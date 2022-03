Trwa 9. doba inwazji Rosji na Ukrainę. Jednym z najważniejszych zdarzeń minionych godzin było zajęcie przez rosyjskie wojska elektrowni atomowej w Zaporożu. Trwają walki o Czernihów i Mikołajów. Najnowsze informacje z frontu i reakcje świata zachodniego znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie 04.03.2022.

Brak żywności, leków i przypadki gwałtów dokonywanych przez rosyjskich żołnierzy - na te problemy zwracała uwagę w rozmowie z CNN Switłana Zorina - mieszkanka zajętego przez Rosjan ukraińskiego miasta Chersoń. "Jesteśmy przerażeni, ale nie poddamy się" - podkreśliła. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Armia ukraińska okazała się rzeczywiście dobrą armią. Dzisiaj jest na pewno jedną z lepszych armii w Europie - mówił gen. Stanisław Koziej w rozmowie z Tomaszem Weryńskim w radiu RMF24. Jak podkreślił były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, państwo polskie musi się na coś zdecydować: czy chce znacznie zwiększyć budżet i mieć 300-tysięczną armię, czy wystarczy nam rozbudowanie armii do 200 tysięcy. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Przyjęliśmy uchodźców z Ukrainy, którzy pochodzą ze 170 państw na całym świecie. Każdemu udzielana jest pomoc na jednakowych zasadach - mówił prezydent Andrzej Duda, który odwiedził jedno z przejść granicznych z Ukrainą. Zapowiedział, że w najbliższych dniach wizytę w Polsce złoży premier Kanady Justin Trudeau. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

17:17

Waszyngton jest zdecydowany zrobić wszystko, co konieczne, aby zatrzymać wojnę na Ukrainie - powiedział w piątek sekretarz stanu USA Antony Blinken przed spotkaniem z szefami MSZ UE.

Wspólnie stajemy w obliczu tego, co jest wojną z wyboru prezydenta Putina: niesprowokowaną, nieuzasadnioną wojną, która ma przerażające konsekwencje dla ludzi - powiedział dziennikarzom w Brukseli.



17:12

O pomoc wojskową dla oblężonego Mariupola i otwarcie korytarza humanitarnego poprosił w piątek mer miasta Wadym Bojczenko. Oświadczył, że wojska rosyjskie, ostrzeliwując infrastrukturę stworzyły blokadę humanitarną. Miasto jest bez wody i elektryczności.

Bojczenko powiedział agencji RBK Ukraina, że około 300 mieszkańców miasta zostało rannych. Jednocześnie mówił, że dokładnej liczby zabitych i rannych nie sposób określić, ze względu na nieprzerwany ostrzał wojsk rosyjskich.

Zapewnił, że oddziałów rosyjskich w mieście nie ma, a siły ukraińskie utrzymują obronę.

17:07

Władimir Putin powiedział w piątek w telefonicznej rozmowie z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem, że Rosja jest otwarta na dialog z Ukrainą. Prezydent Rosji zastrzegł jednak, że Kijów musi w pełni spełnić wszystkie żądania Moskwy.

Putin zaznaczył, że ma nadzieję, iż podczas następnej rudy rozmów między Rosją a Ukrainą delegacja z Kijowa przyjmie konstruktywną postawę.

17:00

Nexta: Odbito lotnisko wojskowe w Kulbakinie w południowej Ukrainie.

16:52

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz w rozmowie telefonicznej z Władimirem Putinem wezwał go do natychmiastowego zakończenia działań wojennych na Ukrainie.

Domagał się również, by Rosja umożliwiła powstanie korytarzy humanitarnych, którymi mieszkańcy otoczonych miast mogliby uciec przed ostrzałem.

Rzecznik rządu w Berlinie dodał, że podczas godzinnej rozmowy Władimir Putin zapowiedział na ten weekend trzecią rundę rozmów rosyjsko-ukraińskich.

16:47

Prawdopodobnie na dziedziniec rezydencji prezydenckiej w kijowskiej dzielnicy Koncza-Zaspa spadł fragment rakiety. "Pudło" - skomentował Władimir Zełenski.

16:43

Od początku rozpoczęcia inwazji, Rosja wystrzeliła już ponad 500 rakiet, choć wciąż nie posiada kontroli nad przestrzenią powietrzną - powiedział w piątek wysoki rangą przedstawiciel Pentagonu. Dodał, że rosyjskie wojska są pod Charkowem i Czernihowem, ale ich kolumna pod Kijowem wciąż stoi w miejscu 25 km od miasta.

16:39

Siły ukraińskie zestrzeliły kolejny samolot armii rosyjskiej: Su-25; w sumie od początku konfliktu strącono już 34 rosyjskie samoloty - poinformował w piątek naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Wałerij Załużny na Facebooku.

Nasi żołnierze strzegą nieba nad Ukrainą. Zniszczono kolejnego wrogiego Su-25 wraz z pilotem - napisał.

16:36

Konsekwencje ostrzału systemów "Grad". Według mediów, Siły Zbrojne Ukrainy zniszczyły już te systemy w pobliżu Charkowa.

16:31

Rosjanie zostali wyparci z podkijowskich miejscowości Bucza i Worzel, ale kontynuują operację oskrzydlenia Kijowa po prawej stronie Dniepru; mimo pogarszającej się sytuacji w społeczeństwie ukraińskim nadal nie widać oznak braku wiary w zwycięstwo - tak sytuację po ośmiu dniach agresji Rosji na Ukrainę opisuje Ośrodek Studiów Wschodnich.

Ósmego dnia walk Siły Zbrojne Ukrainy przeprowadziły przeciwuderzenie w kierunku Kijowa. Zgrupowanie wyparło rosyjskie pododdziały rozpoznawcze i doszło do linii drogi Sarny-Kijów, nie przełamało jednak pozycji obronnych. Największym sukcesem pozostaje odbicie dzień wcześniej Makarowa.

Większość sił rosyjskich (do 15 batalionowych grup taktycznych, BGT) ześrodkowanych w obwodach żytomierskim i kijowskim (kierunek poleski) kontynuuje operację oskrzydlenia Kijowa po prawej stronie Dniepru, prowadząc działania w pasie: Kozarowicze-Wyszogród-Fastów-Obuchów. Nacierające w celu poszerzenia pierścienia okrążenia jednostki rosyjskie osiągnęły Byszów (walki mają się toczyć od tej miejscowości do graniczącej z Kijowem m. Horenicze) i Ukrajinkę.

16:27

Nexta: W ataku na Ukrainę zginął pierwszy białoruski żołnierz.

16:21

W miejscowości Łysyczansk w obwodzie ługańskim zniszczony został w wyniku ostrzału wojsk rosyjskich oddział szpitala dziecięcego - poinformował w piątek szef władz lokalnych Sierhij Hajdaj, cytowany przez agencję Ukrinform.

Dwa trafienia w dziecięcy szpital kliniczny. Przebity dach, zniszczony oddział pulmonologii. Ranny jest chirurg - poinformował Hajdaj.

16:15

Do Polski z zaatakowanej przez Rosję Ukrainy przybyło ponad 700 tys. uchodźców - poinformowała Straż Graniczna. Część z nich jest już w Krakowie, m.in. w hali Cracovii. Pokonali tysiące kilometrów. Zabierali to, co najcenniejsze. Dla wielu to zwierzęta.

16:09

Rada Federacji, wyższa izba parlamentu Rosji, zatwierdziła w piątek projekt ustawy przewidującej kary więzienia za rozpowszechnianie fałszywych informacji o rosyjskich siłach zbrojnych, podała agencja Reutera, wskazując, że nowa regulacja ma być narzędziem w wojnie informacyjnej z Zachodem w związku z konfliktem na Ukrainie.

Zatwierdzony przez Radę Federacji dokument przewiduje kary więzienia do 15 lat wobec osób, które zostaną uznane winnymi “świadomego rozpowszechniania fałszywych informacji" na temat sił zbrojnych Rosji.

16:06

Jeśli pozwolimy Putinowi na bezkarne łamanie zasad międzynarodowych, otworzymy puszkę Pandory - powiedział sekretarz stanu USA Antony Blinken przed spotkaniem z szefem unijnej dyplomacji Josepem Borrellem. Dodał, że Rosja łamie te zasady każdego dnia.

Ta wojna z wyboru ma przerażające konsekwencje dla prawdziwych ludzi, matek, ojców, dzieci. Musi się zakończyć - powiedział Blinken, dodając że stawką wojny jest nie tylko życie ludzi, ale cały porządek ustanowiony po II wojnie światowej.

16:03

Brak żywności, leków i przypadki gwałtów dokonywanych przez rosyjskich żołnierzy - na te problemy zwracała uwagę w rozmowie z CNN Switłana Zorina - mieszkanka zajętego przez Rosjan ukraińskiego miasta Chersoń. Jesteśmy przerażeni, ale nie poddamy się - podkreśliła.

16:00

Tysiące mieszkańców próbuje się wydostać z Kijowa. Stolica Ukrainy to główny cel rosyjskich wojsk. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) od początku rosyjskiej inwazji uciekło z Ukrainy ponad milion osób.

15:59

Trzecia tura rozmów ukraińsko-rosyjskich może się odbyć w sobotę lub niedzielę - powiedział w piątek doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, Mychajło Podolak. Dodał, że strony są w stałym kontakcie w tej sprawie.

Cytat Trzeci etap rozmów może odbyć się jutro lub pojutrze. Czekamy, jesteśmy z nimi w stałym kontakcie. Kiedy będzie jasne, że jesteśmy wraz z nimi gotowi iść dalej i rozmawiać o przerwaniu ognia, to mamy wariant: jedziemy nawet w tej chwili - powiedział Podolak.

15:58

