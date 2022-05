Rosja próbuje minimalizować skutki sankcji dla swojej gospodarki, planując przeniesienie części produkcji do państw Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (ODKB), czy reeksport swoich towarów przez Gruzję, Armenię i Azerbejdżan - podał ukraiński wywiad wojskowy (HUR) w komunikatorze Telegram. "Olaf Scholz działa jak Angela Merkel: najpierw poczekać, popatrzeć i może kiedyś później podjąć decyzję - a może i nie. Brakuje wyobraźni i odwagi" - powiedział ambasador Ukrainy w Berlinie Andrij Melnyk gazecie "Bild am Sonntag". "Trzecia wojna światowa już się rozpoczęła. Atak Putina na Ukrainę dotyczy wszystkich, także Niemców, nawet jeśli jeszcze nie militarny. Putin prowadzi tę wyniszczającą wojnę przeciwko całemu Zachodowi, przeciwko naszemu systemowi wartości" - podkreślił. Najnowsze informacje, zdjęcia i komentarze dotyczące wojny na Ukrainie znajdziecie w naszej relacji z 01.05.2022 r.

Zdj. udostępnione przez ukraiński sztab genealny / Facebook

11:44

Od 1 do 27 maja trwać będą wojskowe ćwiczenia Defender Europe 2022 (DE22) oraz Swift Response 2022 (SR22) z udziałem m.in. polskich żołnierzy. Zostaną przeprowadzone w Polsce oraz w ośmiu innych państwach. W sumie będzie w nich uczestniczyć 18 tysięcy żołnierzy z 20 krajów. W samej Polsce będzie to siedem tysięcy wojskowych.

11:40

Wybuchy w Mikołajewie.

11:39

Patron w akcji - w ciągu ostatniej doby pies pomógł ukraińskim pirotechnikom odnaleźć 262 niewybuchy w pobliżu Czernihowa.

11:36

Rosjanie porwali członka rady miejskiej Nowej Kachowki - informują media.

11:34

Tak zmieniała się sytuacja na froncie od początku wojny w Ukrainie:

11:30

Prezydent Andrzej Duda przedłużył do końca tego roku zgodę na pobyt w Polsce żołnierzy i personelu cywilnego z Wielkiej Brytanii - poinformowało Biura Bezpieczeństwa Narodowego.



Postanowienie opublikowano w Monitorze Polskim w piątek.

Pobyt żołnierzy innych państw wymaga - zgodnie z ustawą o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium RP - zgody prezydenta.

Postanowienie dotyczy komponentu do 155 żołnierzy i personelu cywilnego wraz z etatowym uzbrojeniem, wyposażeniem i środkami bojowymi oraz do 55 pojazdów, w celu wzmocnienia wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w operacji wojskowej reagowania kryzysowego prowadzonej na terytorium Polski. Obowiązuje ono od 1 maja do 31 grudnia tego roku.

11:29

Minister spraw zagranicznych RFN Annalena Baerbock wzywa do wycofania rosyjskich żołnierzy z Ukrainy i nie ufa obietnicom Władimira Putina. Nie ma możliwości powrotu do czasów sprzed 24 lutego. Nigdy więcej nie możemy polegać wyłącznie na obietnicach Putina - stwierdziła w wywiadzie dla "Bild am Sonntag".

Naszym celem jest pokój - dla ludzi na Ukrainie, dla nas samych i dla naszych dzieci - powiedziała minister.



Pytana, czy na Ukrainie wystarczy zawieszenie broni, czy też warunkiem pokoju jest całkowite wycofanie wojsk rosyjskich z Ukrainy Baerbock odpowiada: "Zawieszenie broni może być tylko pierwszym krokiem. Dla nas jest jasne, że sankcje mogą zostać zniesione tylko wtedy, gdy Rosja wycofa swoje wojska. Pokój na warunkach dyktowanych przez Rosję nie przyniósłby ani Ukrainie, ani nam w Europie bezpieczeństwa, którego pragniemy. W najgorszym wypadku byłoby to zaproszenie do kolejnej wojny - jeszcze bliżej naszych granic".



11:27

Ukraina zaproponowała Polsce dołączenie do grupy państw, które będą gwarantami jej bezpieczeństwa. Polska nie będzie uchylać się od odpowiedzialności - mówił portalowi gazeta.pl Jakub Kumoch, prezydencki minister i szef Biura Polityki Międzynarodowej w Pałacu Prezydenckim.

Omawiamy właśnie projekt porozumienia Ukrainy i państw-gwarantów. Jest to jednak dopiero początek drogi. I to jednej z możliwych dróg do zakończenia konfliktu - stwierdził.

Zaznaczył, że autorem projektu jest administracja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Został on przesłany państwom, które zgodziły się być gwarantami, do konsultacji. Jeżeli miałoby dojść do układu pokojowego, to interesuje nas tylko taki, który gwarantuje integralność terytorialną Ukrainy i jej niepodległość. I tylko taki, na który zgadzają się Ukraińcy - zastrzegł.



11:26

Od początku inwazji na Ukrainę wojska rosyjskie straciły blisko 23,5 tys. żołnierzy - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Całkowite straty bojowe Rosjan na dzień 1 maja to według ukraińskich danych: około 23,5 tys. ludzi (zabitych, rannych, wziętych do niewoli), a także: 1026 czołgów, 2471 bojowych pojazdów opancerzonych, 451 systemów artyleryjskich, 151 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 80 systemów obrony przeciwlotniczej, 192 samoloty, 155 śmigłowców, 1796 pojazdów kołowych, 8 jednostek pływających, 245 bezzałogowców, 84 pociski manewrujące.



11:22

Prezydent Andrzej Duda spotka się jutro z przewodniczącą Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych Nancy Pelosi - poinformowała Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (KPRP).

Rano Nancy Pelosi spotkała się w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, który podziękował Stanom Zjednoczonym za pomoc w walce z Rosją. Podczas rozmów Pelosi, ze swej strony, przekazała podziękowania Ukraińcom za prowadzenie wojny o wolność.

Szefowa amerykańskiej Izby Reprezentantów przebywa obecnie z wizytą w Rzeszowie. "Nasza delegacja będzie kontynuować podróż po Polsce, gdzie spotkamy się z prezydentem Andrzejem Dudą i wyższymi rangą urzędnikami" - wskazano w niedzielnym oświadczeniu amerykańskiego Kongresu.

Jak dodano, władze amerykańskie chcą podziękować "polskim sojusznikom za ich poświęcenie i wysiłek humanitarny".

10:06

Wczoraj w obwodzie chersońskim i części obwodu zaporoskiego zniknęła sieć komórkowa i internet. Państwowa Służba Łączności Specjalnej i Ochrony Informacji Ukrainy poinformowała dziś, że komunikacja została celowo sparaliżowana przez rosyjskie wojska.

10:05

Rosja próbuje minimalizować skutki sankcji dla swojej gospodarki, planując przeniesienie części produkcji do państw Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (ODKB), czy reeksport swoich towarów przez Gruzję, Armenię i Azerbejdżan - podał ukraiński wywiad wojskowy (HUR) w komunikatorze Telegram.

"Pod wpływem międzynarodowych sankcji gospodarczych rosyjska gospodarka już teraz ulega wyraźnej degradacji. Szczególnie dotknięte są branże zależne od zagranicznych technologii i komponentów. W celu uniknięcia ograniczeń sankcyjnych Rosja, wykorzystując bliskie relacje w ramach sojuszy i związków gospodarczych, stara się wykorzystać kraje trzecie" - poinformował wywiad.

Według HUR Rosja planuje zorganizować w krajach ODKB - organizacji zbiorowego bezpieczeństwa niektórych państw WNP - produkcję komponentów dla rosyjskiego przemysłu wojskowego i towarów podwójnego zastosowania.

Moskwa prowadzi też negocjacje z Gruzją, Armenią i Azerbejdżanem w sprawie reeksportu rosyjskich produktów na rynki międzynarodowe.

09:54

Prorosyjskie Naddniestrze przygotowuje się do prowokacji, które mają doprowadzić do włączenia się do wojny tej nieuznawanego przez nikogo poza Rosją republiki. Służba wywiadu Ukrainy opublikowała wydrukowane już z jutrzejszą datą specjalne wydanie gazety "Naddniestrze" z apelem do Władimira Putina o przyłączenie armii Naddniestrza do sił rosyjskich.

Według ukraińskiego wywiadu, pokazującego główną stronę gazety, centralnym materiałem jest "oficjalny apel ludności Naddniestrza do prezydenta Rosji o zaangażowanie lokalnych sił zbrojnych w działania armii rosyjskiej". Szczególnie złowrogie wydaje się jednak uzasadnienie tego apelu. Gazeta pisze o "krwawych atakach terrorystycznych na Naddniestrze, z dziesiątkami zabitych, w tym osobach starszych, kobietach i dzieciach", do których ma dojść w święta majowe.

Ponieważ już wydrukowana gazeta oficjalnie ukazuje się w przeddzień świąt, z jutrzejszą datą, ukraińskie służby wywiadowcze traktują jej doniesienia jak zapowiedź możliwych prowokacji, wymierzonych w ludność Naddniestrza, żeby Rosja mogła nimi uzasadnić po pierwsze włączenie tej republiki do wojny, a po drugie - wspomóc akcję werbowania zagranicznych ochotników do sił Federacji Rosyjskiej.

09:22

64,5 proc. badanych odpowiedziało pozytywnie na pytanie, czy kraje NATO powinny przekazywać Ukrainie ciężką broń ofensywną - wynika z sondażu SW Research dla rp.pl. Przeciwnego zdania jest 12,7 proc. ankietowanych.

Z badania wynika, że udzielenie Ukrainie wsparcia w postaci ciężkiej broni ofensywnej częściej popierają mężczyźni (68 proc.) niż kobiety (61 proc.). Chętniej pomysł popierają respondenci, którzy ukończyli 35 lat.

Przekazanie przez członków NATO broni takiej jak czołgi czy ciężka artyleria za słuszne uważa 7 na 10 osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym i nieco wyższy odsetek (72 proc.) respondentów o dochodach mieszczących się w granicach 2001 - 3000 zł netto. Przesłanie Ukrainie broni ciężkiej popierają częściej niż 3 na 4 osoby (77 proc.) z miast, których populacja nie przekracza 20 tys. mieszkańców - komentuje wyniki dyrektor działu analiz w SW Research Adrian Wróblewski.

09:08

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się w niedzielę w Kijowie z przewodniczącą Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi. Ukraiński przywódca podziękował Stanom Zjednoczonym za pomoc w walce z Rosją.

08:33

W związku z rosyjska inwazją Ukrainę opuściło 5 468 629 osób - czytamy na stronach Agencji ONZ ds. uchodźców. Większość ukraińskich uchodźców - ponad 3 mln osób - wyjechała do Polski; do Rumunii - ponad 817 tys.; do Rosji - ponad 656 tys.; na Węgry - prawie 520 tys.; do Mołdawii - ponad 443 tys.; na Słowację - prawie 372 tys.; na Białoruś - nieco ponad 25 tys.

Od 28 lutego na Ukrainę wróciło z zagranicy ponad 1,2 mln Ukraińców.

08:15

"Od czasu zajęcia na początku marca Chersonia, Rosja stara się legitymizować swoją kontrolę nad miastem i otaczającymi je obszarami poprzez ustanowienie prorosyjskiej administracji. Ostatnie oświadczenia tej administracji obejmują deklarację, że powrót pod kontrolę ukraińską jest niemożliwy oraz zapowiedź czteromiesięcznego okresu przejściowego z ukraińskiej hrywny na rosyjskiego rubla. Rubel rosyjski ma być używany w Chersoniu od dzisiaj" - napisano brytyjskie ministerstwo obrony w codziennej aktualizacji wywiadowczej.



"Oświadczenia te prawdopodobnie świadczą o rosyjskich zamiarach długoterminowego wywierania silnych wpływów politycznych i gospodarczych w Chersoniu. Utrzymanie kontroli nad Chersoniem i jego połączeniami transportowymi zwiększy zdolność Rosji do podtrzymywania postępów w kierunku północy i zachodu oraz poprawi bezpieczeństwo rosyjskiej kontroli nad Krymem" - dodano.

07:00

Ukraińskie siły zbrojne zestrzeliły w sobotę dwa rosyjskie samoloty bojowe typu Su-25 i siedem dronów - poinformowała w nocy z soboty na niedzielę ukraińska armia na Facebooku.

06:40

Od początku wojny na Ukrainie zginęło 23 tysiące rosyjskich żołnierzy. Zniszczonych zostało ponad tysiąc rosyjskich czołgów, niemal 200 samolotów i blisko 2,5 tysiąca innych pojazdów wojskowych - przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

W nagraniu wideo Zełenski przekazał, że rosyjska armia ściąga dodatkowe siły do walki na wschodzie Ukrainy. Jak podkreślił, rekrutowani są ludzie ze słabą motywacją i przygotowaniem, a dowództwo przygotowuje się na duże straty. Jak relacjonował, dowódcy zastraszają rosyjskich żołnierzy mówiąc, że czekają ich poważne konsekwencje za odmowę walki na Ukrainie. Jednocześnie nie mówią, że przygotowywane są dodatkowe chłodnie do przechowywania zwłok.

Rosyjscy dowódcy rozumieją, że zginą jeszcze tysiące żołnierzy i tysiące będą ranne - podkreślał Zełenski. Każdy rosyjski żołnierz może jeszcze ocalić swoje życie. Lepiej będzie dla was przeżyć w Rosji niż umrzeć w naszym kraju - apelował.



06:30

"Olaf Scholz działa jak Angela Merkel: najpierw poczekać, popatrzeć i może kiedyś później podjąć decyzję - a może i nie. Brakuje wyobraźni i odwagi" - powiedział ambasador Ukrainy w Berlinie Andrij Melnyk gazecie "Bild am Sonntag". "Trzecia wojna światowa już się rozpoczęła. Atak Putina na Ukrainę dotyczy wszystkich, także Niemców, nawet jeśli jeszcze nie militarny. Putin prowadzi tę wyniszczającą wojnę przeciwko całemu Zachodowi, przeciwko naszemu systemowi wartości" - podkreślił.

Melnyk określił politykę kanclerza Niemiec jako "opieszałą". Dodał, że Ukraina potrzebuje najnowszej niemieckiej broni, by pokonać Rosję, m.in. czołgów Leopard, transporterów opancerzonych Marder i haubic samobieżnych.