące się na tych terenach do ostrzeliwania ukraińskiego terytorium na zachodnim brzegu Dniepru. Siły rosyjskie prawdopodobnie użyły szerszego obszaru wokół obiektu, w szczególności przyległe miasto Enerhodar, do odpoczynku dla swoich sił, wykorzystując chroniony status elektrowni jądrowej do zmniejszenia ryzyka dla swojego sprzętu i personelu w związku z nocnymi atakami ukraińskimi - napisano.

07:49

Agencja Ukrinform podała, powołując się na Dowództwo Operacyjne Południe armii ukraińskiej, że 4 sierpnia Rosjanie stracili w obwodzie chersońskim 38 wojskowych i cztery systemy rakietowe S-300.

07:35

Ostrzeliwane są też rejony południowej Ukrainy, m.in. Mikołajowa. W obwodzie odeskim Rosjanie zaatakowali pociskami rakietowymi obiekt infrastruktury koło miejscowości Mykołajiwka.

07:20

Jak wyjaśnia sztab, na kierunku Bachmutu wojska rosyjskie ostrzeliwały obiekty infrastruktury cywilnej i wojskowej w rejonie wielu miejscowości, m.in. Jakowliwki, Kodemy, Pokrowskego, Rozdoliwki. Na kierunku Awdijiwki "przeciwnik przeprowadził ostrzały z artylerii i czołgów w pobliżu miejscowości: Pisky, Preczystiwka, Szewczenko, Wołodymiriwka, Nowobachmutiwka, Newelske, Netajłowe i Krasnohoriwka" - podał sztab. W rejonie tym toczą się walki.



Walki i ostrzały trwają na kierunku Kramatorska, również w obwodzie donieckim. Na kierunku pobliskiego Słowiańska Rosjanie ostrzeliwali okoliczne miejscowości.

07:11

Wojska rosyjskie prowadzą operację ofensywną w kierunku Bachmutu i Awdijiwki, miast w obwodzie donieckim, i próbują stworzyć warunki do zajęcia Bachmutu i miasta Sołedar - podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w komunikacie zamieszczonym w piątek na Facebooku.



Rosjanie "próbują stworzyć sprzyjające warunki, by przejąć Sołedar i Bachmut, i by rozszerzyć kontrolowane przez siebie terytorium na zachód od miasta Donieck" - głosi oświadczenie.

06:26

Dziś z portów Ukrainy, według planów, mają wypłynąć trzy kolejne statki ze zbożem - poinformował minister obrony Turcji Hulusi Akar. Dodał, że do ukraińskich brzegów zmierza też pierwszy pusty statek, który wpłynął na Morze Czarne po wybuchu wojny, by odebrać zboże z Ukrainy.

06:11

Amnesty International próbuje "objąć amnestią" kraj będący agresorem i przerzucić odpowiedzialność na ofiarę - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, komentując raport tej międzynarodowej organizacji pozarządowej.



Prezydent poinformował, że prawie 200 obiektów religijnych różnych wyzwań zostało zniszczonych albo uszkodzonych w rosyjskich atakach. Zniszczeniu uległo też prawie 900 placówek medycznych i ponad 2200 placówek oświatowych.

05:53

W nocy Rosjanie ostrzelali rejon Zaporoża. W całym regionie wystrzelono jednocześnie kilka pocisków:

05:33

Ukraińscy żołnierze zniszczyli rosyjski system obrony powietrznej "Tunguska", który jest przeznaczony do obrony przeciwlotniczej:

05:15

W nocy został ostrzelany Charków. Miasto miało być ostrzeliwane z wykorzystaniem broni kasetowej.

Już wieczorem szef władz obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow zaapelował do mieszkańców o pozostawanie w schronach.

Wcześniej o eksplozjach informowało Suspilne. W mieście i obwodzie ogłoszono alarm przeciwlotniczy.

05:11

Macedonia Północna przekaże Ukrainie cztery samoloty bojowe produkcji radzieckiej Su-25 - poinformował portal MKD. Ministerstwo obrony w Skopje ani nie potwierdziło, ani też nie zdementowało tej informacji.

Chodzi o samoloty Su-25, które Macedonia Północna kupiła w 2001 roku od Ukrainy.