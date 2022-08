Od początku inwazji na Ukrainę wojska rosyjskie niemal 60 razy częściej atakowały cele cywilne niż wojskowe; od 24 lutego przeprowadziły około 17,3 tys. ostrzałów celów cywilnych - podała Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że Białoruś wysłała do regionów graniczących z Ukrainą dodatkowe zestawy do walki radioelektronicznej. Ponad pół tysiąca firm z Polski zgłosiło się do programu odbudowy ukraińskiej gospodarki - podaje "Rzeczpospolita". Gazeta dotarła do informacji o raporcie, który powstaje na zlecenie resortu skarbu. Ma on być gotowy do połowy sierpnia. Rosyjska armia przerzuca część swoich sił ze wschodu na południe, ale to jej nie pomoże, żaden z ich ataków nie pozostaje bez naszej odpowiedzi - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Najnowsze informacje o rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji.

10:16

Od początku inwazji na Ukrainę wojska rosyjskie niemal 60 razy częściej atakowały cele cywilne niż wojskowe; od 24 lutego przeprowadziły około 17,3 tys. ostrzałów celów cywilnych - podała Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.

09:29

Pierwszy statek z ukraińskim zbożem wypłynął w poniedziałek rano z portu w Odessie na mocy umowy o wznowieniu eksportu zablokowanego przez inwazję Rosji. Kieruje się do Libanu - podała agencja AP, powołując się na ministerstwo obrony Turcji, która pośredniczyła w porozumieniu.

Pływający pod banderą Sierra Leone statek Razoni ma we wtorek dotrzeć do Stambułu, gdzie zostanie poddany inspekcji, zanim będzie mógł popłynąć dalej - poinformowało tureckie ministerstwo.

Według danych ONZ Razoni przewozi ponad 26 tys. ton kukurydzy - podała AP.



08:01

Dwoje mieszkańców Charkowa odniosło poważne obrażenia po nocnym i porannym ostrzale tego miasta przez Rosjan. Armia Putina ostrzelała też kilka miejscowości w obwodzie charkowskim. Pociski spadły głównie na domy.

07:58

Rosja prawdopodobnie koryguje plan prowadzonej od kwietnia ofensywy w Donbasie, bo nie zdołała dokonać przełomu operacyjnego. Jako obszar wymagający wzmocnienia zidentyfikowała front zaporoski - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

06:57

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że Białoruś wysłała do regionów graniczących z Ukrainą dodatkowe zestawy do walki radioelektronicznej.

"Dodatkowe rozmieszczanie zestawów do walki elektronicznej przez siły zbrojne Białorusi odbywa się w rejonach graniczących z naszym krajem" - informuje sztab w codziennym raporcie. Przypomina w nim, że poniedziałek jest 159. dniem agresji rosyjskiej przeciwko Ukrainie.

W komunikacie wskazano, że Rosja kontynuuje ostrzały miejscowości wokół Charkowa, prowadząc je z czołgów, artylerii lufowej i rakietowej.

06:55

Ponad pół tysiąca firm z Polski zgłosiło się do programu odbudowy ukraińskiej gospodarki - podaje "Rzeczpospolita". Gazeta dotarła do informacji o raporcie, który powstaje na zlecenie resortu skarbu. Ma on być gotowy do połowy sierpnia. "Będzie załącznikiem do oferty, jaką nasz rząd zamierza zawieźć do prezydenta Zełenskiego. Źródła mówią, że emisariuszem ma być wicepremier Jacek Sasin" - pisze dziennik.

Udział w dziele odbudowy Ukrainy po wojnie może być ogromną szansą i dla polskich firm, i dla całej polskiej gospodarki. W relacjach ze stroną ukraińską dysponujemy czymś, co we wzajemnych relacjach jest absolutnie bezcenne. To spora doza wzajemnego zrozumienia, sympatii i zaufania - mówił niedawno "Rz" wicepremier Jacek Sasin.

06:45

Rosyjska armia przerzuca część swoich sił ze wschodu na południe, ale to jej nie pomoże, żaden z ich ataków nie pozostaje bez naszej odpowiedzi - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w opublikowanym w niedzielę wieczorem nagraniu.

Ukraiński przywódca poinformował, że minionej doby doszło do jednego z najpotężniejszych ostrzałów Mikołajowa i obwodu mikołajowskiego od początku pełnowymiarowej wojny. Na budynki mieszkalne, szkoły, inną cywilną infrastrukturę i obiekty przemysłowe w mieście spadło kilkadziesiąt rakiet i pocisków



Zełenski ocenił, że w sensie strategicznym Rosja "nie ma szans, by wygrać w tej wojnie", i siły ukraińskie muszą sprawić, by odczuwała klęskę także na poziomie taktycznym.