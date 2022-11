Przywrócenie obiektów energetycznych po rosyjskim ostrzale we Lwowie potrwa nawet rok [RELACJA]

Po rosyjskich atakach rakietowych na infrastrukturę energetyczną Ukrainy we wtorek ok. 10 mln Ukraińców zostało pozbawionych dostępu do prądu. To najbardziej zmasowany ostrzał systemu energetycznego Ukrainy od początku wojny – oświadczył minister energetyki Herman Hałuszczenko. Wiemy, co wróg chce tym osiągnąć, ale nie osiągnie tego - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Środa jest 266. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla was w naszym raporcie dnia. Informacje w nim są aktualizowane na bieżąco.

14:34 Wtorkowy rosyjski ostrzał rakietowy w graniczącym z Polską obwodzie lwowskim na zachodzie Ukrainy spowodował bardzo poważne straty; przywrócenie obiektów energetycznych do stanu sprzed ataku może potrwać nawet 8-12 miesięcy - poinformował w środę szef władz obwodowych Maksym Kozycki. Konsekwencje ostatniego ostrzału są gorsze niż wcześniejszego ataku, do którego doszło w październiku. Dwa spośród trzech trafionych we wtorek obiektów zostały zaatakowane po raz drugi w ciągu minionych tygodni. Wszystkie trzy instalacje uszkodzono w bardzo poważnym stopniu. Obecnie tylko 30 proc. mieszkańców obwodu lwowskiego może jednocześnie korzystać z sieci elektroenergetycznej - relacjonował Kozycki. Gubernator wezwał mieszkańców do oszczędzania prądu, podkreślając, że zasilanie przywrócono na zasadach awaryjnych. 14:15 Zastępca szefa okupacyjnej administracji obwodu chersońskiego Jekaterina Gubariewa została zatrzymana w związku z przestępstwem gospodarczym - podaje agencja TASS. Kobieta została zatrzymana w połowie listopada. Jej mąż wcześniej informował, że nie ma kontaktu z małżonką. Ostatni raz widziano ją w Heniczesku, gdzie okupanci przenieśli centralę administracji obwodu po tym, jak wojsko wycofało się z Chersonia. 14:11 Ukraina prosi o niezwłoczny dostęp do miejsca wybuchu rakiety w Polsce dla ukraińskich specjalistów - oświadczył w środę sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy Ołeksij Daniłow. Jesteśmy gotowi, by przekazać partnerom posiadane przez nas dowody rosyjskiego śladu. Oczekujemy też od partnerów informacji, na podstawie której wyciągnięto ostateczny wniosek na temat tego, że chodzi o rakietę ukraińskiej obrony przeciwlotniczej - dodał. Zobacz również: Ukraina chce wspólnego śledztwa ws. eksplozji w Przewodowie. Mówi o "rosyjskim śladzie" 12:55 Szef NATO o eksplozji w Przewodowie: wydaje się, że nie mieliśmy do czynienia z celowym atakiem. Stoltenberg dodał, że nie ma wskazań, że Rosja przygotowuje ofensywne działania militarne wobec NATO 12:10 Mniej więcej pół godziny trwał przed południem alarm powietrzny ogłoszony dla terytorium całej Ukrainy. Syreny zawyły między innymi dlatego, że z białoruskich lotnisk wystartowały rosyjskie samoloty. Z Baranowicz w niebo wzniosły się trzy myśliwce, a z Maczuliszczew MiG-31. Na szczęście nie doszło do kolejnych ataków z powietrza. 11:47 Dyrektor amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) William Burns przebywał we wtorek w Kijowie, gdzie spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i przedstawicielami ukraińskich służb specjalnych - poinformował dziennik "Washington Post". Szef CIA potwierdził w Kijowie, że Waszyngton będzie nadal wspierał Ukrainę, a także przekazał informacje dotyczące poniedziałkowego spotkania w Turcji z szefem rosyjskiej Służby Wywiadu Zagranicznego (SWR) Siergiejem Naryszkinem. Podczas tej rozmowy Burns miał przestrzec swojego odpowiednika z Rosji przed użyciem przez Kreml broni jądrowej w wojnie z Ukrainą - powiadomił "Washington Post" za anonimowym przedstawicielem amerykańskich władz. 11:11 Papież Franciszek podczas audiencji generalnej oświadczył, że z bólem i niepokojem przyjął informacje o kolejnym ataku rakietowym na Ukrainę. Zaapelował też o "unikanie wszelkiej eskalacji" i otwarcie drogi ku zawieszeniu broni. Ponownie zapewnił o nieustannej modlitwie za "udręczoną Ukrainę". Zobacz również: Papież: Z bólem przyjąłem informacje o kolejnym ataku na Ukrainę 09:40 Rząd Szwecji ogłosił "zimowy" pakiet pomocy wojskowej i humanitarnej dla Ukrainy. Będzie to największy dotychczasowy zestaw wsparcia - podkreślił premier Ulf Kristersson. Według ministra obrony Pala Jonsona darowizna dla ukraińskiej armii o wartości 3 mld koron (ok. 286 mln USD) obejmie "pożądany przez Ukrainę system obrony powietrznej oraz amunicję do innego systemu obrony powietrznej". Jonson, zasłaniając się kwestiami bezpieczeństwa, nie ujawnił szczegółów. Jak podawały wcześniej media, Ukraina prosiła Szwecję o systemy Archer oraz Robot 70. Szwecja przekaże ukraińskiemu wojsku także namioty, materiały ochronne oraz przyrządy celownicze. 09:26 Polska odmówiła wydania wiz członkom rosyjskiej delegacji OBWE - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Kilkunastu rosyjskich parlamentarzystów miało przyjechać do Warszawy na sesję Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, którą zaplanowano na 24-26 listopada. Zobacz również: Przywrócenie obiektów energetycznych po rosyjskim ostrzale we Lwowie potrwa nawet rok [RELACJA] 09:10 W Odessie na południu Ukrainy rano słychać było wybuch; w całym kraju oprócz Krymu ogłoszono alarm przeciwlotniczy - pisze Suspilne. Według lokalnych mediów w Odessie zadziałała ukraińska obrona powietrzna. 09:05 Wtorkowy rosyjski zmasowany ostrzał Ukrainy i "rosyjskie rakiety (które) uderzyły w terytorium sąsiedniej Polski" to "prawdziwe wystąpienie Rosji na G20" - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w zdalnym wystąpieniu podczas szczytu tego formatu. Rosyjskie rakiety wczoraj uderzyły w terytorium sąsiedniej Polski - powiedział szef państwa. Wezwał do szybkiej reakcji. 08:47 Zniszczenia zapory w Nowej Kachowce na Ukrainie, których dokonały wycofujące się wojska rosyjskie, uniemożliwiają przejazd przez nią, ale jest mało prawdopodobne, by spowodowały poważne powodzie w dolnym biegu Dniepru - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. 08:08 Podczas zmasowanego ataku rakietowego na Ukrainę rosyjska armia trafiła w trzy obiekty infrastruktury krytycznej w obwodzie lwowskim - poinformował szef władz tego regionu na zachodzie kraju Maksym Kozycki. Gubernator przekazał, że do obwodu lwowskiego przyleciało we wtorek ponad 10 rakiet wroga. Jak dodał, większość z nich została strącona przez ukraińską obronę przeciwlotniczą. 08:06 Kreml zaplanował przeprowadzenie zmasowanego ataku rakietowego, do jakiego doszło we wtorek na Ukrainie, przed wystąpieniem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na forum G20 - pisze amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Eksperci ośrodka zaznaczają jednak, że wielokierunkowy zmasowany ostrzał wymaga znaczących wojskowych przygotowań. Według nich zaplanowanie takiego ataku świadczy o braku zainteresowania przygotowaniem gruntu pod negocjacje z Ukrainą ze strony Kremla. Analitycy zaznaczają też, że będą obserwować rozwój sytuacji wokół wybuchu w Polsce. 07:38 Minionej doby rosyjskie wojsko wystrzeliło ponad 90 pocisków manewrujących typu Ch-101 i Kalibr; 77 z nich zniszczyły ukraińskie siły obrony - informuje sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Zaatakowano budynki mieszkalne i obiekty infrastruktury krytycznej w obwodach kijowskim, żytomierskim, winnickim, połtawskim, lwowskim, chmielnickim i innych - czytamy w porannym komunikacie. 05:08 Po rosyjskich atakach rakietowych na infrastrukturę energetyczną Ukrainy we wtorek ok. 10 mln Ukraińców zostało pozbawionych dostępu do prądu; przywrócono już dostawy do 8 mln z nich - przekazał wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymy Zełenski. We wtorek wojska rosyjskie przeprowadziły zmasowany atak rakietowy, wymierzony głównie w obiekty infrastruktury energetycznej na całej Ukrainie - przekazały władze. Był to największy rosyjski nalot rakietowy od 24 lutego - poinformował rzecznik ukraińskich sił powietrznych Jurij Ihnat. Dodał, że ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła 73 z ponad 90 rakiet wystrzelonych przez Rosjan oraz 10 wyprodukowanych w Iranie dronów. Zobacz również: Ziobro: W Przewodowie znaleziono szczątki rakiety S-300

