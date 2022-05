Rosyjscy agresorzy ostrzelali drugą największą rafinerię w Ukrainie, położoną w Lisiczańsku w obwodzie ługańskim na wschodzie kraju. Ostrzelali także centralną część Słowiańska na południowym wschodzie Ukrainy i prowadzą szturm na zakłady Azowstal w Mariupolu. Rosyjscy agresorzy przymusowo wywieźli do swego kraju ponad milion Ukraińców - poinformowała ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa. Od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło już około 25 650 żołnierzy, z czego 150 w ciągu ostatniej doby - twierdzi Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Rosja obchodzi dzień zwycięstwa ZSRR nad Niemcami. Najważniejsze informacje z 75. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie z dnia 09.05.2022.

Atakowane zakłady Azowstal w Mariupolu / ALESSANDRO GUERRA / PAP/EPA

Rosja obchodzi dzień zwycięstwa ZSRR nad Niemcami. Władimir Putin oskarżył Zachód o sprowokowanie wojny. "Zagrożenie rosło z każdą chwilą" - mówił. "Daliśmy wyprzedzający odpór agresji" - dodawał podczas przemówienia na Placu Czerwonym. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Rosjanie zorganizowali swoje obchody Dnia Zwycięstwa na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy. Część osób zmuszono, by uczestniczyły w tych uroczystościach. Rosyjskie media nagrywały podczas obchodów propagandowe materiały. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Wbrew początkowym twierdzeniom Rosji o precyzyjnych uderzeniach, jej zapasy precyzyjnej broni zostały szybko uszczuplone i inwazja na Ukrainę ujawniła niezdolność Rosji do prowadzenia tego typu uderzeń - przekazało w poniedziałek brytyjskie ministerstwo obrony. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski opublikował wystąpienie z okazji Dnia Zwycięstwa nad Nazizmem. "Wkrótce na Ukrainie będą dwa Dni Zwycięstwa, a ktoś nie będzie miał nawet jednego" - oświadczył. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Odessa - ważny port Ukrainy nad Morzem Czarnym - oraz obwód odeski zostały dziś ponownie zaatakowane przez wojska rosyjskie. Na region wystrzelono z terytorium anektowanego Krymu pociski manewrujące Oniks - poinformowała rada miejska. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

20:00

Prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Olaf Scholz zadeklarowali w Berlinie dalsze wsparcie dla Ukrainy odpierającej rosyjską inwazję. Wizyta w Niemczech to pierwsza podróż zagraniczna Macrona po reelekcji.

19:51

Premier Ukrainy Denys Szmyhal powiedział w poniedziałek w Odessie, w towarzystwie przewodniczącego Rady Europejskiej Charles'a Michela, że Ukraina traci dziennie 170 mln USD z powodu braku dostępu do portów, a potencjał eksportowy kraju został zmniejszony o połowę.

"90 milionów ton produktów rolnych, które Ukraina zamierzała wyeksportować do krajów w Azji, Afryce i Europie, zostało zablokowanych" - wyjaśnił Szmyhal.

19:50

Sekretarz generalny berlińskiej CDU Stefan Evers uznał, że wprowadzony przez władze czasowy zakaz umieszczania ukraińskich flag na 15 miejscach pamięci to "hańba dla Berlina". Polityk zamierza zaskarżyć tę decyzję do sądu administracyjnego - informuje portal RBB24.

Zakaz wydany przez władze Berlina obowiązuje 8 i 9 maja. Evers, wraz z szefem CDU Kaiem Wegnerem, skrytykował tę decyzję administracji miasta już w piątek.

19:36

W Hotelu Dębowa Góra w Nowych Rumunkach pod Płockiem zamieszkali uchodźcy z Ukrainy. Obiekt użyczyła bezpłatnie płockiemu samorządowi Grupa Orlen. Na razie przyjęto tam 49 osób, głównie kobiet z małymi dziećmi, które przeniesiono z innych miejsc zakwaterowanie, aby poprawić ich warunki bytowe.

19:34

Wiemy, że sprawczynią (oblania farbą ambasadora Rosji - przyp. red.) była ukraińska dziennikarka. Rozumiem jej postawę, natomiast z punktu widzenia państwa polskiego: to my wyznaczamy standardy, jakie w Polsce obowiązują. Niezależnie od tego z kim mamy do czynienia i ambasador jakiego jest to kraju: standard cywilizowanego, demokratycznego kraju jest taki, że dyplomatów się chroni. Nie powinno do tego dojść - mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM była polska ambasador w Rosji Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

19:30

Rząd Włoch przeznaczył następne 363 miliony euro na wydatki związane z pobytem uchodźców wojennych z Ukrainy. Tym samym łączna kwota wyasygnowana na ten cel w ciągu dwóch miesięcy wzrosła do ponad 800 mln euro.

Liczba ukraińskich uchodźców wojennych, przybyłych do Włoch od początku rosyjskiej agresji, przekroczyła 111 tysięcy. Jest wśród nich 57 tysięcy kobiet i 38 tys. dzieci.

19:19

Wojska rosyjskie wykazują największą aktywność na kierunkach charkowskim i donieckim - podał wieczorem w podsumowaniu sytuacji operacyjnej, opublikowanym na Facebooku, Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Jednocześnie z informacji, którymi dysponuje ukraińskie dowództwo wynika, że istnieje duże prawdopodobieństwo uderzeń rakietowych w infrastrukturę cywilną i wojskową na terenie całej Ukrainy.

"Niemal na całej linii styczności wojsk nieprzyjaciel nadal wykorzystuje wszelką dostępną artylerię i samoloty do ostrzeliwania pozycji naszych wojsk, niszczenia infrastruktury cywilnej i wojskowej. W mieście Mariupol, mimo deklarowanego zawieszenia broni, wznowił ostrzał i szturm na kombinat metalurgiczny Azowstal" - czytamy w komunikacie.

19:16

W obchodach rocznicy kapitulacji Niemiec w II wojnie światowej mieli wziąć udział w RFN członkowie uważanej za sprzyjającą reżimowi Władimira Putina grupy motocyklistów "Nocne Wilki". Pierwotnie zapowiadano, że rano z Frankfurtu nad Menem do Berlina dotrze 150 pojazdów. Dotarło jednak tylko 27 motocykli - pisze portal rbb24.



Berliński dziennikarz Julian Wuerzer napisał na Twitterze, że "Nocne wilki robią sobie zdjęcie z rosyjską flagą pod pomnikiem Tiergarten w Berlinie. Absurdalne jest to, że dwa metry dalej policja prosi kobietę i mężczyznę w ubraniach w kolorach ukraińskich o opuszczenie terenu".

19:12

Na Bornholmie ambasador Rosji w Danii mimo sprzeciwu lokalnej ludności złożył wieniec pod pomnikiem żołnierzy radzieckich. Wcześniej ktoś namalował na monumencie proukraińskie hasło w barwach Ukrainy, napis został usunięty przez zarządcę terenu.

W nocy z niedzieli na poniedziałek nieznany sprawca napisał na pomniku żółtymi oraz niebieskimi literami: "Wieczna sława dla ukraińskich bohaterów, którzy oddali życie w walce z rosyjskim okupantem".

18:58

Czteroletnia dziewczynka, rozdzielona z mamą podczas ewakuacji z kombinatu Azowstal w Mariupolu, jest bezpieczna i zostanie wkrótce przekazana krewnym - poinformowała ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa na Facebooku.

O tym, że 4-letnią Alisę rosyjscy żołnierze rozdzielili z matką, poinformował w niedzielę wieczorem pułk Azow, który broni Mariupola.

18:49

Wielka Brytania będzie stała ramię w ramię z Ukrainą tak długo, jak będzie trzeba - zapewnił brytyjski premier Boris Johnson. Jak dodał, nigdy nie był równie przekonany, że Ukraina wygra wojnę z Rosją.

Gdy upamiętniamy zwycięstwo nad faszyzmem w II wojnie światowej, wielki europejski naród walczy o przetrwanie w obliczu brutalnej inwazji i mam zaszczyt przy tej okazji ponownie podkreślić niezachwiane poparcie Wielkiej Brytanii dla dzielnych mieszkańców Ukrainy. Nie proszą oni o nic więcej niż to, by żyć w pokoju i wolności w swoim własnym kraju, co jest prawem każdego narodu i wszystkie narody, które wierzą w to prawo i chcą go dla siebie, są zobowiązane stać z Ukrainą przeciw agresji Władimira Putina - mówił Johnson w zamieszczonym na Twitterze nagraniu wideo.

18:45

Gdy na Ukrainie codziennie giną ludzie, bo Władimir Putin prowadzi krwawą wojnę, w Berlinie policjanci wyrywają spokojnym ludziom ukraińskie flagi - pisze dziennik "Bild". Witalij i Wołodymyr Kliczko powiedzieli telewizji "Bild", że trudno zrozumieć, dlaczego ukraińskie flagi są zakazane.

18:34

Żołnierze rosyjscy usiłują zniszczyć most, którym odbywała się ewakuacja z kombinatu metalurgicznego Azowstal w Mariupolu, by odciąć ukraińskim obrońcom możliwość wyjścia - oznajmił doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko.

"Dziś Rosjanie skoncentrowali się na wysadzeniu mostu, jakim odbywała się ewakuacja, usiłując odciąć naszym obrońcom możliwość wyjścia" - napisał Andriuszczenko w Telegramie.

Telegram

18:11

Holender walczący w szeregach Legionu Międzynarodowego zginął na Ukrainie - podał dziennik "De Telegraaf". Według informacji gazety 55-latek poniósł śmierć w środę w okolicach Charkowa. MSZ Holandii nie potwierdza na razie doniesień o śmierci mężczyzny. Rzecznik resortu powiedział dziennikarzom, że MSZ oczekuje na oficjalną informację z Ukrainy.

17:59

85 z 90 haubic M777 zostało już wysłanych z USA na Ukrainę - poinformował przedstawiciel Pentagonu. Jak dodał, w obsłudze dział przeszkolono też ponad 300 ukraińskich artylerzystów. Resort ma również informacje, że rosyjscy żołnierze nie wykonują rozkazów przełożonych.

Jak powiedział oficjel podczas briefingu na temat sytuacji wojennej, wysłanych zostało też na Ukrainę 110 tys. z obiecanych 184 tys. pocisków kalibru 155 mm. W poniedziałek w sieci pojawiły się pierwsze filmy wideo mające pokazywać działanie haubic na froncie w Donbasie.

17:49

Doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Mychajło Podolak poparł propozycję konfiskaty zamrożonych aktywów rosyjskiego banku centralnego i przekazania ich Ukrainie. Z postulatem tym wystąpił wcześniej tego samego dnia szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.

17:47

Ceny na stacjach paliwowych w Kijowie wzrosły do równowartości 5,5 PLN za litr benzyny 95-oktanowej; 5,8 PLN za litr 95+ oraz 6,3 PLN za litr oleju napędowego. Mimo to zatankować samochód jest dość ciężko. Zostały wprowadzone limity, które w zależności od stacji i posiadania karty rabatowej wynoszą od 5 do 20 litrów dziennie. Na niektórych stołecznych stacjach zatankować samochód można wyłącznie przy okazaniu karty paliwowej dla firm.

17:42

Węgry nie poprą zaproponowanych przez Komisję Europejską nowych sankcji wobec Rosji, gdyż oznaczałyby one dla nich problem, a propozycja nie zawiera jego rozwiązania - oznajmił szef dyplomacji węgierskiej Peter Szijjarto w parlamencie.

Minister spraw zagranicznych oświadczył, że nie można Węgier obciążać kosztami sankcji nałożonych na Rosję za jej inwazję na Ukrainę. Zaznaczył, że jego kraj poparł poprzednie pięć pakietów sankcji unijnych, ale zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego stanowi dla Budapesztu czerwoną linię.

17:26

Burmistrz Irpienia pokazał rosyjskie pociski, które znaleźli i rozbroili ukraińscy saperzy.

17:03

Rosjanie ostrzelali drugą największą rafinerię na Ukrainie, położoną w Lisiczańsku w obwodzie ługańskim na wschodzie kraju. W wyniku ostrzału zapaliły się zakłady na terenie rafinerii, pożar rozprzestrzenił się na powierzchni ponad pół hektara; jest groźba wybuchu - poinformowała ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa. Ze względu na trwający ostrzał nie było możliwe ugaszenie pożaru.

16:55

29-letni śpiewak operowy Serhij Iwanczuk został postrzelony pięcioma kulami, gdy ewakuował ludzi w obwodzie charkowskim - poinformowali przedstawiciele opieki medycznej Lwowa, gdzie ranny został przewieziony. Iwanczuk doznał obrażeń wątroby, płuc, nóg i palców u rąk. Pierwszej pomocy udzielono mu na oddziale reanimacji w Charkowie, gdzie przeleżał 16 dni.

16:53

W Berlinie odbywa się w poniedziałek wiele wieców upamiętniających kapitulację Niemiec w 1945 roku. Portal dziennika "Berliner Zeitung" pisze, że w Treptower Park osoby ubrane w barwach ukraińskich są wyprowadzane przez policję, a mężczyzna w koszulce z nadrukiem CCCP nie spowodował reakcji sił bezpieczeństwa.

16:42

Pod pomnikiem Armii Radzieckiej w Sofii doszło w poniedziałek do starć między proukraińskimi demonstrantami i zwolennikami polityki reżimu Władimira Putina. Fragment monumentu, pod którym tradycyjnie 9 maja składa kwiaty ambasador Rosji w Bułgarii, oblano niebieską i żółtą farbą.

16:27

Mężczyzna wszedł na ogrodzony teren firmy w Ribnitz-Damgarten na północnym wschodzie Niemiec i zawiesił flagę Związku Radzieckiego na maszcie radiowym o wysokości około 30 metrów - informuje portal stacji NDR. Straż pożarna usunęła czerwoną flagę.

16:24

Jak podaje Nexta, w Rosji dzieci przygotowują się do "ostatniej bitwy". "Jeżeli naczelny dowódca wzywa do ostatniej bitwy, wujku Wowa, jesteśmy z tobą!" - śpiewa chór dziecięcy i kończy piosenkę odpowiednim pozdrowieniem dla "Wujka Wowy".

16:14

A to ukraiński pies taktyczny.

16:08

Rosyjscy agresorzy przymusowo wywieźli do swego kraju ponad milion Ukraińców - poinformowała ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa. "Na terytorium Federacji Rosyjskiej wywieziono ponad 1,185 mln naszych obywateli, w tym ponad 200 tys. dzieci" - oznajmiła Denisowa na briefingu.

15:58

Stała przedstawicielka Ukrainy przy ONZ w Genewie Jewhenija Filipenko zaapelowała do Rady Praw Człowieka ONZ o zwołanie specjalnej sesji w sprawie zbrodni wojennych popełnianych przez Rosjan na Ukrainie, w tym w sprawie "masowych ofiar w Mariupolu".

15:50

Stworzenie Europejskiej Wspólnoty Politycznej zaproponował prezydent Francji Emmanuel Macron. Miałoby chodzić o organizację, do której przyjęte zostałyby m.in. Ukraina, Gruzja i Mołdawia - zanim te kraje spełniłyby warunki przyjęcia do Unii Europejskiej.

Emmanuel Macron / RONALD WITTEK / PAP/EPA

15:49

Po kilku spokojnych dniach, od soboty w Kijowie znów częściej słychać syreny ogłaszające alarm przeciwlotniczy. W miejscach upamiętniających bohaterów II wojny światowej, np. w Parku Chwały, zwiększono liczbę patroli wojskowych i policyjnych z obawy przed dywersantami. Władze zapewniają jednak, że sytuacja w mieście jest pod kontrolą.

15:48

Ciała trzech cywilów, zabitych strzałem w głowę, znaleziono w pobliżu Makarowa w obwodzie kijowskim, który był okupowany przez wojska rosyjskie - poinformowała Prokuratura Generalna Ukrainy na Telegramie. Na miejsce pochówku trzech cywilów trafiono na poboczu drogi podczas wykonywania działań śledczych.

15:40

Prezydent Rosji Władimir Putin ma swoją paradę wojskową i jest to jedyne, co może zaoferować swoim obywatelom - mówiła podczas konferencji prasowej w Parlamencie Europejskim w Strasburgu szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

15:38

Rząd Rosji podejmuje kroki w kierunku przyłączenia okupowanych obszarów Ukrainy do swojego terytorium - powiedział rzecznik ukraińskiego resortu obrony Aleksander Motuzjanyk. Podkreślił, że utrzymuje się duże zagrożenie atakiem rakietowym na Kijów.



Jak mówił, wojska rosyjskie kontynuują bombardowanie, ostrzał rakietowy i artyleryjski dzielnic mieszkalnych i infrastruktury cywilnej w ukraińskich miastach. Poinformował, że ostatniej doby ataki miały miejsce w obwodach: zaporoskim, ługańskim, mikołajowskim, odeskim i charkowskim.

Motuzjanyk powiedział, że "rosyjski rząd podejmuje kroki w kierunku włączenia okupowanych terytoriów do Rosji". W ramach obchodów Dnia Zwycięstwa administracja okupanta nasiliła działania kontrwywiadowcze. Na okupowanych terytoriach zwiększono też liczbę punktów kontrolnych i patroli. Wprowadzono godzinę policyjną do 10 maja, a także ograniczenia w przemieszczaniu się miejscowej ludności - powiedział.

15:37

Jesteśmy po stronie Ukrainy - zadeklarował w poniedziałek prezydent Francji Emmanuel Macron podczas konferencji prasowej w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Opowiedział się też za dalszymi sankcjami wobec Rosji, by zatrzymać wojnę.

Jesteśmy po stronie Ukrainy. Jesteśmy tu, by pomóc narodowi i państwu ukraińskiemu stawiać opór. Jesteśmy do dyspozycji, jeśli chodzi o pomoc humanitarną, przyjmowanie uchodźców. Nadal będziemy przyjmować sankcje przeciwko Rosji, których celem jest zatrzymanie wojny. Będziemy też postępować odpowiedzialnie, by doprowadzić do zawieszenia broni i zapobiec rozlaniu się konfliktu na inne części Europy - zadeklarował Macron na wspólnej konferencji prasowej z przewodniczącą PE Robertą Metsolą i szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen.

15:33

Dwie kobiety zginęły w wybuchu miny-pułapki w wiosce Cyrkuny w obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy - poinformował szef wydziału śledczego obwodowej policji Serhij Bołwinow na Facebooku. Powiedział, że ciała kobiet znaleziono w niedzielę podczas rozminowywania terenu pod mostem.

15:19

Zbrodnie Rosji, która obchodzi w poniedziałek Dzień Zwycięstwa w II wojnie światowej, czasami przewyższają zbrodnie nazistowskie - ocenił prezydent Litwy Gitanas Nauseda w rozmowie z nadawcą publicznym LRT.

Mogę jedynie życzyć i mieć nadzieję, że w tym dniu, który z pewnością powinien być obchodzony przez społeczeństwo rosyjskie jako, owszem, dzień zwycięstwa (...), będzie również chwila refleksji nad tym, co się stało, że dzisiaj (Rosjanie) są dokładnie takimi sami agresorami, a czasami nawet bardziej brutalnymi, niż naziści w czasie II wojny światowej - powiedział Nauseda.

15:12

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel złożył niezapowiadaną wizytę w Odessie na południu Ukrainy i podczas spotkania z ukraińskim premierem Denysem Szmyhalem musiał udać się do schronu z powodu ostrzału rakietowego - poinformował przedstawiciel UE, cytowany przez AFP. Michel napisał na Twitterze, że przyjechał na Ukrainę z okazji Dnia Europy. Nie jesteście sami. UE stoi z wami ramię w ramię - oświadczył.

15:07

Usprawnienie dostaw do Ukrainy paliw, niezbędnych do funkcjonowania państwa i prowadzenia wojny były tematem polsko-ukraińskich rozmów w Warszawie - poinformował wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Jak mówił Sasin na konferencji prasowej, Polska jest krajem który bez wahania podjął się pomocy dla walczącej Ukrainy, także dostarczając niezbędne produkty i surowce i stała się swego rodzaju hubem zaopatrzeniowym dla Ukrainy. Przypomniał, że paliwa są niezbędne, by Ukraina mogła funkcjonować i prowadzić skuteczną walkę, tymczasem infrastruktura paliwowa, w tym rafinerie i magazyny od pierwszych dni wojny są obiektem rosyjskich ataków.

14:52

48 ataków lotniczych na obiekty w obwodach charkowskim i donieckim na wschodzie Ukrainy przypuściło w ciągu ostatniej doby lotnictwo operacyjno-taktyczne Rosji - oświadczył rzecznik ministerstwa obrony Ukrainy Ołeksandr Motuzjanyk w przemówieniu zamieszczonym w internecie. Rosyjskie lotnictwo dalekiego zasięgu przeprowadziło natomiast pięć ataków w obwodach mikołajowskim i odeskim.

14:44

Siły rosyjskie wspierane przez czołgi i artylerię prowadzą szturm na zakłady metalurgiczne Azowstal w Mariupolu - przekazał rzecznik ukraińskiego ministerstwa obrony Ołeksandr Motuzjanyk. To ostatni bastion sił ukraińskich w tym położonym na południu kraju mieście.



Wcześniej o wznowieniu rosyjskiego szturmu poinformował doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko.

14:43

14:38

Wzmacniamy linię obrony - poinformował gubernator obwodu sumskiego, na północnym wschodzie Ukrainy, Dmytro Żywycki, cytowany przez portal RBK-Ukraina. Dodał, że w najbliższym czasie nie spodziewa się wtargnięcia wojsk rosyjskich na terytorium obwodu.

14:34

14:30

53 proc. polskich przedsiębiorstw w różny sposób pomaga Ukrainie i uchodźcom ukraińskim przybyłym do Polski - wynika z badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego i Bank Gospodarstwa Krajowego. Najbardziej w pomoc zaangażowane są firmy handlowe, a najpopularniejsza jest pomoc rzeczowa - dodano.

14:06

O ostrzale centralnej części Słowiańska w obwodzie donieckim na południowym wschodzie Ukrainy poinformował szef miejskiej administracji Wadym Lach. "Pozdrowienia na 9 maja od 'braci'. Trafili w centralną część miasta. Obecnie oceniamy skalę zniszczeń" - poinformował Lach na Facebooku.

14:03

Przy okrzykach manifestantów antywojennych - "Mordercy", konsul Federacji Rosyjskiej w Gdańsku Siergiej Siemionow, złożył wieniec na cmentarzu żołnierzy radzieckich w Gdańsku.

Nekropolia przy ul. Giełguda w Gdańsku była w poniedziałek od rana zabezpieczana przez cywilne i umundurowane patrole policji. Jeszcze przed przyjazdem Rosjan przed cmentarzem pojawiła się posłanka Lewicy Beata Maciejewska z tablicami "Jesteśmy z Ukrainą" oraz około dziesięciu osób z hasłami antywojennymi: "Putin pod sąd wojenny", "225 dzieci zamordowała w Ukrainie armia rosyjska, mordercy".

13:59

"Moja ojczyzna jest nadal prawie całkowicie nieobecna w topografii niemieckiej pamięci" - powiedział ambasador Ukrainy w Niemczech Andrij Melnyk. Wezwał do postawienia w Berlinie pomnika, który upamiętni co najmniej osiem milionów ukraińskich ofiar hitlerowskich Niemiec.

13:54

W tradycyjnej Paradzie Zwycięstwa na Placu Czerwonym w Moskwie nie wziął udziału szef sztabu generalnego rosyjskiej armii generał Walerij Gierasimow - poinformował serwis internetowy telewizji Sky News. Wojskowi tej rangi są zazwyczaj ważnymi uczestnikami uroczystości 9 maja - zauważył brytyjski nadawca. "Gierasimow podjął w ubiegłym tygodniu decyzję o osobistym wyjeździe na linię frontu na Ukrainie. Nie jest to typowy ruch w przypadku ważnych rosyjskich oficerów" - oceniła Sky News.

1 maja agencja UNIAN przekazała doniesienia, jakoby Gierasimow został ranny pod Iziumem w obwodzie charkowskim i "musiał się stamtąd pilnie ewakuować". Ukraińskie medium powołało się na informacje dziennikarzy wojennych, według których 66-letni Gierasimow ucierpiał w wyniku trafienia odłamkiem. W ocenie źródeł UNIAN życie generała nie było zagrożone.

13:44

13:43

Rodziny ofiar ludobójstwa w Srebrenicy zaapelowały podczas marszu w centrum Sarajewa o zakończenie "masakry w Mariupolu". "Musimy zabrać głos, bo widzimy, że zła nie udało się zatrzymać i dziś na Ukrainie dokonuje się ludobójstwo" - podkreślono.

W demonstracji wzięli również udział członkowie trzyosobowego Prezydium Bośni i Hercegowiny - Szefik Dżaferović i Żeljko Komszić.

13:42

Policjanci interweniowali w poniedziałek w jednym z mieszkań w Chorzowie, którego lokator wywiesił w oknie flagę Federacji Rosyjskiej i symbol "Z". Prokuratura oceni, czy 57-latek odpowie za złamanie tzw. ustawy sankcyjnej.

13:36

Ukraińska Państwowa Służba Łączności Specjalnej i Ochrony Informacji poinformowała, że na okupowanych terytoriach Ukrainy przerwana została transmisja z parady wojskowej i wystąpienia Władimira Putina w Moskwie z okazji Dnia Zwycięstwa.

"Rosyjska propaganda na czele ze swoim liderem Putinem nie była w stanie dotrzeć ze swoimi bredniami do Ukraińców, którzy mieszkają na tymczasowo okupowanych terenach" - dodano w komunikacie.

13:34

Stan zdrowia byłego prezydenta Gruzji Micheila Saakaszwilego, przebywającego w tym kraju w jednym z więzień, jest poważny - podał azerski portal 1News. Od lutego polityk, posiadający również obywatelstwo Ukrainy, prowadził głodówkę.

13:30

"Spotkanie z szefową KE Ursulą von der Leyen przez połączenie wideo. Zademonstrowałem drugą część wypełnionej ankiety, potrzebnej do otrzymania statusu kandydata do członkostwa w Unii Europejskiej" - poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na Telegramie, dziękując za "wyraźne sygnały poparcia".

Telegram

13:28

Władze Berlina popełniły błąd, zabraniając eksponowania ukraińskich symboli narodowych w dniach upamiętniających rocznicę kapitulacji III Rzeszy - przekazał minister SZ Ukrainy Dmytro Kułeba. To atak na każdego, kto pod sztandarem Ukrainy broni teraz Europy i Niemiec przed rosyjską agresją - podkreślił.

13:20

Władze autonomicznego regionu Gagauzji, na południu Mołdawii, zniosły zakaz używania wstążek św. Jerzego, zakazanych od kwietnia przez mołdawskie przepisy. Ten uznawany za element promowania rosyjskiej inwazji na Ukrainę symbol można zgodnie z nowym prawem autonomii nosić w Gagauzji tylko 9 maja, obchodzonego tam jako Dzień Zwycięstwa nad nazizmem.

13:16

Nie możemy otwarcie mówić o szczegółach naszych operacji, ale o ich skuteczności świadczy fakt, że w okupowanym przez rosyjskie wojska obwodzie chersońskim nie odbywają się żadne pseudoreferenda - oświadczyła wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar, cytowana przez agencję Ukrinform.

"Najeźdźcy nie uzyskali poparcia mieszkańców obwodu chersońskiego. Przeciwnie - cywile stawiają zaciekły opór, ale to także efekt pracy państwa ukraińskiego. (...) Pseudoreferenda ani się tam nie odbywają, ani nawet nie mogą zostać przeprowadzone, a zatem wykonujemy nasze zadania jak należy" - podkreśliła Malar.

13:13

Europa stoi po stronie Ukrainy, a okrutna, bezsensowna inwazja Rosji na ten kraj przypomina nam, dlaczego obchodzimy Dzień Europy, święto Unii Europejskiej, która jest dziś bardziej zjednoczona i silniejsza niż kiedykolwiek - podkreśliła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

"Drodzy mieszkańcy Europy, dziś nasz kontynent spotyka się z cieniami przeszłości, które - jak myśleliśmy - dawno odeszły w niepamięć. Okrucieństwa wojny, bezsensowna agresja i zniszczone miasta. Miliony niewinnych uciekających ze swoich domów. Ludzie desperacko walczący o swoją przyszłość. Europa stoi po stronie Ukrainy. W tym samym czasie inwazja Kremla przypomina nam, dlaczego świętujemy Dzień Europy" - napisała szefowa KE w przesłaniu z okazji poniedziałkowego święta.

13:05

Wbrew informacjom rosyjskiej propagandy żołnierze poborowi wciąż wysyłani są na wojnę i giną w pierwszej kolejności - poinformował w poniedziałek portal unian.ua, powołując się na komunikat Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy.



"To waśnie poborowi giną jako pierwsi podczas działań wojennych. Do śmierci albo kalectwa prowadzi ich słabe wyszkolenie, przestarzały sprzęt i zaopatrzenie. Kolejną przyczyną wysokiej śmiertelności żołnierzy poborowych jest włączanie ich do walki w pierwszym szeregu - czego odmawiają bardziej doświadczeni żołnierze kontraktowi. Wysyłanie poborowych w strefę działań wojennych jest kolejnym dowodem na stosunek rosyjskiej władzy do własnych obywateli oraz na braki kadrowe w armii agresora. Pomimo ukrytej mobilizacji na terytorium Rosji oraz przymusowej mobilizacji mężczyzn na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy, rosyjskie dowództwo nie jest w stanie zapewnić właściwego stanu osobowego w oddziałach" - czytamy w komunikacie.

12:55

Poziom pewnego absurdu, w którym Rosja żyje na własny użytek, został już chyba do końca osiągnięty, sukcesów nie ma - więc Putin sprytnie to przemyślał, nic nie powiedział o współczesności, bo nie miał nic do powiedzenia - tak gen. Tomasz Drewniak były Inspektor Sił Powietrznych skomentował w Rozmowie w południe w RMF FM dzisiejszą paradę w Moskwie z okazji dnia zwycięstwa.



Putin musiałby się przyznać, że cała ta 'operacja' w Ukrainie jest wielką porażką - zaznaczył gość Mariusz Piekarskiego.

12:45

Europejskie porty zostały oficjalnie zamknięte dla rosyjskich statków od kiedy 8 kwietnia Unia Europejska ogłosiła swój piąty pakiet sankcji.. Rzeczywistość jest jednak inna. Przede wszystkim znów kwitnie biznes naftowy. Szczególnie Grecja notorycznie łamie ustalenia - pisze dziennik "Welt".

12:41

Kolejna fala mobilizacji na Ukrainie zależeć będzie m.in. od tego, czy Zachód będzie gotowy do zaostrzenia sankcji wobec Rosji, nałożenia na nią embarga energetycznego i stworzenia prawdziwej koalicji antyputinowskiej - powiedział w rozmowie z dwutygodnikiem "Forbes" ukraiński ekspert ds. wojskowości Walentin Badrak.



Na ogłoszenie na Ukrainie kolejnej fali mobilizacji mogłyby również wpłynąć decyzje podejmowane na Kremlu, dotyczące mobilizacji w Rosji. "Znaczenie będzie miało to, jak szybko Rosja jest w stanie się zmobilizować" - ocenił ekspert.

12:36

12:32

Widzimy naszą przyszłość jako członkowie europejskiej rodziny - podkreślał mer Kijowa Witalij Kliczko zwracając się w poniedziałek do uczestników Samorządowego Okrągłego Stołu, który zebrał się we Wrocławiu. Tak samo jak Polska. Jesteście dla nas dobrym przykładem - dodał.



W poniedziałek we wrocławskiej Hali Stulecia trwa Samorządowy Okrągły Stół, w którym uczestniczą samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, rządu oraz osoby ze świata biznesu i nauki. Celem wydarzenia jest wypracowanie rekomendacji dla strony rządzącej związanych z funkcjonowaniem polskich miast po przyjęciu ponad trzech milionów obywateli z Ukrainy. Specjalne wideo w związku z wydarzeniem przygotował dla uczestników obrad mer Kijowa, Witalij Kliczko.

12:29

Parada z okazji obchodzonego w Rosji Dnia Zwycięstwa odbyła się także w okupowanym Mariupolu. Przy trasie przemarszu byli wyłącznie uzbrojeni rosyjscy żołnierze.



12:27

Doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak, przekazał, że jedynym powodem inwazji Rosji na Ukrainę są "imperialne ambicje Rosji". Skomentował w ten sposób słowa Władimira Putina, który twierdził, że Rosja podjęła atak "uprzedzający".



"Powtarzamy raz jeszcze. Kraje NATO nie zamierzały napadać na Rosję. Ukraina nie planowała ataku na Krym. Wojskowi rosyjscy giną nie w obronie swojego kraju, a próbując okupować inny kraj. Ta wojna nie miała żadnych powodów racjonalnych, oprócz chorobliwych ambicji imperialnych Rosji" - napisał Podolak na Twitterze.



12:25

Siergiej Andriejew - ambasador Rosji w Polsce - został oblany czerwoną farbą przed Cmentarzem Żołnierzy Radzieckich w Warszawie. Pojawił się tam, by złożyć kwiaty z okazji obchodzonego przez Rosję 9 maja Dnia Zwycięstwa.

12:04

Aleksander Subbotin, miliarder i były menadżer koncernu Łukoil zmarł w tajemniczych okolicznościach podczas sesji u szamana. Subbotin poddał się sesji, która miała wyleczyć go z kaca i alkoholizmu. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

11:45

Jak mówił w ukraińskiej telewizji ługański gubernator, Rosjanie zbudowali most pontonowy na rzece Siewierskij Doniec i przerzucili przez niego sprzęt wojskowy oraz część oddziałów. Od razu zareagowali Ukraińcy.

"Na tę chwilę, ta przeprawa jest już zniszczona. Teraz trwają walki z tymi niewielkimi siłami, które Rosjanom udało się przerzucić na nasz brzeg. Liczę na to, że do końca dnia wszystkich ich znajdziemy i zlikwidujemy" - mówił Sierhij Gajdaj.

11:42

Rosjanie próbują odciąć obwód ługański od Ukrainy, biorąc pod kontrolę strategiczną trasę z Łysyczańska do Bachmutu, zwaną "drogą życia" - informuje szef miejscowej administracji Sierhij Gajdaj.

Najbardziej zacięte trwają teraz w okolicach Rubiżnego i Biełohorywki.

11:38

Odessa - ważny port Ukrainy nad Morzem Czarnym - oraz obwód odeski zostały dziś ponownie zaatakowane przez wojska rosyjskie. Na region wystrzelono z terytorium anektowanego Krymu pociski manewrujące Oniks - poinformowała rada miejska.

Zniszczenia po rosyjskim ataku lotniczym w Odessie 8 maja / Alena Solomonova / PAP/EPA

11:30

Podczas ostatniej ewakuacji z zakładów metalurgicznych Azowstal w Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy rosyjscy okupanci rozdzielili matkę i jej czteroletnią córeczkę Alisę. Taką informację przekazał na Telegramie pułk Azow - ukraińska formacja broniąca Mariupola.



"Prosimy wspólnotę międzynarodową o interwencję i zwrócenie dziecka matce" - zaapelowali ukraińscy wojskowi.

11:23

Zginął legendarny ukraiński pilot, pułkownik Ihor Bedzaj. To on ratował ukraińskie samoloty na Krymie w 2014 roku.

Zginął podczas wykonywania misji bojowej jako członek załogi śmigłowca morskiego Mil Mi-14. Bedzaj był w helikopterze, kiedy został trafiony przez rosyjską rakietę.

11:10

Gdy w Moskwie odbywała się parada z okazji Dnia Zwycięstwa, w Kijowie słychać było syreny alarmowe - poinformował w poniedziałek serwis internetowy stacji telewizyjnej Sky News, powołując się na informacje ukraińskiego wojska.

W tym samym czasie żołnierze ukraińscy poinformowali o czterech pociskach precyzyjnych typu "Onyx" wystrzelonych z Krymu, które uderzyły w port w Odessie. Nie podano na razie żadnych informacji o stratach.

10:58

Jak ocenił premier Ukrainy Denys Szmyhal, przez blokowanie ukraińskiego handlu władze na Kremlu chcą także wywołać jeszcze większą falę uchodźców i kryzys imigracyjny w Unii Europejskiej. "Rosja miała nadzieję, że taki kryzys przytłoczy i wstrząśnie Europą. Ale Europa, zwłaszcza Polska, zniosła i przyjęła z wielką godnością wszystkich naszych migrantów" - podkreślił Szmyhal.

10:50

Blokada ukraińskich portów przez Rosję to świadome działanie, mające wywołać kryzys żywnościowy na świecie i uchodźczy w Europie - ocenił premier Ukrainy Denys Szmyhal.



Szmyhal ocenił, że Ukraina nie jest obecnie w stanie wyeksportować 90 proc. swoich produktów rolnych.

10:31

Rosyjskie pociski zniszczyły też cmentarz żydowski w Głuchowie w obwodzie sumskim na północy Ukrainy.

10:25

"Od początku wojny w Ukrainie zginęło 226 dzieci, a ponad 415 zostało rannych" - informuje Suspilne News, powołując się na Prokuraturę Generalną.



10:18

Od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło już około 25 650 żołnierzy, z czego 150 w ciągu ostatniej doby - poinformował w poniedziałek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.



W ciągu minionej doby siły rosyjskie straciły też 2 helikoptery, 15 czołgów, 23 pojazdy opancerzone, 4 systemy artyleryjskie i jeden przeciwlotniczy oraz 17 dronów - wyliczono w zamieszczonym na Facebooku komunikacie.

10:15

Hakerzy utożsamiający się z kolektywem Anonymous zapowiadali, że 9 maja będą bronić cyberfrontu. Według aktywisów to dla Rosji nie dzień zwycięstwa, a dzień wstydu. Są już pierwsze informacje m.in. o atakach na systemy telewizyjne. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

10:11

Pracami nad planem odbudowy Charkowa kieruje brytyjski architekt Norman Foster. "To szansa uczynienia go jeszcze pełniejszym życia i bardziej pionierskim w wyznaczaniu trendów, technologii i przemysłu - wszystkich rzeczach, które czynią miasta wielkimi" - powiedział, cytowany przez VOA.

Brytyjczyk mierzy się jednak z krytyką. W kwietniu kijowski architekt Sława Balbek stwierdził, że plan odbudowy jest przedwczesny, a skupienie się na nim doprowadzi do zaniedbania innych zniszczonych wojną miejscowości. Jak dodał, dopiero po zakończeniu rosyjskich bombardowań będzie można właściwie ocenić skalę zniszczeń i oszacować zakres prac.

10:03

Ponad 10 instytucji działających w ramach ONZ współpracuje przy tworzeniu planów odbudowy ze zniszczeń drugiego największego miasta Ukrainy - podała w niedzielę na swoim portalu rozgłośnia Głos Ameryki (VOA).



Odbudowę zdewastowanego przez rosyjskie wojska miasta ma nadzorować oenzetowska grupa zadaniowa koordynowana w ramach Europejskiej Komisji Gospodarczej. Instytucję tę powołano w 1947 roku do odbudowy Europy po II wojnie światowej.

09:50

Śledzimy paradę zwycięstwa na Placu Czerwonym. ZOBACZ RELACJĘ>>>

09:30

Doradca burmistrza Mariupola Petro Andryushchenko powiedział, że rosyjscy okupanci rozpoczęli szturm na fabrykę Azowstal po tym, jak konwój ONZ opuścił obwód doniecki - pisze Ukraińska Prawda.

09:22

W miejscowości Szypyliwka w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy rosyjskie wojska ostrzelały piwnicę, gdzie ukrywało się 11 cywilów; ich los jest nieznany - poinformował w poniedziałek na Telegramie szef regionalnych ługańskich władz Serhij Hajdaj. Do wpisu dołączył zdjęcia zniszczeń.



Telegram

09:10

Zlokalizowaliśmy szereg firm w Europie i w samej Rosji, które starają się pomagać niejako rosyjskiemu reżimowi. Część z nich lobbuje na rzecz odpowiednich rozwiązań korzystnych dla Rosji - mówił wiceminister spraw zagranicznych w Porannej rozmowie w RMF FM . Uważamy, że tego typu firmy również powinny być objęte sankcjami. Trwa dyskusja w UE, czy wszystkie, w jakiej kolejności. My uważamy, że trzeba iść jak najdalej - zaznaczył.

09:02

Rosyjski ostrzał zrujnował skit (pustelnię) Ławry Świętogórskiej, monastyru prawosławnego w obwodzie donieckim, należącego do Patriarchatu Moskiewskiego - poinformowało ukraińskie rządowe centrum komunikacji strategicznej i bezpieczeństwa informacyjnego.



O zniszczeniu pustelni należącej do ławry centrum poinformowało na Facebooku w niedzielę wieczorem. Z opublikowanych zdjęć i nagrań wynika, że budowla została całkowicie zrujnowana.

08:55

Cytat Wkrótce na Ukrainie będą dwa Dni Zwycięstwa. A ktoś nie będzie miał nawet jednego. powiedział prezydent Ukrainy w wystąpieniu z okazji Dnia Zwycięstwa nad nazizmem w II wojnie światowej.

Oświadczenie Zełenskiego nagrane w centrum Kijowa opublikowane zostało w poniedziałek w mediach społecznościowych.

08:52

Nie pozwolimy nikomu anektować naszego zwycięstwa - powiedział Wołodymyr Zełenski w poniedziałek w wystąpieniu z okazji Dnia Zwycięstwa nad nazizmem w II wojnie światowej. "Walczymy o wolność naszych dzieci i dlatego zwyciężymy" - oświadczył Zełenski.

08:50

Państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny rozważyć przejęcie zamrożonych rosyjskich rezerw walutowych, aby pokryć koszty odbudowy Ukrainy po wojnie z Rosją - zadeklarował w poniedziałek szef unijnej dyplomacji Josep Borrell, cytowany przez Financial Times.



"Popieram takie rozwiązanie, ponieważ uważam, że jest to logiczny krok. Mamy te pieniądze (z rosyjskich aktywów walutowych - PAP) w kieszeniach, a zatem niech ktoś mi wytłumaczy, dlaczego można było tak zrobić z pieniędzmi afgańskimi, a nie można z rosyjskimi" - powiedział Borrell.



08:42

08:26

W okolicach Zaporoża okupanci strzelali do swoich samochodów, żeby nie iść na front - pisze Ukraińska Prawda.

08:15

Rosyjski reżim w swojej retoryce, agresji i zbrodniach wojennych nie różni się od nazistowskiego - stwierdziła w niedzielę w Waszyngtonie ambasador Ukrainy w Stanach Zjednoczonych Oksana Markarowa, składając wieniec pod Pomnikiem Drugiej Wojny Światowej.

08:06

"W obwodzie ługańskim Rosjanie otworzyli ogień do 11 osób, które ukrywały się w piwnicy. Nie ma z nimi kontaktu" - poinformował szef władz obwodu ługańskiego Sierhij Hajdaj.

08:01

Siły Zbrojne Ukrainy zniszczyły najnowszą wersję rosyjskiego czołgu bojowego T-90.



07:46

Rosyjskie zgrupowanie wojskowe na Morzu Czarnym obejmuje co najmniej sześć okrętów i dwie łodzie podwodne; jednostki te, wyposażone w ponad 50 pocisków manewrujących, są gotowe do przeprowadzania ostrzałów rakietowych - zaalarmowało w nocy z niedzieli na poniedziałek na Facebooku ukraińskie Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych "Południe".

07:35

Patron - pies, który razem z pirotechnikami z Czernihowa oczyszcza teren z pozostawionych przez Rosjan ładunków wybuchowych, został doceniony przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. W Pałacu Maryńskim w Kijowie czworonożny saper i jego opiekun zostali nagrodzeni medalem za ofiarną służbę. CZYTAJ WIĘCEJ>>>



Instagram Post

07:28

W rejonie Iziumu (obwód charkowski) wojska rosyjskie przygotowują się do dalszej ofensywy na kierunkach: Sułyhiwka-Nowa Dmytriwka i Sułyhiwka-Kurulka - informuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.



Opisując sytuację w obwodzie donieckim, sztab podał, że wojska rosyjskie przy wsparciu lotnictwa i artylerii koncentrują wysiłki na przejęciu kontroli nad Rubiżnem i Popasną po to, by prowadzić dalej ofensywę na Słowiańsk, Awdijiwkę, Lisiczańsk i Siwersk.

07:25

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy ocenia, że w zachodniej części kraju "wykryte oddziały białoruskie nadal pełnią zadania dotyczące umocnienia bezpieczeństwa ukraińsko-białoruskiej strefy granicznej".

W północno-wschodniej części kraju Rosjanie nie prowadzą aktywnych działań ofensywnych, lecz zajmują się utrzymaniem pozycji, przegrupowaniem oddziałów, uzupełnianiem zapasów amunicji i paliwa.

07:18

W komunikacie, opublikowanym na Facebooku, sztab ostrzegł, że "utrzymuje się wysokie prawdopodobieństwo ataków rakietowych na całym terytorium Ukrainy".

07:15

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał w poniedziałek, że w obwodzie zaporoskim na południu kraju Rosjanie odbierają mieszkańcom dokumenty osobiste, a warunkiem zwrotu jest udział w obchodach Dnia Zwycięstwa, obchodzonego w Rosji 9 maja.



07:12

Jesteśmy gotowi na każdy ruch Putina - zapewnia ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzezinski w wywiadzie dla tygodnika "Do Rzeczy".



"Relacje polsko-amerykańskie nigdy nie były bliższe, nigdy nie były mocniejsze i nigdy nie były ze sobą bardziej splecione niż obecnie. I to nie tylko z powodu wojny na Ukrainie" - stwierdził ambasador.

07:05

Fontanny, kolumny, ogród i amfiteatr - Euromaidan publikuje wizualizację, jak może wyglądać Teatr Dramatyczny w Mariupolu po odbudowie. To pomysł projektanta Iwana Ohijenki.



06:58

Brytyjski rząd ogłosił w niedzielę wieczorem, że w ramach trzeciego pakietu sankcji handlowych podniesie cła na szereg produktów importowanych z Rosji i Białorusi, w tym platynę i pallad, do 35 proc.

Wśród towarów, które objęto zakazem eksportu do Rosji, znalazły się chemikalia, tworzywa sztuczne, guma i maszyny. Wartość tego eksportu wynosiła 250 mln funtów rocznie, co stanowiło ok. 10 proc. brytyjskiego eksportu do Rosji w 2021 r.

06:50

Na zaktualizowanej liście objętych kanadyjskimi sankcjami znaleźli się rosyjscy i czeczeńscy wojskowi, ale także pracownicy rosyjskich mediów. Na liście są też m.in. mająca stopień generała, choć bez doświadczenia wojskowego Maria Kitajewa, 36-letnia była współpracownica ministra obrony Rosji Siergieja Szojgu oraz Rossijana Markowskaja, rzeczniczka rosyjskiego ministerstwa obrony. Sankcjami objęto też już niektórych podejrzewanych o udział w masakrze w Buczy, m.in. Azatbeka Omurbekowa, nazywanego "rzeźnikiem z Buczy", a także kadyrowca Alibek Delimchanow.



Kanadyjskie sankcje objęły Rosgwardię, czyli Federalną Służbę Wojsk Gwardii Narodowej Rosji, stocznię Zelenodolsk, rosyjski holding wojskowy Military Industrial Company, producenta śmigłowców UEC Klimow, i zakłady produkujące ciężarówki Kamaz.

06:42

Czterogwiazdkowy kompleks hotelowy na wybrzeżu Morza Czarnego został zniszczony w wyniku rosyjskiego ostrzału w Odessie. Kanał Nexta publikuje film, na którym widać pozostałości z Grand Pettine.

06:35

Od 11 do 14 milionów euro wydadzą w tym roku Włochy na utrzymanie przejętych willi i jachtów rosyjskich oligarchów - piszą włoskie media. Rząd jednak przygotował dekret, który zakłada, że państwo będzie mogło sprzedać przejęte dobra.

06:29

To 75. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Jednocześnie Rosja obchodzi dzień zwycięstwa ZSRR nad Niemcami. W Moskwie na Placu Czerwonym odbędą się obchody, w tym parada wojskowa, która będzie okazją dla Rosji do demonstracji siły.



Spekuluje się, że Putin może ogłosić powszechną mobilizację, by nasilić ofensywę na Ukrainę. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

06:22

8 maja w rosyjskich ostrzałach w obwodzie donieckim zginęło czterech cywilów, a ośmiu zostało rannych - przekazała agencja Euromaidan.

06:15

"Rosja ściąga rakiety przeciwlotnicze na północ Krymu" - pisze Ukrinform, powołując się na doniesienia medialne.

06:09

Osnat Lubran koordynatorka ds. działąń humanitarnych z ramienia ONZ, poinformowała o 174 osobach uratowanych z "piekła Mariupola".

05:59

Do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy wpłynęło już łącznie ok. 32 tys. zapytań ws. poszukiwania rosyjskich żołnierzy. W większości od ich krewnych - pisze agencja Ukrinform, powołując się na doradcę ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Wiktora Andrusiwa.

05:54

Premier Kanady Justin Trudeau poinformował w niedzielę podczas wizyty w Kijowie, że Kanada planuje kolejne sankcje wobec 40 osób. Kanadyjskie sankcje oznaczają m.in. zamrożenie ewentualnych aktywów w Kanadzie i zakaz prowadzenia jakichkolwiek transakcji z Kanadyjczykami, niezależnie od miejsca ich zamieszkania.

05:36

Ostatni cywile uratowani z zakładów Azowstal są już w bezpiecznym miejscu w Ukrainie. 200-kilometrowa droga zajęła im dwa dni.

05:31

19 osób i pięć rosyjskich firm i instytucji zostało w niedzielę dopisanych do kanadyjskiej listy sankcji. Wśród objętych restrykcjami jest m.in. Rosgwardia, jedna ze służb bezpieczeństwa wewnętrznego Rosji.

05:27

Na mapie widać aktualny układ frontów. "Siły rosyjskie nie dokonały żadnych znaczących postępów na żadnej osi natarcia w dniu 8 maja." - czytamy w opisie.

05:20

Rosja zapomniała o wszystkim, co było ważne dla zwycięzców II wojny światowej - powiedział w niedzielę wieczorem, w nagraniu wideo, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Nawiązując do rosyjskich "ciężkich bombardowań" w kilku rejonach Ukrainy, w tym ataku szkołę na wschodzie kraju, gdzie zginęło 60 osób, Zełenski powiedział: "Jakby dzisiaj nie był 8 maja, jakby jutro nie był 9 maja" (...) kiedy kluczowym słowem powinien być pokój dla wszystkich normalnych ludzi".



"Ukraina i wolny świat to zapamiętają" - dodał Zełenski. Jego zdaniem Ukraina "pokazała, że jest częścią wolnego świata i zjednoczonej Europy".

05:12

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres jest "przerażony" zbombardowaniem szkoły na wschodzie Ukrainy, w wyniku którego według władz w Kijowie zginęło 60 osób - powiedział w niedzielę jego rzecznik, Stephane Dujarric.



Sekretarz generalny ONZ, jak przekazał Dujarric, jest zdania, że atak ten "był kolejnym przypomnieniem, iż w tej wojnie, podobnie jak w wielu konfliktach, to cywile płacą najwyższą cenę".

05:10

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w niedzielę wieczorem, że około 60 osób, które ukryły się w szkole we wsi Biłohoriwka na wschodzie kraju, zginęło w sobotę w wyniku rosyjskiego bombardowania.

05:03