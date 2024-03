Siły ukraińskiej obrony powietrznej zniszczyły w nocy 15 z 25 dronów typu Shahed, którymi wojska rosyjskie zaatakowały Ukrainę. Jeden z nich uszkodził obiekt infrastruktury cywilnej w Charkowie. Nie było ofiar w ludziach. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odrzucił sugestie papieża dotyczące rozpoczęcia rozmów pokojowych z Rosją, odnosząc się do jego kontrowersyjnej wypowiedzi jako "wirtualnej mediacji". Kościół to ludzie wspierający nas modlitwą – powiedział w niedzielnym oświadczeniu. Poniedziałek jest 747. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą śledzimy dla was w raporcie dnia. Informacje w nim są aktualizowane na bieżąco.

10:19 Latem 12 ukraińskich pilotów ma być gotowych do lotów bojowych na samolotach F-16 po zakończeniu szkolenia w Danii, Wielkiej Brytanii i USA - poinformował dziennik "New York Times". Jednak do tego czasu trafi na Ukrainę tylko sześć z 45 obiecanych przez europejskich sojuszników F-16. Konieczność naprawy i modernizacji przestarzałych i zniszczonych w wyniku działań zbrojnych pasów startowych na lotniskach w Ukrainie może jeszcze bardziej opóźnić wejście F-16 do wojny - podał "New York Times". 08:59 Siły ukraińskiej obrony powietrznej zniszczyły w nocy 15 z 25 dronów typu Shahed, którymi wojska rosyjskie zaatakowały Ukrainę - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych. Nie podano co się stało z 10 dronami. Wcześniej w poniedziałek mer Charkowa Ihor Terechow przekazał na Telegramie, że rosyjskie siły zaatakowały dronami Charków; uszkodzony został obiekt infrastruktury cywilnej. 05:29 Rosjanie zaatakowali dronami Charków. Uszkodzony został obiekt infrastruktury cywilnej - poinformował mer miasta Ihor Terechow. Jak dodał, nie było ofiar w ludziach. "Sam obiekt został częściowo uszkodzony, podobnie jak pobliska zabudowa mieszkaniowa. Na miejscu są wszystkie odpowiednie służby" - napisał Terechow na swoim kanale w Telegramie. 05:24 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odrzucił sugestie papieża dotyczące rozpoczęcia rozmów pokojowych z Rosją, odnosząc się do jego kontrowersyjnej wypowiedzi jako "wirtualnej mediacji". Kiedy 24 lutego rosyjskie zło rozpoczęło tę wojnę, wszyscy Ukraińcy stanęli do obrony. Chrześcijanie, muzułmanie, żydzi - wszyscy. I dziękuję każdemu ukraińskiemu kapelanowi, który jest w armii, w Siłach Obronnych. Oni są na pierwszej linii frontu. Chronią życie i ludzkość. Wspierają nas modlitwą, rozmową i czynami. Tym właśnie jest Kościół - byciem z ludźmi. A nie gdzieś tam, dwa i pół tysiąca kilometrów stąd, wirtualnie pośrednicząc między kimś, kto chce żyć, a kimś, kto chce cię zniszczyć - kontynuował.

