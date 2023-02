11:47

Rosja mogła stracić połowę z około 3 tys. czołgów, z którymi zaczynała inwazję na Ukrainę - podała w czwartek amerykańska telewizja CNN, powołując się na blog wojskowy Oryx. Według ocen blogu 1000 czołgów zostało zniszczonych, a ponad 500 przejętych przez armię ukraińską.

Blog Oryx, który zbiera dane wizualne o stratach w sprzęcie wojskowym podczas wojny, poinformował w tym tygodniu, że zweryfikował liczbę około 1000 zniszczonych czołgów rozmaitego typu. Dalsze 544 czołgi zostały przejęte przez armię ukraińską. 79 czołgów zostało zniszczonych, a 65 - porzuconych.

Rosja zaczęła wojnę z około 3 tysiącami w gotowości bojowej, są więc duże szanse, że Rosja straciła połowę maszyn nadających się do użytku - powiedział jeden z autorów blogu Jakub Janovsky. Ocenia on, że przed inwazją na Ukrainę Rosja miała w rezerwie około 4 tys. czołgów.

11:45

Staję przed wami, żeby bronić prawa Ukrainy powrotu do domu - do Europy - powiedział w czwartek w Parlamencie Europejskim prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Próbuje się nam odebrać europejski sposób życia poprzez wojnę totalną. (...) Ale my na to nie pozwolimy. Ta wojna totalna, którą Rosja rozpoczęła nie toczy się tylko o takie czy inne terytorium, w takim czy innym miejscu w Europie. Zagrożenie polega na tym, że mamy do czynienia z dyktatorem, który ma ogromne zasoby i rezerwy sowieckiej broni, jak również innych reżimów jak Iran - dodał.

Wartość życia ludzkiego nie istnieje dla rosyjskich władz. Nikt się nie liczy poza tymi, którzy siedzą na Kremlu i nabijają sobie kabzę. 140 mln obywateli Rosji to dla przywódców rosyjskich mięso armatnie - ktoś, kto może nosić karabin i pójść walczyć - podkreślił Zełenski.

Rosja aktywnie inwestuje w ksenofobię i próbuje ją na naszym kontynencie znormalizować. Stara się sprawić, aby nieludzka rzeczywistość lat 20., 30., 40. wróciła. Nasza odpowiedź wobec tego, to zdecydowanie "nie". Bronimy się przed najbardziej antyeuropejską siłą w nowoczesnej Europie. Działając na polu bitwy działamy razem z wami - podkreślił Zełenski.

Aby marzenia naszych dzieci i wnuków mogły się ziścić musi zapanować pokój i bezpieczeństwo. Jak miałoby do tego dojść, jeśli nie pokonamy siły antyeuropejskiej, która chce nas wszystkich obrabować, ukraść nam nasza Europę? Tylko nasze zwycięstwo zagwarantuje nam przyszłość - dodał.

11:24

Kiedy świat myśli o Ukrainie, to myśli o walczących bohaterach, o Dawidzie pokonującym Goliata - powiedziała w czwartek szefowa Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola podczas sesji, w której bierze udział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Zgromadziliśmy się tu dzisiaj z tej historycznej okazji, aby powitać w Parlamencie Europejskim prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. To niezwykła chwila, w niezwykłych czasach. Minął prawie rok od brutalnej, nielegalnej inwazji Rosji na suwerenną Ukrainę - oświadczyła Metsola.

Przez cały ten czas, panie prezydencie, pańskie przywództwo inspirowało waszych ludzi i inspirowało każdy zakątek globu. Kiedy świat myśli o Ukrainie, myśli o bohaterach walczących z przeciwnościami losu, o Dawidzie pokonującym Goliata. Myśli o ikonach Wyspy Węży, wojownikach Mariupola, wyzwolicielach tak wielu okupowanych miast i wsi. Ich imiona będą wymawiane przez pokolenia - dodała przewodnicząca PE.

11:04

Holandia nie wyklucza jakiegokolwiek wsparcia militarnego dla Ukrainy - powiedział dziennikarzom holenderski premier Mark Rutte w czwartek przed szczytem UE w Brukseli, w którym weźmie udział także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Konsekwentnie mówiliśmy, że niczego nie wykluczamy, o ile między NATO a Rosją nie ma sytuacji artykułu 5 - oświadczył szef rządu Holandii.

10:53

Głównym tematem na szczycie w Brukseli będzie wojna w Ukrainie, będziemy rozmawiali z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim o tym, jak wesprzeć Ukrainę w jej drodze do zwycięstwa. Ważnym krokiem na tej drodze będzie kolejny pakiet sankcji unijnych - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

W rozmowie z dziennikarzami w Brukseli szef rządu również podkreślił, że głównym tematem podczas szczytu będzie wojna na Ukrainie. Jak mówił, wszyscy chcą doprowadzić do pokoju i bezpieczeństwa. Ta wojna musi się skończyć, ale musi się skończyć w taki sposób, aby Ukraina wygrała. To jest dla wszystkich tu jasne. Jednak metody proponowane przez niektórych naszych partnerów, może nie taką prostą drogą, mogą prowadzić do tego zwycięstwa Ukrainy - stwierdził Morawiecki.

Dlatego - jak zaznaczył - "stanowisko Polski tu jest jednoznaczne, jest bardzo ściśle określone". Dziś tu mamy spotkanie z panem prezydentem (Ukrainy Wołodymyrem) Zełenskim w Brukseli. Nasza reprezentacja i ja sam spotykam się też w różnych formatach z panem prezydentem. Będziemy rozmawiali o aktualnej sytuacji i w jaki sposób wsparcie militarne, wojskowe, humanitarne może wesprzeć Ukrainę w jej drodze do zwycięstwa - dodał.

10:35

SpaceX podjął kroki, by uniemożliwić ukraińskiemu wojsku korzystanie z łączących z internetem satelitarnych terminali Starlink do kontrolowania dronów - poinformowała prezes firmy Gwynne Shotwell.

Ten system nigdy nie miał być wykorzystywany jako broń, jednak Ukraińcy korzystają ze Starlinków w sposób niezgodny z naszymi intencjami, który nie był zapisany w żadnej umowie - powiedziała Shotwell w środę podczas konferencji w Waszyngtonie.

W rozmowie z dziennikarzami doprecyzowała później, że miała na myśli doniesienia o wykorzystywaniu przez ukraińskich wojskowych Starlinków do kontrolowania dronów - dodaje Reuters.

10:32

Założyciel najemniczej grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn poinformował, że jego kompania zaprzestała rekrutowania rosyjskich więźniów do udziału w wojnie na Ukrainie. Według różnych szacunków w ciągu ostatniego roku mógł wysłać na front nawet kilkadziesiąt tysięcy skazańców.

10:21

Unia Europejska udzieli Ukrainie większego wsparcia wojskowego - powiedział szef unijnej dyplomacji Josep Borrell dziennikarzom w czwartek, gdy przywódcy UE przybyli na szczyt w Brukseli.

09:51

Ponad 20 generałów armii rosyjskiej zginęło od rozpoczęcia inwazji na Ukrainę - donosi agencja Nikkei, powołując się na japoński wywiad.

09:31

Brytyjskie ministerstwo obrony w codziennej aktualizacji wywiadowczej napisało, że ze względu na zamarzniętą ziemię w ostatnich tygodniach warunki do przemieszczania się we wschodniej Ukrainie prawdopodobnie niewiele się zmieniły. W dniu 8 lutego temperatury na powierzchni wynosiły około 0 stopni Celsjusza, a jak wskazują prognozy, w nadchodzącym tygodniu wzrost temperatury gleby i topnienie śniegu prawdopodobnie pogorszą warunki do przemieszczania się w całym Donbasie. Z kolei w połowie lub pod koniec marca będą one prawdopodobnie najgorsze, ze względu na wyjątkowo błotnisty teren.