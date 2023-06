09:00

Sojusznicy apelowali do władz ukraińskich, by nie wykorzystywały do ataków na Rosję chaosu w tym kraju podczas sobotniego buntu najemniczej Grupy Wagnera - poinformowała we wtorek telewizja CNN, powołując się na zachodniego urzędnika.

Apele kierowano na różnych szczeblach, a były one spowodowane pragnieniem, by nie stwarzać wrażenia, że Ukraina i Zachód próbują pomóc właścicielowi Grupy Jewgienijowi Prigożynowi w realizacji jego zamierzeń.

07:56

Alaksandr Łukaszenka ma dziś zabrać głos w sprawie ostatnich wydarzeń w Rosji i buntu Grupy Wagnera, prywatnej firmy wojskowej dowodzonej przez Jewgienija Prigożyna. To właśnie na Białorusi członkowie zbuntowanej formacji i jej szef mają znaleźć schronienie. Powstanie baza wojskowa, wybudowana specjalnie dla 8 tysięcy wagnerowców - pisze "Washington Post". "Możecie dołączyć do rosyjskiej armii albo udać się na Białoruś" - mówił wczoraj przywódca Rosji Władimir Putin, w orędziu wygłoszonym po zażegnanym buncie twórcy Grupy Wagnera Jewgienja Prigożyna.

07:47

Przyszłość zbrojnej najemniczej Grupy Wagnera jest niejasna, ale zapewne będzie ona dalej działać bez Jewgienija Prigożyna - oświadczył amerykański Instytut Badań nad Wojną w najnowszym raporcie, oceniając, że Władimir Putin zamierza zatrzymać Siergieja Szojgu na stanowisku ministra obrony. .

Instytut podkreśla, że w swym poniedziałkowym wystąpieniu Władimir Putin zachęcał najemników z Grupy Wagnera, by przyłączyli się do rosyjskich sił zbrojnych i nadal walczyli przeciw Ukrainie oraz uczestniczyli w innych rosyjskich operacjach zagranicznych. Określił też organizatorów sobotniego buntu Grupy jako zdrajców i choć nie wymienił Prigożyna z nazwiska, to jego "przemówienie pozostawia niewiele miejsca na jakiekolwiek pojednanie z nim" - pisze ISW.

Zdaniem instytutu słowa Putina świadczą o tym, że Siergiej Szojgu, którego kompetencje podważał Prigożyn, najpewniej na razie utrzyma stanowisko.

07:32

Prywatny samolot Jewgienija Prigożyna miał wylądować przed godziną 7 czasu polskiego na lotnisku wojskowym niedaleko Mińska.