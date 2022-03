19. dzień inwazji Rosji na Ukrainę. Po ostrzałach w ukraińskich miastach trwają akcje gaśnicze i ratunkowe. W poniedziałek, około 9:30 czasu polskiego, rozpoczęła się kolejna tura ukraińsko-rosyjskich rozmów pokojowych. Jak poinformował doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz, od początku rosyjskiej agresji 24 lutego zginęło ponad 2,5 tysiąca mieszkańców Mariupola. Najważniejsze wydarzenia znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie 14.03.2022.

Zniszczony budynek w Charkowie / STANISLAV KOZLIUK / PAP/EPA

Co najmniej dwie osoby zginęły, a trzy ranne zabrano do szpitala w wyniku rosyjskiego ostrzału budynku mieszkalnego w Kijowie. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ponownie zaapelował w nocy z niedzieli na poniedziałek do NATO o wprowadzenie strefy zakazu lotów nad Ukrainą. Ostrzegł, że jeśli strefa taka nie zostanie wprowadzona to "rosyjskie rakiety mogą zacząć spadać na kraje członkowskie NATO". CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Chińskie MSZ dementuje doniesienia "Financial Times". "Twierdzenia amerykańskich urzędników, że Rosja poprosiła Chiny o przekazanie sprzętu wojskowego do użycia na Ukrainie, to dezinformacja rozsiewana przez USA" - zakomunikowano. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Na nagraniu opublikowanym w niedzielę przez czeczeńską telewizję Grozny rzekomo widać przywódcę Czeczenii Ramzana Kadyrowa rozmawiającego z czeczeńskimi bojownikami o ataku, który miał miejsce w pobliżu stolicy Ukrainy - informują ukraińskie media. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

W rosyjskim mieście Biełgorod, około 40 km od granicy z Ukrainą, miał powstać obóz, w którym przebywają rosyjscy żołnierze odmawiający walki - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

15:24

Fundusze na pomoc humanitarną trafiają głównie na samą Ukrainę, ale są przeznaczone również dla innych krajów Unii Europejskiej, w tym Polski, jako środki przyznawane na zaspokojenie potrzeb uchodźców, którzy przybyli do tych państw - przekazał w poniedziałek rzecznik Komisji Europejskiej Eric Mamer.



15:16

"Zadajemy wrogowi takie straty, że nie wie już, gdzie szukać rezerw" - powiedział w poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w nagraniu wideo opublikowanym na Facebooku.

15:10

Ze wsi Nemiszajewe w obwodzie kijowskim ewakuowano w poniedziałek mieszkańców, którzy 16 autobusami przybyli do miejscowości Biłohorodka - poinformował Kyryło Tymoszenko, przedstawiciel biura prezydenta Ukrainy.



15:05

Michajło Podoliak, doradca prezydenta Ukrainy poinformował, że do jutra potrwa przerwa w negocjacjach między stronami.

15:03

Portal Euromaidan Press opublikował na Twitterze zestawienie rosyjskich strat wojennych:

15:00

Cytat Wszystkie koszty, które ponoszą wojewodowie i samorządy, w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, zostaną zwrócone - zapowiada wiceszef MSWiA Maciej Wąsik.

Jak informuje reporter RMF FM Maciej Sztykiel, dziś mają się pojawić rozporządzenia do ustawy o pomocy Ukraińcom. Wtedy dostępne będą wnioski, formularze do procedury wyrobienia numeru PESEL czy do pozyskania świadczenia przez polskie rodziny, które przyjęły uchodźców pod swój dach.

14:58

Fundusze na pomoc humanitarną trafiają głównie na samą Ukrainę, ale są przeznaczone również dla innych krajów Unii Europejskiej, w tym Polski, jako środki przyznawane na zaspokojenie potrzeb uchodźców, którzy przybyli do tych państw - przekazał w poniedziałek rzecznik Komisji Europejskiej Eric Mamer.

O pomoc humanitarną dla ukraińskich uchodźców w Polsce przedstawiciele Komisji Europejskiej pytani byli na poniedziałkowej konferencji prasowej.

Rzecznik KE Balazs Ujvari podkreślił, że na Ukrainę oraz w mniejszym stopniu do Mołdawii trafi 150 mln euro pomocy humanitarnej. Jak zaznaczył, to część szerszego pakietu, którego szczegóły zostaną wkrótce przedstawione. Jako przykład unijnego zaangażowania Ujvari podał pierwszą koordynowaną przez UE ewakuację medyczną z terytorium Polski. Chodzi o trójkę przewlekle chorych ukraińskich chłopców, którzy wraz z rodzicami zostali przetransportowani do Włoch.

14:55

Nexta: Roskomnadzor zażądał, żeby Google natychmiast przywrócił dostęp do kanałów YouTube "Soviet TV. Gosteleradiofond".

14:53

Kijów, jedno z najpiękniejszych miast w Europie, wygląda dziś jak z filmu o apokalipsie - napisał w mediach społecznościowych minister obrony Ukrainy.

14:48

Portal hromadske opublikował na Twitterze kolejne zdjęcie z ostrzelanej kijowskiej dzielnicy Obołoń:

14:43

Reporter RMF FM Mateusz Chłystun opublikował na Twitterze nagranie rozmowy o pomocy dla Ukrainy z przedstawicielem Polskiej Misji Medycznej:

14:39

Ponad 160 samochodów osobowych wyjechało z Mariupola na południowym wschodzie Ukrainy - poinformowały w poniedziałek władze tego atakowanego przez Rosjan miasta. Podkreślono, że na trasie korytarza humanitarnego przestrzegane jest zawieszenie broni.

Mieszkańcy jechali po uzgodnionym wcześniej korytarzu humanitarnym prowadzącym z Mariupola przez Berdiańsk do Zaporoża.

Podkreślono, że ewakuowani już są za Berdiańskiem i zmierzają w kierunku Zaporoża. Jest potwierdzenie, że obecnie w kierunku ustalonego korytarza humanitarnego przestrzegane jest zawieszenie broni - napisano w opublikowanym na Telegramie komunikacie

14:34

W lesie sąsiadującym z Wasyłkowem, miejscowości w pobliżu Kijowa, ukrywa się wielu rosyjskich dywersantów. Ukraińscy żołnierze otworzyli do nich ogień w niedzielę. Odkryto ciała kilku z nich - relacjonuje w poniedziałkowej rozmowie z PAP dokumentalista Siarhei Marchyk, który przebywa w tym mieście.

Jak opowiada Marchyk, w nocy z niedzieli na poniedziałek trwały rosyjskie bombardowania liczącego ponad 37 tys. mieszkańców Wasylkowa. Ukraińscy żołnierze zestrzeli dwie rosyjskie rakiety typu Kalibr - wyjaśnił.

Według doniesień, które przytoczył, ukraińskiemu wojsku udało się zestrzelić rosyjski helikopter krążący nad Wasylkowem.

Cytat Członkowie samoobrony nie są na razie w stanie tego potwierdzić. Nie można tam dojechać, to mogło się stać na ziemiach, na których przebywają nasi terytorialsi (ukraińskie bataliony obrony terytorialnej - red. PAP) - zaznaczył reporter i dokumentalista, który obecnie jest członkiem samoobrony w Wasylkowie.

14:31

Kolejne nagranie obrazujące zniszczenia wojenne w Kijowie:

14:24

Zadajemy wrogowi takie straty, że nie wie już, gdzie jeszcze szukać rezerw. Gdzie jeszcze szukać pomocy. (...) Ale nie mamy prawa się rozluźniać. Państwo rosyjskie od dziesięcioleci przygotowywało się do wojny. Zgromadzili znaczne zasoby wojskowe w imię zła, w celu podbicia swoich sąsiadów. I w imię zniszczenia Ukrainy, Europy jaką znamy, którą cenimy - powiedział prezydent Zełenski.

Cytat Dlatego trzeba się trzymać, trzeba walczyć, aby wygrać. Żeby osiągnąć pokój, na który zasłużyli Ukraińcy. Uczciwy pokój. Z gwarancjami bezpieczeństwa dla naszego państwa, dla naszych ludzi - dodał Zełenski.

Wezwał też do odbudowy gospodarczej kraju - w miarę dostępnych możliwości.

14:21

Nexta: Eksport do Rosji samochodów o wartości ponad 50 tys. euro zostanie zabroniony.

14:18

Prawie 150 tys. ludzi zostało już ewakuowanych korytarzami humanitarnymi w bezpieczne miejsca - ogłosiła w poniedziałek wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk, cytowana przez Ukrinform. Zaznaczyła, że Rosjanie łamią zobowiązania i utrudniają ewakuacje.

Generalnie proces jest bardzo trudny. Okupanci nie wywiązują się z zawieszenia broni, a ludzie często wciąż są zagrożeni w korytarzach humanitarnych, które powinny gwarantować im bezpieczny wyjazd - powiedziała Wereszczuk na poniedziałkowym briefingu.



14:14

Nexta: Pfizer zawiesi inwestycje w Rosji, ale nadal będzie dostarczać leki.

14:11

Powinien powstać fundusz na odbudowę Ukrainy z zamrożonych aktywów rosyjskich - mówił w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu szefów rządów państw Trójkąta Lubelskiego. Premier Ukrainy Denys Szmyhal apelował, aby uznać Rosję za państwo terrorystyczne.

Spotkanie premierów Polski, Litwy i Ukrainy w ramach Trójkąta Lubelskiego odbyło się w poniedziałek na Zamku Królewskim w Warszawie. Tematem rozmów była rosyjska agresja na Ukrainę.



14:08

Broń i jeszcze więcej sankcji - to główne oczekiwania w sprawie wsparcia Zachodu dla Ukrainy broniącej się przed rosyjską agresją. Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, szef ukraińskiego MSZ, Dmytro Kułeba, apeluje o o całkowitą izolację Rosji. Jak podkreśla, Kijów oczekuje odcięcia wszystkich rosyjskich banków od systemu SWIFT. Kluczowa jest też rezygnacja Zachodu z kupowania w Rosji surowców energetycznych.

Dziś rosyjska ropa, gaz i węgiel są przesiąknięte ukraińską krwią. Każdy dolar za te surowce, to dolar na wojenną machinę Federacji Rosyjskiej, która dopuszcza się zbrodni wojennych, zbrodni przeciw ludzkości i zniszczyła europejskie bezpieczeństwo - powiedział Kułeba.

14:02

Portal Suspilne News, należący do ukraińskich mediów publicznych, opublikował nagranie, na którym widać zniszczone bloki mieszkalne i trolejbus w kijowskiej dzielnicy Kureniwka.

13:59

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski: Zadajemy wrogowi takie straty, że nie wie już, gdzie szukać rezerw.

13:56

Mieszkańcy Charkowa stoją w kolejce po pomoc:

13:51

Wojenne zniszczenia w Kijowie. Zobaczcie nagranie Andreja z Kijowa:

Zniszczenia w Kijowie po rosyjskim ataku z powietrza RMF FM

13:45

Na terenach tymczasowo okupowanych Rosjanie prześladują duchownych Cerkwi Prawosławnej Ukrainy (CPU). Zginęło trzech kapelanów - poinformował w poniedziałek zwierzchnik CPU metropolita Epifaniusz, cytowany przez agencję Ukrinform.

Cytat Sytuacja jest dość trudna. Dotychczas zginęło trzech kapelanów Cerkwi Prawosławnej Ukrainy, którzy nieśli posługę narodowi ukraińskiemu, armii ukraińskiej. Teraz docierają do nas wiadomości z okupowanych terytoriów, że duchowni CPU są prześladowani, że (Rosjanie) próbują przeciągnąć ich na swoją stronę - relacjonował metropolita kijowski i całej Ukrainy.

13:42

W obwodzie donieckim wojska rosyjskie ostrzelały 15 miejscowości.

13:38

Rosja przebiera białoruskich żołnierzy w mundury rosyjskiej armii, by wysłać ich do walki przeciwko Ukrainie - oświadczył sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.

Ołeksij Daniłow zaznaczył, że Ukraina jest w pełni przygotowana na taki scenariusz. Jeśli znajdziemy tu Białorusinów, zostaną odparci tak samo, jak dziś Rosjanie i Czeczeni - powiedział.

13:35

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej, że świat stoi u progu czwartej rundy międzynarodowych sankcji gospodarczych na Rosję w odpowiedzi na jej inwazję na Ukrainę.

Kułeba wezwał m.in. do zamknięcia światowych portów przed rosyjskimi statkami oraz do bojkotu wielkich międzynarodowych firm, które pozostały na rosyjskim rynku, między innymi Leroy Merlin, Auchan, Oriflame, Raiffeisen Bank. Powiedział także, że takie korporacje mogą jeszcze podjąć decyzję o wycofaniu się z Rosji.

13:30

Portal hromadskie opublikował zdjęcie jednego z ukraińskich obrońców:

13:24

Wojska rosyjskie niszczą miejscowości w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy, sytuacja humanitarna jest krytyczna, a ciągły ostrzał utrudnia liczenie ofiar -

Miasta widma. Okupanci wciąż niszczą mieszkańców i miejscowości w obwodzie ługańskim. W ciągu ostatniego dnia było 57 ostrzałów miast i wsi. Pokojowi mieszkańcy ginęli i odnosili rany w wyniku +rosyjskiego wyzwolenia+. Bardzo trudno ich policzyć, ponieważ ostrzał nie ustaje - napisał na Facebooku szef władz obwodowych Serhij Hajdaj.

Według niego 13 marca w miastach Siewierdonieck, Lisiczańsk, Rubiżne i Popasna uszkodzonych lub zniszczonych zostało 47 prywatnych, wielopiętrowych budynków i innych obiektów. Ostrzał uszkodził również dwie szkoły i gazociąg w Siewierdoniecku - przekazał Ukrinform.

13:17

Ukraińcy uczą nas, czym naprawdę jest miłość do kraju, suwerenność narodowa i solidarność narodowa, idee, które zostały niemal wygnane z zachodniego dyskursu politycznego - pisze amerykański politolog Andrew A. Michta portalu 19fortyfive.

Autor dodaje, że kiedy Ukraina przeciwstawiła się Putinowi, cały zasób ponowoczesnych teorii Zachodu o "globalizacji", "transnacjonalizmie" lub "postmodernizmie" został zdemaskowany jako intelektualne bzdury oderwane od rzeczywistości.

13:13

Kijów Independent: Policja informuje o tym, że z dnia na dzień nasilił się rosyjski ostrzał obwodu charkowskiego.

13:07

Cytat W imieniu Ukrainy, od całego narodu ukraińskiego wyrażam serdeczną wdzięczność za to, co robi prezydent, rząd, parlament Polski, władze lokalne, samorządowe. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za to wsparcie w tak trudnej sytuacji dla mojego narodu - powiedział Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie Wiaczesław Wojnarowśkyj podczas poniedziałkowego spotkania z samorządowcami zorganizowanego przez wojewodę małopolskiego.

Jak podkreślił Wojnarowśkyj, Ukraina walczy z Rosją nie tylko o swoją suwerenność i integralność terytorialną. Ukraina w tej chwili stoi w obronie wyboru cywilizacyjnego - powiedział i przypomniał, że rosyjski agresor wykorzystuje w swoich atakach zabronione rodzaje broni oraz ostrzeliwuje i bombarduje szpitale, w tym położnicze, przedszkola, szkoły.

13:00

Jak informuje dziennikarka RMF FM w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginon, ambasadorowie UE przesunęli spotkanie na popołudnie, podczas którego mają zatwierdzić kolejny, czwarty pakiet sankcji. Chodzi raczej o dyskusje techniczne - wyjaśnił jeden z unijnych dyplomatów.

Przypomnijmy, sankcje te mają objąć rosyjskich oligarchów - m.in. właściciela klubu piłkarskiego Chelsea, Romana Abramowicza. Będzie także zakaz eksportu do Rosji towarów luksusowych i zakaz importu z Rosji towarów branży stalowej.

12:54

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba napisał w poniedziałek na Twitterze, że w rozmowie telefonicznej ze swoją szwedzką odpowiedniczką Ann Linde, podkreślił, że trzeba natychmiast powstrzymać Rosjan przed popełnianiem kolejnych zbrodni wojennych.

Musimy ograniczyć możliwości popełniania kolejnych zbrodni wojennych i mordowania Ukraińców przez rosyjską machinę wojenną - poinformował Kułeba.

12:48

Powinniśmy jako społeczeństwo zachować spokój. Natomiast nie bagatelizowałbym tej sytuacji jeżeli chodzi o kwestię osób odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo - tak o wczorajszym rosyjskim ataku na Międzynarodowe Centrum Sił Pokojowych i Bezpieczeństwa w Jaworowie, zaledwie 20 km od granicy z Polską, mówił w specjalnym wydaniu Rozmowy w RMF FM gen. Mirosław Różański. W ataku zginęło 35 osób, a 134 zostały ranne.

12:41

Linia zasilająca Czarnobylską Elektrownię Atomową i (miasto) Sławutycz została ponownie uszkodzona przez okupanta niedługo po tym jak pracownicy Ukrenerho ją naprawili - przekazał w poniedziałek ukraiński operator sieci energetycznej na Facebooku.

W niedzielę portal RBK-Ukraina, powołując się na informacje od Enerhoatomu, ukraińskiego koncernu obejmującego wszystkie cztery elektrownie jądrowe na Ukrainie, informował, że zasilanie w Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej zostało przywrócone.

12:35

Nexta opublikowała nagranie, na którym widać moment uderzenia pocisku w jedną z ulic kijowskiej dzielnicy Kureniwka.



12:29

Eva Hartog, dziennikarka z Moskwy, opublikowała na Twitterze nagranie, na którym widać, jak policja zatrzymuje najpierw jedną, później drugą osobę, która zaczyna mówić do kamery o wojnie.

12:24

Mer Lwowa Andrij Sadowy: Pytacie czy Lwow jest bezpieczny. Każde miasto w naszym kraju jest teraz w niebezpieczeństwie. Od 24 lutego żyjemy w strachu.

12:21

Niezależny białorusku portal Nexta opublikował nagranie z Chersonia, na którym widać, jak Ukraińcy krzyczą na rosyjskich żołnierzy.

12:17

Premier Ukrainy: Rosja powinna być uznana za państwo terrorystyczne. Wszystkie rosyjskie aktywa muszą być zamrożone. Rosyjskie statki nie powinny wpływać do zachodnich portów. Potrzeba wstrzymania dostaw do Rosji towarów podwójnego zastosowania.

12:14

Wszystkie czynne elektrownie atomowe na Ukrainie pracują stabilnie - poinformował w poniedziałek w komunikatorze Telegram Enerhoatom, ukraiński koncern państwowy obejmujący wszystkie cztery elektrownie jądrowe.

Cytat Bieżąca moc wszystkich czterech ukraińskich elektrowni jądrowych zapewnia niezbędną wielkość produkcji energii elektrycznej na potrzeby kraju. Promieniowanie, warunki przeciwpożarowe i środowiskowe w elektrowniach jądrowych i na sąsiadujących z nimi terenach nie zmieniły się i mieszczą się w granicach obowiązujących norm - podał Enerhoatom.

12:10

Portal hromadske opublikował kolejne zdjęcia zniszczeń w dzielnicy Kijowa - Kureniwce.

12:08

Jak poinformowała dziennikarka RMF FM w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginon, jest pierwsza reakcja na rosyjski atak na poligon w Jaworowie, 20 km od polskiej granicy.

Na Ukrainie nie ma personelu NATO - przekazały w oświadczeniu służby prasowe. Ciągła nieuzasadniona inwazja Rosji na Ukrainę wywołuje niewypowiedziane cierpienia i zniszczenia. Jest ona potępiana przez cały świat i musi się skończyć - poinformowano.

12:06

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski napisał w poniedziałek na Facebooku, że to tylko kwestia czasu, gdy rosyjskie pociski spadną na terytorium NATO i po raz kolejny wezwał do obrony ukraińskiej przestrzeni powietrznej.

W zeszłym roku ostrzegałem przywódców NATO: jeśli nie zostaną nałożone sankcje prewencyjne przeciwko Rosji, rozpocznie się wojna. I miałem rację - skomentował Zełenski.

12:03

Jedna osoba zginęła, a sześć zostało rannych w Kijowie, kiedy na miasto spadły odłamki rosyjskiej rakiety - poinformował w poniedziałek mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko w komunikatorze Telegram.

Cytat Dosłownie chwilę temu odłamki rakiety spadły na ulicę w (dzielnicy) Kureniwce. Jeden człowiek zginął, sześciu zostało rannych. Dwóch rannych zabrała karetka. Całkowicie został zniszczony trolejbus, w którym nie było pasażerów. Wypadły szyby, uszkodzone zostały balkony okolicznych domów i pomieszczenia handlowe na parterze - oznajmił Kliczko.

11:59

Wojna w Ukrainie to jeden z głównych tematów trwających w poniedziałek w Rzymie rozmów doradcy prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake'a Sullivana z głównym dyplomatą Komunistycznej Partii Chin Yangiem Jiechim. O rozpoczęciu spotkania poinformowała Ansa.

Już przed rozmowami włoscy politycy mówili o ich historycznym wymiarze i kluczowym znaczeniu w kontekście sytuacji na Ukrainie. Ich celem, jak podkreślano, jest utrzymanie otwartych kanałów komunikacji i omówienie wpływu wojny wywołanej przez Rosję na bezpieczeństwo regionalne i globalne.



11:53

Mieszkańcy miejscowości Biłozirka w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy wyszli w poniedziałek na wiec, by zaprotestować przeciwko rosyjskiej okupacji. Rosyjscy żołnierze zaczęli strzelać w powietrze - poinformował portal Ukrainska Prawda, powołując się na relacje mieszkańców na Facebooku.

Na ulice wyszło kilkaset osób z ukraińskimi flagami, skandując m.in. Chwała Ukrainie, Putin ch... i Rosyjski żołnierz - faszystowski okupant.

11:49

Organizacja Narodów Zjednoczonych uruchomiła do lotniska Katowice most powietrzny z pomocą humanitarną dla Ukrainy - wynika z informacji zarządcy portu. Pierwszy transport zawierał 46 ton żywności, która została przeładowana na ciężarówki i wysłana do Ukrainy.

Jak poinformował Piotr Adamczyk z Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, które zarządza lotniskiem Katowice, ONZ zorganizowała w ten weekend pierwszy transport do Katowic Airbusem A340-300 zewnętrznej firmy z Port Sudan. 46 ton wysokoenergetycznej żywności przeładowano do kontenerów, które następnie wyruszyły transportem drogowym na wschód.

11:46

Komunikacja jest trudna, ale rozmowy się toczą - napisał w poniedziałek w serwisie Twitter doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i jeden z uczestników rosyjsko-ukraińskich negocjacji Mychajło Podolak.

Strony aktywnie wyrażają swoje stanowiska, które zostały już doprecyzowane. Komunikacja jest trudna, ale się toczy. Powodem tych różnic jest to, że mamy bardzo odmienne systemy polityczne. Ukraina to wolny dialog w społeczeństwie i obowiązkowy konsensus. Rosja - to ultymatywne tłumienie własnego społeczeństwa - ocenił Podolak.

11:41

Wojska rosyjskie nasiliły ostrzał Charkowa i obwodu charkowskiego w nocy z niedzieli na poniedziałek. W mieście Dergacze zginęła 15-letnia Darina. Obecnie ustalana jest dokładna liczba ofiar śmiertelnych i rannych - poinformowała policja obwodowa cytowana przez portal Ukrainska Prawda.

W dom Dariny trafił rosyjski pocisk. Inne osoby, które w nim przebywały - rodzice dziewczyny i dwoje rodzeństwa, przeżyły i nie zostały ranne. W momencie ataku Darina znajdowała się w innym pokoju niż reszta mieszkańców domu, ponieważ poszła po zabawki dla małych dzieci.

11:35

AP Politics: Wywiad Stanów Zjednoczonych informuje, że Putin jest zły i sfrustrowany z powodu militarnych porażek. Chce, aby stosować większą przemoc i zniszczenia w Ukrainie.

Agenci wywiadu obawiają się, że Putin będzie eskalował konflikt, aby przełamać opór Ukraińców.

11:28

Kijowska dzielnica Kureniwka:

11:24

W Charkowie strażacy kontynuują akcję gaśniczą.

11:18

Dziś, 14 marca, o godz. 4.40 (godz. 3.40 w Polsce) rosyjskie wojsko przeprowadziło atak z powietrza na wieś Komariwka w rejonie Buczy. W wyniku bombardowania zniszczone zostały dwa prywatne domy i sklep. Informacje o zabitych i rannych są precyzowane - przekazała ukraińska policja na Facebooku.

11:13

Nie mamy informacji, aby w wyniku rosyjskiego ataku na poligon w Jaworowie zginęli lub ucierpieli obywatele polscy, wszystko wskazuje na to, ze nie było tam obywateli RP - powiedział w poniedziałek wiceszef MSZ Marcin Przydacz.

W niedzielę w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na Międzynarodowe Centrum Operacji Pokojowych i Bezpieczeństwa w obwodzie lwowskim na zachodzie Ukrainy zginęło 35 osób, a 134 zostały ranne. Centrum to, bardziej znane jako jaworowski poligon wojskowy, leży niecałe 40 km od Lwowa i ok. 20 km od granicy z Polską.

11:07

Miasta obwodu kijowskiego leżące na linii frontu są z powodzeniem ewakuowane już piąty dzień z rzędu - poinformował szef władz obwodowych Ołeksij Kułeba w telewizji ukraińskiej.

Zawieszenie broni w naszym obwodzie obowiązuje, choć jest bardzo względne - oświadczył Kułeba, dodając, że z miejsca, gdzie się znajduje, co jakiś czas słychać w pewnej odległości odgłosy eksplozji.

11:00

Od początku wojny na Ukrainie odnotowano 31 ataków na placówki medyczne. Na skutek tych ataków co najmniej 12 osób straciło życie, a 34 zostały ranne - przekazał we wspólnym w oświadczeniu UNICEF, UNFPA oraz WHO.

Catherine Russell, Dyrektor Generalna UNICEF, dr Natalia Kanem, Dyrektor Generalna UNFPA oraz dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Dyrektor Generalny WHO opublikowali oświadczenie, w którym zaapelowali o natychmiastowe zaprzestanie ataków na placówki medyczne. Jednocześnie potępili wszelkie akty przemocy zarówno w stosunku do placówek medycznych, jak i pracowników ochrony zdrowia.

10:54

Kilka silnych eksplozji było słychać w Kijowie w poniedziałek około godz. 11 czasu miejscowego (godz. 10 w Polsce); prawdopodobnie były to odgłosy ukraińskiej obrony przeciwlotniczej strzelającej do rosyjskich samolotów lub rakiet - podała stacja CNN.

Z centrum Kijowa widocznych było również kilka słupów dymu unoszącego się do nieba - przekazała amerykańska stacja.

10:47

10:44

Większość Ukraińców, którzy uciekli przed wojną za granicę nie zamierza tam zostawać na stałe i chce wrócić do ojczyzny - oświadczyła w poniedziałek wicepremier i minister gospodarki Ukrainy Julia Swyrydenko we wpisie na swoim profilu w serwisie Facebook.

Cytat Wojna wywołana przez Rosję spowodowała bezprecedensowy od II wojny światowej kryzys migracyjny w Europie. Ponad 2,5 mln Ukraińców wyjechało już za granicę, a liczba ta będzie się tylko zwiększać. Ludzie zmuszeni są opuścić swoje domy, krewnych i przyjaciół, aby ratować życie swoje i swoich dzieci - napisała Swyrydenko.

10:38

10:31

Ukraina - przed rosyjską inwazją miała 44 miliony obywateli. 18 milionów doświadczyło już skutków inwazji, prawie 7 mln to osoby wewnętrznie przesiedlone, prawie 3 mln wyjechało z kraju - czytamy w komunikacie Światowej Agencji Zdrowia.

Ponad 1,75 mln uciekających przed wojną przekroczyło granicę z Polską. WHO alarmuje, że z powodu wojny wyczerpują się zapasy leków, a ukraińskie szpitale w wielu miastach walczą o opiekę nad chorymi i rannymi.

10:25

Od samego początku inwazji oczywiste było, że dziedzictwo kulturowe Ukrainy nie ma dla Rosjan żadnego znaczenia; chcą zniszczyć wszystko to, co jest u nas wartościowe - ocenił w rozmowie z PAP ukraiński historyk Roman Kabaczij. Jak dodał, Rosjanie za cel biorą m.in. obiekty sakralne i muzea.

Z jednego z tych ostatnich wynieśli nawet marmurowy sedes - powiedział Kabaczij, podkreślając, że powtarza się historia inwazji bolszewickiej sprzed 100 lat.

10:20

Kijów Independent informuje o kilku głośnych eksplozjach słyszanych w centrum Kijowa. Jak dodaje, wybuchy wydają się być skutkiem zestrzelenia rosyjskich pocisków.

10:19