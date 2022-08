Dziś na Ukrainie święto – Dzień Niepodległości. Tamtejszy wywiad ostrzega, że w związku z tym Rosjanie mogą zintensyfikować ostrzał, a nawet przeprowadzić jakąś spektakularną akcję. „Musimy zdawać sobie sprawę, że w środę możliwe są obrzydliwe prowokacje Rosji i brutalne ataki” – mówił prezydent Wołodymyr Zełenski. Także dziś, w Dniu Niepodległości Ukrainy, okupacyjne władze planują przeprowadzić w Mariupolu pokazową "rozprawę sądową" nad więzionymi obrońcami Azowstalu. Na scenie filharmonii w Mariupolu montowane są metalowe klatki, w których trzymani będą ukraińscy żołnierze. 24 sierpnia mija pół roku od rozpoczęcia inwazji. To dokładnie 182. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla was w naszym specjalnym raporcie dnia. Informacje w nim są aktualizowane na bieżąco.

Sześć miesięcy wojny - podsumowanie

Atak na Ukrainę rozpoczął się 24 lutego po godz. 5 czasu ukraińskiego (godz. 4 w Polsce), kilka minut po ogłoszeniu przez Putina "specjalnej operacji wojskowej", mającej na celu "demilitaryzację i denazyfikację Ukrainy". Wojska rosyjskie przekroczyły granice Ukrainy od wschodu, północnego wschodu i południa, a także od północy z terytorium Białorusi. Ukraina została również zaatakowana z zaanektowanego przez Rosję w 2014 r. Krymu i kontrolowanej przez zależnych od Moskwy separatystów części Donbasu.

Według zgodnej opinii analityków atak z wielu stron sugeruje, że przed rosyjskimi wojskami postawiono zadanie szybkiego zdobycia Kijowa, obalenia demokratycznie wybranej władzy, ustanowienia rządu marionetkowego i - prawdopodobnie - zajęcia wschodniej części Ukrainy.

W pierwszych tygodniach inwazji wojska rosyjskie napierały na największe miasta Ukrainy, w tym Kijów, Charków i Chersoń, ale napotkały silny opór ze strony sił ukraińskich.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wprowadził stan wojenny, zakazując opuszczania kraju mężczyznom w wieku od 18 do 60 lat; dziesiątki tysięcy Ukraińców chwyciły za broń, wstępując do jednostek obrony terytorialnej.

21:52

Most Antonowski w obwodzie chersońskim po ostrzale.

21:47

Rosja jeszcze w tym tygodniu może ogłosić pierwsze referenda w sprawie przyłączenia okupowanych terytoriów Ukrainy - oświadczył rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby, powołując się na posiadane przez USA informacje. Jak dodał, władze Rosji wydały w tej sprawie polecenie marionetkowym administracjom w obwodach charkowskim, chersońskim, zaporoskim, donieckim i ługańskim.



21:38

Rosja prześladuje pracowników Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Od marca zatrzymano już 26 osób - poinformował ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubiniec na Telegramie.

Łubiniec powołał się na doniesienia rosyjskich mediów, że rosyjscy żołnierze zatrzymali dwóch pracowników elektrowni za rzekomą współpracę z Siłami Zbrojnymi Ukrainy, a według rosyjskiej gwardii narodowej takich osób było już 26.

"Zatrzymanych oskarżają o to, że przekazują informacje o przemieszczaniu i rozlokowaniu rosyjskiego sprzętu wojskowego na terytorium Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. To nie żart" - napisał Łubiniec.

21:26

Wznawiany i zawieszany konflikt między Rosją a Ukrainą może trwać 50-80 lat, a perspektywy stabilności pojawić się mogą nie wraz z następcą Władimira Putina, lecz z jeszcze kolejnym przywódcą - uważa prof. Michael Clarke, były dyrektor think tanku Royal United Services Institute (RUSI).

Historia oceni, że wszystko zaczęło się w latach 2013-14. Rok 2022 jest drugą rundą i to może się tymczasowo skończyć, jeśli Ukraina zdoła wypchnąć siły rosyjskie z terytoriów, które zdobyły od 24 lutego 2022 roku - mówił, dodając, że byłoby to wielkie zwycięstwo dla Ukrainy oraz ogromna przegrana i upokorzenie dla Putina.

21:12

Prezydent podkreślił, że ostateczna liczba ofiar może być większa.

21:09

Ostrzelana stacja kolejowa w Czaplinie.

21:06

W wyniku rosyjskiego ostrzału rakietowego w Myrhorodzie w obwodzie połtawskim w środkowej Ukrainie uszkodzone zostało lotnisko wojskowe oraz znajdujący się na nim sprzęt wojskowy - podały ukraińskie siły zbrojne.

O uszkodzeniach poinformowało centrum prasowe 831. Brygady Lotnictwa Taktycznego Sił Zbrojnych Ukrainy.

Bez względu na potężny ostrzał infrastruktury wojskowej przez rosyjskich okupantów w rejonie myrhorodzkim, odbudujemy nasze lotnisko i wyremontujemy sprzęt, podobnie jak odbudujemy każdy zakątek naszej niezłomnej i niezależnej Ukrainy. Nikomu nigdy nie uda się złamać naszego ducha walki i naszej woli! Nie spoczniemy, ponieważ mocno stoimy na naszej ziemi i będziemy bronić naszego państwa do ostatniego tchu! - przekazała brygada na Facebooku.

21:02

Co najmniej 15 osób zginęło, a 50 zostało rannych w wyniku rosyjskiego ostrzału rakietowego stacji kolejowej w Czaplinie w obwodzie dniepropietrowskim - poinformował w środę prezydent Wołodymyr Zełenski.

20:58

Patriarcha moskiewski i całej Rusi Cyryl nie pojedzie do Kazachstanu na VII Kongres Przywódców Światowych i Tradycyjnych Religii - podała włoska agencja Ansa za RIA Nowosti. Jeśli wiadomość ta potwierdzi się, nie dojdzie do spotkania papieża Franciszka ze zwierzchnikiem rosyjskiego prawosławia.

20:37

20:16

Seria eksplozji w miejscowości Nowa Kachowka.

Miał być to atak wojsk ukraińskich na rosyjskie bazy.

20:10

Tysiące cywilów, w tym setki dzieci, zostało zabitych i rannych na Ukrainie. Konsekwencje tej bezsensownej wojny są odczuwalne daleko poza Ukrainą - oświadczył sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Antonio Guterres w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.



W czasie posiedzenia poświęconego Ukrainie nawiązał do niszczycielskiego okresu sześciu miesięcy od rozpoczęcia (24 lutego) inwazji przez Rosję. Zwrócił uwagę na poważne naruszenia prawa międzynarodowego, praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego.

20:02

Nagranie z wizyty Borisa Johnsona w Kijowie.

19:45

Przedstawiciele ponad 50 państw zachodnich przy ONZ, w tym Polski, wezwali w środę Rosję do bezwarunkowego i pełnego wycofania wojsk z Ukrainy we wspólnym oświadczeniu w związku z półroczem rosyjskiej inwazji. Dodali, że żadne terytorialne zdobycze Rosji nie zostaną uznane za legalne. Oświadczenie odczytał ambasador Ukrainy przy ONZ Serhij Kysłycia.



"Wzywamy Federację Rosyjską do powstrzymania swojej totalnej pogardy dla swoich zobowiązań względem prawa międzynarodowego, w tym Karty Narodów Zjednoczonych, międzynarodowego prawa humanitarnego i międzynarodowych zasad praw człowieka" - napisano w oświadczeniu wszystkich państw UE, a także m.in. USA, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Kanady, Australii, Japonii, Korei Płd., Kolumbii, Turcji, Szwajcarii oraz Bośni i Hercegowiny.



W wydanym sześć miesięcy po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę na pełną skalę, państwa zwróciły uwagę na łamanie przez Rosję podstawowych zasad ONZ oraz rezolucji Zgromadzenia Ogólnego i decyzji Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Podkreśliły przy tym, że według zasad "żadna terytorialna zdobycz wynikająca z groźby lub użycia siły nie zostanie uznana za legalną".

19:27

Jacht o wartości 50 milionów dolarów, rzekomo należący do rosyjskiego oligarchy Giennadija Ajwazjana, zatonął u wybrzeży Włoch

Załoga jachtu "Moja Saga" zauważyła wodę na pokładzie, a następnie ewakuowała się. Chcieli odholować statek do portu, ale warunki pogodowe pogorszyły się i jacht zatonął.

19:13

W wyniku rosyjskiego ostrzału rakietowego w obwodzie dniepropietrowskim, na południowym wschodzie Ukrainy, zginęło 11-letnie dziecko - poinformował w środę zastępca szefa biura prezydenta Ukrainy Kyryło Tymoszenko.



Nie ma usprawiedliwienia dla rosyjskich zabójców. Po prostu brakuje słów - napisał Tymoszenko na Telegramie.



Dziecko zginęło w rejonie (powiecie) synelnykowskim we wschodniej części obwodu dniepropietrowskiego. Nie podano więcej szczegółów.

18:54

Pociągi z węglem i ropą będą miały pierwszeństwo na torach przed innymi transportami towarowymi i ruchem pasażerskim; rząd federalny przyjął w środę rozporządzenie, które ma zabezpieczyć dostawy do elektrowni lub regionów, w których zapasy benzyny i oleju napędowego są ograniczone - informuje portal gazety "Handlesblatt".



Minister transportu Volker Wissing mówił, że "to nie jest łatwa decyzja, bo w razie wątpliwości oznacza, że inne pociągi muszą w tych przypadkach czekać".

18:41

Armia rosyjska uzupełnia stan osobowy wojsk lądowych marynarzami i żołnierzami wojsk rakietowych - poinformował wywiad wojskowy Ukrainy na swojej stronie internetowej.



Według danych ukraińskiego wywiadu do 22 sierpnia tylko 1 proc. potrzebnej liczby żołnierzy wojsk rakietowych zgodziło się walczyć na Ukrainie w jednostkach piechoty.



Ukraiński wywiad podaje, że okupanci wysyłają do walki w Ukrainie marynarzy mimo to, że przed wyjazdem przechodzą oni tylko 2-tygodniowe szkolenie podstawowe.

18:24

Siły ukraińskie od początku maja nie otrzymują od rządu Hiszpanii żadnego uzbrojenia - poinformował w środę dziennikarzy ambasador Ukrainy w Madrycie Serhij Pohorelcew.

W trakcie uroczystości związanej z obchodami 31. rocznicy ogłoszenia niepodległości przez Ukrainę dyplomata wyjaśnił, że wstrzymanie dostaw jest efektem bierności rządu Pedro Sancheza, który w marcu i kwietniu skierował dla sił ukraińskich kilka transportów pomocy militarnej.

“Wiem, że to bardzo skomplikowane kwestie, ale Ukraina nie może czekać. (...) Dziękujemy za już otrzymaną broń, ale potrzebujemy więcej dostaw i szybciej" - powiedział Pohorelcew przypominając, że dwa tygodnie temu spotkał się z szefową resortu obrony Hiszpanii Margaritą Robles.

18:08

Mieszkańca obwodu mikołajowskiego na południu Ukrainy, który przekazywał siłom rosyjskim informacje o pozycjach Sił Zbrojnych Ukrainy i lokalizacji systemów rakietowych HIMARS, zatrzymały ukraińskie organy ochrony prawa - podała w środę Prokuratura Generalna na swojej stronie.

Ustalono, że mężczyzna na zlecenie przedstawiciela rosyjskich służb specjalnych zbierał i przekazywał informacje o Siłach Zbrojnych Ukrainy oraz uzbrojeniu i amunicji w obwodzie mikołajowskim, a siły rosyjskie planowały w oparciu o te dane przeprowadzenie ataków rakietowych i artyleryjskich. Ponadto szukał miejsc lokalizacji i tras przemieszczania systemów HIMARS.

Podczas rewizji znaleziono u mężczyzny telefon z korespondencją oraz rozmowami z przedstawicielem rosyjskich służb specjalnych, których treść potwierdza gromadzenie i przekazywanie informacji - podano.

17:42

Eksplozje w Nowej Kachowce w obwodzie chersońskim.

17:35

Szef władz obwodu chmielnickiego, na zachodzie Ukrainy, Serhij Hamalij poinformował w środę o rosyjskich atakach rakietowych na podległy mu region.

"Wróg ostrzeliwuje rakietami obwód chmielnicki. Szczegóły niebawem. Pozostawajcie w ukryciu" - napisał Hamalij na Telegramie.

Telegram

Obwód chmielnicki położony jest na historycznych terenach Podola i Wołynia w zachodniej części Ukrainy. Jego stolicą jest miasto Chmielnicki.

17:22

Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich potępił rosyjskich propagandystów, którzy "nakręcają spiralę nienawiści wobec napadniętej Ukrainy". Powinni być oni sądzeni jak "zbrodniarze wojenni" - podkreślono w wydanym w środę oświadczeniu.



"Rosyjscy funkcjonariusze propagandowi, którzy udają dziennikarzy, tacy jak m.in.: Margarita Simonian, Władimir Sołowiow, Dmitrij Kisieliow, Olga Skabiejewa oraz wielu innych, powinni - po upadku Putina - być osądzeni jak zbrodniarze wojenni! To tylko przykłady kłamców i prowodyrów wojennych, którzy udają dziennikarzy. To najbardziej znane twarzy rosyjskiej propagandy. Niestety, jest ich dużo więcej i biorąc pod uwagę fakt, że w Rosji teraz w ogóle nie ma wolnych mediów" - podkreślili autorzy oświadczenia.

17:18

Rosjanie zaatakowali stację kolejową w obwodzie dniepropietrowskim - powiedział w środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ.

"Właśnie kiedy przygotowywałem oświadczenie, otrzymałem informację, że Rosja przeprowadziła atak rakietowy na stację kolejową w obwodzie dniepropietrowskim i pociągi na tej stacji" - powiedział Zełenski podczas wirtualnego wystąpienia na posiedzeniu Rady poświęconej rosyjskiej agresji na Ukrainę

17:10

Francuski koncern energetyczny TotalEnergies dostarcza paliwo rosyjskim myśliwcom bombardującym Ukrainę, a dyrektorzy koncernu nadal zasiadają w zarządzie rosyjskiego koncernu Novatek - informuje dziennik "Le Monde".

16:58

Rosja zwolniła tempo ofensywy na Ukrainie z powodu znacznego wyczerpania zasobów i zmęczenia psychologicznego wojsk działaniami bojowymi - powiedział Kyryło Budanow, szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR).

"Rosja dość mocno spowolniła tempo ofensywy. Powodem jest znaczne wyczerpanie zasobów" - ocenił Budanow. Dodał, że widoczne jest zmęczenie działaniami bojowymi, moralne i psychologiczne.

Budanow, który wypowiadał się w telewizji państwowej, wyraził przekonanie, że straty sprzętu na anektowanym Krymie zmusiły władze Rosji do zastanowienia się nad sytuacją. "Zaczęli rozumieć, że ich armia nie jest tak silna, że ich rozreklamowana obrona przeciwlotnicza (...) faktycznie nie jest w stanie ochronić terenów tymczasowo zagarniętych" - powiedział szef HUR. Zauważył, że w Rosji przekonywano dotąd, iż półwysep jest pod ochroną najlepszych systemów obrony przeciwlotniczej.

16:41

Sprawa zamachu na Darię Duginę, córkę rosyjskiego ideologa Aleksandra Dugina, który odegrał znaczącą rolę w zwiększeniu poparcia dla imperialistycznych ambicji Putina, została rozwiązana w mniej niż 36 godzin. Ta sprawność działań rosyjskich służb budzi spory sceptycyzm i spekulacje na temat wewnętrznych walk na Kremlu - ocenił portal Radia Swoboda.

Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) nie cieszy się reputacją szybkiego rozwiązywania zabójstw politycznych lub mówienia prawdy - wskazał serwis.

"Morderstwa i usiłowania zabójstwa prominentnych przeciwników Kremla pozostały nierozwiązane (...) nawet po dziesięcioleciach. W sprawie niemal śmiertelnego otrucia opozycyjnego polityka Aleksieja Nawalnego w sierpniu 2020 roku nie wszczęto nawet śledztwa. Ale sprawa Duginy została rzekomo rozwiązana w mniej niż 36 godzin" - zauważyło Radio Swoboda.

16:29

Rzecznik rządu Piotr Müller został zapytany na konferencji prasowej czy Polska dołączy go grupy państw, które nie będą wydawać wiz turystycznych Rosjanom.



"Wiz turystycznych dla Rosjan nie wydajemy już od jakiegoś czasu, więc nie musimy dołączać do żadnego sojuszu w sprawie wiz turystycznych" - odpowiedział. Natomiast - dodał - "jest dyskusja o tym, by ten zakaz obejmował szersze działania, bo wiemy o tym, że są jeszcze inne wizy niż turystyczne".

16:17

Lej po minie w okolicach Połtawy.

15:41

Brytyjski premier Boris Johnson przyjechał w środę do Kijowa, gdzie bierze udział w obchodach przypadającego w tym dniu święta niepodległości Ukrainy. To jego trzecia wizyta w tym kraju od początku inwazji Rosji sześć miesięcy temu.

Podobnie jak poprzednie, również ta wizyta brytyjskiego premiera nie była zapowiadana wcześniej, choć kilka tygodni temu media informowały, że przed ustąpieniem z urzędu planuje on jeszcze raz udać się do Kijowa, aby osobiście pożegnać się z ukraińskim prezydentem Wołodymerem Zełenskim.



15:27

Flaga Ukrainy o długości 30 metrów została rozłożona w środę w centrum Brukseli, na historycznym Grand Place. W taki sposób w stolicy Belgii uczczono 31. rocznicę ogłoszenia niepodległości przez Ukrainę.

W ramach uroczystości symbol Brukseli, figurka siusiającego chłopca Manneken Pis, została odziana w tradycyjny ukraiński strój. Wieczorem Grand Place ma zostać podświetlony w kolorach niebieskim i żółtym, które są barwami narodowymi Ukrainy. Podobnie budynki unijnych instytucji w dzielnicy europejskiej.

15:06

W zbombardowanym w marcu przez rosyjskie wojska budynku teatru dramatycznego w Mariupolu mogło zginąć nawet 800 osób. Wstrząsające informacje przekazał Mychajło Puryszew, ukraiński wolontariusz, który pomagał ratować mieszkańców miasta podczas walk.

14:59

97 proc. Ukraińców opowiedziałoby się za niepodległością kraju, gdyby dziś mieli podjąć decyzję w tej sprawie - wynika z sondażu grupy Rejtynh opublikowanego w Dniu Niepodległości Ukrainy i dokładnie pół roku od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji.



86 proc. respondentów zadeklarowało, że zdecydowanie opowiedzieliby się za niepodległością Ukrainy, a 11 proc. raczej za niepodległością.

14:48

W walkach na kierunku charkowskim armia ukraińska zlikwidowała w ostatnich dniach pododdział sił specjalnych rosyjskiej policji. Zginęło około 30 Rosjan - poinformował portal ukraińskiej telewizji Kanał 24, powołując się na źródła w służbach specjalnych Ukrainy. Około 40 rosyjskich policjantów zostało rannych.

Nie poinformowano, gdzie dokładnie doszło do starcia sił ukraińskich z rosyjskim OMON-em.

Rozmówcy Kanału 24 zapewnili, że wojska rosyjskie ponoszą straty wszędzie tam, gdzie trwają działania bojowe. Ocenia się, że głównym celem ofensywy rosyjskiej pozostaje zajęcie całego obwodu donieckiego i utrzymanie okupowanych terenów na południu i wschodzie Ukrainy.

14:40

Typ zachowań Władimira Putina sugeruje, że posiada on wiele cech dla psychopaty charakterystycznych - mówi w rozmowie z PAP.PL psychiatra i seksuolog prof. Zbigniew Lew-Starowicz. W jego ocenie negocjacje z Putinem są niezwykle trudne, a jedynym przywódcą, który prowadzi je skutecznie jest prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan.



Ołeniwka, Mariupol, Bucza - zbrodnie wojenne i ludobójstwa, do których doszło w tych i wielu innych ukraińskich miastach wstrząsnęły światem. Niepodważalne bestialstwo rosyjskich żołnierzy przyjmowane jest przez Kreml z entuzjazmem. Za masakrę w Buczy Władimir Putin przyznał oprawcom ordery.



Vaira Vike-Freiberga była prezydent Łotwy i profesor psychologii w wywiadzie dla Global News określiła Putina jako narcyza i psychopatę bez sumienia. Dodała, że inwazja na Ukrainę nie była działaniem zdrowego człowieka zainteresowanego dobrem swojego kraju. Jest megalomanem z bardzo silnymi tendencjami paranoicznymi - podkreśliła.

14:29

Alaksandr Łukaszenka cynicznie życzy nam "spokojnego nieba" i jednocześnie nas ostrzeliwuje. Jego postawa to przesiąknięte krwią błazeństwo - ocenił doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak, odnosząc się do życzeń białoruskiego dyktatora z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy.

"Łukaszenka naprawdę sądzi, że świat nie dostrzega jego zaangażowania w zbrodnie przeciwko Ukrainie. (...) To błazeństwo przesiąknięte krwią jest odnotowywane i będzie miało swoje konsekwencje. Zaraz po upadku barbarzyńskiego rosyjskiego imperium" - napisał Podolak w komentarzu na Twitterze.

14:10

Trwają obchody Dnia Niepodległości Ukrainy. W Awdijiwce żołnierze, za pomocą balonów wypełnionych helem, unieśli w niebo flagę Ukrainy.

13:56

Prezydent USA Joe Biden ogłosił w środę największy dotychczas pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, wart 2,98 mld dolarów. 24 sierpnia przypada Dzień Niepodległości Ukrainy. Jak przekazała agencja AP, pakiet obejmuje sprzęt od producentów uzbrojenia, a nie pobierany z magazynów sił zbrojnych USA. Oznacza to, że nie trafi na Ukrainę natychmiast, ale na przestrzeni roku lub dwóch lat. W skład nowych dostaw mają wchodzić m.in. drony.

13:53

Minister obrony Białorusi Wiktor Chrenin dwa dni po rozpoczęciu się rosyjskiej inwazji zadzwonił do swojego ukraińskiego odpowiednika Ołeksija Reznikowa i powiedział, że jeśli podpisze akt kapitulacji, to ofensywa zostanie wstrzymana - informuje "Washington Post". Białorusini mieli działać na polecenie ministra obrony Rosji Siergieja Szojgu.

Więcej informacji o tej sprawie piszemy tutaj:

13:46

Minister obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace powiedział w środę, że jego kraj może zaostrzyć warunki wydawania wiz obywatelom Rosji, choć nie jest pewien, czy całkowity zakaz dla wszystkich, co jest dyskutowane w Unii Europejskiej, jest dobrym pomysłem.

13:40

Dokładnie sześć miesięcy od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji ustępujący ambasador Ukrainy w Berlinie Andrij Melnyk pochwalił niemieckie wsparcie dla swojego kraju. Niemcy w ciągu pół roku wojny dokonały wielkiego postępu - powiedział w środę w niemieckiej telewizji publicznej ZDF.

Kiedy pomyślę, że na początku spieraliśmy się o hełmy, a dziś Niemcy dostarczają także ciężką broń (...) to jest dobre - powiedział Melnyk.



13:27

53 proc. obywateli Stanów Zjednoczonych opowiada się za wspieraniem Ukrainy do czasu zupełnego wycofania się rosyjskich sił z zaatakowanego kraju; przeciwnego zdania jest 18 proc. Amerykanów - powiadomiła w środę agencja Reutera na podstawie badania przeprowadzonego przez sondażownię Ipsos.

Jak dodano, zwolennikami angażowania się Waszyngtonu w pomoc Ukrainie są głównie wyborcy Demokratów (66 proc.), chociaż podobne stanowisko zajmuje też ponad połowa (51 proc.) stronników Republikanów.



13:20

Ambasador Ukrainy przy Stolicy Apostolskiej Andrij Jurasz napisał w środę na Twitterze, że słowa papieża Franciszka, jakie wypowiedział podczas audiencji generalnej w Watykanie są "rozczarowujące". Komentując słowa na temat Ukrainy i Rosji dyplomata stwierdził, że nie można w tych samych kategoriach mówić o "agresorze i ofierze".

W czasie audiencji generalnej w Watykanie Franciszek przypomniał, że w środę mija pół roku od rozpoczęcia wojny na Ukrainie. Zachęcił do modlitwy o pokój dla "umiłowanego narodu ukraińskiego, który od sześciu miesięcy cierpi z powodu grozy wojny".

Myślę o wielkim okrucieństwie, o tylu niewinnych, którzy płacą za szaleństwo, szaleństwo wszystkich stron, bo wojna jest szaleństwem i nikt, kto jest na wojnie, nie może powiedzieć: "nie, ja nie jestem szaleńcem". Szaleństwo wojny - oświadczył papież.

Następnie stwierdził: Myślę o tej biednej dziewczynie, wysadzonej w powietrze z powodu bomby pod siedzeniem samochodu. Tak odniósł się do śmierci Darii Duginy, córki ideologa Kremla i doradcy prezydenta Rosji Władimira Putina, Aleksandra Dugina.





12:23

“Wojną zmęczeni są Ukraińcy i Ukraina, ale też Rosjanie i Federacja Rosyjska, która słabnie i nie ma takiego potencjału jak na początku" - powiedział w Specjalnej Debacie RMF FM poświęconej rosyjskiej inwazji na Ukrainę gen. Bogusław Pacek. “Federacja Rosyjska zrobi wszystko, by rozstrzygnąć losy tej wojny na wiosnę 2023 roku. Teraz najważniejsze dla niej jest zmaganie energetyczne, gospodarcze z Europą Zachodnią. Rosjanie zrobią wszystko, by podzielić Zachód. Zobaczymy, na ile im się to uda, a na ile nie. Wierzę, że nie, ponieważ solidarność Zachodu jest znaczna" - dodał.

Prof. politologii Katarzyna Pisarska podkreśliła, że wojna wywróciła światowy porządek do góry nogami. "Właściwie 24 lutego obudziliśmy się w innym świecie, gdzie nawet państwa, które od lat prowadziły przyjazną politykę wobec Rosji, mówię o zachodnich państwach, musiały przewartościować tę politykę. Nie ma powrotu do takiego business as usual" - mówiła.



"Oczywiście są wyzwania, takie jak kryzys energetyczny. Rosja wyciągnęła kolejną broń, broń gazową i wiele zależy od tego, jak przygotujemy się na tę zimę i jak nasze społeczeństwa zniosą trudności wynikające z wojny. Bo tylko mając tę jedność wewnątrz państw możemy kontynuować współpracę i wsparcie dla Ukrainy" - podkreśliła Pisarska.

12:15

Ukraina nadal może liczyć na wsparcie Sojuszu Północnoatlantyckiego w wojnie z Rosją, które potrwa tak długo, jak będzie to niezbędne; Ukraina musi zwyciężyć w tym konflikcie i zwycięży - zadeklarował sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.



"Pod przywództwem prezydenta Wołodymyra Zełenskiego jesteście inspiracją dla świata. Składam hołd wszystkim tym, którzy zginęli lub zostali ranni, ale też wszystkim ukraińskim mężczyznom i kobietom walczącym o swoją ojczyznę, wolność i najbliższe osoby" - oświadczył Stoltenberg dokładnie pół roku po rozpoczęciu agresji Kremla na sąsiedni kraj.

11:58

Spowolnienie tempa "operacji specjalnej" w Ukrainie było świadomą decyzją, by zminimalizować straty wśród ludności cywilnej - ogłosił rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu. Oskarżył także Zachód o to, że dostarczając broń na Ukrainę prowadzą do przedłużenia konfliktu.

11:55

Udaremniliśmy plany rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB), by z okazji Dnia Niepodległości zorganizować protesty z udziałem rodzin ukraińskich żołnierzy; zdjęcia i nagrania z tych demonstracji planowano wykorzystać w propagandzie Kremla - oznajmiła Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

Prowokacje miały być przeprowadzone w obwodach żytomierskim, kijowskim i połtawskim w północnej i środkowej części Ukrainy. Rosyjscy mocodawcy skontaktowali się ze swoimi ukraińskimi agentami jeszcze w maju, zlecając im m.in. zorganizowanie demonstracji z udziałem matek żołnierzy w pobliżu wojskowych komend uzupełnień. Wśród kolaborantów wiodącą rolę odgrywali byli współpracownicy Kyryły Stremousowa, obecnie zastępcy szefa samozwańczych władz w okupowanym Chersoniu na południu Ukrainy.

11:29

Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na Mirhorod w obwodzie połtawskim w środkowej części Ukrainy, atakując infrastrukturę miasta - powiadomiły lokalne władze. O odgłosach wybuchów poinformowały też władze sąsiedniego obwodu czerkaskiego oraz Enerhodaru w obwodzie zaporoskim na południu.

11:02

Miejscowy kolaborant zginął we wsi Mychajliwka w okupowanym obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy - powiadomił portal Ukrainska Prawda, powołując się na prorosyjskie źródła internetowe.

Iwan Suszko był szefem lokalnych władz z nadania Moskwy. W jego samochodzie eksplodował ładunek wybuchowy.

11:00

Rosyjskie władze okupacyjne przymusowo zmobilizowały już 55 proc. mężczyzn na terenach obwodu ługańskiego - powiedziała wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk.

"Już 55 proc. mężczyzn w tym quasi-tworze, tzw. (separatystycznej) Ługańskiej Republice Ludowej, stało się mięsem armatnim. Mówią o tym u nich, wiemy o tym z doniesień naszego wywiadu" - oznajmiła na antenie ukraińskiej telewizji.

Według wicepremier nikomu nie uda się "przesiedzieć w domu". Zaapelowała do mieszkańców, by uciekali z okupowanych terenów, a w razie przymusowej mobilizacji składali broń.

10:12

Porsche, bentleye i inne luksusowe auta na rosyjskich tablicach rejestracyjnych zapełniły parking przy lotnisku w Helsinkach. To ze stolicy Finlandii Rosjanie wylatują do Europy.

09:57

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski z okazji 31. rocznicy odzyskania niepodległości wygłosił specjalne przemówienie. Powiedział w nim, że 24 lutego, w dniu rozpoczęcia przez Rosję inwazji, naród ukraiński się odrodził. Przywódca podkreślił, że jego kraj odzyska zaanektowany Krym i zajęte tereny na wschodzie.

09:34

W środę na Ukrainie obchodzony jest Dzień Niepodległości. 31 lat temu, 24 sierpnia 1991 roku, Ukraina stała się krajem niezależnym od dogorywającego wówczas Związku Radzieckiego. Z tej okazji prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka pozdrowił naród ukraiński, życząc m.in. "spokojnego nieba".

08:41

Norwegia i Wielka Brytania wspólnie przekażą Ukrainie mikrodrony Black Hornet, wyprodukowane przez amerykańską firmę Teledyne FLIR i przeznaczone do rozpoznania i identyfikacji celów na polu walki - oznajmiło norweskie ministerstwo obrony, cytowane przez agencję Reutera.

Dron Black Hornet waży zaledwie 33 gramy i może znajdować się w przestrzeni powietrznej przez 25 minut. Porusza się z maksymalną prędkością 22 km na godzinę i jest zdolny do zbierania danych z odległości maksymalnie 2 km.

08:01

Władze Rosji kierują siły bezpieczeństwa do okupowanego obwodu ługańskiego Ukrainy, co najpewniej osłabi rosyjską ofensywę w innych miejscach i sprawi, że wciąż nie będzie ona przynosić sukcesów operacyjnych - ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Według ośrodka analitycznego Rosja kieruje oddziały Gwardii Narodowej (Rosgwardii) do obwodu ługańskiego z powodu słabnącego poparcia dla wojny wśród separatystów z tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej. ISW ocenia, że milicje separatystów mogą odmawiać walki poza granicami obszaru, do którego roszczą sobie pretensje. Obecność Rosgwardii może również służyć tłumieniu niepokojów w regionie.

07:53

Rozpoczęta sześć miesięcy temu rosyjska inwazja na Ukrainę okazała się kosztowna i strategicznie szkodliwa, nie osiągnięto celów, morale w rosyjskiej armii jest niskie, a siła dyplomatyczna oraz gospodarka Rosji się zmniejszyły - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

07:43

Ukraina czeka na przyjazd ekspertów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) i ONZ, by mogli oni udać się do okupowanej przez wojska rosyjskie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. "Jesteśmy gotowi zapewnić bezpieczny korytarz, by mogli się oni udać na tymczasowo okupowane tereny" - powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski.

07:40

Według szacunków Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego w 2022 r. ukraińska gospodarka skurczy się o 45 proc. Premier Denys Shmyhal powiedział w lipcu, że całkowita odbudowa kraju po wojnie będzie kosztowała około 750 mld dol., jednak - jak ocenia Reuters - koszt ten może być znacznie wyższy. Nie jest też jasne, ile Ukraina wydała dotąd na walkę zbrojną.

Znaczące koszty wojny ponosi również Rosja, która w następstwie swojej inwazji została objęta szeregiem sankcji przez kraje zachodnie - wskazuje agencja.

07:32

Rosyjskie źródła rządowe potwierdziły, że władze wywożą ukraińskie dzieci do Rosji i oddają je do adopcji Rosjanom - podał amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW), podkreślając, że siłowe odbieranie dzieci w celu zniszczenia grupy narodowej jest naruszeniem konwencji ONZ w sprawie ludobójstwa.

W Kraju Krasnodarskim w Rosji urząd ds. rodziny i dzieci ogłosił program, w ramach którego rosyjskie władze zabrały ponad 1000 dzieci z Mariupola do Tiumenia, Irkucka, Kemerowa i Kraju Ałtajskiego, gdzie trafiły do rosyjskich rodzin. W komunikacie zaznaczono, że ponad 300 dzieci "wciąż czeka na nowe rodziny", a osoby, które je adoptują, mogą liczyć na jednorazową zapomogę.

07:14

Musimy zdawać sobie sprawę, że w środę możliwe są obrzydliwe prowokacje Rosji i brutalne ataki - ostrzegł prezydent Wołodymyr Zełenski. 24 sierpnia na Ukrainie obchodzony jest Dzień Niepodległości. W obawie o swoje bezpieczeństwo mieszkańcy Kijowa zaczęli opuszczać miasto - pisze "The Guardian".

07:13

Z najnowszego sondażu Fundacji Inicjatywy Demokratycznej i Centrum Razumkowa wynika, że 91,5 proc. Ukraińców wierzy lub raczej wierzy w zwycięstwo w wojnie z Rosją. Stopniowo mieszkańcy tego kraju tracą jednak złudzenia, że wojna potrwa krótko - donosi w środę "Dziennik Gazeta Prawna".

06:25

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz poinformował, że jego kraj planuje dostarczyć Ukrainie kolejną broń o wartości ponad 500 mln euro.

Według nieoficjalnych informacji będą to trzy dodatkowe systemy obrony powietrznej Iris-T, 12 wozów zabezpieczenia technicznego, 20 wyrzutni rakietowych, amunicję precyzyjną i systemy antydronowe.

06:21

Nasza obecność w Ukrainie, moja i ministrów, na forum Platformy Krymskiej i w dniu flagi Ukrainy była bardzo ważna - ocenił prezydent Andrzej Duda. Prezydent dodał, że Ukraina potrzebuje obecnie wsparcia nie tylko humanitarnego, ale przede wszystkim militarnego.

Na konferencji prasowej w środę nad ranem na dworcu PKP w Przemyślu (Podkarpackie), na który prezydent przyjechał pociągiem prosto z Kijowa, Duda powiedział dziennikarzom, że Polacy powinni okazywać wsparcie Ukraińcom poprzez obecność m.in. w Kijowie.

W ocenie prezydenta, obecność w Kijowie to "pokazanie światu, że nie cała Ukraina jest ogarnięta wojną".

06:13

Musimy zdawać sobie sprawę, że w środę możliwe są obrzydliwe prowokacje Rosji i brutalne ataki - ostrzegł prezydent Wołodymyr Zełenski. Zaapelował o przestrzeganie godziny policyjnej i alarmów przeciwlotniczych.

Podsumowując przeprowadzoną we wtorek międzynarodową konferencję Platforma Krymska, poświęconą deokupacji i przyszłości Krymu, Zełenski podkreślił, że "rosyjska agresja zaczęła się na Krymie i na Krymie będzie jej finał".

"Krym jest nieodłączną częścią naszego państwa, Krym to Ukraina. I my przyjdziemy do naszych miast, naszych ludzi na Krymie i oddamy im wolność, która należy się im tak samo, jak wszystkim naszym ludziom" - zapewnił prezydent Zełenski.

06:03

Wizyta misji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), która ma pomóc ustabilizować sytuację w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony w tym miejscu oraz zmniejszyć ryzyko poważnej awarii jądrowej w Europie, może odbyć się w najbliższych dniach - powiedział dyrektor generalny agencji Rafael Mariano Grossi.

"Władze Ukrainy poinformowała MAEA, że wznowiony w ostatnich dniach przez Rosję ostrzał spowodował kolejne uszkodzenia w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Po raz kolejny podkreślono poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa jądrowego oraz konieczność udania się tam misji eksperckiej" - powiedział Grossi w oświadczeniu zamieszczonym na stronie internetowej MAEA.

05:07

Na aukcji w Gibraltarze sprzedano we wtorek superjacht "Axioma", należący wcześniej do rosyjskiego miliardera Dmitrija Pumpjańskiego, który został objęty zachodnimi sankcjami w związku z rosyjską agresją na Ukrainę - podał Reuters.

05:05

Rosjanie rozpoczęli w nocy z wtorku na środę ostrzał rakietowy obiektów infrastrukturalnych w obwodzie zaporoskim - poinformował szef władz obwodowych Ołeksandr Staruch, cytowany przez agencję Ukrinform.