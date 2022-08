Kolejne ofiary w ostrzeliwanym od miesięcy przez Rosjan Charkowie. O represjach wobec mieszkańców okupowanego przez siły rosyjskie Melitopola alarmuje mer tego miasta. Rosyjskie dowództwo traci najprawdopodobniej wiarę w bezpieczeństwo na Krymie - pisze w swoim raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Dziś we Lwowie odbędzie się spotkanie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, prezydenta Turcji Recepa Erdogana i sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa. Tematem rozmów ma być m.in. napięta sytuacja wokół Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, okupowanej przez wojska rosyjskie. Czwartek to 176. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla was w naszym raporcie dnia. Informacje w nim są podawane na bieżąco.

Sąd na anektowanym przez Rosję w 2014 roku Krymie wymierzył kary aresztu i grzywny dwóm mężczyznom za zamówienie i odtworzenie w barze karaoke ukraińskiej piosenki. Poinformował o tym rosyjski dziennik "Kommiersant". W trakcie śledztwa ustalono, że 12 sierpnia w mieście Szczołkine jeden z mężczyzn poprosił w barze o puszczenie piosenki "Dzikie pole" ukraińskiego rapera Jarmaka. W utworze mowa jest o walce Ukrainy z rosyjskim najeźdźcą i wyrażane przekonanie, że pułk Azow jeszcze pokaże swoją potęgę. Mężczyznę, który zamówił piosenkę, ukarano grzywną wysokości 50 tys. rubli (3900 zł). Jak pisze "Kommiersant", oskarżony przyznał się do winy i wyjaśnił, że był bardzo pijany. DJ-a skazano natomiast na 10 dni aresztu. Sąd uznał, że dopuścił się dyskredytacji rosyjskich sił zbrojnych. Sąd uznał, że dopuścił się dyskredytacji rosyjskich sił zbrojnych. 12:39 Rosyjskie wojska gromadzą w pobliżu granic Ukrainy systemy rakietowe S-300, które prawdopodobnie zostaną wykorzystane do ostrzeliwania obiektów cywilnych "z okazji" ukraińskiego święta państwowego, przypadającego 24 sierpnia - poinformowało w czwartek na Telegramie Centrum Komunikacji Strategicznej Sił Zbrojnych Ukrainy. 12:36 Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała o zatrzymaniu szpiega, który na początku rosyjskiej inwazji doprowadził pod Kijów z obwodu sumskiego 128 sztuk sprzętu wojskowego najeźdźców. Według SBU zatrzymany to mieszkaniec obwodu sumskiego, który został zwerbowany przez siły rosyjskie w pierwszych dniach okupacji tych terenów. Wskazywał wrogowi bezpieczne trasy do Kijowa. Po wyzwoleniu obwodu sumskiego przez wojska ukraińskie mężczyzna kontynuował współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi. Zbierał dane o dyslokacji, liczebności i uzbrojeniu sił ukraińskich w regionie. Przekazywał także informacje o lokalizacji ukraińskich obiektów wojskowych. 11:45 Po aneksji Krymu w 2014 roku Rosjanie przekształcili Krym w wielką bazę wojskową, lecz w najbliższym czasie powinna tam wzrastać liczba wybuchów; oprócz mostu łączącego półwysep z Rosją kluczowym celem dla Ukrainy jest magazyn pocisków manewrujących Kalibr w Sewastopolu - ocenił ukraiński ekspert wojskowy Ołeh Żdanow. 10:38 W celu zorganizowania na okupowanych terenach na południu Ukrainy pseudoreferendów, sankcjonujących przyłączenie tych obszarów do Rosji, najeźdźcy są zmuszeni do wycofania części swoich sił z linii frontu - powiadomił ukraiński portal Centrum Narodowego Sprzeciwu. Ponadto okupacyjne władze mają "zwozić młodzież z regionów (Rosji)" i angażować te osoby do "zamalowywania ukraińskiej symboliki w zajętych miastach Chersoń i Melitopol". Jak podkreśliło Centrum Narodowego Sprzeciwu, jest to jednak trudne zadanie, ponieważ na ulicach wciąż pojawiają się nowe patriotyczne napisy bądź rysunki. Zobacz również: Rosjanie wycofują część wojsk z frontu, żeby zorganizować pseudoreferenda 10:14 Zaczęły się ostre represje wobec mieszkańców okupowanego przez siły rosyjskie Melitopola w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy - poinformował mer miasta Iwan Fedorow w ukraińskiej telewizji. "(Okupanci) zaczęli odbierać samochody osób prawnych w puntach kontrolnych i ogłaszać ich nacjonalizację. Nadal uprowadzani są ludzie. W ciągu ostatniego tygodnia zabrano 10 osób. Zaczynają ludziom zabierać ich biznesy, co też tłumaczą jakąś nacjonalizacją" - oznajmił Fedorow. Podkreślił, że Rosjanie grożą też powoływaniem do wojska nastolatków, którzy nie będą chcieli chodzić do placówki edukacyjnej utworzonej z czterech szkół zawodowych, jakie istniały wcześniej w mieście. 10:04 Ukraińcy zniszczyli w ciągu ostatnich miesięcy wojny niemal 1900 rosyjskich czołgów. Powodem utraty olbrzymiej ilości ciężkiego sprzętu przez Rosjan jest niewystarczająca ochrona pancerza, która powinna w dużej mierze neutralizować pociski - wynika z najnowszej analizy brytyjskiego ministerstwa obrony. Zobacz również: Dlaczego Rosjanie tracą w Ukrainie tyle czołgów? 09:01 Rosyjskie dowództwo traci najprawdopodobniej wiarę w bezpieczeństwo na Krymie po serii ukraińskich ataków na rosyjskie instalacje wojskowe na tym anektowanym przez Rosję półwyspie - ocenia w nowym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Think tank przytacza doniesienia z rosyjskich źródeł o dymisji dowódcy Floty Czarnomorskiej admirała Igora Osipowa i zastąpieniu go przez wiceadmirała Wiktora Sokołowa oraz twierdzenia o rzekomym "zagrożeniu terrorystycznym" w Sewastopolu. Ukraiński wywiad wojskowy informował natomiast, że Rosja przenosi dziesiątki samolotów z wysuniętych lotnisk na Krymie w głąb półwyspu lub do Rosji. 08:59 Co najmniej cztery osoby zginęły, a 21 odniosło obrażenia w wyniku rosyjskich ataków rakietowych na Charków i Krasnohrad w obwodzie charkowskim ostatniej nocy i w czwartek nad ranem - poinformowały władze obwodowe i służby ratunkowe. Pierwsza rakieta trafiła o godz. 4.32 (3.32 w Polsce), a potem co najmniej cztery kolejne - podał mer Charkowa Ihor Terechow na Telegramie. Doszło do dużego pożaru, zapaliło się też kilkanaście samochodów. W nocy ze środy na czwartek zaatakowano także miasto Krasnohrad. Według wstępnych danych dwie osoby zginęły, a trzy odniosły obrażenia - podały służby ratunkowe obwodu. 07:18 Do siedmiu wzrosła liczba zabitych w środowym rosyjskim ataku rakietowym na Charków, na północnym wschodzie Ukrainy. Dyrektor departamentu Obrony Cywilnej obwodu charkowskiego Iwan Sokoł powiedział portalowi Suspilne, że atak został najprawdopodobniej przeprowadzony przy użyciu pocisku manewrującego Kalibr. Rakieta trafiła w internat, w którym mieszkało 30 osób. Budynek został całkowicie zniszczony. W czwartek nad ranem doszło do kolejnych ataków na Charków. Na razie wiadomo o pięciu osobach rannych, w tym jednym dziecku - poinformował szef władz obwodowych Ołeh Syniehubow. 07:15 Polscy prokuratorzy i policjanci przy użyciu nowoczesnego skanera 3D dokumentowali ślady zbrodni w Ukrainie - czytamy w "Rzeczpospolitej". "Operacja - przygotowania, sam wyjazd, jak i plan czynności do wykonania - została przeprowadzona w największej tajemnicy. Dokładny czas, konkretne miejsca, w jakie udali się śledczy, by wykonać oględziny za pomocą specjalistycznego sprzętu, były znane tylko ścisłemu gronu" - czytamy dalej w artykule. Zobacz również: Polscy śledczy na Ukrainie. Operacja przeprowadzona w tajemnicy 05:01 Sześć osób zginęło w Charkowie w ostrzale dzielnicy mieszkaniowej, przeprowadzonym przez wojska rosyjskie w środę wieczorem; 16 osób zostało rannych - poinformował szef administracji obwodowej Ołeh Syniehubow. Charków, przed wojną drugie co do wielkości miasto Ukrainy, od miesięcy jest ostrzeliwany przez wojska rosyjskie. 04:57 Tysiące uchodźców z Ukrainy po przybyciu na Półwysep Iberyjski nie otrzymuje od władz Hiszpanii i Portugalii należytej pomocy - twierdzą media z tych krajów. Według “El Periodico de Espana" w ostatnich dniach setki ukraińskich uciekinierów wojennych postanowiły opuścić Hiszpanię. “Część z uchodźców kieruje się do Niemiec lub Polski, państw których rządy lepiej zorganizowały przyjęcie" - napisał dziennik Także portugalska rozgłośnia Observador wskazuje, że pomoc otrzymali jedynie nieliczni uciekinierzy. W niektórych gminach organizowane są zbiórki na autokary dla uchodźców, planujących powrócić na Ukrainę. 