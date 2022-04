48. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Zachód weryfikuje doniesienia o użyciu przez Rosjan broni chemicznej w ataku na zakłady Azowstal w Mariupolu. Prokurator generalna Ukrainy poinformowała, że w regionie kijowskim znaleziono w sumie ciała 1200 osób. Przemawiając przed parlamentem Korei Południowej, Zełenski oświadczył, że w Mariupolu zginęły dotąd dziesiątki tysięcy ludzi. Tymczasem ukraińskie wojska mówią o ostatniej bitwie o Mariupol. Najważniejsze informacje z 12 kwietnia 2022 roku znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie.

/ SERGEY KOZLOV / PAP/EPA

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy spodziewa się nowych ataków rosyjskiej armii mających na celu zdobycie wschodniej Ukrainy.

Co najmniej 186 dzieci zginęło, a 344 odniosło rany w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Od początku wojny na Ukrainie rosyjskie siły zbrojne straciły około 19,6 tys. żołnierzy.

Od 24 lutego do Polski wjechało z Ukrainy 2,681 mln osób.

11:59

Rosyjski dron został zestrzelony w niedzielę przez siły ukraińskie przy użyciu brytyjskiego lekkiego pocisku wielozadaniowego (LMM) Martlet. Do tej pory nie było wiadomo, że pociski te zostały przekazane Ukrainie - podał we wtorek dziennik "The Times".

11:55

Ukraińskie posiłki w drodze do Donbasu.

11:52

Wielka Brytania wzywa swoich obywateli do opuszczenia Rosji.

11:44

Makarów w obwodzie kijowskim po ciężkich walkach.

11:26

W jednej z piwnic podkijowskiej Buczy Rosjanie gwałcili systematycznie 25 kobiet i niepełnoletnich dziewcząt - wstrząsające informacje podała ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa. Do gwałtów dochodziło też w domach pod Kijowem.

11:23

Duża kolumna rosyjskich pojazdów wojskowych zmierza w kierunku Donbasu - ustaliła amerykańska stacja CNN przy użyciu narzędzi geolokalizacji na podstawie nagrania wideo zamieszczonego w poniedziałek w mediach społecznościowych.



/ MAXAR TECHNOLOGIES HANDOUT / PAP/EPA

11:17

Niedaleko miejscowości Makarów w obwodzie kijowskim natrafiono na samochód, ostrzelany przez rosyjskie wojska w połowie marca. Wewnątrz znajdowały się ciała trzech kobiet i dwojga dzieci - poinformowała policja obwodu kijowskiego.

Auto zostało znalezione na drodze w pobliżu wsi Hawronszczyna w rejonie buczańskim, na przedmieściach Makarowa.

11:14

11:10

Wczorajszy ostrzał Charkowa.

11:01

Zniszczone tory kolejowe w rosyjskim Biełgorodzie w pobliżu granicy z Ukrainą.

10:52

Kierowca samochodu osobowego zginął w wyniku wybuchu miny przeciwczołgowej na trasie Czernihów-Kijów w obwodzie czernihowskim na północy Ukrainy - poinformowała regionalna policja. Funkcjonariusze przestrzegają mieszkańców przed zatrzymywaniem się w niebezpiecznych miejscach, m.in. na poboczach dróg.

10:45

Władze Ukrainy sprawdzają obecnie doniesienia o możliwym użyciu broni chemicznej przez siły rosyjskie w obleganym Mariupolu - powiedziała we wtorek wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar w wystąpieniu w telewizji państwowej.



10:38

Premier Morawiecki podkreślił, że Moskwę i zbrodniczy reżim moskiewski można pokonać tylko na dwa sposoby - albo militarnie, albo gospodarczo. Militarnie, jak mówił, ukraińscy żołnierze walczą z brutalną kremlowską siłą. Gospodarcze pokonanie Rosji - dodał - to zadanie wolnego świata, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i wszystkich państw, które rozumieją, że naruszenie zasad życia geopolitycznego i złamanie prawa międzynarodowego jest zagrożeniem dla pokoju, bezpieczeństwa i stabilnego życia.



10:29

Europol rozpoczął operację mającą wesprzeć zamrażanie majątków pochodzących z działalności przestępczej, które należą do osób objętych sankcjami unijnymi w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę - podała organizacja w oświadczeniu.



Europol prowadzi operację "Oscar" wraz z państwami UE, Europejską Jednostką Współpracy Sądowej (Eurojust) i Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex.

10:24

Nokia wycofuje się z Rosji. Nie widzimy możliwości kontynuowania działalności w tym kraju w obecnych okolicznościach - powiedział agencji Reuters dyrektor generalny firmy, Pekka Lundmark. W oświadczeniu spółki podano, że decyzja ta była dla firmy jasna od pierwszych dni wojny.

"Już od pierwszych dni inwazji na Ukrainę było jasne dla firmy Nokia, że dalsza obecność w Rosji nie będzie możliwa. W ciągu ostatnich tygodni wstrzymaliśmy dostawy, zaprzestaliśmy nowych przedsięwzięć i przenosimy nasze ograniczone działania badawczo-rozwojowe poza Rosję. Teraz możemy ogłosić, że opuścimy rynek rosyjski" - napisano w oświadczeniu. "Podczas tego procesu naszym priorytetem pozostaje bezpieczeństwo i dobro naszych pracowników" - podkreślono.

10:15

Trwa przymusowy pobór do armii Rosji mężczyzn z okupowanych terenów obwodu zaporoskiego na południu Ukrainy - podały regionalne władze z Zaporoża. Poinformowano również o zmuszaniu ukraińskich policjantów do służby w prorosyjskich "milicjach ludowych".

10:09

Premier Morawiecki: jest coraz więcej informacji i raportów, że na Ukrainie doszło do użycia broni chemicznej. To kolejny szczebel zbrodni Rosji. Potrzebne są jak najdalej idące sankcje i dostawy broni.

10:05

Siły rosyjskie ostrzelały centrum katolickiej organizacji charytatywnej Caritas w oblężonym Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy. W ostrzale zginęło siedem osób, które w chwili ataku przebywały w budynku - poinformowała organizacja w mediach społecznościowych.

W trakcie ostrzału w budynku znajdowali się ludzie, którzy szukali tam schronienia. Wśród siedmiu ofiar śmiertelnych zostali wymienieni dwaj pracownicy Caritasu.

09:59

Celem ostrzałów Charkowa przez wojska rosyjskie znów są domy mieszkalne. W obwodzie chmielnickim na zachodzie Ukrainy, ostrzelany został obiekt infrastruktury - podał we wtorek portal Ukraińska Prawda, opisując minioną noc w regionach Ukrainy.

09:53

"Niewykluczone, że Rosjanie użyli w Mariupolu broni fosforowej" - informuje wiceminister obrony Ukrainy Hanna Maliar. Według jej oświadczenia, informacje o używaniu przez okupantów broni chemicznej w mieście wciąż są weryfikowane.

09:39

App Store usunął ze swojego sklepu aplikację Sbierbanku.

09:28

Portal Ukraińska Prawda, powołując się na byłego deputowanego do parlamentu Rosji, Ilję Ponomariowa poinformował, że w Moskwie aresztowany został były doradca prezydenta Władimira Putina - Władisław Surkow, niegdyś odpowiedzialny na Kremlu za politykę wobec Ukrainy.

09:20

09:09

19,6 tys. żołnierzy, 732 czołgi, 157 samolotów - tak prezentują się straty Rosjan według raportu ukraińskich sił zbrojnych.

09:04

Minionej nocy w Kijowie i obwodzie kijowskim dwukrotnie ogłaszano alarm przeciwlotniczy. Alarmom towarzyszyły komunikaty o konieczności zejścia do schronu.

Pierwszy alarm mieszkańcy usłyszeli krótko po 23:00, alarm odwołano jednak po około godzinie. Po raz drugi konieczność zejścia do schronu syreny zakomunikowały po 2:30, ten alarm również nie był długi. Po około pół godziny mieszkańcy mogli wracać do domów. Alarm miał prawdopodobnie związek z ruchem rosyjskich myśliwców na Białorusi.

08:56

Od 24 lutego do Polski wjechało z Ukrainy 2,681 mln osób - poinformowała we wtorek rano Straż Graniczna. W poniedziałek funkcjonariusze odprawili 24 tys. podróżnych, a we wtorek do godziny 7 rano - 5,1 tys.



08:47

Kolejny rosyjski pojazd opancerzony zniszczony przez ukraińskich wojskowych.

08:38

Nokia wycofuje się z rosyjskiego rynku.

08:29

"Walki we wschodniej Ukrainie nasilą się w ciągu najbliższych dwóch-trzech tygodni, ponieważ Rosja kontynuuje przenoszenie tam swoich działań. Rosyjskie ataki nadal koncentrują się na pozycjach ukraińskich w okolicach Doniecka i Ługańska, z dalszymi walkami wokół Chersonia i Mikołajowa oraz ponownym natarciem w kierunku Kramatorska. Siły rosyjskie w dalszym ciągu wycofują się z Białorusi w celu przegrupowania i wsparcia operacji we wschodniej Ukrainie" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej brytyjskiego ministerstwa obrony.

08:20

Córki Władimira Putina oraz żona Siergieja Ławrowa znalazły się wśród osób, których aktywa zostaną zamrożone decyzją rządu Japonii. Łącznie przewidziano zamrożenie aktywów kolejnych 28 rosyjskich organizacji i 398 Rosjan.

08:09

W obwodzie mikołajewskim na południu Ukrainy wojskowi rosyjscy, udając ewakuowanych miejscowych, napadli na żołnierzy ukraińskich - podał portal Suspilne, powołując się na ukraińskie siły zbrojne.

"Podjechali w takich ubraniach do pozycji ukraińskich i próbowali podjąć atak, ale otrzymali należytą odpowiedź" - cytuje Suspilne komunikat Dowództwa Operacyjnego "Południe" armii ukraińskiej.

W komunikacie dodano, że Rosjanie stracili pięciu ludzi.

08:03

Od początku wojny w Ukrainie rosyjskie wojska zabiły co najmniej 186 dzieci, a raniły 344.

07:48

Wojska rosyjskie pozbywają się dowodów swojego barbarzyństwa w Mariupolu - w ciągu najbliższych siedmiu dni planują zebrać ciała zamordowanych cywilów, a następnie spalić je w dużym krematorium w Charcysku pod Donieckiem - przekazał mer Mariupola Wadym Bojczenko.

07:41

Pomoc dla Ukrainy to 300 mln zł z Polski i 230 mln zł z zagranicy. Większość jest sensowna, ale zdarzyło się też, że jeden kraj przesłał dwie ciężarówki chipsów - mówi prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną".

07:35

Rubiżne, Łysyczańsk, Siewierodonieck i Nowodrużsk zostały zniszczone przez rosyjski ostrzał ostatniej nocy, informuje szef Ługańskiej Obwodowej Administracji Państwowej Serhij Gajdai.

Uszkodzonych zostało siedemnaście obiektów. Jedna osoba zginęła, a trzy zostały ranne.

07:28

Na okupowanych obszarach Ukrainy rosyjscy najeźdźcy torturują i zabijają osoby starsze - oświadczyła ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa, cytowana przez agencję Ukrinform.

"W czasie wojny na Ukrainie osoby starsze, które nie mogą przenieść się na bezpieczne obszary, muszą żyć pod okupacją lub w oblężonych miastach, gdzie są torturowane i zabijane przez rosyjskich okupantów" - napisała ukraińska rzeczniczka praw człowieka.

07:14

Rosjanie użyli broni chemicznej w ataku na zakłady Azowstal w Mariupolu - podaje Ukraińska Prawda, cytując dowódcę Pułku Azow Andrija Biłeckiego. Rannych miało zostać trzech żołnierzy. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i Pentagon jeszcze nie potwierdzili tych doniesień, a Wielka Brytania próbuje je zweryfikować.

07:06

"Ukraiński sposób prowadzenia wojny to spójna, inteligentna i dobrze przemyślana strategia walki z Rosjanami, skalibrowana tak, by wykorzystać konkretne rosyjskie słabości. Pozwoliła Ukraińcom zachować mobilność, przez niszczenie logistyki. Pomogła zmusić Rosjan do zajmowania przez długi czas nieruchomych pozycji, naraziła Rosjan na wysokie straty spowodowane wyczerpaniem, a w bitwie pod Kijowem doprowadziła do zwycięstwa, które całkowicie zmieniło końcową polityczną rozgrywkę rosyjskiej inwazji" - pisze ekspert wojskowy Phillips Payson O’Brien, będący profesorem studiów strategicznych na Uniwersytecie St. Andrews w Szkocji.

06:58

W Gdańsku powstała świetlica dla dzieci i ich mam z Ukrainy. Na miejscu organizowane są zajęcia plastyczne i taneczne oraz kurs języka polskiego. "Miesięcznie potrzebujemy ok 17 tys. zł na utrzymanie. Jedną z form pozyskiwania funduszy jest dystrybucja pierogów przygotowywanych przez uchodźczynie" - powiedział PAP dyrektor stowarzyszenia Ruchu "Maitri" Tadeusz Makulski



06:43

Wojska rosyjskie, prowadzące inwazję na Ukrainie, wzmacniają siły w rejonie Melitopola i w obwodzie chersońskim - wynika z komunikatu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy.

"Wykryto oznaki wzmocnienia systemu obrony przeciwlotniczej w rejonach Melitopola i Iłowajska" - głosi komunikat. Sztab spodziewa się dalszych prób zajęcia Mariupola i Popasnej oraz ofensywy na Kurachowe. Są to miasta w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy.

06:37

06:31

Nie możemy biernie przyglądać się cierpieniu ukraińskich dzieci - apel o pokój dla Ukrainy wystosowali członkowie Ogólnopolskiego Zespołu Koordynacyjnego Związków i Stowarzyszeń Polskich Dzieci Wojny, ocaleni z niemieckiego obozu koncentracyjnego dla polskich dzieci w Łodzi oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Ich Rodzin.

"W wyniku napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę od ponad sześciu tygodni toczy się największy konflikt zbrojny Europy po zakończenia II wojny światowej. Codziennie obserwujemy wstrząsające obrazy miast burzonych przez nieludzką rosyjską machinę wojenną. Bezwzględnie zabijani są nie tylko ukraińscy żołnierze, ale również cywile. Rozdzierane są rodziny, których ojcowie zmuszeni są pozostać na froncie, a matki z dziećmi szukają ratunku na uchodźctwie, przede wszystkim w Polsce" - napisano w przesłanym PAP apelu.

06:26

Nawet 300 tysięcy kilometrów kwadratowych może wynosić obszar, jaki w najbliższym czasie będą musieli sprawdzić ukraińscy saperzy.

Jak informuje tamtejsza państwowa służba ds. sytuacji nadzwyczajnych - wycofujący się Rosjanie na okupowanych do niedawna obszarach zostawili tysiące ładunków wybuchowych. Tylko w ciągu ostatnich dni i tylko w okolicach Kijowa żołnierze znaleźli już prawie 3 tysięcy śmiertelnie niebezpiecznych pułapek.

06:21

Sztab generalny armii Ukrainy podaje, że Rosjanie nie rezygnują z planów pełnego opanowania obwodów donieckiego i Ługańskiego. W tym celu przegrupowuje oddziały zebrane na Białorusi, a także w obwodzie woroneskim w Rosji.

06:06

Stany Zjednoczone dołożą wszelkich starań, aby pociągnąć Rosję do odpowiedzialności za wszystkie jej zbrodnie wojenne na Ukrainie - powiedział Stały Przedstawiciel USA przy OBWE Michael Carpenter podczas specjalnego posiedzenia Rady Stałej tej organizacji, poświęconego atakowi rakietowemu Rosji na dworzec Kramatorsk.

"Niech nikt nie ma wątpliwości, że Rosja będzie odpowiedzialna za uderzenie rakietą w Kramatorsk, śmierć cywilów w Buczy i trwające niszczenie Mariupola i Charkowa. Osoby odpowiedzialne za te zbrodnie muszą stanąć przed sądem" - powiedział Carpenter.

05:59

Ewakuacja rannych ze wschodniej Ukrainy do Lwowa.

05:46

Japonia wstrzymała nowe inwestycje w Rosji. Zdecydowała również o nałożeniu sankcji na 398 osób i 28 rosyjskich firm.

05:31

New York Times opublikował mapę morderstw dokonanych przez Rosjan w Buczy.

05:27

Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro wydał oświadczenie, w którym powitał pierwszą, ponad stuosobową grupę uchodźców, przybyłych z Ukrainy.

"Otworzyliśmy drogę jaką stwarzają wprowadzone przez nas paszporty humanitarne: serdecznie witamy! Zostaniecie też przyjęci przez historyczną wspólnotę brazylijskich Ukraińców, największą w Ameryce Łacińskiej" - brzmiało powitanie.

05:20

Rosjanie przetrzymują w niewoli około 1700 ukraińskich żołnierzy i cywilów - powiedziała wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk. Wśród więźniów jest 500 kobiet - zaznaczyła.

Zdaniem Wereszczuk Rosjanie przebywających w niewoli Ukraińców traktują "upokarzając godność ludzką. "Mimo to nasze dziewczęta i kobiety... proszą nas, abyśmy nadal walczyli o nasze zwycięstwo" - zaznaczyła wicepremier.

"Mamy w niewoli także wielu księży, dziennikarzy, aktywistów, burmistrzów. Są w więzieniach, nie na terytorium Ukrainy, ale w Kursku, Briańsku, Rostowie. Tam są przetrzymywani" - powiedziała Wereszczuk.

05:16

Pentagon nie może jeszcze potwierdzić doniesień, że rosyjskie siły użyły czegoś, co może być bronią chemiczną w Mariupolu na Ukrainie - oświadczył rzecznik Pentagonu John Kirby, cytowany przez CNN.

"Te doniesienia, jeśli są prawdziwe, są głęboko niepokojące i odzwierciedlają obawy, jakie mieliśmy co do możliwości użycia na Ukrainie różnych środków kontroli zamieszek, w tym gazu łzawiącego zmieszanego ze środkami chemicznymi" - napisał Kirby w komunikacie.

05:09

"Istnieją doniesienia, że siły rosyjskie mogły użyć środków chemicznych w ataku na ludność Mariupola. Pilnie pracujemy z naszymi partnerami, aby zweryfikować te informacje poprzez dane wywiadowcze" - poinformowała brytyjska minister spraw zagranicznych Liz Truss.

05:04

"Bitwa o regiony Doniecka i Ługańska będzie kluczowym momentem wojny, który wiele zmieni dla wszystkich. Dla Ukrainy jest to szansa na pozbawienie Rosji możliwości kontynuowania agresji poprzez pokonanie jej armii. I szansa na nieodwracalną zmianę przebiegu działań wojennych" - uważa szef kancelarii prezydenta Ukrainy Andrij Jermak, cytowany przez "Ukraińską Prawdę".

05:01

W ciągu najbliższych kilku miesięcy rosyjskim wojskom trudno będzie znaleźć wystarczające środki, by odnieść sukces w Donbasie - ocenił amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

"Analitycy wojskowi i obserwatorzy twierdzą, że Rosji może być trudno zreorganizować siły dotknięte walkami w okolicach Kijowa i na północy Ukrainy" - oświadczył ISW, cytowany przez CNN.

ISW przypomina, że w przededniu inwazji Rosja rozmieściła przy granicach z Ukrainą około 120 batalionowych grup taktycznych, a obecnie około jedna czwarta tych sił jest "praktycznie niezdolna" do walki po ciężkich stratach i zniszczeniu sprzętu.



05:00

48. dzień wojny w Ukrainie. Najważniejsze informacje zbieramy dla Was w relacji minuta po minucie.