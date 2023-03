Rosjanie ostrzelali pogranicze obwodu charkowskiego. W wielu ukraińskich miastach m.in. w Charkowie, Kijowie i Zaporożu są problemy z prądem i ogrzewaniem. Byli szefowie Państwowego Przedsiębiorstwa "Antonov" - ukraińskiej firmy projektującej i produkującej samoloty - usłyszeli zarzuty. Według śledczych, wiedzieli oni z wyprzedzeniem o możliwej inwazji Rosji na Ukrainę i chęci ataku na lotnisko we wsi Hostomel pod Kijowem. Mieli oni jednak m.in. utrudniać żołnierzom wykonanie umocnień. Instytut Badań nad Wojną w najnowszej analizie informuje, że Bachmut na razie nie jest otoczony przez Rosjan. Piątek to 380. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje znajdziecie w naszej relacji.

Zniszczenia w mieście Wołczańsk w obwodzie charkowskim. / Mykola Kalyeniak / PAP

10:31

Rosjanie ostrzelali pogranicze obwodu charkowskiego - informuje Ołeh Synehubow, gubernator obwodu charkowskiego, na swoim kanale w serwisie Telegram. W Kupiańsku uszkodzony został budynek, gdzie mieściło się centrum terapeutyczne dla dzieci.

10:15

Byli szefowie Państwowego Przedsiębiorstwa "Antonov" - ukraińskiej firmy projektującej i produkującej samoloty - usłyszeli zarzuty - informuje prokuratura generalna Ukrainy. Mężczyzn w Kijowie zatrzymali funkcjonariusze SBU.

Według śledczych, menedżerowie wiedzieli z wyprzedzeniem o możliwej inwazji Rosji na Ukrainę i chęci ataku na lotnisko we wsi Hostomel pod Kijowem. Mieli oni jednak utrudniać żołnierzom wykonanie umocnień i przygotowanie obrony tego strategicznego obiektu. Prokuratura Generalna Ukrainy zarzuca im, że te działania doprowadziły do śmierci jednej osoby i zniszczenia największego na świecie samolotu transportowego An-225 Mrija podczas ataku armii Putina na Hostomel.

Zarzuty usłyszeli były dyrektor generalny firmy, jego zastępca oraz kierownik ds. bezpieczeństwa. Dwaj z nich zostali tymczasowo aresztowani. Śledztwo, które w tej sprawie prowadzi ukraińska prokuratura dotyczy formalnie "utrudniania legalnej działalności Sił Zbrojnych Ukrainy".

09:52

Rosyjskie wojska nie ustają w próbach prowokacji; w ostatnim czasie wróg ostrzelał z moździerzy okupowane miasteczko Oleszki w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy - poinformował w porannym komunikacie sztab generalny ukraińskiej armii. Jak podkreślono, najeźdźcy podejmują takie działania w celu zdyskredytowania przeciwnika. Dowództwo w Kijowie nie przekazało informacji na temat ewentualnych ofiar tego ataku.

09:24

Biorąc udział w walkach w okolicach Bachmutu, zginął pierwszy obywatel Estonii - poinformował dziennik "Postimees". Ivo Jurak, były oficer sił zbrojnych Estonii, zginął we wtorek, broniąc w szeregach Legionu Międzynarodowego frontu w okolicach Bachmutu na wschodzie Ukrainy. Poległ w wyniku ostrzału artyleryjskiego. Jurak służył w oddziale szybkiego reagowania estońskiej armii, a następnie w oddziale zajmującym się koordynacją ruchów wojsk. Znajomy poległego, z którym skontaktował się estoński dziennik, przyznał, że po raz ostatni rozmawiał z nim 6 marca - dzień przed jego śmiercią. Nie wiedział, że Jurak znajduje się na Ukrainie. "Nie wiem, jak się tam dostał. Takie informacje nie są łatwo udostępniane nawet znajomym" - powiedział. Z Tallina Jakub Bawołek

08:55

Siły rosyjskie prawdopodobnie zdołały posunąć się do przodu na północny zachód od Bachmutu - ocenia Instytut Badań nad Wojną (ISW). Na wschodzie miasta Rosjanie mogą planować zastąpienie lub uzupełnienie najemników Wagnera regularnymi oddziałami - wnioskuje think-tank.

08:30

Mer Lwowa Andrij Sadowy Andrij Sadowy w Radiu RMF24 powiedział, jak wygląda aktualna sytuacja w Ukrainie. "We Lwowie sytuacja jest stabilna. Ale na przykład w Kijowie, w Zaporożu czy w Żytomierzu były problemy. Nasz system energetyczny stara się to wszystko zbalansować. Bywają ataki na Zaporoską Atomową Jądrową i tam cały czas są problemy. Myślę jednak, że z prądem nie będzie większych problemów. Ale na linii frontu jest ciężka sytuacja. Na co dzień mamy we Lwowie ceremonie pogrzebowe" - relacjonował.

07:38

Siły rosyjskie przygotowują się do wznowienia ofensywy w rejonie Wuhłedaru w regionie Doniecka na wschodzie Ukrainy - przekazał amerykański Instytut Badań nad Wojną. Zdaniem analityków problemy z amunicją i wojskowymi powstrzymają jednak postęp wojsk rosyjskich w tym kierunku.

07:32

Gościem internetowego Radia RMF24 był mer Lwowa Andrij Sadowy. "Lwów żyje, wszystkie firmy pracują. Ale jak są alarmy to większość czasu musimy spędzać w schronach. Parę tysięcy mieszkańców Lwowa jest na linii frontu w Bachmucie. Nasi ludzie oddają swoje życie. My walczymy za każdy metr" - podkreślał w rozmowie z Pawłem Balinowskim Sadowy.

07:06

81 pocisków użyła w czwartek Rosja w swoim najnowszym zmasowanym ataku przeciwko ukraińskiej infrastrukturze energetycznej. Większość z nich stanowiły rakiety manewrujące różnego typu: Ch-101, Ch-22 i Kalibr, a poza tym 13 pocisków systemu obrony powietrznej S-300 i drony-kamikaze. Ale najbardziej uwagę ekspertów zwróciło użycie sześciu pocisków hipersonicznych Kinżał, jednego z serii najnowszych systemów w dyspozycji Rosji.

"Użycie hipersonicznych pocisków Kinżał w ostrzale Ukrainy pokazuje nowy trend i zwiastuje, przed jak dużym wyzwaniem będzie stać w przyszłości obrona powietrzna" - powiedział Masao Dahlgren, ekspert think-tanku CSIS ds. obrony rakietowej.

06:46

"W wyniku agresji Rosji na Ukrainę liczba osób głodujących na świecie może wzrosnąć o około 50 milionów" - powiedział Polskiej Agencji Prasowej w Rzymie prezydent Rady Zarządzającej Światowego Programu Żywnościowego (WFP) Artur Pollok. Ta agencja ONZ jest największą organizacją humanitarną na świecie. Ambasador Pollok wyraził opinię, że jego niedawny wybór na stanowisko prezydenta Rady Zarządzającej WFP umacnia pozycję Polski w systemie Narodów Zjednoczonych.

06:21

Według Ukraińskiego Sztabu Generalnego w okupowanym Rubiżnem, w obwodzie ługańskim, Rosjanie kwaterują swoich żołnierzy w dzielnicach mieszkalnych, między cywilami.

06:00

"Putin wie, że jestem do dyspozycji"- powiedział papież Franciszek odnosząc się do wyrażonej wcześniej swojej gotowości udania się do Moskwy, gdyby prezydent Rosji zostawił mu "okienko, by negocjować" w sprawie wojny na Ukrainie. Papież mówił też m. in. o konfliktach na świecie, swoim pontyfikacie i ewentualnych przyczynach ustąpienia. Słowa papieża z wywiadu dla włoskojęzycznej telewizji szwajcarskiej Rsi przytaczają gazety "Corriere della Sera", "La Repubblica" i "La Stampa".

05:22

W nocy syreny przeciwlotnicze słychać było także w rejonach Doniecka we wschodniej części Ukrainy.

05:15

Rosjanie ostrzelali późnym wieczorem w czwartek. Anatolij Kurtiew, sekretarz rady miejskiej Zaporoża poinformował, że w wyniku ataku na miasto uszkodzone zostały budynki dwóch placówek edukacyjnych oraz obiekty infrastruktury krytycznej. W wyniku ostrzału doszło do pożaru, a ok. 20 tys. odbiorców zostało odciętych od prądu.

05:10

Po zmasowanym ataku rakietowym Rosji na Kijów w nocy ze środy na czwartek władze miasta koncentrują się na naprawianiu szkód, spowodowanych ostrzałem. Około 30 proc. kijowskich mieszkań nie ma obecnie ogrzewania, jednak dostawy wody i elektryczności, które w czwartek zostały wstrzymane do części mieszkań, już zostały przywrócone.

Z powrotem kursują także trolejbusy w centralnej części Kijowa, które w wyniku przerw w dostawach elektryczności przez pewien czas nie działały.

05:05

Kreml planuje przeprowadzić na Białorusi prowokację, która może spowodować ofiary wśród cywilów; zdarzenie ma zostać zrelacjonowane przez propagandowe rosyjskie media - powiadomił ukraiński wywiad wojskowy w czwartek. Dodano, że celem Rosjan jest oskarżenie o incydent Ukrainy i wciągnięcie Białorusi w wojnę.