12:42

Niskie temperatury, ułatwiające przemieszczanie sprzętu wojskowego to zbyt mało, by Rosja lub Ukraina rozpoczęła ofensywę na dużą skalę; obydwie armie są wyczerpane, brakuje im żołnierzy, sprzętu i amunicji - napisała w czwartek agencja Bloomberga.

12:33

Pięciu więźniów politycznych z okupowanego przez Rosję Krymu, przebywających od 2019 roku w areszcie, usłyszało w środę wyroki 13 lat pozbawienia wolności; wzywamy naszych międzynarodowych partnerów do zdecydowanej reakcji - zaapelowała na Twitterze wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy Emine Dżaparowa.

"(Nawet) bez prawa do ostatniego słowa (podczas procesu). Dzisiaj marionetkowy rosyjski sąd skazał Tatarów - więźniów politycznych z Krymu: Serweta Gazijewa, Dżemila Gafarowa, Erfana Osmanowa, Alima Karimowa i Sejrana Murtazę. (...) Stan ich zdrowia wywołuje poważny niepokój. Degradujący się, autorytarny (rosyjski) reżim uważa za swoich wrogów ludzi w podeszłym wieku i inwalidów" - napisała wiceminister

11:48

Z punktu widzenia sztuki wojennej zdobycie Bachmutu przez siły rosyjskie nie jest możliwe, dlatego liczba żołnierzy wroga na tym odcinku frontu nie ma dużego znaczenia; przeciwnik nie może tam wykorzystać lotnictwa, lecz jedynie oddziały piechoty wsparte artylerią, co nie przyniesie mu sukcesu - uważa ukraiński ekspert wojskowy pułkownik Roman Switan.

Brak możliwości wykorzystania samolotów i śmigłowców wynika ze skutecznych działań ukraińskich wojsk obrony przeciwlotniczej. Dużą rolę odgrywają także rakiety przeciwradarowe, przy pomocy których Ukraińcy neutralizują systemy obrony powietrznej przeciwnika. Ponadto udało się zniszczyć część magazynów pocisków artyleryjskich z zasobów rosyjskiej Grupy Wagnera, walczącej pod Bachmutem - wyjaśnił we wtorek Switan podczas audycji na kanale rosyjskiego opozycjonisty Michaiła Chodorkowskiego na platformie YouTube.

11:27

Aby prawa człowieka przestały być łamane, konieczne jest zawieszenie broni - powiedziała na konferencji prasowej rosyjska rzecznik praw człowieka na konferencji prasowej. Tatiana Moskalkowa w Ankarze poprosiła też turecki rząd, aby przestał dostarczać broń Ukrainie.

11:22

Ministerstwo obrony Rosji podało, że rosyjskie jednostki powietrznodesantowe otoczyły Sołedar od strony północnej i południowej, a rosyjskie lotnictwo zaatakowało ukraińskie pozycje w centrum miasta - informują rosyjskie agencje.

10:30

Ukraina i Rosja porozumiały się w sprawie wymiany 40 jeńców wojennych - przekazała rosyjska rzeczniczka praw człowieka Tatiana Moskalkowa. W Ankarze doszło dziś do spotkania Moskalkowej i jej ukraińskiego odpowiednika.

10:21

Stabilny jest stan dwojga wolontariuszy rannych w okolicy Bachmutu na wschodzie Ukrainy. W okolicy ich samochodu wybuchł pocisk. Kobieta i mężczyzna - jak informowaliśmy w Faktach RMF FM - trafili do szpitala w Lublinie.

Stan rannych wolontariuszy nie zmienił się od wczoraj. Mężczyzna, który ma ranę po odłamku pocisku, na szczęście może się samodzielnie poruszać. Jest pod stałą opieką lekarzy, podobnie jak kobieta która po wybuchu pocisku straciła nogę.

Ranni mężczyzna i kobieta to wolontariusze, którzy dostarczali pomoc humanitarną w pobliżu linii frontu na terenie Ukrainy.

10:14

"Zacieśnianie współpracy między Unią Europejską i NATO jest dziś ważniejsze niż kiedykolwiek" - oświadczył w środę sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg przed rozpoczęciem spotkania z kolegium komisarzy unijnych w Brukseli.

"Partnerstwo między UE a NATO jest ważniejsze niż kiedykolwiek, ponieważ brutalna inwazja Rosji na Ukrainę fundamentalnie zmieniła nasze bezpieczeństwo" - zadeklarował Stoltenberg.

"W ostatnich dniach widzieliśmy zacięte walki o Bachmut i Sołedar na wschodniej Ukrainie. Pokazuje to po raz kolejny, jak bohaterscy są ukraińscy żołnierze, walczący w obronie swojej ojczyzny. Pokazuje to także jak ważne jest zwiększenie pomocy wojskowej dla Ukrainy.(...) Nasze wsparcie robi różnicę na polu walki. W tym kluczowym momencie wojny powinniśmy robić jeszcze więcej i jeszcze szybciej" - zaapelował szef NATO.

10:08

Wśród imion nadawanych nowonarodzonym dzieciom na Ukrainie w 2022 roku dominowały tradycyjne, lecz nie brakowało też związanych z wojną, takich jak Bayraktar czy Dżawelina - poinformowało ukraińskie Ministerstwo Sprawiedliwości.

09:33

Rosyjskie wojska mogą ostrzelać cywilną placówkę medyczną w obwodzie ługańskim, na wschodzie Ukrainy i oskarżyć o to władze w Kijowie; celem tej prowokacji byłoby manipulowanie nastrojami ludności cywilnej i rozpowszechnianie własnej propagandy - ostrzegł portal Centrum Narodowego Sprzeciwu, stworzony przez Siły Operacji Specjalnych ukraińskiej armii.

"Okupacyjna administracja na tymczasowo zajętych terenach obwodu ługańskiego ma poważny problem z nastawieniem miejscowej ludności. Główna przyczyna (takiej sytuacji) to pogłębiający się kryzys humanitarny w regionie, (spowodowany m.in.) przejściem cywilnych placówek medycznych na służbę rosyjskiego wojska. W szczególności zwykli mieszkańcy są po prostu wyrzucani ze szpitali lub odmawia się im świadczenia usług" - poinformował rządowy serwis.

Ostrzał jednego z nielicznych cywilnych punktów opieki zdrowotnej, które wciąż pozostały na Ługańszczyźnie, byłby cyniczną próbą dodatkowego pogorszenia nastrojów społecznych, zrzucenia odpowiedzialności na ukraińską armię i stworzenia materiałów na użytek kremlowskiej propagandy w mediach - wyjaśniło Centrum.

08:46

We wtorek z Ukrainy do Polski przyjechało 29,9 tys. osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało 21,4 tys. osób - podała w środę Straż Graniczna. Od 24 lutego 2022 r., czyli dnia ataku Rosji na Ukrainę, SG odnotowała 9,074 mln wjazdów do Polski i 7,258 mln wyjazdów na Ukrainę.

08:21

W listopadzie 2022 roku Turcja zaczęła przekazywać Ukrainie pociski kasetowe wyprodukowane w czasach zimnej wojny; Kijów zawarł porozumienie z Ankarą po wcześniejszych nieudanych próbach uzyskania takiej amunicji ze Stanów Zjednoczonych - powiadomił we wtorek amerykański magazyn "Foreign Policy".



08:01

Jakie znaczenie dla losów wojny miałoby zdobycie Sołedaru przez Rosjan? Przeczytajcie oceny analityków.

07:42

"Rosja deklaruje, że jest teraz gotowa do negocjacji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaproponował 10-punktowy plan pokojowy. My, jako Turcja, popieramy ten plan i kontynuujemy naszą pracę" - przekazał szef tureckiego MSZ Mevlüt Çavuşoğlu.

07:33

Rosyjscy okupanci, kontrolujący Zaporoską Elektrownię Atomową w Enerhodarze na południu Ukrainy, odebrali przepustki i zabronili wstępu na teren obiektu około 1,5 tys. pracowników, którzy odmówili przyjęcia rosyjskich paszportów i zawarcia kontraktów z koncernem Rosatom - oznajmił w środę ukraiński sztab generalny.

Najeźdźcy poszukują w Rosji nowych pracowników elektrowni i przygotowują fundusz mieszkaniowy dla przyszłych członków personelu poprzez "nacjonalizację" lokali należących do osób, które wyjechały z Enerhodaru - dodano w porannym komunikacie sztabu na Facebooku

07:24

W trakcie nocy obwód dniepropietrowski został trzykrotnie ostrzelany - poinformował szef administracji obwodu dniepropietrowskiego Walentin Rezniczenko. "Ponad 20 pocisków zostało skierowanych na spokojne miasteczka i wsie. Trafiły one w Czerwonogrigorowsk, Marganiec i Nikopol. Wszędzie obyło się bez strat" - napisał na swoim kanale na Telegramie Rezniczenko.

07:08

Niezależny białoruski portal Nexta publikuje nagranie z walk w Bachmucie.