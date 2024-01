Władimir Putin utworzył w 2022 roku specjalne siły bezpieczeństwa w celu obrony infrastruktury Moskwy, a później wzmocnił je po buncie Jewgienija Prigożyna, szefa najemniczej Grupy Wagnera - informuje brytyjski resort obrony. Dwie osoby zginęły w ciągu ostatniej doby w wyniku rosyjskich ostrzałów Chersonia na południu Ukrainy. W przyszłym tygodniu odbędzie się w Brukseli nadzwyczajne posiedzenie Rady NATO-Ukraina - przekazały źródła w Kwaterze Głównej Sojuszu dziennikarce RMF FM. Czwartek jest 680. dniem rosyjskiej agresji na Ukrainę. Najważniejsze informacje zbieramy w naszej relacji z 04.01.2024 r.

Władimir Putin

11:54

Na Ukrainie prowadzonych jest około 9 tys. postępowań karnych w związku z uchylaniem się od mobilizacji do armii, broniącej kraju przed rosyjską agresją - poinformował w czwartek ukraiński minister spraw wewnętrznych Ihor Kłymenko.

19 grudnia 2023 roku, podczas konferencji prasowej podsumowującej ubiegły rok, prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że armia proponuje zmobilizowanie dodatkowych 450-500 tys. osób. Zastrzegł jednak, że "jest to bardzo delikatna sprawa", dlatego przedstawiciele sił zbrojnych i rządu będą jeszcze na ten temat rozmawiać zanim projekt trafi pod obrady parlamentu.

26 grudnia na stronie parlamentu Ukrainy opublikowano projekt ustawy o mobilizacji, który przewiduje obniżenie dolnej granicy wieku osób podlegających temu obowiązkowi z 27 do 25 lat.

11:40

Władimir Putin utworzył w 2022 roku specjalne siły bezpieczeństwa w celu obrony infrastruktury Moskwy, a później wzmocnił je po buncie Jewgienija Prigożyna, szefa najemniczej Grupy Wagnera - powiadomił w najnowszej aktualizacji wywiadowczej brytyjski resort obrony.

Putin zatwierdził utworzenie Sił Bezpieczeństwa Moskwy w listopadzie 2022 roku. W 2023 roku jednostka ta przybrała charakter paramilitarny i pozwolono jej na użycie broni palnej. Do formacji zgłosiło się dotychczas kilka tysięcy osób z planowanych 15 tys. - czytamy w czwartkowym raporcie.

W aktualizacji wywiadowczej zaznaczono, że grupa ta najprawdopodobniej została wzmocniona po buncie Jewgienija Prigożyna, byłego szefa najemniczej Grupy Wagnera, który w czerwcu 2023 roku ogłosił "marsz na Moskwę".

Jak podkreślono w komunikacie brytyjskiego resortu obrony, nowa jednostka to kolejny przykład zachodzącego w Rosji procesu paramilitaryzacji, w ramach którego uzbrojone organizacje działają poza strukturami regularnej armii.

Resort obrony zaznaczył, że mer Moskwy Siergiej Sobianin próbuje ograniczać bezpośredni wpływ wojny na Ukrainie na życie stosunkowo bogatych mieszkańców rosyjskiej stolicy. Większość żołnierzy, którzy giną na Ukrainie, pochodzi bowiem z biednych regionów Federacji Rosyjskiej. Utworzenie Sił Bezpieczeństwa Moskwy umożliwia mieszkańcom stolicy wypełnianie "patriotycznych obowiązków" poza linią frontu - podkreślono.

11:10

Bośnia i Hercegowina musi powstrzymać się od pogłębiania więzi z Rosją i poczynić dodatkowe wysiłki, aby zamknąć przestrzeń dla zewnętrznych wpływów i manipulacji informacjami - ogłosiła Unia Europejska w odpowiedzi na zapowiedź nadawania w BiH programu kontrolowanej przez Kreml telewizji RT.

Emisję kanału w języku serbskim w Republice Serbskiej, jednej z części BiH, ogłosiła 15 grudnia w rosyjskiej telewizji państwowej Margarita Simonjan, redaktorka naczelna RT (dawniej Russia Today).

Kanał RT objęty jest sankcjami Unii Europejskiej od marca 2022 r. Sankcje obejmują wszystkie środki transmisji i dystrybucji (w tym programy kablowe, satelitarne i IPTV, a także strony internetowe i aplikacje).

10:36

W Czelabińsku na rosyjskim Uralu nocą ze środy na czwartek spłonął bombowiec Su-34, to wynik operacji ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) - pisze portal RBK-Ukraina, powołując się na źródła.

"Nocą z 3 na 4 stycznia na lotnisku Szagoł w rosyjskim Czelabińsku spłonął samolot myśliwsko-bombowy Su-34. To operacja HUR" - przekazało źródło. Su-34 to jedna z najnowocześniejszych maszyn, którymi dysponuje rosyjska armia. Wartość samolotu to ok. 50 mln USD.

22 grudnia ukraińskie siły powietrzne poinformowały o strąceniu trzech takich samolotów na kierunku południowym na Ukrainie. Kolejny Su-34 zestrzelono dwa dni później.

09:32

Dwie osoby zginęły w ciągu ostatniej doby w wyniku rosyjskich ostrzałów Chersonia na południu Ukrainy - powiadomiły w czwartek rano lokalne władze. Okupanci atakowali miasto prawie 100 razy, odpalając w jego kierunku niemal pół tysiąca pocisków.

"W ciągu ostatniej doby przeciwnik dokonał 97 ostrzałów (przy pomocy) 486 pocisków z moździerzy, artylerii, (systemów rakietowych) Grad, czołgów, dronów uderzeniowych oraz lotnictwa" - przekazał szef władz wojskowych obwodu chersońskiego Ołeksandr Prokudin. Według jego relacji pod ostrzałem znalazły się dzielnice mieszkalne, placówka oświatowa i teren przedsiębiorstwa w Berysławiu.

Cztery osoby, w tym 12-letnia dziewczynka zostały ranne w wyniku ataku na miasteczko Snihuriwka w obwodzie mikołajowskim. "Dziewczynka jest w stanie ciężkim" - powiadomiła Prokuratura Generalna Ukrainy. W środę późnym popołudniem Rosjanie ostrzelali tam domy prywatne, uszkadzając 30 posesji i samochody. Do ataku użyto najprawdopodobniej rakiet S-300.

W obwodzie donieckim, podczas ostrzału miasta Awdijiwka, zginęła w środę jedna osoba, a trzy zostały ranne - poinformował Wadym Fiłaszkin, szef regionalnej administracji wojskowej.

08:50

Do 32 wzrosła liczba ofiar zmasowanego ataku rakietowego, który Rosja przeprowadziła na Kijów 29 grudnia - poinformowały w czwartek władze. Było to największe od początku wojny uderzenie wojsk okupacyjnych na Ukrainę z powietrza; w jego wyniku w całym kraju zginęło 55 osób.

"Aktualizacja danych dotyczących następstw ataku (na Kijów - red.) z 29 grudnia 2023 r. Śledczy kryminalni Głównego Zarządu MSW (...) odnaleźli ciała jeszcze dwóch zabitych" - przekazała na Telegramie Kijowska Miejska Administracja Wojskowa.

Dowódca ukraińskich sił zbrojnych gen. Walerij Załużny informował wcześniej, że w nocy i rano 29 grudnia Rosja zaatakowała Ukrainę 158 pociskami różnego typu. Były to m.in. pociski hipersoniczne Kindżał i pociski manewrujące, wyrzutnie rakietowe S-300 oraz drony. Pod uderzeniem znalazły się: Kijów, Charków, Dniepr, Odessa, Lwów, Zaporoże i inne miasta ukraińskie.

Do kolejnego ataku Rosji na Ukrainę doszło 2 stycznia. Celem były obiekty cywilne w Kijowie, obwodzie kijowskim i Charkowie; zginęły wtedy cztery osoby, a 92 zostały ranne.

07:00

W przyszłym tygodniu odbędzie się w Brukseli nadzwyczajne posiedzenie Rady NATO-Ukraina - przekazały źródła w Kwaterze Głównej Sojuszu dziennikarce RMF FM w Brukseli. O spotkanie w związku z ostatnimi, zmasowanym rosyjskimi atakami, poprosił Kijów.

06:56

Wojska rosyjskie dokonały w w środę późnym wieczorem dwóch ataków rakietowych na Charków (wschodnia Ukraina), prawdopodobnie pociskami S-300 - poinformował na Telegramie szef regionalnej administracji wojskowej Ołeh Syniehubow, cytowany przez portal Ukrinform.

"Okupanci dokonali dwóch uderzeń na Charków, prawdopodobnie pociskami S-300. Brak dotychczas informacji o ofiarach. Otrzymaliśmy informacje o stratach w infrastrukturze niemieszkalnej w centralnej części miasta" - napisał Syniehubow.

Mer Charkowa Ihor Terechow dodał na Telegramie, że na miejscu pracują ekipy ratunkowe.

06:54

Ukraina zawsze będzie walczyć tym co ma, a pomoc krajów zachodnich nie jest dobroczynnością, ale inwestycją w obronę NATO - powiedział w wywiadzie udzielonym telewizji CNN ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba, ustosunkowując się do możliwości ograniczenia lub wstrzymania tej pomocy.

Jak relacjonuje ukraiński portal Suspilne, Kułeba podkreślił w tym wywiadzie, że Ukraina jest przekonana, iż Zachód będzie nadal udzielał jej pomocy, a w wypadku jej wstrzymania "nie będzie miała alternatywy".

Nie mamy "planu B", mamy zaufanie do "planu A". Ukraina zawsze będzie walczyć tymi środkami, które posiada. Jak powiedział słusznie Sekretarz Generalny, to, co się daje Ukrainie, to nie jest dobroczynność. To inwestycja w obronę NATO - powiedział Kułeba.

06:50

Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell rozmawiał z szefem MSZ Radosławem Sikorskim m.in. o wsparciu Ukrainy i przeciwdziałaniu obchodzeniu unijnych sankcji przez Rosję. "Zgodziliśmy się co do potrzeby zwiększenia naszego wsparcia wojskowego dla Ukrainy, w tym rakietami dalekiego zasięgu i rakietami przeciwlotniczymi" - napisał Borrell na platformie "X".

"Dobra dyskusja z szefem MSZ Polski Radosławem Sikorskim. Podzielamy rosnące obawy w związku ze wzmożonymi rosyjskimi atakami powietrznymi na ukraińską infrastrukturę cywilną. Zgodziliśmy się co do potrzeby zwiększenia naszego wsparcia wojskowego dla Ukrainy, w tym rakietami dalekiego zasięgu i rakietami przeciwlotniczymi. Omówiliśmy także sposoby wzmocnienia środków przeciwdziałających obchodzeniu sankcji, ponieważ znacznie zwiększony europejski eksport do krajów trzecich mógłby trafić do Rosji" - napisał Borrell na platformie "X".