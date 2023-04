W ciągu minionej doby w wyniku rosyjskich ostrzałów zginęło czterech mieszkańców obwodu donieckiego na wschodzie Ukrainy i jedna osoba w obwodzie chersońskim na południu kraju. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że jego kraj nie przebaczy popełnionych przez Rosję zbrodni przeciwko ludzkości. Rosja zaczęła przygotowywać Krym do ukraińskiej ofensywy. Na plażach wykopano kilometry okopów, aby chronić je przed ukraińskimi wojskami desantowymi - informuje Washington Post, powołując się na zdjęcia satelitarne Maxar. Najnowsze informacje o rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji z 04.04.2023 r.

Zniszczenia w wyniku rosyjskich ataków w miejscowości Izium w obwodzie charkowskim / Vladyslav Karpovych / PAP

17:38

Polska i Ukraina podpiszą w środę umowę o formalnym włączeniu naszych firm w odbudowę Ukrainy. W RMF FM ujawniamy szczegóły jutrzejszej wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie.

16:10

Rada Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych przedłużyła dochodzenie w sprawie zbrodni wojennych dokonanych na Ukrainie przez Rosję po rozpoczęciu inwazji w lutym 2022 roku.

Za przedłużeniem mandatu organu śledczego badającego prawdopodobne zbrodnie wojenne dokonane przez Rosję Rada opowiedziała się przeważającą większością głosów. Za przyjęciem rezolucji głosowało 28 państw, 17 wstrzymało się od głosu, a dwa (Chiny i Erytrea) były przeciw.

Głosowanie odbyło się ostatniego dnia 52. sesji Rady, która trwała od 27 lutego. Rada Praw Człowieka to organ pomocniczy Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Została powołana w 2006 roku.

16:09

Ukraina jest wdzięczna Polsce za decyzję o przekazaniu myśliwców MiG-29 i bardzo liczy na te maszyny; poprawią one obronę ukraińską, choć celem strategicznym jest przejście na zachodnie modele samolotów - zaznaczył minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow.

"Ważnym składnikiem naszej obrony są platformy lotnicze, które pozwolą skutecznie odpowiadać na wyzwania. W szczególności, przybywają do nas samoloty modelu radzieckiego, jako szybka reakcja, która przyniesie wyniki w krótkim terminie. Jesteśmy wdzięczni partnerom słowackim za już przekazane samoloty MiG-29. Bardzo liczymy na samoloty bojowe z Polski i jesteśmy wdzięczni polskim przyjaciołom za uchwalenie odpowiednich decyzji. Dziękujemy Polsce za każdy element wsparcia, szczególnie tak ważny, jak lotnictwo bojowe" - oświadczył Reznikow w komunikacie na serwisie Telegram.

15:00

Finlandia oficjalnie stała się członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Proces akcesyjny zakończył się, gdy fiński minister spraw zagranicznych Pekka Haavisto w kwaterze głównej NATO przekazał dokumenty ratyfikacyjne amerykańskiemu sekretarzowi stanu - Antony'emu Blinkenowi.

14:46

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że rozmawiał z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen m.in. na temat 11. pakietu sankcji wobec Rosji. Rozmowę przeprowadzono w przeddzień wizyty szefowej KE w Chinach.



14:43

W okupowanym przez siły rosyjskie Mariupolu rośnie śmiertelność wśród mieszkańców, pojawia się wiele nowych pochówków - informuje lojalna wobec Kijowa mariupolska rada miejska.

"Powiększają się mariupolskie cmentarze. Na Cmentarzu Starokrymskim zauważono duży sektor świeżych pochówków" - czytamy we wpisie, do którego dołączono nagranie, na którym widać groby.

Według mariupolskich władz śmiertelność rośnie m.in. w związku z krytycznym poziomem opieki medycznej w okupowanym mieście. Jak poinformowano, w Mariupolu brakuje pracowników medycznych, placówki medyczne nie mają sprzętu i leków.



14:16

Możemy podziękować Putinowi za członkostwo Finlandii w Sojuszu; osiągnął odwrotność tego, co chciał - powiedział w kwaterze głównej NATO szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken, który bierze udział w dwudniowym posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych NATO w Brukseli, podczas którego Finlandia oficjalnie stanie się 31. członkiem Sojuszu.

To historyczny dzień. Już wkrótce powitamy Finlandię w NATO. (...) Kusi mnie, żeby powiedzieć, że to jest jedyna rzecz, którą zawdzięczamy Putinowi. Osiągnął dokładnie odwrotność tego, do czego - jak sam deklarował - zmierzał. Rosyjska agresja powoduje, że wiele krajów dochodzi do wniosku, że muszą robić więcej na rzecz obronności. Po to, by być w stanie odeprzeć możliwą rosyjską agresję - zauważył Blinken w oświadczeniu dla prasy przed rozpoczęciem spotkania z ministrami.

14:14

Właściciel rosyjskiej formacji najemniczej Grupa Wagnera Jewgienij Prigożyn pochwalił się umieszczeniem flagi na budynku miejskiej administracji w Bachmucie, ale ten budynek został zniszczony już dawno temu i po prostu nie istnieje - oznajmił rzecznik Wschodniego Zgrupowania Wojsk ukraińskiej armii pułkownik Serhij Czerewaty.

Prigożyn prawdopodobnie jeździ do Bachmutu, ponieważ nie czuje się bezpiecznie w Petersburgu. Widzicie, że dochodzi tam teraz do eksplozji w restauracjach - ironicznie skomentował Czerewaty, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina. Rzecznik nawiązał do zamachu, w którym w niedzielę zginął powiązany z Prigożynem rosyjski propagandysta i tzw. bloger wojskowy Maksim Fomin, znany jako Władlen Tatarski.



14:01

Podczas rozmów z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim na pewno będziemy poruszali temat zboża ukraińskiego i różnych artykułów rolnych - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Chcemy, aby jakikolwiek handel z Ukrainą nie destabilizował naszego rynku - dodał.

13:21

Do Warszawy na czas środowej wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego zostaną skierowane dodatkowe siły z innych policyjnych garnizonów - powiedział rzecznik komendanta stołecznego policji Sylwester Marczak.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wraz z małżonką Ołeną Zełenską w środę złoży pierwszą oficjalną wizytę w Polsce od momentu ataku Rosji na Ukrainę. W stolicy prezydent Ukrainy będzie rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim. W planach jest też jego spotkanie z Polakami i mieszkającymi w Polsce Ukraińcami, które odbędzie się na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie.



13:20

Rolnicy z okupowanej przez Kreml części obwodu zaporoskiego na południu Ukrainy nie mogą prowadzić prac polowych, w tym wiosennych zasiewów zbóż, jeśli nie legitymują się rosyjskimi paszportami - zaalarmował portal Centrum Narodowego Sprzeciwu, stworzony przez Siły Operacji Specjalnych ukraińskiej armii.



12:54

Polska będzie miała szczególną pozycję przy odbudowie Ukrainy; w najbliższych tygodniach zaprezentujemy pokazujące to bardzo konkretne i wymierne kroki - mówił wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk.

Wicekanclerz i minister gospodarki RFN Robert Habeck w poniedziałek wraz z małą delegacją przedstawicieli niemieckiego biznesu udał się Kijowa. Wśród tematów rozmów z ukraińskimi przywódcami była odbudowa atakowanej przez Rosję Ukrainy oraz współpraca w sektorze energetycznym.



12:30

Sankcje uderzają w rosyjską gospodarkę - powiedział w Brukseli sekretarz stanu USA Antony Blinken przed spotkaniem ministerialnym Rady ds. Energii UE-USA. Kreml musi wybierać między wydatkami na wojnę a potrzebami własnych obywateli - dodał.

Stany Zjednoczone i Unia Europejska ramię w ramię, wraz z szeroką koalicją partnerów na całym świecie, pracują nad zapewnieniem Ukrainie możliwości samoobrony - obrony swoich obywateli, swojego terytorium i prawa wyboru własnej drogi. (...) Wspólnie zamrażamy środki tych, którzy finansują agresję. Zaawansowane sankcje i ograniczenia eksportu przyczyniają się do zmniejszenia zdolności Rosji w prowadzeniu wojny. Finanse Kremla skurczyły się do takiego poziomu, że musi on wybierać między przeznaczaniem środków na wojnę a potrzebami własnych obywateli - ocenił Antony Blinken w krótkim oświadczeniu dla prasy.

12:25

Przystąpienie Finlandii do Sojuszu pokazuje, że nadszedł czas na rewizję starych doktryn. Członkostwo Ukrainy w NATO byłoby najlepszą gwarancją transatlantyckiego bezpieczeństwa - powiedział szef dyplomacji Ukrainy Kułeba.

Finlandia oficjalnie zostanie przyjęta do NATO we wtorek podczas ceremonii w Brukseli. W kraju popyt na flagi i symbole natowskie rośnie już od paru tygodni. Popularne stają się dekorowane w natowskie barwy torty, jak i specjalnie tkane wełniane skarpety.



Flagi kupują nie tylko kolekcjonerzy czy miłośnicy militariów. Zwykli obywatele pytają też władze, czy dozwolone jest wywieszenie flagi NATO przed własnym domem. Prawo nie stoi temu na przeszkodzie. W Finlandii w praktyce każdy może wywiesić dowolną flagę - pisze krajowa agencja STT, powołując się na wyjaśnienia MSW.

12:23

Takie spotkania są dla nas mocnym sygnałem wsparcia w naszej walce o wolność i demokrację, a także dowodzą, że możemy liczyć na obie główne siły polityczne w Waszyngtonie - zarówno Demokratów, jak też Republikanów - ocenił we wtorek ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski, odnosząc się do poniedziałkowej wizyty w Kijowie byłego sekretarza stanu USA Mike'a Pompeo.

Zełenski powiadomił na Telegramie, że w składzie amerykańskiej delegacji kierowanej przez Pompeo znaleźli się "politycy, biznesmeni i przedstawiciele organizacji charytatywnych". "Kompleksowe wsparcie ze strony USA jest dla nas bardzo ważne" - podkreślił.

11:07

Rosja nadal używa kierowanych bomb powietrznych do dwudziestu dziennie w regionach frontowych Ukrainy - przekazał rzecznik Sił Powietrznych płk Jurij Ignat. Zwykle wróg wykorzystuje bomby FAB-500 z czasów sowieckich, które są wyposażone w skrzydła i nawigację GPS - mówi Ignat. Jak podkreślił, zazwyczaj są one mało celne, dlatego stanowią duże zagrożenie dla obiektów cywilnych - podała portal Ukraińska Pravda.

10:53

Ukraińska armia formuje nowe jednostki szturmowe, a nawet odtwarza słynny pułk Azow, szykując się do nadchodzącej kontrofensywy przeciwko rosyjskim wojskom; takie natarcie prawdopodobnie nastąpi w ciągu najbliższego miesiąca, ale jego skuteczne przeprowadzenie będzie dla Kijowa dużym wyzwaniem - ocenił amerykański dziennik "New York Times".



Kluczowe znaczenie dla Ukrainy ma czas tej operacji. Kontrofensywa musi nastąpić dosyć szybko i przynieść zakładany efekt - tak, aby sojusznicy Kijowa utwierdzili się w przekonaniu, że warto wciąż finansować pomoc zbrojeniową dla ukraińskiej armii.

10:52

Popularny w Rosji muzyk Wałerij Meładze, którego ukraińscy dziennikarze spotkali we francuskim kurorcie Courchevel, uciekł sprzed kamery, by nie odpowiadać na pytanie o jego stosunek do wojny - pisze we wtorek Unian.

Jak się panu odpoczywa w Courchevel, podczas gdy Rosja bombarduje Ukrainę? - zapytał muzyka dziennikarz portalu Ukrainska Prawda Mychajło Tkacz. Artysta nie chciał jednak odpowiadać na pytanie przed kamerą. Zaproponował, że porozmawia z dziennikarzem na osobności, jednak operator nie przestał ich nagrywać.

Syn muzyka próbował ukryć ojca, a żona zabrała go z miejsca, w którym byli dziennikarze.

09:46

Żona zastępcy rosyjskiego ministra obrony Timura Iwanowa bawi się we francuskim kurorcie Courchevel, podczas gdy jej mąż atakuje ukraińskie miasta - pisze we wtorek portal Ukrainska Prawda.

Courchevel to jedno z miejsc wolnego świata ulubionych przez Rosjan; nawet rok po pełnowymiarowej napaści na Ukrainę na ulicach kurortu można spotkać "dziesiątki, setki i tysiące zamożnych obywateli Federacji Rosyjskiej" - podkreśla portal.

Swietłanę Iwanową widziano w alpejskim kurorcie 8 marca 2023 roku. Kobieta bawiła się w towarzystwie rosyjskiego piosenkarza Wałerija Meładze i robiła zakupy w miejscowych butikach.

08:49

W Rosji służby bezpieczeństwa konfiskują paszporty wysokich rangą przedstawicieli władz i przedsiębiorstw państwowych, by nie dopuścić do ich ucieczek za granicę - pisze Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Amerykańscy eksperci przypominają w analizie niedawną publikację dziennika "Financial Times", który pisał, że na tle trwającej wojny na Ukrainie rosyjskie służby bezpieczeństwa zaostrzyły regulacje dotyczące podróży przedstawicieli sektora państwowego. Od niektórych wysokich rangą urzędników i byłych przedstawicieli władz zażądano zdania paszportów - przekazały źródła zbliżone do sprawy.



08:48

Rosja prawdopodobnie stara się sponsorować i rozwijać alternatywne prywatne firmy wojskowe, aby ostatecznie zastąpić Grupę Wagnera w jej znaczącej roli bojowej na Ukrainie - przekazało we wtorek brytyjskie ministerstwo obrony.

Jak wskazano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, starania te mają miejsce w kontekście głośnego sporu pomiędzy rosyjskim ministerstwem obrony i Grupą Wagnera. Rosyjskie dowództwo wojskowe prawdopodobnie chce zastępczej firmy, nad którą miałoby większą kontrolę. Jednak żadna inna znana rosyjska prywatna firma wojskowa nie zbliża się obecnie do wielkości i siły bojowej Grupy Wagnera.

08:11

W ciągu minionej doby w wyniku rosyjskich ostrzałów zginęło czterech mieszkańców obwodu donieckiego na wschodzie Ukrainy i jedna osoba w obwodzie chersońskim na południu kraju - powiadomiły we wtorek w godzinach porannych władze tych regionów.

W poniedziałek siły agresora zabiły dwóch cywilów w Torecku, a także po jednej osobie w Awdijiwce i Torskem. Ponadto trzech mieszkańców obwodu donieckiego zostało rannych - oznajmił na Telegramie gubernator Pawło Kyryłenko.

Od 24 lutego 2022 roku, czyli początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, w regionie donieckim odnotowano już 1450 ofiar śmiertelnych, a 3339 osób doznało obrażeń. Są to jednak wyłącznie potwierdzone przypadki, faktyczna liczba ofiar jest znacznie większa - dodały władze obwodu.

07:47

Wizyta prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie ma pokazać, jak ważna jest rola Polski we wspieraniu Ukrainy w wojnie, którą prowadzi przeciwko niej Rosja - powiedział były szef ukraińskiej dyplomacji Pawło Klimkin.

To bardzo ważna i symboliczna wizyta. Uważam, że Wołodymyr Zełenski chce pokazać, jak znacząca jest dla nas Polska - ocenił. Zdaniem b. ministra Zełenski będzie chciał przekazać Polakom, że Ukraina docenia pomoc wojskową i humanitarną, polegającą m.in. na przyjęciu ukraińskich uchodźców wojennych.

07:15

Rząd Estonii zaczął dostarczać Ukrainie broń jeszcze przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji, a obecnie wartość wojskowej pomocy przekracza 1 proc. estońskiego PKB.

Estonia przekazała dotąd Ukrainie pomoc wojskową wartą ok. 400 mln euro, wśród której znalazły się m.in. wysłane przed 24 lutego 2022 roku przeciwpancerne pociski Javelin, które odegrały kluczową rolę w obronie Kijowa w początkowej fazie agresji.



06:59

Ukraińskie siły odparły minionej doby 69 rosyjskich ataków, najbardziej zacięte walki toczą się o Bachmut, Awdijiwkę i Marjinkę w Donbasie - pisze we wtorek sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Rosyjska armia główne wysiłki koncentruje na działaniach ofensywnych na czterech kierunkach na wschodzie Ukrainy: łymańskim, bachmuckim, awdijiwskim i marjinskim.

Sztab podkreślił, że rosyjskie wojsko próbuje przejąć pełną kontrolę nad Bachmutem i kontynuuje jego szturm.

06:30

Niemal 3/4 przebywających w Polsce uchodźców z Ukrainy (74 proc.) planuje pozostać w okresie Wielkanocy w naszym kraju, prawie połowa z nich (45 proc.) spędzi ten czas wspólnie z rodziną, która także przebywa w Polsce - wynika z badania "Uchodźcy wojenni z Ukrainy. Wielkanoc w Polsce". Święta w rodzinnym gronie w Polsce spędzi 45 proc. uchodźców wojennych z Ukrainy, a co trzeci respondent (36 proc.) będzie kontaktował się (telefonicznie lub online) z bliskimi, którzy nie mieszkają w naszym kraju.

Badanie przeprowadziły Platforma Migracyjna EWL i Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

06:25

Od początku wojny łączna wartość wsparcia Caritas dla Ukrainy i uchodźców wyniosła 597 mln zł. W lutym ruszył pilotaż programu poszerzającego działalność Centrów Pomocy Migrantom i Uchodźcom w pięciu diecezjach. Programem Rodzina Rodzinie objęto 600 rodzin z diecezji kijowsko-żytomierskiej.

W tym roku Caritas planuje programem objąć kolejnych 500 rodzin (ok. 1500 osób) z diecezji charkowsko-zaporoskiej.

05:54

W nocy Rosjanie zaatakowali Ukrainę dronami Shahed. Jak podaje Ukraińska Prawda, 14 z 17 maszyn zostało zniszczonych.

05:52

Rosja zaczęła przygotowywać Krym do ukraińskiej ofensywy. Na plażach wykopano kilometry okopów, aby chronić je przed ukraińskimi wojskami desantowymi - informuje Washington Post, powołując się na zdjęcia satelitarne Maxar.

Oprócz okopów wzdłuż wybrzeża Morza Czarnego ustawiono przeszkody przeciwczołgowe, rowy i baterie artyleryjskie.