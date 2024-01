Niezależne rosyjskie media informują o ataku drona na rafinerię koncernu petrochemicznego Sławnieft w Jarosławiu w europejskiej części Rosji. Możliwe, że jest to kolejne w ostatnim czasie uderzenie sił ukraińskich w rosyjską infrastrukturę energetyczną. Ukraiński rządowy portal wojskowy Centrum Narodowego Sprzeciwu informuje, że w Rosji istnieje zorganizowany system werbowania zagranicznych studentów na wojnę. Od początku inwazji rosyjskie siły lądowe prawdopodobnie straciły w Ukrainie ok. 2600 czołgów podstawowych i ok. 4900 innych pojazdów opancerzonych. Poniedziałek jest 705. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą znajdziecie w naszej relacji.

11:35 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w wywiadzie dla niemieckiej telewizji ARD, że jego zdaniem kanclerz RFN Olaf Scholz zrozumiał, iż Władimir Putin stanowi zagrożenie nie tylko dla Ukrainy, ale także dla pozostałych krajów europejskich. Dodał, że postrzega Scholza jako lidera w Europie.

11:25 Od początku inwazji na Ukrainę 24 lutego 2022 roku do 25 stycznia obecnego roku rosyjskie siły lądowe prawdopodobnie straciły na Ukrainie ok. 2600 czołgów podstawowych i ok. 4900 innych pojazdów opancerzonych - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. 11:19 Przyczyną wyłączania w niektórych regionach Rosji sieci internetowej 4G są potrzeby armii, która dostraja sprzęt służący do obrony przeciwlotniczej - podało w Radio Swoboda. O takich włączeniach informowały władze obwodów: leningradzkiego, pskowskiego i nowogrodzkiego.

11:08 Niezależne rosyjskie media powiadomiły, że rano doszło do ataku drona na rafinerię koncernu petrochemicznego Sławnieft w Jarosławiu w europejskiej części Rosji. Nikt nie został ranny. Według informacji dostępnych na stronie Sławinieftu, jest to jeden z dziesięciu największych rosyjskich koncernów zajmujących się przetwórstwem ropy naftowej - podkreśliły kanał na Telegramie ASTRA i ukraińska agencja Ukrinform. Atak ten mógł być kolejnym w ostatnim okresie uderzeniem sił ukraińskich w infrastrukturę energetyczną Rosji. Telegram Przeczytaj więcej na ten temat: Zaatakowano jedną z największych rafinerii w Rosji 10:12 W Rosji istnieje zorganizowany system werbowania zagranicznych studentów na wojnę z Ukrainą; wykorzystuje się trudną sytuację finansową obcokrajowców, by podstępem skłonić ich do służby w armii - zaalarmował ukraiński rządowy portal wojskowy Centrum Narodowego Sprzeciwu. 08:40 Unia Europejska grozi uderzeniem w węgierską gospodarkę, jeśli premier Viktor Orban ponownie zablokuje pomoc finansową dla Kijowa na zbliżającym się szczycie - napisał brytyjski dziennik "Financial Times". Przeczytaj więcej: Problem z pomocą dla Ukrainy. UE grozi uderzeniem w węgierską gospodarkę 08:31 W ciągu ostatniej doby Rosjanie ostrzelali 18 miejscowości w obwodzie zaporoskim - informuje gubernator obwodu zaporoskiego, Jurij Małaszko. Telegram 07:55 Indie próbują odstąpić od bliskiej współpracy zbrojeniowej ze swoimi największym partnerem w tej dziedzinie - Rosją; decyzja władz w Delhi wynika z coraz mniejszych możliwości eksportowych strony rosyjskiej, a także z niechęci do pogarszania relacji z USA - twierdzi Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Przeczytaj więcej: Indie mają problem z Rosją. Chodzi o współpracę zbrojeniową 06:44 Rosyjska obrona powietrzna zestrzeliła dron nad obwodem briańskim - informuje Ministerstwo Obrony Rosji. 06:40 Kontynuacja pomocy USA dla Ukrainy jest ważna, bo musimy zdać sobie sprawę, że Pekin bacznie się temu przygląda - powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg w wywiadzie dla telewizji Fox News. Norweg przybył do Waszyngtonu w niedzielę, by nakłaniać amerykańskich kongresmenów do przyjęcia nowego pakietu wsparcia Ukrainy. Katarzyna Jasińska