Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził postępy ukraińskiej armii na kierunku donieckim na wschodzie kraju. Poinformował o wykryciu przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy osób, które korygowały ogień przeciwnika podczas ataku na Kijów w ubiegłym tygodniu. Byli najemnicy rosyjskiej tzw. Grupy Wagnera przemieścili się z Białorusi na wschodni front na Ukrainie, a część z nich udała się do Afryki - poinformował rzecznik Wschodniego Zgrupowania Sił Zbrojnych Ukrainy Ilja Jewłasz. Rosyjski portal Zvezda opublikował dziś wywiad z dowódcą Floty Czarnomorskiej Wiktorem Sokołowem. Ukraińcy twierdzili, że wojskowy zginął w wyniku ataku na siedzibę Floty Czarnomorskiej w Sewastopolu. Środa to 581. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze wydarzenia z tym związane zbieramy w naszej relacji z 27.09.2023 r.

17:41

Kreml chce połączyć swoją sieć kolejową z okupowanymi terenami wschodniej Ukrainy. Linia kolejowa usprawniłaby logistykę armii rosyjskiej, ale zostałaby zbudowana w zasięgu rakiet Kijowa - podaje portal The Kviy Post.

17:08

Od początku pełnowymiarowej agresji przeciwko Ukrainie Rosja uprowadziła 132 przedstawicieli ukraińskich władz, 14 z nich do tej pory jest w niewoli, los 16 jest nieznany, a czterech zginęło - poinformował Borys Petruniok, ekspert Centrum Praw Człowieka Zmina.

"Niestety przedstawiciele miejscowego samorządu, miejscowych władz to jedna z najbardziej podatnych na prześladowanie przez kontyngent okupacyjny kategorii ludności cywilnej na okupowanym terytorium" - powiedział Petruniok, cytowany przez agencję Ukrinform.



16:53

Hillary Clinton wykorzystała przemówienie w siedzibie Departamentu Stanu USA do ataku na Donalda Trumpa i Władimira Putina. Zwracając się do prezydenta Rosji, była sekretarz stanu stwierdziła, że to jego destrukcyjna polityka sprawiła, że Zachód broni wolności Ukrainy, a kolejne kraje dołączają do NATO.

16:20

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS) w Hadze, główny organ sądowy ONZ, przeprowadza w środę publiczne przesłuchanie w sprawie inwazji Rosji na Ukrainę. Sprawę wniosły do MTS władze w Kijowie.

W Pałacu Pokoju, siedzibie MTS, rozpoczęła się o godz. 15 pod przewodnictwem sędzi Joan E. Donoghue kolejna tura wystąpień przedstawicieli Ukrainy. MTS odniesie się też do zarzutów Rosji, że jej inwazja na Ukrainę miała na celu zapobieżenie rzekomemu ludobójstwu.

16:16

Rosyjski portal Zvezda opublikował dziś wywiad z dowódcą Floty Czarnomorskiej Wiktorem Sokołowem. Ukraińcy twierdzili, że wojskowy zginął w wyniku ataku na siedzibę Floty Czarnomorskiej w Sewastopolu.

Flota Czarnomorska z zaangażowaniem i sukcesami realizuje zadania wyznaczone przez dowództwo - mówi Sokołow na filmiku.

16:02

Byli najemnicy rosyjskiej tzw. Grupy Wagnera zatykają dziurę w rosyjskiej obronie na kierunku bachmuckim na wschodzie Ukrainy - ocenił w środę Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Podolak napisał w mediach społecznościowych, że "żadna Grupa Wagnera już nie istnieje". Jego zdaniem dziś są tylko byli bojownicy, których część wyjechała do Afryki, inni do Rosji, a niektórzy podpisali kontrakty z rosyjskim ministerstwem obrony i "zgodzili się odegrać ostatni akord, zatykając sobą na krótko rosyjską dziurę na kierunku bachmuckim

15:38

Według rzecznika prasowego Wschodniej Grupy wojsk Rosja formuje obecnie 12 kompanii szturmowych liczących około 2000 ludzi, aby spróbować przebić się przez obronę Sił Zbrojnych Ukrainy. Rzecznik zauważył jednak, że Rosja próbuje się przebić od dawna, na razie bezskutecznie.

15:29

Na kierunku Łymań-Kupiańsk wojska rosyjskie nie próbują szturmować pozycji ukraińskich, ale ostrzeliwują je z samolotów i helikopterów - stwierdził rzecznik prasowy Wschodniej Grupy wojsk Ilja Jewłasz w rozmowie z ukraińskimi mediami.

15:24

Najnowszą analizę dotyczącą działań ukraińskiej armii przedstawił Instytut Studiów nad Wojną.