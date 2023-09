Ukraińska obrona powietrzna strąciła 16 z 20 dronów Shahed, którymi wojska rosyjskie zaatakowały ostatniej nocy południe Ukrainy – poinformowały ukraińskie Siły Powietrzne. Celem ataku był obwód odeski, skąd m.in. wypływają statki z eksportowanym zbożem ukraińskim. Piątek to 562. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą znajdziecie w relacji z 08.09.2023 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zniszczenia w obwodzie zaporoskim w Ukrainie / Kateryna Klochko / PAP/EPA

13:50

Do 54 wzrosła liczba osób rannych w ostrzale rakietowym ukraińskiego miasta Krzywy Róg; akcję poszukiwawczą zakończono - poinformował szef MSW Ukrainy Ihor Kłymenko. Dziewięciu rannych to policjanci: rosyjski pocisk uderzył w budynek policji, niszcząc go całkowicie.

Jak wcześniej informowano, w ostrzale zginął funkcjonariusz ochrony. Trzech policjantów wyciągniętych spod gruzów jest w stanie ciężkim. Większość rannych to zwykli obywatele.

Ostrzał zniszczył doszczętnie budynek policji i uszkodził ponad 30 okolicznych budynków, zarówno mieszkalnych, jak i administracyjnych, a także ponad 40 samochodów.



13:00

Polska wyraża ubolewanie z powodu opóźnień KE w pracach nad wykorzystaniem zamrożonych aktywów Rosji, które powinny zostać przekazane na odbudowę Ukrainy. Chodzi o około 200 miliardów euro zamrożonych w krajach UE - głównie w Belgii.

12:30

Połowę namiotów zdemontowano w obozie najemniczej Grupy Wagnera pod Osipowiczami na Białorusi - podał w piątek niezależny portal Nasza Niwa, powołując się na oceny kanału Biełaruski Hajun. Dotychczas rozebrano już 160 namiotów z blisko 300. Pozostało ich jeszcze 130. Gdy demontaż się rozpoczynał, obóz liczył 292 namioty.

Stopniowa likwidacja obozu rozpoczęła się na przełomie lipca i sierpnia - jak zauważano - na długo przed katastrofą samolotu w Rosji, w której 23 sierpnia zginął właściciel Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn.

12:00

Władze Ukrainy rozpoczęły zabiegi o objęcie sankcjami międzynarodowymi osób odpowiedzialnych za organizację rosyjskich pseudowyborów regionalnych na terenach okupowanych przez Rosję - poinformowało w piątek MSZ w Kijowie.

"Osoby zamieszane w organizację tych pseudowyborów - w tym władze Federacji Rosyjskiej, przedstawiciele administracji okupacyjnych i struktur wyborczych - powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności. Inicjujemy objęcie ich nowymi sankcjami międzynarodowymi" - oświadczyło MSZ w komunikacie na stronie internetowej.

11:00

Celem ataku z użyciem dronów w Briańsku były zapewne zakłady Kriemnyj Eł, jeden z największych w Rosji producentów mikroelektroniki, w tym na potrzeby wojskowe - podała ukraińska agencja UNIAN. To drugi atak na zakłady w Briańsku w ostatnich dniach.

10:30

Rosyjskie wojska przeprowadziły w piątek rano atak rakietowy na miasto Krzywy Róg na południu Ukrainy. Zginęła co najmniej jedna osoba, a 25 zostało rannych - poinformowali gubernator władz obwodu dniepropietrowskiego Serhij Łysak i szef ukraińskiego MSW Ihor Kłymenko.