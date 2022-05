W wyniku problemów z zaopatrzeniem w żywność rosyjscy okupanci zaczęli jeść psy - podała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, powołując się na przechwyconą rozmowę żołnierza rosyjskiej armii. Od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło już około 30,5 tys. żołnierzy, w tym około 150 w ciągu ostatniej doby - ogłosił Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Unijni przywódcy zaaprobowali przyznanie rządowi ukraińskiemu 9 mld euro na pokrycie bezpośrednich potrzeb gotówkowych, by kraj ten mógł funkcjonować w czasie, gdy odpiera rosyjską agresję - poinformował przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Wysłanie na Ukrainę systemu artylerii rakietowej M270 MLRS wciąż jest rozważane, ale nie rozważamy przekazania rakiet długiego zasięgu - powiedział PAP przedstawiciel administracji Joe Bidena, wyjaśniając wcześniejszą wypowiedź prezydenta USA. Najważniejsze informacje, zdjęcia i filmy, dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę, zbieramy w naszej relacji.

11:19

11,5 roku więzienia - to wyrok, jaki w ukraińskim sądzie w Połtawie usłyszeli dwaj rosyjscy żołnierze. Odpowiadali za złamanie prawa wojennego - według prokuratury, w dniu rosyjskiej agresji na Ukrainę ostrzeliwali cywilne cele w obwodzie charkowskim.

Macierzysta jednostka skazanych ma siedzibę w Murmańsku. Jeden z Rosjan był kierowcą, a drugi strzelcem systemu rakietowego Grad. W grudniu trafili na ćwiczenia na Białoruś. W połowie lutego przeniesiono ich do graniczącego z Ukrainą obwodu biełgorodzkiego. W przeddzień wojny ustawili wyrzutnię kilka kilometrów od granicy. Rano wystrzelili w stronę Ukrainy, mając świadomość, że strzelają na ślepo i mogą trafić w cywilne cele. 24 lutego przekroczyli granicę i dalej prowadzili ostrzał. Uszkodzili domy mieszkalne, liceum, energetyczną linię i podstację. Po starciach z Ukraińcami poddali się i trafili do niewoli. W sądzie przyznali się do winy i prosili o przebaczenie. Twierdzili, że działali pod przymusem - wypełniając rozkazy.

10:47

Jeśli Europa i wolny świat przegra tę bitwę, przegra tę wojnę, nie będziemy już dłużej bezpieczni, ponieważ zawsze będziemy zagrożeni i narażeni na szantaż ze strony Putina. Oczywiście chcielibyśmy, żeby został całkowicie odsunięty, ale reprezentuje on brutalną siłę, a Rosja jest supermocarstwem i jeśli ostatecznie Ukraina przetrwa jako suwerenne państwo, co jest naszym jedynym celem i powodem, dla którego wspieramy Ukrainę na wszystkie możliwe sposoby, to będzie to nasze zwycięstwo - powiedział premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla brytyjskiej telewizji Sky News.

10:39

Rosję czeka "potworny kryzys ekonomiczny, który uderzy z końcem jesieni" - tak o szóstym pakiecie unijnych sankcji mówi w RMF FM Jarosław Wolski, politolog i analityk wojenny. Bruksela ogłosiła w nocy, że do końca roku wstrzymany zostanie import ponad 90 proc. rosyjskiej ropy.

10:19

W wyniku problemów z zaopatrzeniem w żywność rosyjscy okupanci zaczęli jeść psy - podała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, powołując się na przechwyconą rozmowę żołnierza rosyjskiej armii.

"Jest ch...wo, dostajemy od Ukraińców wp...dol, nie mamy co jeść. Dziś zjedliśmy Yorkshire teriera" - napisał rosyjski żołnierz przebywający w okupowanym przez Rosję obwodzie chersońskim. Jego zdaniem "w wojsku nie działa logistyka, przez co towarów nie da się dostarczyć". Mężczyzna poprosił rozmówcę o pożyczkę na zakup jedzenia.

10:08

Rosjanie umacniają pozycje na Wyspie Węży. Dwie dodatkowe dywizje zestawów rakietowych S-300 skierowano również na Krym - powiedział szef odeskiej administracji wojskowej Serhij Bratczuk.

Zdaniem Bratczuka w pobliże położonej na Morzu Czarnym Wyspy Węży Rosjanie wysłali trzy dodatkowe okręty Floty Czarnomorskiej.

W niedzielę ukraińskie media informowały o odesłaniu do znajdującej się na anektowanym Krymie stoczni trzech rosyjskich okrętów desantowych, z których dwa - według wcześniejszych doniesień ukraińskiej armii - zostały uszkodzone.

09:41

Od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło już około 30,5 tys. żołnierzy, w tym około 150 w ciągu ostatniej doby - ogłosił Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Minionej doby Rosja straciła też samolot, 9 czołgów, 20 pojazdów opancerzonych, 6 systemów artylerii, 2 wieloprowadnicowe wyrzutnie rakiet i 8 dronów - wynika z komunikatu.

09:40

Z analizy zdjęć satelitarnych udostępnionych przez amerykański Departament Stanu wynika, że rosyjskie wojska celowo atakują ukraińskie uniwersytety i muzea, by niszczyć ukraińskie dziedzictwo kulturowe - powiedziała ambasador Ukrainy w USA Oksana Markarowa.

09:30

Obecnie toczą się ważne walki w Donbasie między ukraińskim a rosyjskim wojskiem. Jak może to wpłynąć na najbliższych kilka tygodni? Prawdopodobnie w dużym stopniu ukształtują one zakończenie wojny - powiedział przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Sił Zbrojnych USA generał Mark Milley w wywiadzie dla telewizji Fox News.

Zapytany o poparcie dla odzyskania przez Ukrainę wszystkich terytoriów utraconych od 2014 roku, w tym Półwyspu Krymskiego, Milley podkreślił, że będzie wspierał wszelkie działania, jakie podejmie w tej sprawie prezydent USA Joe Biden i jego administracja.

To jest wojna między Ukrainą a Rosją i w dużej mierze to, jak się zakończy na polu bitwy, zostanie określone przez prezydenta Zełenskiego i prezydenta Putina - skomentował Milley.

08:27

Szef obwodu ługańskiego na wschodzie Ukrainy Serhij Hajdaj poinformował że w ciągu ostatniej doby zginęły w regionie dwie osoby na skutek ostrzałów rosyjskich. Jedną z nich jest francuski dziennikarz, o którego śmierci informowano w poniedziałek.

W oświadczeniu na serwisie Telegram Hajdaj przypomniał, że dziennikarz, Frederic Leclerc-Imhoff, zginął na miejscu podczas ostrzału w Lisiczańsku. Trzy inne osoby zostały ranne.



W tym samym mieście, w innym miejscu, znaleziono ciało zabitego mężczyzny. Zginął przed własnym domem. W miejscowości Zołote ranna została kobieta.

08:24

Od początku wojny funkcjonariusze straży granicznej odprawili na przejściach granicznych z Ukrainy do Polski 3,726 mln osób. Ostatniej doby do naszego kraju z Ukrainy przyjechało 20,8 tys. osób.

07:36

Wojska rosyjskie nasiliły ostrzały na południu Ukrainy, ale siły ukraińskie uniemożliwiają im posuwanie się naprzód, a ich kontrofensywa sieje panikę w rosyjskich szeregach - podała agencja Ukrinform, cytując ukraińskie dowództwo operacyjne Południe.

Rosjanie utrzymują zajęte pozycje, ale nie udaje im się zdobyć nowych terenów, więc zamiast tego skupiają się na ostrzałach z artylerii i moździerzy - twierdzi dowództwo.

07:26

Wojska rosyjskie ostrzelały Słowiańsk. Zginęły trzy osoby, a sześć zostało rannych - poinformował szef obwodu donieckiego na wschodzie Ukrainy Pawło Kyryłenko.

Atak nastąpił w nocy z poniedziałku na wtorek. W ostrzale uszkodzona została szkoła i co najmniej siedem wielopiętrowych bloków mieszkalnych - podała agencja Ukrinform.

07:21

Wielu komentatorów, ale też i polityków za Odrą uważa, że to wyraz braku przekonania, iż Ukraina powinna powstrzymać rosyjską agresję. To zresztą szerszy problem. Coraz częściej notujemy w krajach zachodnich przekonanie, że trzeba dążyć do pokoju kosztem Ukrainy, również terytorialnym. Pozwolić Rosji wyjść z twarzą. To są tezy nieakceptowalne, które są echem tej starej polityki wobec Rosji, która kompletnie się skompromitowała - stwierdził w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk.

07:15

Wojska rosyjskie wciąż prowadzą szturm na kierunkach Siewierodoniecka i Bachmutu - podał Sztab Generalny Ukraińskich Sił Zbrojnych. Rosjanie szykują się też do szturmu na kierunku Łymanu - miasta, które zajęli w ostatnich dniach.



06:30

Jeśli chcemy wygrać pokój dla Europy, a także i całego świata, to musimy doprowadzić do sytuacji, w której Rosja będzie stroną pokonaną. Innego wyjścia nie ma, bo albo dojdzie do porażki Moskwy, albo czeka nas perspektywa kolejnej wojny, i to już niedługo - stwierdził w wywiadzie dla "Naszego Dziennika" Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Andruszkiewicz.

05:52

86 procent rosyjskich firm objęły sankcje wprowadzone przez Zachód. Prawie co ósma nie była w stanie dostosować się do nowych warunków i wstrzymała działalność - takie są główne wnioski z raportu przedstawionego przez kremlowskie biuro ochrony praw przedsiębiorców.

Dwie trzecie firm jako główny problem podaje spadek popytu, w dalszej kolejności jest niedobór kapitału obrotowego, brak gotówki, przerwanie łańcuchów dostaw i trudności w imporcie. 25 procent przedsiębiorców ocenia stan swych firm jako poważną recesję. 7 procent mówi o kryzysie. Podobna liczba zbankrutowała.

Tylko co dziesiąty badany stwierdził, że jego biznes nadal jest stabilny. Co ciekawe - jak wynika z rządowego raportu - ponad połowa respondentów uważa, że działania władz w obliczu sankcji są niewystarczające. Pozytywnie ocenia je jedna trzecia.

W badaniu wzięło udział ponad 6 tysięcy menadżerów i właścicieli firm z całej Rosji.

05:30

Ofensywą rosyjskich wojsk na ukraińskie miasto Siewierodonieck dowodzi wiceminister obrony generał Giennadij Żidko, który był szefem sztabu generalnego kontyngentu w stolicy Syrii - Damaszku w 2016 roku - pisze włoski dziennik "Corriere della Sera". Dodaje, że razem z nim jest generał Aleksandr Dwornikow, także "weteran" z Syrii. Według mediolańskiej gazety 56-letni Żidko, z pochodzenia Uzbek, jest "absolutnie wierny" prezydentowi Władimirowi Putinowi.

Generał kieruje wydziałem politycznym rosyjskiej armii. Po powrocie z Syrii zajmował się mobilizacją, propagandą i logistyką; rozwinął program rekrutacji Rosjan w wieku 17-18 lat jako przyszłych kadetów. Dziennik, powołując się na źródła w Moskwie, zaznacza, że uczestniczył on w przeszłości w przebudowie rosyjskiej armii, a jego obecne zaangażowanie może mieć związek ze zmianami wprowadzonymi po początkowych błędach.

05:15

Wysłanie na Ukrainę systemu artylerii rakietowej M270 MLRS wciąż jest rozważane, ale nie rozważamy przekazania rakiet długiego zasięgu - powiedział PAP przedstawiciel administracji Joe Bidena, wyjaśniając wcześniejszą wypowiedź prezydenta USA.

"System MLRS nadal jest rozważany, ale nie rozważamy przekazania niczego o dłuższym zasięgu, wykraczającym poza użytek na polu bitwy" - powiedział urzędnik, nie podając więcej szczegółów.

Odpowiedział w ten sposób na pytanie PAP o sens słów prezydenta Joe Bidena, który powiedział w poniedziałek, że USA nie przekażą Ukrainie "systemów rakietowych, którymi mogą uderzyć wewnątrz Rosji". Zrodziło to spekulacje, że administracja - wbrew wcześniejszym doniesieniom - nie wyśle Kijowowi systemu MLRS lub HIMARS, o które Ukraina od dawna zabiegała, m.in. ze względu na zasięg rakiet.

05:10

"Konsekwentne działania dyplomatyczne przynoszą efekty. Wbrew pesymistycznym zapowiedziom mamy porozumienie: rosyjska ropa będzie objęta unijnymi sankcjami. Kluczowa wiadomość dla bezpieczeństwa Polski i Europy. Wsparcie dla suwerennej Ukrainy" - napisał w nocy z poniedziałku na wtorek na Twiterze szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki.

05:02

Unijni przywódcy zaaprobowali przyznanie rządowi ukraińskiemu 9 mld euro na pokrycie bezpośrednich potrzeb gotówkowych, by kraj ten mógł funkcjonować w czasie, gdy odpiera rosyjską agresję - poinformował przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.

Agencja AFP przypomina, że Kijów określił swoje potrzeby na 5 miliardów dolarów miesięcznie. Europejskie źródło podało, że nowa pomoc UE przyjmie formę "pożyczek o długim terminie zapadalności" z dotowanymi stopami procentowymi.