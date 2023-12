10:55

Dwie kobiety zginęły, a starszy mężczyzna został ranny rano w rosyjskim ostrzale miasta Nikopol w obwodzie dniepropietrowskim na południowym wschodzie Ukrainy - poinformował szef władz tego regionu Serhij Łysak. Armia rosyjska ostrzelała miasto z ciężkiej artylerii. Ofiary to kobiety w wieku 60 i 46 lat. 86-letni mężczyzna został ranny. Uszkodzonych zostało kilka domów i linia energetyczna.

08:57

W środę z Ukrainy do Polski odprawiono 25,6 tys. osób, a 28,5 tys. z Polski do Ukrainy - podała na platformie X straż graniczna. Od początku agresji Rosji na Ukrainę - odnotowano ponad 17 mln 855 tys. wjazdów do Polski i ponad 16 mln 63 tys. wyjazdów na Ukrainę.