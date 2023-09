Francja i Ukraina podpisały około 10 umów w sferze przemysłu obronnego - poinformował w piątek minister obrony Sebastien Lecornu podsumowując wyniki wizyty w Kijowie. Władimir Putin podpisał dekret o jesiennym poborze do służby wojskowej. Chodzi o 130 tysięcy mężczyzn – podaje RIA Novosti. "Ważne jest zawsze pamiętać o historii, gdyż 'Nigdy więcej!', to nie wyłącznie puste słowa" - powiedział prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski uczcił pamięć ofiar Holokaustu w kijowskim Babim Jarze. W 1941 roku Niemcy rozstrzelali tam tysiące Żydów. W tym artykule znajdziesz najważniejsze informacje związane z wojną w Ukrainie z 29 września.

17:16

Rosyjskie wojsko znów ostrzelało Chersoń - poinformował szef władz miasta Roman Mroczko na Telegramie.

Na razie nie ma informacji ofiarach.

Ukrinform podaje, że obwód chersoński w ciągu doby był ostrzeliwany 96 razy. Zginęły trzy osoby, a pięć zostało rannych.

17:04

29 września Szwajcarska Rada Federalna zgodziła się na przeznaczenie 100 milionów franków szwajcarskich na usunięcie min na Ukrainie oraz pomoc w odbudowie tego państwa.

16:13

Nasi zachodni partnerzy boją się rozpadu Rosji, nie przyjmują tego do wiadomości; te państwa nie mogą też jednoznacznie określić, na czym właściwie miałoby polegać nasze zwycięstwo w wojnie z Kremlem - przyznał w piątek sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy Ołeksij Daniłow.

Do tej pory nikt nie jest w stanie udzielić nam konkretnej odpowiedzi na pytanie, czym właściwie byłaby nasza wygrana. Mówią nam: "będziemy was wspierać do...", lecz potem nie słyszy się słowa "zwycięstwo". Musimy dokładnie wiedzieć, czy oni (kraje Zachodu -) kroczą razem z nami do zwycięstwa, czy też (może) idą (z Ukrainą tylko) przez określony czas, a potem zobaczą i dojdą do takich lub innych wniosków - oznajmił Daniłow w rozmowie z dziennikarką Natalią Mosejczuk. Wypowiedź polityka przytoczyły również agencje Interfax-Ukraina i UNIAN.

16:06

Władimir Putin podpisał dekret o jesiennym poborze do służby wojskowej. Chodzi o 130 tysięcy mężczyzn - podaje RIA Novosti.

15:15

Na tymczasowo okupowanym Krymie, po serii ataków na obiekty wojskowe, FSB Federacji Rosyjskiej niemal codziennie informuje o zatrzymaniu osób podejrzanych o "szpiegostwo".

14:48

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zniszczyła rosyjską stację radarową w obwodzie kurskim przy granicy z Ukrainą - podaje Ukrinform.

14:29

W obwodzie lwowskim zatrzymano kolejnych urzędników przyjmujących łapówki w zamian za wydanie orzeczenia o niezdolności do służby wojskowej; jedna ze złapanych na gorącym uczynku urzędniczek próbowała zjeść dowód rzeczowy w postaci studolarowego banknotu - poinformował portal Ukrainska Prawda powołując się na informacje Państwowego Biura Śledczego Ukrainy.

13:51

Oprócz usprawnienia ukraińskiej kolei dzięki japońskiej technologii Shinkansen projekt odbudowy systemu transportowego stanowi również okazję dla Ukrainy do wzmocnienia więzi z Europą Zachodnią i odcięcia się od Rosji poprzez zmianę rozstawu torów - zauważa w piątek japoński dziennik "Asahi Shimbun".

Jednak takie plany infrastrukturalne - jak zauważył japoński urzędnik, cytowany przez gazetę - powinny być rozważane w ramach 10-letniej strategii.

13:44

Rosja zwerbowała co najmniej 140 Kubańczyków do walki w Ukrainie - podaje Radio Swaboda.

13:24

Rosja zwiększyła liczbę swoich lotniskowców na Morzu Czarnym do trzech. Razem dysponują 24 rakietami Kalibr.

13:19

Francja i Ukraina podpisały około 10 umów w sferze przemysłu obronnego - poinformował w piątek minister obrony Sebastien Lecornu podsumowując wyniki wizyty w Kijowie, podczas której towarzyszyli mu przedstawiciele 20 francuskich firm zbrojeniowych.

Stronami umów są wielcy producenci sprzętu wojskowego, małe i średnie firmy, jak i start-upy, które specjalizują się w produkcji uzbrojenia (artylerii, sprzętu opancerzonego, dronów), a także cyberbezpieczeństwie i rozminowywaniu - podała w piątek agencja Interfax-Ukraina, powołując się na wypowiedzi Lecornu w mediach społecznościowych.

Ukraiński portal Hromadske przekazał w piątek, że firmy francuskie podpisały wspólnie z przedstawicielami przemysłu ukraińskiego prawie 20 umów i listów intencyjnych.

Wśród tych dokumentów jest m.in. list intencyjny o współpracy pomiędzy ukraińską agencją odpowiedzialną za zakup uzbrojenia, działającą w ramach resortu obrony, i francuską DGA, agencją ds. zakupów wojskowych. Dokument przewiduje bezterminową współpracę i tworzy bazę prawną do zawierania przyszłych kontraktów.

12:40

"Bardzo ważne jest, aby zawsze pamiętać o historii, a nie zapominać. Bo "Nigdy więcej!" to nie są puste słowa - powiedział prezydent Ukrainy zapalając znicz przed pomnikiem, przedstawiającym siedmioramienny świecznik żydowski - menorę.