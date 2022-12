13:57

Brytyjski premier Rishi Sunak wezwał kraje tworzące Wspólne Siły Ekspedycyjne (JEF) do zwiększenia pomocy wojskowej dla Ukrainy i odrzucenia wezwań Rosji do zawieszenia broni, dopóki nie wycofa się ona z okupowanych terenów.

13:44

Rosyjska agresja na Ukrainę to wciąż największe wyzwanie dla wolnego świata - powiedział wicepremier, szef MON, przewodniczący Komitetu ds. Bezpieczeństwa i Spraw Obronnych Mariusz Błaszczak.

13:30

Ukraiński koncern Enerhoatom poinformował, że minionej nocy nad Południowoukraińską Elektrownią Jądrową w obwodzie mikołajowskim zaobserwowano drona-kamikadze, których Rosja używa do ataków na Ukrainę. "To absolutnie niedopuszczalne naruszenie bezpieczeństwa jądrowego i radiacyjnego" - przekazał Enerhoatom.

13:13

Siły zbrojne Rosji i Chin wezmą udział we wspólnych manewrach na wodach Morza Wschodniochińskiego, zaplanowanych w dniach 21-27 grudnia.

Scenariusz ćwiczeń zakłada m.in. przeprowadzenie ostrzałów artyleryjskich i rakietowych - poinformowała w poniedziałek agencja Reutera za resortem obrony w Moskwie.

13:08

Inwazja Rosji na Ukrainę wywołała bezprecedensową liczbę datków odnotowaną przez katolicką organizację pomocową Caritas International w skali jednego kryzysu. Na pomoc Ukrainie przekazano dotychczas około 71 mln euro, czyli więcej niż na pomoc ofiarom tsunami w Azji Południowo-Wschodniej w 2004 roku - poinformowała niemiecka Caritas.

12:48

Po nocnych atakach Rosji z użyciem dronów sytuacja w systemach energetycznych Ukrainy jest trudna - oświadczył ukraiński operator energetyczny Ukrenerho. W dziesięciu obwodach oraz w Kijowie wprowadzono awaryjne wyłączenia prądu.

"Całą noc wrogie drony starały się przebić na obiekty energetyczne w całym kraju. Dzięki profesjonalnej pracy sił obrony powietrznej przeciwnik nie osiągnął swoich celów w pełnym zakresie, jednak, niestety, doszło do kilku uderzeń w obiekty infrastruktury" - ogłosiło Ukrenerho na Facebooku.

Według komunikatu najtrudniejsza sytuacja panuje w centralnej, północnej i wschodniej części Ukrainy.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że wojska obrony powietrznej zniszczyły w nocy i poniedziałek rano 30 spośród 35 bezzałogowców Shahed, wysłanych przez siły rosyjskie nad Ukrainę. Rosjanie wypuścili te irańskie maszyny ze wschodniego wybrzeża Morza Azowskiego.

12:13

W okupowanym przez wojska rosyjskie Melitopolu, na południu Ukrainy, zabrakło już miejsca w kostnicach i dlatego najeźdźcy spalają ciała zabitych żołnierzy w mobilnych krematoriach - poinformowała mieszkanka tego miasta w rozmowie z niezależnym rosyjskim kanałem Możem Objasnit' na Telegramie.

Jak powiadomiła, mowa o rezerwistach z Rosji powołanych do armii w ramach jesiennej mobilizacji, którzy zginęli w walkach z ukraińskimi wojskami na kierunku zaporoskim.

W Melitopolu pozostało około 40 tys. mieszkańców spośród 154 tys. żyjących tam do czasu rosyjskiej inwazji. Są to głównie osoby starsze i ludzie zatrudnieni w sferze publicznej, np. lekarze. Z miasta nie da się obecnie wyjechać nawet w kierunku Rosji, natomiast zakaz ewakuacji na terytoria kontrolowane przez Ukrainę obowiązuje już od dawna - relacjonowała kobieta w rozmowie z niezależnymi mediami.

"Kilka tygodni temu pijani zmobilizowani żołnierze urządzili strzelaninę w samym centrum Melitopola. Po tym zdarzeniu miejscowe (samozwańcze) +władze+ zakazały sprzedaży alkoholu. (...) Przed Nowym Rokiem godzina policyjna będzie obowiązywała już o 19 (godz. 18 w Polsce - PAP). Oznacza to, że nie odwiedzi się bliskich nawet w tym świątecznym dniu. Nasiliły się represje. Wojskowi zatrzymują cywilów, sprawdzają ich telefony, niektórych zabierają do sal tortur" - oznajmiła mieszkanka okupowanego miasta.

Dodała również, że agresorzy zaczęli wznosić w mieście pomniki Lenina i sowieckiego działacza Siergieja Kirowa. W mediach społecznościowych pojawiły się doniesienia, że te "nowe" monumenty są szybko oblewane farbą.

Rosjanie rozstawiają w Melitopolu betonowe zapory przeciwczołgowe, tzw. zęby smoka - napisał w niedzielę w Telegramie lojalny wobec Kijowa mer miasta Iwan Fedorow, sugerując, że okupanci przygotowują się do walk ulicznych. Samorządowiec wyraził pogląd, że "betonowe klocki lego" nie pomogą najeźdźcom, lecz będą im zawadzać w czasie ucieczki, gdy ukraińskie wojska rozpoczną wyzwalanie miasta.

W ostatnich dniach strona ukraińska powiadamiała o atakach na ważne rosyjskie cele militarne w okupowanym obwodzie zaporoskim. Według ekspertów to właśnie w tym regionie może w przyszłości dojść do kolejnej ukraińskiej kontrofensywy.

Telegram

10:46

Ukraina przygotowuje się na możliwość gwałtownej eskalacji ze strony Rosji jeszcze tej zimy; pomimo porażek na froncie Moskwa przygotowuje plany zmasowanych ataków piechoty, "jak w czasie II wojny światowej" - powiedział Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy w wywiadzie dla "NYT".

Rosja już przeprowadziła zaciąg i szkoli żołnierzy, którzy mogą zostać zaangażowani do masowych ataków piechoty - przekazał Podolak w niedzielę w pisemnym wywiadzie dla "New York Timesa". To, jak podkreślił, jedno z możliwych zagrożeń dla Ukrainy w czasie tej zimy. Dodał, że Kijów nie widzi sygnałów, które wskazywałyby na to, że Putin dąży do zakończenia wojny.

10:12

W ciągu ostatniej doby w rosyjskich ostrzałach obwodu donieckiego na Ukrainie zginęły co najmniej trzy osoby, a kolejne trzy zostały ranne - poinformowały lokalne władze. Obwód chersoński ostrzeliwany był 69 razy, rannych zostało sześć osób - powiadomiły władze tego regionu.

10:08

Odgrywająca istotną rolę w walkach na Ukrainie rosyjska prywatna firma wojskowa grupa Wagnera wysyła do walki słabo wyszkolonych i pozbawionych wsparcia zwerbowanych więźniów, by chronić własnych dowódców i sprzęt - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej poinformowano, że grupa Wagnera, która w dalszym ciągu odgrywa istotną rolę w walkach zaczepnych wokół miasta Bachmut w obwodzie donieckim, w ostatnich miesiącach opracowała taktykę ofensywną, wykorzystując dużą liczbę zwerbowanych słabo wyszkolonych skazańców.

Jak wyjaśniono, poszczególni skazańcy otrzymują prawdopodobnie smartfony lub tablety, na których na zdjęciach z komercyjnych satelitów pokazana jest wyznaczoną dla nich oś natarcia i cel szturmu. Dowódcy na poziomie plutonu i wyższym prawdopodobnie pozostają w ukryciu i wydają rozkazy przez radia, informowani o postępach poprzez przekazy wideo z małych bezzałogowych statków powietrznych (UAV). Pojedyncze osoby i sekcje otrzymują polecenie, by podążać po zaplanowanej wcześniej trasie, często mając wsparcie ogniowe, ale rzadziej wsparcie pojazdów opancerzonych. Tym, którzy bez zezwolenia zbaczają z trasy szturmu, grozi prawdopodobnie zbiorowa egzekucja.

"Ta brutalna taktyka ma na celu zachowanie rzadkich zasobów Wagnera, jakimi są doświadczeni dowódcy i pojazdy opancerzone, kosztem łatwiej dostępnych skazańców-rekrutów, których organizacja ocenia jako zbędnych" - oceniono.



08:59

W niedzielę z Ukrainy do Polski przyjechało 24,5 tys. osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało 34,5 tys. osób - poinformowała straż graniczna. Od 24 lutego, czyli dnia ataku Rosji na Ukrainę, SG odnotowała 8,503 mln wjazdów do Polski i ponad 6,677 mln wyjazdów na Ukrainę.