09:28

Jedna osoba zginęła, a siedem zostało rannych w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy - poinformował szef obwodowej administracji wojskowej w Chersoniu Ołeksandr Prokudin. Jednym z celów ataków było miasteczko modułowe dla uchodźców wojennych.

"W związku z rosyjską agresją jedna osoba zginęła, a siedem zostało rannych" - napisał Prokudin na Telegramie.

W ciągu ostatniej doby agresorzy uderzyli w obwodzie chersońskim w dzielnice mieszkalne, obiekty infrastruktury krytycznej i magazyn pomocy humanitarnej. Ogółem dokonali 125 ostrzałów, używając do tego ponad 600 pocisków.

08:14

Obywatel Kirgistanu, który walczył przeciwko Ukrainie w szeregach rosyjskiej najemniczej Grupy Wagnera, został skazany na karę pięciu lat pozbawienia wolności; to drugi taki przypadek w tym kraju - poinformował portal Radia Swoboda.

07:10

Oczekuje się, że ukraińscy piloci odbywający w USA szkolenie na myśliwcach F-16 zakończą je pod koniec 2024 roku - przekazał rzecznik Pentagonu, generał brygady Patrick Ryder, o czym informuje portal Ukraińska Prawda. Przedstawiciel ministerstwa obrony USA przypomniał, że obecnie grupa ukraińskich pilotów kontynuuje szkolenie lotnicze w bazie lotniczej w stanie Arizona.

"Jak wiadomo, w zależności od poziomu umiejętności pilotów, szkolenie może trwać od pięciu do ośmiu miesięcy. Spodziewam się więc, że ci piloci zakończą szkolenie gdzieś przed końcem roku, ale nie mogę podać bardziej konkretnego czasu" - dodał Ryder.

Wcześniej niewielka grupa ukraińskich pilotów, która we wrześniu przybyła do USA, przeszła szkolenie językowe w bazie lotniczej Lackland w Teksasie, poinformował portal Ukraińska Prawda.

Oprócz USA ukraińscy piloci są lub będą szkoleni na F-16 w Rumunii, Danii, Francji i Wielkiej Brytanii.

06:55

Będziemy wspierać Ukrainę tak długo, jak trzeba - ale niekoniecznie na poziomie z poprzednich lat - powiedział rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller, odpowiadając na pytanie PAP o to, czy polityka Waszyngtonu wobec wojny na Ukrainie się zmieniła. Dodał jednocześnie, że Ukraina nadal wymaga znacznej pomocy USA, choć Ameryka dąży do tego, by nie musiała na niej polegać.

"Zawsze jasno wyrażaliśmy, że chcemy, by Ukraina była niepodległym krajem - to znaczy, by była samodzielna. Będziemy wspierać Ukrainę (...) tak długo, jak trzeba" - powiedział Miller. "Ale to nie znaczy, że będziemy to robić na tym samym poziomie funduszy wojskowych, jak w 2022 r. czy w 2023. Nie uważamy, że to powinno być konieczne, bo ostatecznym celem jest, by (Ukraina) mogła stać na własnych nogach (...) Ale nie jesteśmy jeszcze w tym punkcie" - dodał.