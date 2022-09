Prezydent Rosji Władimir Putin jutro podpisze porozumienie w sprawie aneksji z czterema okupowanymi regionami Ukrainy, w których w ostatnich dniach zostały przeprowadzone pseudoreferenda. Niemcy przekażą Ukrainie cztery systemy obrony powietrznej IRIS-T, które nie są na wyposażeniu Bundeswehry. MSZ Łotwy wezwało łotewskich obywateli do jak najszybszego opuszczenia terytorium Federacji Rosyjskiej. "Walczcie o swoje! Nie przychodźcie na naszą ziemię, nie wchodźcie w naszą duszę i w naszą kulturę" - apelował do Rosjan prezydent Ukrainy. Tymczasem New York Times podaje, że co najmniej 200 tysięcy Rosjan uciekło z kraju po tym, jak Władimir Putin ogłosił częściową mobilizację. Czwartek jest 218. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla Was w naszym raporcie dnia. Informacje w nim są aktualizowane na bieżąco.