Rosja chce całkowicie zablokować eksport ukraińskiego zboża i doprowadzić do głodu na świecie - powiedział szef władz obwodu odeskiego Ukrainy Ołeh Kiper. Wojska rosyjskie od tygodnia prowadzą serię ataków na Odessę i inne ukraińskie porty nad Morzem Czarnym. Szkolenie ukraińskich pilotów na amerykańskich myśliwcach F-16, rozpocznie się w sierpniu i potrwa co najmniej pół roku - powiedział minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow w rozmowie z CNN. Jak podkreślił, Ukraina musi stworzyć odpowiednią infrastrukturę dla maszyn. Magazyn amunicji w mieście Dżankoj na okupowanym przez Rosję ukraińskim Krymie został zaatakowany przez drony – podała agencja Reutera, powołując się na gubernatora Krymu z nadania Moskwy Siergieja Aksjonowa. Poniedziałek, 24 lipca to 516. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje znajdziecie w naszej relacji.

Katedra zniszczona po ataku rakietowym w Odessie / IGOR TKACHENKO / PAP/EPA 13:39 Rosja chce całkowicie zablokować eksport ukraińskiego zboża i doprowadzić do głodu na świecie - powiedział szef władz obwodu odeskiego Ukrainy Ołeh Kiper. Wojska rosyjskie od tygodnia prowadzą serię ataków na Odessę i inne ukraińskie porty nad Morzem Czarnym. Seria ataków na ukraińskie porty nad Morzem Czarnym, w tym Odessę i Mikołajów rozpoczęła się tydzień temu, w nocy z poniedziałku na wtorek. Celem ostrzałów jest m.in. infrastruktura służąca do eksportu zboża. W poniedziałek 17 lipca Rosja ostatecznie wycofała się z zawartej z Ukrainą, Turcją i ONZ umowy zbożowej umożliwiającej eksport ukraińskich płodów rolnych przez Morze Czarne. 13:16 Wuhłedar po rosyjskim ostrzale. 12:43 "Ukraina stanie się arsenałem zbrojeniowym wolnego świata i ekspertem od wojny konwencjonalnej. Chcemy, by nasz kraj stał się największym producentem broni w Europie" - powiedział PAP.PL minister przemysłu strategicznego Ukrainy Ołeksandr Kamyszin. Czym obecnie zajmuje się ministerstwo? "Przede wszystkim budujemy potęgę Ukrainy jako producenta broni. Mamy już pierwsze sukcesy, nie mogę zdradzić wiele więcej, ale największy nacisk kładziemy na produkcję pocisków" - zaznaczył. 12:00 W rosyjskim Kisłowodzku wywieszono baner z wezwaniem do wstąpienia w szeregi sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Z niewiadomych przyczyn znajduje się na nim zdjęcie niemieckiego czołgu leopard. 11:17 Atak dronami na Moskwę w nocy z niedzieli na poniedziałek był operacją specjalną wywiadu wojskowego Ukrainy - poinformował w poniedziałek portal RBK-Ukraina, powołując się na źródła w ukraińskich służbach specjalnych.



Wspomniane źródło dodało, że "wszystkie ptaszki doleciały do Moskwy".

10:40 Belgijska armia przeszkoliła dotychczas około tysiąca ukraińskich żołnierzy - poinformowała minister obrony Belgii Ludivine Dedonder. Wkrótce ma zacząć się szkolenie Ukraińców na samolotach F-16. Z informacji, jaką szefowa resortu obrony przekazała dziennikowi "De Morgen" wynika, że część szkoleń odbywała się poza granicami Belgii i była przeprowadzona w ramach unijnego programu wzmacniania Sił Zbrojnych Ukrainy. 10:32 Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymała agenta kierującego w Chersoniu na południu kraju siatką szpiegowską, która przekazywała stronie rosyjskiej dane o lokalizacji jednostek ukraińskich w przyfrontowych strefach obwodu chersońskiego - podała w poniedziałek SBU na Telegramie.



Zatrzymany agent miał kontaktował się z grupą informatorów liczącą do 10 osób, a uzyskane dane przekazywał rosyjskiej Federalnej Służbie Bezpieczeństwa. Siatka usiłowała zdobyć informacje dotyczące m.in. pozycji wyrzutni rakietowych Grad oraz haubic M777.



Agenta - mieszkańca Chersonia, który pracował w firmie ochroniarskiej - zatrzymano podczas próby przekazania informacji wrogowi. Grozi mu dożywocie. 09:45 Wszystkie rosyjskie dzieci w wieku szkolnym mają być uczone podstaw obsługi dronów bojowych, co wskazuje na to, jak Rosja postrzega ich rolę we współczesnych wojnach - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.



Jak poinformowano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, rosyjski senator Artiom Szejkin ogłosił, że lekcje będą obejmować prowadzenie rozpoznania terenu i sposoby przeciwdziałania wrogim bezzałogowym statkom powietrznym (UAV). 09:00 Eksplozje na Krymie. 08:51 Magazyn amunicji w mieście Dżankoj na okupowanym przez Rosję ukraińskim Krymie został zaatakowany przez drony - podała agencja Reutera, powołując się na gubernatora Krymu z nadania Moskwy Siergieja Aksjonowa.



Aksjonow oświadczył, że siły rosyjskiej obrony przeciwlotniczej przechwyciły nad tym obszarem 11 dronów. W okolicy uszkodzony został także budynek mieszkalny.



Rosja ma bazę wojskową w pobliżu Dżankoja. Przedstawiciele władz Ukrainy od dawna podkreślają, że to miasto oraz jego okolice zostały przekształcone przez Rosjan w największą bazę militarną na Krymie. 08:44 W rezultacie prowadzonej kontrofensywy Siły Zbrojne Ukrainy wyzwoliły spod rosyjskiej okupacji ponad 192 km kwadratowe terytorium na południu kraju - poinformowała wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar na Telegramie. W ciągu ostatniego tygodnia wyzwolono tam ponad 12 km kwadratowych. Według Malar na kierunku bachmuckim, na wschodzie kraju, wyzwolono od początku kontrofensywy 35 km kwadratowych, a w ostatnim tygodniu około 4 km kwadratowych terytorium. Telegram 08:11 Siły najemniczej Grupy Wagnera, które przebywają na Białorusi, nie stanowią zagrożenia militarnego dla Polski ani dla Ukrainy, o ile nie zostaną wyposażone w ciężką broń - ocenił w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).



Nawet w razie jej doposażenia Grupa Wagnera "nie stanowi istotnego zagrożenia dla NATO" - podkreślił think tak.



ISW nawiązał do niedzielnego spotkania Władimira Putina z Alaksandrem Łukaszenką w Petersburgu, podczas którego dyktatorzy Rosji i Białorusi rozmawiali o Grupie Wagnera jako zagrożeniu dla Polski. Zobacz również: ISW: Wagnerowcy na Białorusi nie stanowią zagrożenia dla Polski 07:14 Siły rosyjskie zaatakowały dronami irańskiej produkcji infrastrukturę portową w obwodzie odeskim, na południu Ukrainy; obrażenia odniosło czterech robotników portowych - poinformował w poniedziałek rzecznik wojsk ukraińskich na południu kraju Władysław Nazarow. "Tej nocy został przeprowadzony prawie czterogodzinny atak dronami Shahed-136 na infrastrukturę portową Dunaju. Trzy drony zostały zniszczone przez siły obrony powietrznej" - oznajmił Nazarow na Telegramie. W wyniku ostrzału zniszczony został hangar ze zbożem i uszkodzone zbiorniki do przechowywania innych towarów. W jednym z pomieszczeń produkcyjnych wybuchł pożar, który został już ugaszony. 06:00 Kilka dronów zaatakowało w poniedziałek nad ranem Moskwę. Według moskiewskich służb ratunkowych na Komsomolskim Prospekcie, w pobliżu ministerstwa obrony, znaleziono fragmenty dronów. Kolejna bezzałogowa maszyna uderzyła w centrum biznesowe przy ulicy Lichaczowa. 05:30 Ukraina rozważa udział ukraińskich sportowców we wszystkich zawodach kwalifikacyjnych do igrzysk olimpijskich w Paryżu, jeśli Rosjanie i Białorusini startować tam będą pod neutralną flagą - poinformował w niedzielę w telewizji minister młodzieży i sportu Ukrainy Wadym Hutcajt. "Rozpoczęliśmy dyskusję na temat możliwości wzięcia przez naszych sportowców udziału we wszystkich zawodach kwalifikacyjnych do igrzysk, jeśli na igrzyskach nie będzie Rosji i Białorusi. A Rosja i Białoruś oficjalnie jako kraje nie będą startować w Paryżu" - powiedział Hutcajt. "Prowadzimy rozmowy z naszymi federacjami, z naszymi sportowcami. Próbowaliśmy uniemożliwić Rosji i Białorusi udział w igrzyskach olimpijskich. Udało nam się to, bowiem flag i innych symboli Rosji i Białorusi tam nie będzie" - podkreślił. "W najbliższym czasie poznamy naszą wspólną decyzję" - stwierdził. 05:15 Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow stwierdził, że według jego optymistycznej prognozy, ukraińscy piloci będą mogli latać na F-16 już wiosną przyszłego roku. Tłumaczył, że gdyby Ukraina miała teraz myśliwce, z pewnością pomogłyby one w większych postępach podczas kontrofensywy. Szkolenie ukraińskich pilotów, które według Reznikowa prawdopodobnie odbędzie się w Danii i Holandii, a być może także w Wielkiej Brytanii lub Polsce, obejmie również zajęcia dla personelu technicznego. Minister obrony zaznaczył, że obsługa samolotów to "poważne zadanie".

