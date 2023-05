Do Homla na Białorusi przybyła w ostatnim czasie delegacja z Iranu, by przeanalizować możliwości produkowania irańskich dronów kamikadze typu Shahed w tamtejszych zakładach - powiadomił portal Centrum Narodowego Sprzeciwu, prowadzony przez Siły Operacji Specjalnych ukraińskiej armii. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przybyła rano do Kijowa, który - jak oświadczyła - jest dziś odpowiednim miejscem do świętowania Dnia Europy. Stany Zjednoczone ogłoszą dziś przyznanie Ukrainie kolejnego pakietu pomocy wojskowej w wysokości 1,2 mld dolarów, - poinformowała agencja AP. Najważniejsze informacje związane z 440. dniem wojny w Ukrainie zbieramy w relacji na żywo z 09.05.2023 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Zniszczenia po wczorajszym ataku dronów w Kijowie / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA 12:25 Do Homla na Białorusi przybyła w ostatnim czasie delegacja z Iranu; celem tej wizyty było przeanalizowanie przez Moskwę, Mińsk i Teheran możliwości produkowania irańskich dronów kamikadze typu Shahed w Homelskich Zakładach Radioelektronicznych - powiadomił portal Centrum Narodowego Sprzeciwu, prowadzony przez Siły Operacji Specjalnych ukraińskiej armii. Wizyta studyjna została zorganizowana przez rosyjską Federalną Służbę Bezpieczeństwa (FSB) i białoruski Komitet Bezpieczeństwa Państwowego (KGB). Wcześniej pojawiały się doniesienia, że do bazy w Homlu dostarczano zapasy Shahedów, za pomocą których rosyjskie wojska atakują Ukrainę - podał rządowy serwis, powołując się na własnych informatorów.

10:55 Ukraina bardzo starannie przygotowuje się do kontrofensywy przeciwko siłom rosyjskim, bo bardzo ważne jest zademonstrowanie światu sukcesu tej operacji - powiedział premier tego kraju Denys Szmyhal w wyemitowanym we wtorek wywiadzie dla brytyjskiej stacji Sky News. Szmyhal był w Wielkiej Brytanii, aby wziąć udział w sobotniej koronacji króla Karola III, a przy tej okazji odwiedził też ukraińskich żołnierzy, którzy na poligonie w okolicach Salisbury na południu Anglii przechodzą szkolenie pod okiem brytyjskich i nowozelandzkich instruktorów. 10:54 Analiza zamówień publicznych składanych przez władze Wielkiej Brytanii prowadzi do wniosku, że rząd w Londynie jest gotowy przekazać Ukrainie broń o zasięgu 300 km; prawdopodobnie byłyby to pociski manewrujące powietrze-ziemia typu Storm Shadow, którymi można uzbroić ukraińskie samoloty produkcji sowieckiej - ujawnił amerykański dziennik "Washington Post". 10:26 Konsekwencje nocnego ostrzału Dniepra. Ranna została 32-latka. 10:19 Od czasu inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku niedobór wody jest coraz większym problemem dla okupowanego przez Rosję Doniecka - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. Jak poinformowano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, 28 kwietnia szef samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej ogłosił, że regionalne zapasy wody są niebezpiecznie niskie. W aktualizacji wyjaśniono, że kanał Doniec-Donbas, który zaopatruje region, pozostaje w dużej mierze pod kontrolą Ukrainy, ale wzdłuż niego często dochodzi do walk, a siły rosyjskie prawdopodobnie dążyły do zabezpieczenia kontroli nad kanałem, aby zmniejszyć niedobór wody w Doniecku.

09:04 Dziś w wielu rosyjskich miastach planowane są parady z okazji tzw. Dnia Zwycięstwa, w tym z udziałem dzieci; niewykluczone, że władze Rosji dopuszczą się prowokacji wymierzonych we własnych obywateli i oskarżą o te czyny Ukrainę - ostrzegł Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. "Naszym wrogiem jest państwo terrorystyczne skupiające się na (różnych) świętych datach. Rosyjska "histeria zwycięstwa" nieustannie domaga się nowych wielkich poświęceń i zbrodni, aby zdobyć poparcie własnej ludności" - przypomniał sztab w komunikacie na Facebooku.

09:03 Przywódca Rosji Władimir Putin przybył na Plac Czerwony w Moskwie, by przyglądać się paradzie z okazji Dnia Zwycięstwa świętowanego 9 maja w Rosji. Oczywiście już pojawiły się spekulacje, czy na trybunach zobaczymy samego Putin, czy może jego sobowtóra. Zobacz również: Putin na Paradzie Zwycięstwa na Placu Czerwonym: Zachód chce zobaczyć nasz upadek 08:38 Władimir Putin chce poprzez obchody Dnia Zwycięstwa zademonstrować, że Rosja utrzymuje swoje wpływy w Azji Centralnej - pisze Instytut Badań nad Wojną (ISW). Na Placu Czerwonym w Moskwie mają być obecni liderzy państw tego regionu, premier Armenii i Alaksandr Łukaszenka. "Rosyjski prezydent Władimir Putin chce wykorzystać Paradę Zwycięstwa w Moskwie, by zademonstrować utrzymujące się wpływy Rosji w regionie Azji Centralnej" - pisze w najnowszym raporcie amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW). 08:21 Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przybyła rano do Kijowa, który - jak oświadczyła - jest dziś odpowiednim miejscem do świętowania Dnia Europy. Von der Leyen spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, który dzień wcześniej ogłosił 9 maja Dniem Europy w swoim kraju. "Dobrze jest być z powrotem w Kijowie. Gdzie każdego dnia bronione są drogie nam wartości. Jest to więc odpowiednie miejsce do świętowania Dnia Europy. Z zadowoleniem przyjmuję decyzję prezydenta Zełenskiego o ustanowieniu 9 maja Dniem Europy również tutaj na Ukrainie" - napisała von der Leyen na Twitterze.

08:16 Problem z kompromisem z Rosją polega na tym, że Rosja nie chce tego kompromisu. To nie jest problem w Ukrainie. Ja jako ukraiński polityk nie piszę się na żaden kompromis - mówił w rozmowie 7 pytań o 7:07 w internetowym Radiu RMF24 Mykoła Kniażycki, poseł Rady Najwyższej Ukrainy. Myślę, że wszystkie ukraińskie ziemie muszą wrócić pod ukraińską kontrolę, a armia agresora musi odejść na swoje terytorium. Ale może być też taka sytuacja, że kraje europejskie albo Stany Zjednoczone będą naciskać Ukrainę w stronę negocjacji. Tylko w tej sytuacji nie będzie trudno namówić Ukrainę, tylko Rosję. Bo to Rosja chce zniszczyć Ukrainę - ocenił. Zobacz również: Kniażycki: Problem z kompromisem z Rosją polega na tym, że to Rosja go nie chce 07:50 Nad Kijowem zestrzelono wszystkie pociski rakietowe odpalone w nocy na miasto przez wojska rosyjskie - powiadomiły władze ukraińskiej stolicy. Wstępnie poinformowano, że zniszczono około 15 obiektów powietrznych. Szef administracji wojskowej Kijowa Serhij Popko oświadczył, że rosyjski atak został przeprowadzony z czterech bombowców strategicznych Tu-95. Według wstępnych ustaleń nikt z mieszkańców Kijowa nie ucierpiał w wyniku ataku Rosjan. "To piąty atak na Kijów od początku maja. Z maksymalną siłą zaatakowano właśnie przed 9 maja. To przejaw prawdziwego kultu 'manii zwycięstwa' - z rocznicy zakończenia II wojny światowej zrobić sobie sakralną datę i usiłować zabić tego dnia jak najwięcej cywilów" - napisał Popko w komunikacie we wtorek rano. 07:22 W nocy nad Ukrainą zestrzelono 23 z 25 rakiet manewrujących, którymi zaatakowały wojska rosyjskie - poinformowały Siły Zbrojne Ukrainy. W pierwszej fali ataków wystrzelono z rosyjskich okrętów na Morzu Czarnym osiem rakiet Kalibr. Około godz. 4 rano (godz. 3 w Polsce) odpalonych zostało 17 rakiet manewrujących z bombowców strategicznych Tu-95. 06:24 Dzień Zwycięstwa w Rosji, hucznie celebrowane każdego roku upamiętnienie zwycięstwa ZSRR nad III Rzeszą w II wojnie światowej, w tym roku będzie miał wyjątkowy charakter. I to nie dlatego, że będzie obchodzone ze szczególną pompą, wręcz przeciwnie - zostanie zmarginalizowane ze względu na odwołane defilady, obawy dotyczące bezpieczeństwa i niewielkie zainteresowanie udziałem wśród zagranicznych przywódców. Zobacz również: Dzień Zwycięstwa w Rosji. Tak skromnych obchodów nie było nigdy 06:03 Ponad 53 proc. badanych w sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" uważa, że Władimir Putin nie będzie chciał zaatakować Polski. Przeciwnego zdania jest nieco ponad 30 proc. respondentów. Zobacz również: Sondaż: Czy obawiamy się, że Putin zaatakuje Polskę? 05:29 71,8 proc. obywateli Ukrainy uważa, że wojna z Rosją może zakończyć się tylko zwycięstwem nad Moskwą, a kompromisy z krajem agresorem są niemożliwe - wynika z ankiety przeprowadzonej przez Centrum Razumkowa wraz z Fundacją Inicjatyw Demokratycznych im. Ilko Kuczerowa.



Z sondażu wynika, że zdecydowana większość Ukraińców wierzy w zwycięstwo Ukrainy w wojnie z Rosją. 65 proc. respondentów określiło prezydenta Wołodymyra Zełenskiego jako polityka, który odegrał ważną rolę w obronie kraju, 47 proc. respondentów uważa za taką osobę naczelnego dowódcę sił zbrojnych Wałerija Załużnego.

05:22 Stany Zjednoczone ogłoszą dziś przyznanie Ukrainie kolejnego pakietu pomocy wojskowej w wysokości 1,2 mld dolarów, który zostanie obliczony na zaspokojenie długoterminowych potrzeb obronnych Kijowa - poinformowała agencja AP. Nowy pakiet pomocowy zostanie ogłoszony w ramach Inicjatywy Wspierania Bezpieczeństwa Ukrainy, która zapewnia finansowanie broni w ciągu miesięcy, a nawet lat, aby zapewnić Ukrainie przyszłe potrzeby bezpieczeństwa. Według AP, która powołuje się na anonimowe źródła, nowy pakiet pomocy obejmie systemy obrony powietrznej Hawk, amunicję przeciwlotniczą i drony do obrony powietrznej. Kijów otrzyma także artylerię, rakiety, pomoc w obrazowaniu satelitarnym oraz środki na bieżącą konserwację i części zamienne do różnych systemów artyleryjskich. Będzie to już 38. pakiet pomocy wojskowej USA dla Ukrainy, który oznacza, że całkowita wartość amerykańskiego wsparcia dla Kijowa będzie wynosić prawie 37 mld dolarów. 05:20 W Kijowie i we wszystkich regionach Ukrainy, z wyjątkiem regionów zachodnich, ogłoszono w nocy alarm lotniczy - poinformowała agencja Ukrinform. Magdalena Partyła