16:18

Przekazanie kolejnych myśliwców MiG-29 Ukrainie zapowiedział premier Mateusz Morawiecki, który wziął w Waszyngtonie udział w debacie zorganizowanej przez think tank Atlantic Council.

"Dostarczymy kolejną partię" - powiedział Morawiecki, mówiąc o MiGach-29. Zaznaczył, że polskie lotnictwo wojskowe, do którego należy 48 myśliwców F-16, jest obecnie wpierane przez sojuszników, także z USA, które w ramach wzmocnienia wschodniej flanki przysłały kolejny raz z rotacyjną misją myśliwce F-22. Przypomniał, że w najbliższych latach mają nastąpić dostawy wielozadaniowych F-35 zamówionych przez Polskę. Według Morawieckiego polskie wojsko już nie potrzebowało MiGów-29.

16:00

Rada Unii Europejskiej zatwierdziła miliard euro na refinansowanie szybkich dostaw amunicji dla Ukrainy. Chodzi o realizację porozumienia w sprawie pomocy, o którą apelował w lutym na szczycie Unii Europejskiej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

15:28

Jeśli stracimy Ukrainę, stracimy pokój na dziesięciolecia. Porażka na Ukrainie może być początkiem końca "złotego wieku" Zachodu. Zwycięstwo Ukrainy stanowi gwarancję nie tylko odbudowy, ale także wzmocnienia naszej siły gospodarczej - powiedział premier Mateusz Morawiecki w USA.

Szef polskiego rządu od wtorku przebywa z wizytą w Stanach Zjednoczonych. W czwartek spotkał się z przedstawicielami amerykańskiego think-tanku Atlantic Council.

Premier zacytował słowa Xi Jinpinga wypowiedziane przez przywódcę ChRL podczas spotkania z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. "Zacytuję - powiedział na Kremlu, do Kremla i do wszystkich nas, że 'teraz jest wyjątkowa szansa, by zmienić globalny porządek stworzony sto lat temu'" - powiedział szef polskiego rządu.

15:06

Po nałożeniu w środę przez USA sankcji na rosyjski Międzynarodowy Bank Inwestycyjny z siedzibą w Budapeszcie (IIB), nazywany często "bankiem szpiegów", rząd Węgier zdecydował o opuszczeniu instytucji - poinformował w czwartek portal gospodarczy Vilaggazdasag, powołując się na swoje źródła.

"W świetle wczorajszego komunikatu rząd Węgier dokonał przeglądu sytuacji w Międzynarodowym Banku Inwestycyjnym (IIB) i doszedł do wniosku, że uczestnictwo w nim stało się bezsensowne, dlatego postanowił odwołać swoich delegatów" - napisał portal.

Rosja posiada obecnie ponad 45 proc. udziałów w banku, podczas gdy do państwa węgierskiego, drugiego największego udziałowca, należy około 25 proc.

14:55

Dwie osoby zginęły, a dwie zostały ranne w czwartek w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy; najeźdźcy zaatakowali m.in. miejscowość Zmijiwka, gdzie zrzucili kierowane bomby lotnicze na budynek szkoły - powiadomił szef regionalnych władz Ołeksandr Prokudin.

Atak na szkołę skutkował śmiercią jednego z mieszkańców Zmijiwki. Zginął też mieszkaniec Chersonia, ostrzelanego we wczesnych godzinach porannych - poinformował Prokudin, cytowany przez agencję UNIAN.

14:24

W Bachmucie w obwodzie donieckim toczą się bardzo ciężkie walki, jednak pomimo zaangażowania "najbardziej profesjonalnych sił" przeciwnikowi nie udaje się zrealizować celu - pełnego zajęcia miasta - powiedziała wiceminister obrony Hanna Malar.

"Wróg skupił tam swoje główne wysiłki i my także musimy dokładać sił, by bronić tych pozycji" - powiedziała Malar, cytowana przez służby prasowe ministerstwa obrony. Wiceminister obrony oznajmiła, że Rosjanie zaangażowali w rejonie Bachmutu najbardziej profesjonalne jednostki, w tym wojska desantowo-szturmowe, siły specjalne i tzw. "wagnerowców", jednak nie są w stanie osiągnąć swoich celów.

14:11

NATO powinno odgrywać większą rolę w sferze bezpieczeństwa w regionie Morza Czarnego i zintegrować obronę powietrzną Ukrainy z obroną członków sojuszu - powiedział minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba, który przemawiał za pośrednictwem łącza wideo na konferencji w Bukareszcie, poświęconej bezpieczeństwu w tej części Europy.

"Morze Czarne ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa całej Europy i aby była ona zorientowana na przyszłość" - powiedział Kułeba. "Niestety, jest to również przykład tego, w jaki sposób może nastąpić szybkie pogorszenie sytuacji, jeśli zaniedbuje się zagrożenia. Nadszedł czas, aby przekształcić Morze Czarne w to, czym stało się Morze Bałtyckie - w morze NATO" - dodał.

13:55

Od początku swej inwazji na Ukrainę Rosja ogromnie straciła na znaczeniu dla handlu zagranicznego Niemiec. W lutym bieżącego roku miesięczna wartość importu wszystkich towarów z Rosji wyniosła zaledwie ok. 300 mln euro, czyli o 91 proc. mniej niż rok wcześniej - wynika z danych Federalnego Urzędu Statystycznego.

Załamały się zwłaszcza rosyjskie dostawy energii, które przed rozpoczęciem inwazji 24 lutego 2022 roku odgrywały ważną rolę w handlu między obu państwami - zauważa portal telewizji ARD.

Wartość importu rosyjskiej ropy i gazu ziemnego spadła z 2,2 mld euro w lutym 2022 roku do zaledwie 4,2 mln euro rok później; minus 99,8 proc. Import węgla zmniejszył się o 92,5 proc. do 26 mln euro. W sumie Rosja spadła z 11 na 46 miejsce wśród najważniejszych dostawców towarów do Niemiec.

13:47

Rosja planuje od czerwca rozpocząć seryjną produkcję nowych rakiet manewrujących Ch-50, co pozwoli jej od jesieni aktywizować ataki rakietowe na terytorium Ukrainy - oświadczył przedstawiciel Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy.

"Z dostępnych nam informacji wynika, że w czerwcu br. Rosja planuje rozpoczęcie seryjnej produkcji strategicznych rakiet manewrujących, wystrzeliwanych z powietrza, typu Ch-50, co umożliwi Kremlowi zaktywizowanie ataków rakietowych na terytorium naszego kraju" - powiedział generał Ołeksij Hromow, cytowany przez portal RBK Ukraina.

13:20

Trudno znaleźć miasto poza Ukrainą i Rosją, które wskutek rozpętanej przez Władimira Putina wojny zmieniło się bardziej niż Rzeszów, będący teraz globalnym centrum pomocy dla zaatakowanego kraju - pisze brytyjski dziennik "Financial Times".

"Miasto leżące około 45 mil od granicy z Ukrainą stało się główną bramą dla zachodnich sojuszników, przez którą dostarczają broń i pomoc humanitarną, wysyłają rannych żołnierzy do szpitali w całej Europie, a światowi przywódcy lądują na małym lotnisku przed wyjazdem pociągiem do stolicy Ukrainy" - pisze "FT".

12:32

"Wróg przeprowadził nalot na infrastrukturę cywilną, wieżowce i fabrykę w Orichowie" - poinformował Jurij Malaszko, szef Zaporoskiej Obwodowej Administracji Wojskowej. Na razie nie ma informacji o ofiarach.

Telegram

12:19

MSZ Norwegii uznało 15 pracowników ambasady Rosji za osoby niepożądane.

12:16

Stały Trybunał Arbitrażowy w Hadze zobowiązał Rosję do wypłacenia 5 mld dolarów odszkodowania na rzecz Naftohazu Ukraina za straty spowodowane przez nielegalne przywłaszczenie aktywów przedsiębiorstwa na okupowanym od 2014 roku Krymie - powiadomił w czwartek szef Naftohazu Ołeksij Czernyszow. Decyzja zapadła 12 kwietnia.

11:44

Okrutnej kaźni ukraińskiego jeńca, który został zamordowany przez ścięcie, dokonali rosyjscy najemnicy z Grupy Wagnera - powiadomił w środę wieczorem obrońca praw człowieka Władimir Osieczkin, założyciel niezależnego rosyjskiego portalu Gulagu.net.



11:12

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba uważa, że nagranie wideo, na którym rosyjscy wojskowi obcinają głowę ukraińskiemu jeńcowi, przywołuje najstraszniejsze wspomnienia z historii. "Rosja popełnia obecnie okrucieństwa, których nie widziano w Europie od czasów II wojny światowej" - powiedział szef ukraińskiej dyplomacji dziennikowi "Bild".

11:01

Na terenie całej Ukrainy ogłoszono alarm lotniczy.

10:57

Miejsce przedstawicieli Rosji jest przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze, a nie w Radzie Bezpieczeństwa ONZ - oświadczyła w czwartek premier Litwy Ingrida Szimonyte w reakcji na nagranie kaźni ukraińskiego jeńca, któremu rosyjski wojskowy obcina głowę.

"Rosyjscy przedstawiciele powinni mieć zarezerwowane miejsca przed Międzynarodowym Trybunałem (Karnym), a nie w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Chyba że chcemy, aby 'ruskij mir' zmienił oparty na zasadach porządek świata" - napisała na Twitterze Szimonyte przypominając, że od 1 kwietnia Rosja przewodniczy RB ONZ.

Szefowa Sejmu Litwy Viktorija Czmilyte-Nielsen oświadczyła, ze nagranie wideo, na którym widać jak rosyjski żołnierz obcina głowę ukraińskiemu jeńcowi, "to kolejny dowód, iż każdy dzień, który demokratyczny świat poświęca na kwestionowanie pomocy dla Ukrainy, jest zwycięstwem okrucieństwa".

10:43

Na Morzu Czarnym Rosjanie mają cztery okręty, w tym jeden z pociskami Kalibr - informuje ukraińska Marynarka Wojenna.

Na Morzu Azowskim pływa jeden taki okręt.

10:32

Dowódca Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy Ołeksandr Syrski poinformował, że ukraińskie siły zbrojne zniszczyły rosyjski magazyn z amunicją w pobliżu Bachmutu. Ujawniono nagranie pokazujące zniszczenie magazynu.

Wideo youtube

09:58

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymała w Odessie mężczyznę, który udostępniał Rosjanom dane na temat lokalizacji ukraińskich wojsk i ważnych obiektów. SBU podaje, że korzystając ze współrzędnych Rosjanie przeprowadzili atak irańskimi dronami.

Telegram

09:40

Obchody Dnia Zwycięstwa w Rosji, gdy oddawany jest hołd poległym żołnierzom, będą sporym wyzwaniem komunikacyjnym dla Kremla, który próbuje ukryć skalę ofiar w czasie źle zarządzanej kampanii na Ukrainie - przekazało w czwartek brytyjskie ministerstwo obrony.

Jak poinformowano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, przywódcy kilku rosyjskich regionów graniczących z Ukrainą, a także okupowanego Krymu, zapowiedzieli, że ich duże zazwyczaj parady wojskowe z okazji Dnia Zwycięstwa 9 maja zostaną odwołane, co jest spowodowane względami bezpieczeństwa w pobliżu granicy, natomiast niektóre rosyjskie miasta położone dalej od Ukrainy potwierdziły, że planują zorganizować obchody Dnia Zwycięstwa.

09:30

Szef białoruskiego MSZ zaapelował wczoraj o natychmiastowe zawieszenie broni i rozmowy pokojowe między Rosją i Ukrainą. Na to wezwanie zareagował Mychajło Podolak. "Białoruś mówi de facto: przestańcie się przeciwstawiać i pozwólcie, by Rosja was dobiła - stwierdził doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

08:17

Armia rosyjska ostrzeliwała nocą Słowiańsk - przekazał mer miasta Wadym Lach. Słowiańsk został zaatakowany dwoma pociskami S-300. Jeden z nich uderzył w dziedziniec szkoły. Druga rakieta trafiła w okolice budynku miejskich wodociągów. Kilka prywatnych domów zostało uszkodzonych.

07:46

Gubernator obwodu mikołajowskiego Witalij Kim poinformował, że wczoraj Rosjanie znowu zaatakowali pociskami przeciwlotniczymi Oczaków. Nie było żadnych ofiar.

Telegram

07:32

Co najmniej jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne w ciągu ostatniej doby w wyniku rosyjskich ostrzałów obwodu chersońskiego - podały władze lokalne.

W ciągu doby przeciwnik ostrzelał obwód chersoński 46 razy - powiadomił szef władz obwodu Ołeksandr Prokudin. Sam Chersoń był ostrzeliwany pięciokrotnie.

"Rosjanie skierowali ogień na dzielnice mieszkalne miejscowości obwodu, teren zakładu w Chersoniu" - napisał Prokudin w Telegramie.



07:25

Na północnych granicach Ukrainy - na wspierającej Rosję Białorusi, trwa kompleksowy sprawdzian gotowości bojowej sił zbrojnych. Część formacji i jednostek zostało postawionych w stan najwyższej gotowości bojowej. Do oddziałów powoływani są rezerwiści. Na terytorium Białorusi w dalszym ciągu znajdują się niektóre oddziały rosyjskiej armii - podaje ukraińskie wojsko.

07:16

"Niedawny wyciek tajnych dokumentów amerykańskiego wywiadu jest bardzo nietypowy, ale też bardzo szkodliwy na kilku poziomach" - mówi PAP Larry Pfeiffer, wieloletni urzędnik CIA i innych agencji wywiadowczych. Jak dodał, przeciek może zaszkodzić spodziewanej ukraińskiej ofensywie - choć może też zmotywować Waszyngton do zwiększenia pomocy Ukrainie. Zdaniem eksperta wyciek pokazuje też "słabość rosyjskich zabezpieczeń i to, jak głęboki wgląd amerykański wywiad miał w rosyjskim wojsku".

07:10

Od 24 lutego 2022 roku do 13 kwietnia w Ukrainie zginęło 180 590 rosyjskich żołnierzy - informuje ukraińskie wojsko. W ciągu ostatniej doby zginęło 540 Rosjan.

/

07:04

W obwodzie donieckim, na zajętych przez Rosjan terenach pojawiły się setki blokad drogowych, gdzie ludzie są sprawdzani i przeszukiwani, w niektórych miejscowościach wyjście z domu lub opuszczenie rejonu jest możliwe tylko po uzyskaniu wcześniejszego pozwolenia. Wcześniej pojawiały się informacje o odbieraniu ukraińskich paszportów i zmuszaniu do przyjęcia rosyjskiego obywatelstwa.

06:58

"Życzylibyśmy sobie, by niemiecki rząd działał ws. wsparcia Ukrainy tak szybko, jak polski. Polska wyznaczyła też bardzo dobrą drogę, jeśli chodzi o inwestycje w obronę; my teraz staramy się skorygować deficyty" - powiedział PAP polityk CDU, lider polsko-niemieckiej grupy w Bundestagu Paul Ziemiak.

06:40

45-letni żołnierz z wielkopolskiego Bralina k. Kępna, który zginął od rosyjskiego pocisku w Ukrainie, zostanie pochowany w piątek na miejscowym cmentarzu. Osierocił czworo dzieci w wieku od 12 do 18 lat - dowiedziała się Polska Agencja Prasowa.

06:35

Ukraińskie lotnictwo dokonało w ciągu ostatniej doby sześciu nalotów na rosyjskie magazyny i miejsca koncentracji wojsk. "Nasi obrońcy zestrzelili 2 bezzałogowce wroga. Jednocześnie wojska artyleryjskie uderzyły w cztery miejsca koncentracji wojsk, magazyny sprzętu i amunicji" - dodał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

06:07

Setki cmentarzy znajdujących się w pobliżu linii frontu zostanie zamkniętych na czas prawosławnej Wielkanocy. Ukraińskie władze zdecydowały o takim kroku ze względu na zagrożenie eksplozją min i niewybuchów.

05:56

"Wiele państw Europy Zachodniej mogłoby zrobić więcej, jeśli chodzi o dostawy broni dla Ukrainy" - powiedział w wywiadzie dla dziennika "New York Times" premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu stwierdził też, że chciałby interwencji prezydenta USA, by przekonać Koreę Południową do sprzedaży amunicji artyleryjskiej Ukrainie.

05:40

Bank Światowy ogłosił w środę, że przeznaczy na naprawę infrastruktury energetycznej i systemów grzewczych Ukrainy 200 mln USD, a kolejne 300 mln USD przekażą partnerzy tej instytucji.

Prezes Banku Światowego David Malpass ocenił, że Ukrainie nadal brakuje na "krytyczne wydatki" w 2023 roku 11 mld USD.