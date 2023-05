16:20

Francuska minister spraw zagranicznych Catherine Colonna wezwała w środę Chiny do wykorzystania "swoich stosunków z Rosją" w celu "pokazania Rosji, że jest w impasie" na Ukrainie. Colonna spotkała się w Paryżu z niemiecką szefową MSZ Annaleną Baerbock, która krytykowała wcześniej postawę Chin.

Colonna przypomniała, że "w sprawie Chin i Ukrainy" stanowiska Francji były "znane". "Rozmawiamy o tym otwarcie, bezpośrednio, z taką szczerością, na jaką pozwala przyjaźń" – dodała.

"Oczekujemy, że Chiny będą uczestniczyć w obronie zasad, na których opiera się ład międzynarodowy" - mówiła Colonna, odnosząc się do "suwerenności państw", "integralności terytorialnej" i "prawa do samoobrony" .

15:30

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba przestrzegł przed zbyt dużymi oczekiwaniami co do spodziewanej wiosennej ofensywy ukraińskiej armii mającej wyzwolić tereny okupowane przez wojska rosyjskie. "Nie traktujcie tej kontrofensywy jako ostatniej, bo nie wiemy, co z niej wyniknie" - powiedział "Bildowi" szef ukraińskiej dyplomacji.

Jego zdaniem, tylko jeśli ta ofensywa doprowadzi do wyzwolenia okupowanych terenów, będzie ostatnią. "Ale jeśli nie, oznacza to, że musimy przygotować się do następnej kontrofensywy" - stwierdził Kułeba.

Minister podkreślił, że Ukraina potrzebuje znacznie więcej broni do walki z rosyjskim okupantem.

14:12

Współpracujący z wrogiem ukraińscy kolaboranci z obwodu chersońskiego na południu kraju coraz częściej starają się o wyjazd do Rosji, lecz wszyscy bez wyjątku otrzymują odmowy - poinformował w środę lojalny wobec Kijowa wiceprzewodniczący rady regionu chersońskiego Jurij Sobołewski.

Pomocnicy zarządców z nadania Moskwy bezskutecznie próbują podjąć pracę w Rosji. Nie pomagają im ani rosyjskie paszporty, ani prorosyjskie poglądy. Wielu z nich dopiero teraz zaczyna rozumieć, że nie są nikomu potrzebni - powiadomił samorządowiec w komentarzu opublikowanym na Facebooku.

13:46

Dwóch żołnierzy z Kraju Kamczackiego na wschodzie Rosji zostało skazanych na 2,5 roku kolonii karnej typu otwartego za odmowę wyjazdu na wojnę przeciwko Ukrainie - podał w środę niezależny rosyjski portal OWD-Info, powołując się na służby prasowe sądu.

Portal ten, monitorujący zatrzymania i wyroki w Rosji, poinformował, że 25 kwietnia skazany został Aleksandr Stiepanow, który w styczniu odmówił wykonania rozkazu dowódcy jednostki wojskowej, by pojechać na wojnę. 27 kwietnia skazany został z kolei drugi żołnierz - Andriej Michajłow. Okoliczności wyroku były analogiczne: również Michajłow w styczniu nie podporządkował się rozkazowi wyjazdu na Ukrainę.

We wrześniu 2022 roku w Rosji przyjęto ustawę przewidującą karę do trzech lat więzienia za odmowę uczestnictwa w działaniach zbrojnych.

13:24

Na Białoruś wywożone są dzieci ukraińskie z okupowanej przez Rosję części obwodu zaporoskiego na południu Ukrainy - powiedziała w środę przedstawicielka Regionalnego Centrum Praw Człowieka (RHCR) Kateryna Raszewska w rozmowie z telewizją Espreso.

"Mówimy o setkach tysięcy dzieci od początku inwazji (Rosji) na pełną skalę. Zwykle podawaliśmy liczbę 260 tys. dzieci, ale z powodu wydarzeń w obwodzie zaporoskim liczba ta jest znacznie wyższa" - powiedziała Raszewska. Jak wskazała, dzieci ukraińskie wywożone były do 57 podmiotów Federacji Rosyjskiej, jak również na tereny okupowane w ukraińskim obwodzie donieckim, ługańskim i na anektowany Krym, a także - "na co trzeba szczególnie zwrócić uwagę - na terytorium Białorusi".

12:17

Na zachodnich przedmieściach Bachmutu, w obwodzie donieckim, żołnierze ukraińskiej 77. brygady toczą walki o ostatnie ulice tego rejonu; Bachmut stał się najdłuższą i najkrwawszą, a wciąż niezakończoną, bitwą obecnej wojny - relacjonuje BBC w reportażu z miasta atakowanego przez wojska rosyjskie.

Jeśli wojska rosyjskie ostatecznie zdobędą Bachmut, to odniosą "niewiele więcej niż pyrrusowe zwycięstwo. Zdobyczą będzie teraz szkielet miasta, wbitego w ziemię, gdzie nie ocalał prawie żaden dom, a cała ludność znikła" - relacjonuje BBC.





11:17

Dwaj rzekomi weterani II wojny światowej, którzy siedzieli obok Władimira Putina podczas moskiewskiej parady z okazji tzw. Dnia Zwycięstwa, to w rzeczywistości byli funkcjonariusze NKWD i KGB, czyli sowieckiego aparatu represji - ujawnił niezależny rosyjski portal Meduza za opozycyjnym serwisem Agentstwo.

11:04

W ramach ogłoszonej przed kilkoma dniami "ewakuacji" rosyjscy okupanci zamierzają wywieźć 3,1 tys. mieszkańców miasta Enerhodar na południu Ukrainy, w tym 2,7 tys. pracowników Zaporoskiej Elektrowni Atomowej; takie działania dodatkowo pogorszą i tak już bardzo niebezpieczną sytuację wokół tego obiektu - ostrzegł ukraiński koncern Enerhoatom.

W pierwszej kolejności z Enerhodaru wyjadą pracownicy elektrowni, którzy zawarli kontrakt z rosyjskim Rosatomem lub podobnymi instytucjami wroga. Jest to nowość, ponieważ dotychczas najeźdźcy zabraniali tym osobom nawet opuszczania Enerhodaru. Rozpoczęły się już wywózki rodzin pracowników elektrowni. Ludzie ci są "ewakuowani" do obwodu rostowskiego w Rosji - czytamy w komunikacie Enerhoatomu.

10:12

Drugie mobilne laboratorium DNA otrzymane od władz Francji trafi na tereny wyzwolone spod okupacji rosyjskiej, dzięki czemu eksperci sądowi będą mogli prowadzić badania "wprost na miejscu zbrodni" - poinformował prokurator generalny Ukrainy Andrij Kostin.

Według danych MSW w Kijowie 23 tys. obywateli Ukrainy uznano dotąd za zaginionych w wyniku wojny. Za zaginionych uważanych jest też ponad 7 tys. żołnierzy ukraińskich; ponad połowa z nich najpewniej trafiła do niewoli rosyjskiej.

09:56

Władze Stanów Zjednoczonych nie pójdą w ślady Wielkiej Brytanii i nie przekażą Ukrainie pocisków ATACMS, zdolnych do rażenia celów oddalonych o 300 km. USA chcą uniknąć ryzyka konfrontacji z Moskwą, do której mogłoby dojść, gdyby ukraińskie siły zaatakowały obiekty na terytorium Rosji - powiadomił we wtorek wieczorem portal Politico.

09:33

Brytyjski rząd wkrótce uzna Grupę Wagnera, rosyjską prywatną firmę wojskową, która odgrywa ważną rolę w wojnie na Ukrainie, za organizację terrorystyczną - podał dziennik "The Times".

To będzie oznaczać, że przestępstwem stanie się nie tylko przynależność do Grupy Wagnera, ale także uczestnictwo w jej spotkaniach, zachęcanie do wspierania lub noszenie jej logo w miejscach publicznych. Tym samym status prawny firmy najemniczej zostałby zrównany z takimi organizacjami terrorystycznymi jak Al-Kaida czy Państwo Islamskie.

09:27

Rosja jest w 15. miesiącu wojny, która miała potrwać trzy dni; Goliat się chwieje, bo Dawid wykazał się wyjątkową odpornością i kunsztem taktycznym - powiedział w kwaterze głównej NATO w Brukseli przewodniczący Komitetu Wojskowego Sojuszu Północnoatlantyckiego admirał Rob Bauer.

Jak podkreślił, wysiłek wojenny Ukrainy jest wspierany przez 50 krajów z całego świata.

09:00

Pierwsze w historii potwierdzone zestrzelenie rosyjskiego ponaddźwiękowego pocisku Kindżał to ogromny cios w wizerunek Kremla i znakomita reklama amerykańskich systemów przeciwrakietowych Patriot - ocenił w rozmowie z portalem TSN ukraiński ekspert ds. wojskowości Ołeksandr Kowałenko.

Rosyjska propaganda przedstawiała Kindżały jako rakiety, których nie da się przechwycić. Miały być pierwszymi pociskami ponaddźwiękowymi, nie posiadającymi odpowiedników na całym świecie. Prawda jest jednak taka, że te pociski są ponaddźwiękowe tylko ze względu na swoją prędkość. Kindżał nie spełnia pozostałych kryteriów broni hipersonicznej - wyjaśnił ekspert.

W ocenie Kowałenki po zestrzeleniu Kindżała Moskwie będzie trudno przekonywać potencjalnych kontrahentów, że rosyjskie systemy przeciwrakietowe S-300 i S-400 mogą skutecznie konkurować z Patriotami.





08:24

Charakter dorocznej parady z okazji Dnia Zwycięstwa na Placu Czerwonym uwypuklił wyzwania, przed którymi stoi wojsko rosyjskie po 15 miesiącach wojny na Ukrainie - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej wskazano, że w paradzie wzięło udział ponad 8000 osób, ale większość stanowiły siły pomocnicze, paramilitarne i kadeci z wojskowych placówek szkoleniowych. Jedynym personelem z rozmieszczonych formacji sił regularnych były kontyngenty oddziałów kolejowych i żandarmerii wojskowej, a zabytkowy T-34 z jednostki ceremonialnej był jedynym czołgiem na paradzie.

08:17

Obchody w Rosji zwycięstwa w II wojnie światowej pokazały dalszą degradację armii rosyjskiej; nie pojawiły się na defiladzie nowoczesne czołgi, bo Rosja bardzo potrzebuje ich na Ukrainie - zauważa Instytut Studiów nad Wojną (ISW) w najnowszym raporcie na temat agresji Rosji na Ukrainę.

ISW podkreśla, że przemówienie Władimira Putina na obchodach nie zawierało istotnych zmian merytorycznych. Było powtórzeniem dotychczasowych narracji, przygotowywaniem "do przewlekłej wojny" i prezentowaniem Rosji jako "stawiającej skutecznie opór całemu Zachodowi". Podobnie jak podczas poprzednich wystąpień publicznych, Putin nie zaprezentował "żadnej konkretnej wizji, jak odwrócić niepowodzenia militarne Rosji na Ukrainie".

06:55

W Ukrainie w okolicy Bachmutu zginął 32-letni dziennikarz z Francji, Arman Soldin.